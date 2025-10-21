Новини
Свят »
Северна Македония »
Обявиха окончателните резултати от местния вот в РСМ

Обявиха окончателните резултати от местния вот в РСМ

21 Октомври, 2025 06:11, обновена 21 Октомври, 2025 05:14 495 1

  • северна македония-
  • местни избори-
  • резултати

В 33 от общините ще има балотажи за кметове на 2 ноември

Обявиха окончателните резултати от местния вот в РСМ - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

В 43 общини има избрани кметове на първия тур от местните избори в Република Северна Македония, които се проведоха на 19 октомври, в 33 общини ще има балотаж, обяви на открито заседание на Държавната избирателна комисия нейният председател Борис Кондарко.

От общините, в които има избрани кметове на първия тур, в 33 побеждава ВМРО-ДПМНЕ, коалицията от албански партии ВЛЕН в 4, Националния алианс за интеграция, воден от ДСИ в 3 и опозиционния СДСМ също има трима избрани на първи тур кметове.

В четири общини изборите ще бъдат повторени, поради недостатъчно гласували в неделя избиратели. Според избирателния закон в Северна Македония ако на първи тур на местни избори не са гласували поне една трета от вписаните избирателни списъци, изборите трябва да бъдат повторени не по-късно от 60 дни от обявяването на окончателните резултати от Държавната избирателна комисия. Гласуването ще се повтори в общините Врабчище, Маврово и Ростуше, Център Жупа и Гевгелия, където са гласували 33.31 процента от вписаните в избирателните списъци, резултат, много близък до изискуемите 33.33 процента.

Избирателната активност в първия тур на местните избори в Северна Македония е 48,29 процента, което е най-нисък резултат на местни избори от обявяване на независимостта на държавата.

Балотажът за избори на кмет в 33-те общини ще бъде на 2 ноември.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 SDEЧЕВ

    0 0 Отговор
    РСМ ЕПРАВИЛНОТО ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА ДО НАС. ДУМАТА МАКЕДОНИА ТРЯБВА ДА Е ТАБУ В МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ТАЗИ ДЪРЖАВА.

    05:17 21.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания