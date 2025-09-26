Ураганът „Габриел“ отслабна до тропическа буря след преминаване през Азорите

Ураганът „Габриел“, който отслабна до тропическа буря, премина през Азорските острови в Португалия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Властите заявиха, че преминаването на стихията не е било толкова сериозно, колкото се очакваше, и са предвиждали по-драматична ситуация.

Най-силните пориви на вятъра бяха регистрирани на остров Фаял и достигнаха скорост от 154 километра в час, съобщи метеороложката Елза Виейра.

Спасителните служби на архипелага са получили 59 сигнала за помощ от пет острова, включително и от столицата Понта Делгада на остров Сао Мигел.

Очаква се „Габриел“ да продължи движението си на изток и в неделя да достигне южните части на континентална Португалия.