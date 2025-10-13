Медведев заплаши с "фатални последици" при евентуална доставка на ракети „Томахоук“ за Украйна

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че евентуална доставка на американски ракети „Томахоук“ на Украйна може да има тежки последици за всички страни - особено за президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
„Как трябва да реагира Русия? Точно така!“, написа Медведев в своя канал в Telegram, намеквайки за възможен ядрен отговор от страна на Москва.
Коментарът му идва ден след изявлението на Тръмп, че може да одобри предоставянето на далекобойни ракети „Томахоук“ на Киев, ако Владимир Путин не прекрати войната в Украйна.
„Да, може и да го направим. А може и не. Искат ли те ракети ‘Томахоук’ да летят към тях? Не мисля“, каза Тръмп в неделя.
Медведев, който често използва социалните мрежи за остри коментари по адрес на американския лидер, повтори позицията на Кремъл, че след изстрелването е невъзможно да се различи ракета с ядрена бойна глава от такава с конвенционален заряд, което прави подобни действия изключително рискови.
„Може само да се надяваме, че това е поредната празна заплаха… както и изпращането на ядрени подводници по-близо до Русия“, добави иронично Медведев, визирайки изказване на Тръмп от август, когато американският президент заяви, че е разпоредил две ядрени подводници да се придвижат към руските брегове в отговор на „провокативни изявления“ от страна на руския политик.
Междувременно руският президент Владимир Путин също предупреди, че евентуално снабдяване на Украйна с ракети „Томахоук“, които имат обсег до 2500 км и могат да достигнат Москва, би довело до пълен срив в отношенията между Вашингтон и Москва.
От своя страна украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ако Киев получи подобни ракети, те ще бъдат използвани единствено срещу военни цели, а не срещу цивилни обекти на руска територия.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
12:54 13.10.2025
2 име
Коментиран от #59
12:56 13.10.2025
3 мошЕто
12:57 13.10.2025
4 минувача
Коментиран от #40
12:58 13.10.2025
5 999999999
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Rеsроnsiblе Stаtесrаft: CAЩ изpaзxoдиxa paкeтитe зa Укpaйнa и Изpaeл, нe мoгaт дa пoпълнят apceнaлa cи в близкитe гoдини
Ще са им необходими между 6 и 10 години и стотици милиарди долари за да попълнят складовете си.
13:00 13.10.2025
6 Механик
Вече почнаха оправданията. Нямали достъчно установки, само две им били и нямало как да се лишат от тях и прочее.
Коментиран от #11
13:00 13.10.2025
7 ха-ха !
Коментиран от #12
13:01 13.10.2025
8 Нема се плашиш идиот пиян
Коментиран от #23
13:01 13.10.2025
9 Анджо
Коментиран от #24
13:02 13.10.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:02 13.10.2025
11 Успокоявай се,ама в Кремъл се насраа
До коментар #6 от "Механик":Та колко метра останаха до Киев викаш?
Коментиран от #15
13:03 13.10.2025
13 😆😆😆
13:06 13.10.2025
14 Българин
13:06 13.10.2025
15 село мое ,
До коментар #11 от "Успокоявай се,ама в Кремъл се насраа":В Кремъл няма защо да се на..........т , защото няма за какво да се плашат ! Мисли за уркит, че голм бой ги чака тепърва ! А война все още няма , само СВО , засега ...
Коментиран от #17, #21
13:06 13.10.2025
16 Дон Корлеоне
Коментиран от #25
13:07 13.10.2025
17 Пора
До коментар #15 от "село мое ,":Путинова русия си отива.
13:08 13.10.2025
18 Някой
Така че, евентуално предоставяне на ракети, ще означава директна атака на САЩ срещу Русия. Това е опасно за Русия - според нейната военна концепция, ако почувства заплаха за съществуването си или за териториалната си цялост, Русия може да използва ядрено оръжие.
Та, на 99% съм убеден, че ако рижавия (едно време, щото вече е побелял) е с акъла си, няма да позволи предаването на томахавки на Украйна. Просто блъфира, както безброй пъти до сега. Единствените, дето се хванаха на блъфовете до сега, са умниците от ЕС.
13:08 13.10.2025
19 оли - го .....,
До коментар #12 от "Да де":Всеки ден едно и също драскаш , тъй ли не ти роди гънчицата нещо различно , че вече ни се повдига от простотиите ти ?!
13:08 13.10.2025
20 самба
13:09 13.10.2025
21 Вовата
До коментар #15 от "село мое ,":От бункера не излизам!
Коментиран от #31
13:09 13.10.2025
22 Ели Стоянова
В покера винаги има блъфиране
13:09 13.10.2025
23 Някой
До коментар #8 от "Нема се плашиш идиот пиян":Аха, ежедневно виждаме какво военни цели бият. Линейки, цивилни автомобили, автобуси, жилищни сгради... Все военни цели от първостепенно значение.
13:10 13.10.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "Анджо":Ан ДЖО, и пингвините знаят,
че ТОМАХАВКИТЕ НЕ МОГАТ
да бъдат управлявани и насочвани от укр....ите❗
Те могат да бъдат използвани пряко от САШтинците❗
Което вече е "друга бира"❗
Коментиран от #34
13:12 13.10.2025
25 Някой
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":Да, наистина. До кога Дончо ще пази Зеленски жив?
13:12 13.10.2025
27 чекисть..
Коментиран от #36
13:15 13.10.2025
28 🤣......
13:16 13.10.2025
29 Къде е редовната руска армия?
Харков е на 27 километра от руската граница
уж"втората" почти 4 години тъпче на своя (уж) територия.Уж Калибри, уж циркони и орешниции две икони..и пак нищо .Няма Армата,няма си 57,няма нищо.Те са само за парад да плащат гаргите.
Руска трагедия
13:16 13.10.2025
30 Pyccкий Карлик
Какво се е впрегнал, нали тия Томахавки били стари и се прихващали с лекота ? Пък дано ру3наците се сещат че след Томахавките идват Трайдъните 😁👍
Коментиран от #33
13:20 13.10.2025
32 Рушлямски джихадист
13:21 13.10.2025
33 Няма край руският позор
До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":Няма.
13:23 13.10.2025
34 Анджо
До коментар #24 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Няма не може няма недей. Четеш ли , че вече са пригодени за наземно изстрелване , само ,че са само две установки.
Коментиран от #41, #45
13:25 13.10.2025
35 Медведев
13:25 13.10.2025
36 Българин
До коментар #27 от "чекисть..":От Русия няма да остане много.
13:25 13.10.2025
37 Само питам
13:27 13.10.2025
38 Пенчо
13:29 13.10.2025
39 Феминистка
13:31 13.10.2025
40 Факт
До коментар #4 от "минувача":Не само търсят предлог как да им го...... на,блатото
13:31 13.10.2025
41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #34 от "Анджо":Четене с разбиране
ТОМАХАВКИТЕ НЕ МОГАТ
да бъдат управлявани и насочвани от укр....ите❗
Той и Ф-16 свалил руския самолет НАД СИРИЯ, излетя от турска територия, ама заповедта за излитане, ръководенето във въздуха и заповедта за стрелба станаха БЕЗ ЕРДОГАН ДОРИ ДА Е УВЕДОМЕН❗
Коментиран от #48
13:34 13.10.2025
42 Мими Кучева
13:35 13.10.2025
43 Питам за един приятел!
13:35 13.10.2025
44 Четейки коментарите
13:36 13.10.2025
45 Тодоров
До коментар #34 от "Анджо":Ееех Анджо ,Анджоо ,нито писанията ти писания ,нито името ти име -Анджо ,ами Анджо да ми посвириш на коженото банджо ,Анджо 😂 .
Коментиран от #49
13:36 13.10.2025
47 Екзорсиста
13:40 13.10.2025
48 И кое е "разбирането"?
До коментар #41 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Че само Русия, или само САЩ, или само Китай, или само този, който притежава такива ракети ще може да води война, пък другите - нападнатите, жертвите могат само да се молят ли? Нещо не си познал тука. Няма държава по света, която да стои безучастна и да гледа как я унищожават.Ако ще и извънземни ще намери да управляват ракетите, но ще го направи - бъдете сигурни!
Коментиран от #50, #51
13:40 13.10.2025
49 Копеец,
До коментар #45 от "Тодоров":Изчезвай да си гледаш недъгавата челяд!!!
13:44 13.10.2025
50 доктор
До коментар #48 от "И кое е "разбирането"?":Копейката е с интелект на маймуна.
Коментиран от #53, #54
13:45 13.10.2025
51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #48 от "И кое е "разбирането"?":Ами дадох ти един пример, ама явно сам не си в състояние да го разбереш❗
Ще опитам по друг начин-
всички ядрени носители се изстрелват от екипи които ги обслужват,
но заповеди и кодове за "ПУСК" не са под техен контрол❗
Коментиран от #57
13:47 13.10.2025
52 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
13:48 13.10.2025
53 Мед сестра
До коментар #50 от "доктор":Цента няма и толкоз
13:49 13.10.2025
54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #50 от "доктор":Докторе, ти явно си проктолог❗ Завирай се в дълбините на професионалните си обекти❗
И не плачи на чужд Q-r ❗
13:50 13.10.2025
55 Военен
13:51 13.10.2025
56 Прав е пиянката
13:55 13.10.2025
59 Наименование
До коментар #2 от "име":Ще за три дня Киев, ще присъединим Украйна към Проссия, ще превземе всички областни градове ще, ще ,ще.....награя ЩЕ пия една водка за храброст ,заедно с Маша алкаша моята събудилница.
14:05 13.10.2025
60 Бай Араб
14:09 13.10.2025
