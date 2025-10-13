Медведев заплаши с "фатални последици" при евентуална доставка на ракети „Томахоук“ за Украйна

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че евентуална доставка на американски ракети „Томахоук“ на Украйна може да има тежки последици за всички страни - особено за президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

„Как трябва да реагира Русия? Точно така!“, написа Медведев в своя канал в Telegram, намеквайки за възможен ядрен отговор от страна на Москва.

Коментарът му идва ден след изявлението на Тръмп, че може да одобри предоставянето на далекобойни ракети „Томахоук“ на Киев, ако Владимир Путин не прекрати войната в Украйна.

„Да, може и да го направим. А може и не. Искат ли те ракети ‘Томахоук’ да летят към тях? Не мисля“, каза Тръмп в неделя.

Медведев, който често използва социалните мрежи за остри коментари по адрес на американския лидер, повтори позицията на Кремъл, че след изстрелването е невъзможно да се различи ракета с ядрена бойна глава от такава с конвенционален заряд, което прави подобни действия изключително рискови.

„Може само да се надяваме, че това е поредната празна заплаха… както и изпращането на ядрени подводници по-близо до Русия“, добави иронично Медведев, визирайки изказване на Тръмп от август, когато американският президент заяви, че е разпоредил две ядрени подводници да се придвижат към руските брегове в отговор на „провокативни изявления“ от страна на руския политик.

Междувременно руският президент Владимир Путин също предупреди, че евентуално снабдяване на Украйна с ракети „Томахоук“, които имат обсег до 2500 км и могат да достигнат Москва, би довело до пълен срив в отношенията между Вашингтон и Москва.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ако Киев получи подобни ракети, те ще бъдат използвани единствено срещу военни цели, а не срещу цивилни обекти на руска територия.