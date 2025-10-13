Новини
Медведев заплаши с "фатални последици" при евентуална доставка на ракети „Томахоук“ за Украйна

Медведев заплаши с "фатални последици" при евентуална доставка на ракети „Томахоук“ за Украйна

13 Октомври, 2025 12:53

Бившият руски президент намекна за ядрен отговор на Москва след изявленията на Доналд Тръмп, че може да разреши предоставянето на далекобойни ракети на Киев

Медведев заплаши с "фатални последици" при евентуална доставка на ракети „Томахоук“ за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че евентуална доставка на американски ракети „Томахоук“ на Украйна може да има тежки последици за всички страни - особено за президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

„Как трябва да реагира Русия? Точно така!“, написа Медведев в своя канал в Telegram, намеквайки за възможен ядрен отговор от страна на Москва.

Коментарът му идва ден след изявлението на Тръмп, че може да одобри предоставянето на далекобойни ракети „Томахоук“ на Киев, ако Владимир Путин не прекрати войната в Украйна.

„Да, може и да го направим. А може и не. Искат ли те ракети ‘Томахоук’ да летят към тях? Не мисля“, каза Тръмп в неделя.

Медведев, който често използва социалните мрежи за остри коментари по адрес на американския лидер, повтори позицията на Кремъл, че след изстрелването е невъзможно да се различи ракета с ядрена бойна глава от такава с конвенционален заряд, което прави подобни действия изключително рискови.

„Може само да се надяваме, че това е поредната празна заплаха… както и изпращането на ядрени подводници по-близо до Русия“, добави иронично Медведев, визирайки изказване на Тръмп от август, когато американският президент заяви, че е разпоредил две ядрени подводници да се придвижат към руските брегове в отговор на „провокативни изявления“ от страна на руския политик.

Междувременно руският президент Владимир Путин също предупреди, че евентуално снабдяване на Украйна с ракети „Томахоук“, които имат обсег до 2500 км и могат да достигнат Москва, би довело до пълен срив в отношенията между Вашингтон и Москва.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ако Киев получи подобни ракети, те ще бъдат използвани единствено срещу военни цели, а не срещу цивилни обекти на руска територия.


Русия
Оценка 3.1 от 34 гласа.
Оценка 3.1 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 8 Отговор
    Тези ракети се изстрелват от ядрени подводници.

    Коментиран от #5

    12:54 13.10.2025

  • 2 име

    20 8 Отговор
    Ее, бива ли така, оставете козяците да спрягат на спокойствие употребата на частицата ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    Коментиран от #59

    12:56 13.10.2025

  • 3 мошЕто

    25 8 Отговор
    А аз си мисля , че нито Путин , нито Медведев заплашват който и да било , а ЩЕ ГО НАПРАВЯТ , ,БЕЗ ДА ПЛАШАТ !

    12:57 13.10.2025

  • 4 минувача

    21 9 Отговор
    Щатите си търсят белята и ще я намерят със сигурност !

    Коментиран от #40

    12:58 13.10.2025

  • 5 999999999

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Rеsроnsiblе Stаtесrаft: CAЩ изpaзxoдиxa paкeтитe зa Укpaйнa и Изpaeл, нe мoгaт дa пoпълнят apceнaлa cи в близкитe гoдини
    Ще са им необходими между 6 и 10 години и стотици милиарди долари за да попълнят складовете си.

    13:00 13.10.2025

  • 6 Механик

    20 5 Отговор
    Няма да има ракети за Укра. Спокойно.
    Вече почнаха оправданията. Нямали достъчно установки, само две им били и нямало как да се лишат от тях и прочее.

    Коментиран от #11

    13:00 13.10.2025

  • 7 ха-ха !

    20 8 Отговор
    В крайна сметка - зеля ще яде пердах още дълго и ще става от зле - по-зле !

    Коментиран от #12

    13:01 13.10.2025

  • 8 Нема се плашиш идиот пиян

    9 21 Отговор
    Украинците стрелят и унищожават само военни цели.Не стрелят по деца и цивилни в жилищни сгради.

    Коментиран от #23

    13:01 13.10.2025

  • 9 Анджо

    10 11 Отговор
    До сега като и даваха на Украйна оръжие какво направихте , сега ще същото, ще си лаете и друго нема да ви остане.

    Коментиран от #24

    13:02 13.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 4 Отговор
    МИС••ке, различаваш ли ЗАПЛАХА от ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ какво ще отговорят АКО .. ❗❗

    13:02 13.10.2025

  • 11 Успокоявай се,ама в Кремъл се насраа

    4 17 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Та колко метра останаха до Киев викаш?

    Коментиран от #15

    13:03 13.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 😆😆😆

    13 3 Отговор
    Едни самозванци се имат за ЕЛИТ на запада😳 и си повтарят, че "трябвало" да победят 🤦😂🤣

    13:06 13.10.2025

  • 14 Българин

    5 13 Отговор
    Глупака Медведев е военна цел, а не гражданска, така че да се готви да ги посрещне.

    13:06 13.10.2025

  • 15 село мое ,

    11 3 Отговор

    До коментар #11 от "Успокоявай се,ама в Кремъл се насраа":

    В Кремъл няма защо да се на..........т , защото няма за какво да се плашат ! Мисли за уркит, че голм бой ги чака тепърва ! А война все още няма , само СВО , засега ...

    Коментиран от #17, #21

    13:06 13.10.2025

  • 16 Дон Корлеоне

    3 11 Отговор
    Важният въпрос е докога Тръмп ще пази Хаяско жив.

    Коментиран от #25

    13:07 13.10.2025

  • 17 Пора

    3 14 Отговор

    До коментар #15 от "село мое ,":

    Путинова русия си отива.

    13:08 13.10.2025

  • 18 Някой

    15 3 Отговор
    Доставка на томахавки означава доставка и на военни, които да оперират с тях. Американски такива, щото това не е просто оръжие, което украинският събрани от кол и въже войски, да се справят. Това означава си американска разузнавателна информация. Ракетите само ще бъдат пускани от украинска територия, но без капка украинско участие, още по-малко за вземане на решения за избор на цели.
    Така че, евентуално предоставяне на ракети, ще означава директна атака на САЩ срещу Русия. Това е опасно за Русия - според нейната военна концепция, ако почувства заплаха за съществуването си или за териториалната си цялост, Русия може да използва ядрено оръжие.
    Та, на 99% съм убеден, че ако рижавия (едно време, щото вече е побелял) е с акъла си, няма да позволи предаването на томахавки на Украйна. Просто блъфира, както безброй пъти до сега. Единствените, дето се хванаха на блъфовете до сега, са умниците от ЕС.

    13:08 13.10.2025

  • 19 оли - го .....,

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Да де":

    Всеки ден едно и също драскаш , тъй ли не ти роди гънчицата нещо различно , че вече ни се повдига от простотиите ти ?!

    13:08 13.10.2025

  • 20 самба

    3 13 Отговор
    Медведеф заплаши, че ще спре с алкохола.

    13:09 13.10.2025

  • 21 Вовата

    5 13 Отговор

    До коментар #15 от "село мое ,":

    От бункера не излизам!

    Коментиран от #31

    13:09 13.10.2025

  • 22 Ели Стоянова

    13 2 Отговор
    Никой нищо няма да достави.
    В покера винаги има блъфиране

    13:09 13.10.2025

  • 23 Някой

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Нема се плашиш идиот пиян":

    Аха, ежедневно виждаме какво военни цели бият. Линейки, цивилни автомобили, автобуси, жилищни сгради... Все военни цели от първостепенно значение.

    13:10 13.10.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "Анджо":

    Ан ДЖО, и пингвините знаят,
    че ТОМАХАВКИТЕ НЕ МОГАТ
    да бъдат управлявани и насочвани от укр....ите❗
    Те могат да бъдат използвани пряко от САШтинците❗
    Което вече е "друга бира"❗

    Коментиран от #34

    13:12 13.10.2025

  • 25 Някой

    11 4 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    Да, наистина. До кога Дончо ще пази Зеленски жив?

    13:12 13.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 чекисть..

    9 4 Отговор
    Тоз ако беше президент в кремля-до сега сан андрес-щеше да е отворен

    Коментиран от #36

    13:15 13.10.2025

  • 28 🤣......

    6 9 Отговор
    На ядрените бръщолевения и хленчения на Митя Медведа вече никой не обръща внимание, дори вече не е забавен както преди, а пищенето, воя и зъбенето от Кремъл показва страх, защото ако Тръмп най накрая реши да играе твърдо и даде томахавки на Зеленски ще последват и пратки Тауруси и от Мерц, и тогава гащите на кремълският плъх наистина ще пламнат здраво.

    13:16 13.10.2025

  • 29 Къде е редовната руска армия?

    6 11 Отговор
    Ами 350 000 набързо посетиха Кобзон

    Харков е на 27 километра от руската граница

    уж"втората" почти 4 години тъпче на своя (уж) територия.Уж Калибри, уж циркони и орешниции две икони..и пак нищо .Няма Армата,няма си 57,няма нищо.Те са само за парад да плащат гаргите.
    Руска трагедия

    13:16 13.10.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    6 7 Отговор
    Две бутилки водка са добра заплаха като за начало.
    Какво се е впрегнал, нали тия Томахавки били стари и се прихващали с лекота ? Пък дано ру3наците се сещат че след Томахавките идват Трайдъните 😁👍

    Коментиран от #33

    13:20 13.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Рушлямски джихадист

    6 9 Отговор
    Само така! Чалъма е да правим всекидневни терористичи заплахи към целия свят.

    13:21 13.10.2025

  • 33 Няма край руският позор

    7 9 Отговор

    До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":

    Няма.

    13:23 13.10.2025

  • 34 Анджо

    3 9 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Няма не може няма недей. Четеш ли , че вече са пригодени за наземно изстрелване , само ,че са само две установки.

    Коментиран от #41, #45

    13:25 13.10.2025

  • 35 Медведев

    6 8 Отговор
    Най-много обичам да играя ролята на д-р Зло. Дори му копирам костюма, ако не сте забелязали.

    13:25 13.10.2025

  • 36 Българин

    4 9 Отговор

    До коментар #27 от "чекисть..":

    От Русия няма да остане много.

    13:25 13.10.2025

  • 37 Само питам

    4 9 Отговор
    Абе в Кремъл само палячовци ли има?Вижте го този.

    13:27 13.10.2025

  • 38 Пенчо

    3 8 Отговор
    Фаталните последици ще са за русия

    13:29 13.10.2025

  • 39 Феминистка

    1 6 Отговор
    Тампон втора употреба.

    13:31 13.10.2025

  • 40 Факт

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "минувача":

    Не само търсят предлог как да им го...... на,блатото

    13:31 13.10.2025

  • 41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "Анджо":

    Четене с разбиране
    ТОМАХАВКИТЕ НЕ МОГАТ
    да бъдат управлявани и насочвани от укр....ите❗
    Той и Ф-16 свалил руския самолет НАД СИРИЯ, излетя от турска територия, ама заповедта за излитане, ръководенето във въздуха и заповедта за стрелба станаха БЕЗ ЕРДОГАН ДОРИ ДА Е УВЕДОМЕН❗

    Коментиран от #48

    13:34 13.10.2025

  • 42 Мими Кучева

    2 3 Отговор
    Тоз няма да ми устиска на левият шамар.

    13:35 13.10.2025

  • 43 Питам за един приятел!

    7 2 Отговор
    А може ли да се различи една ракета "Искандер", или Калибър", която лети към Украйна, или в друга посока дали носи ядрен заряд?

    13:35 13.10.2025

  • 44 Четейки коментарите

    4 1 Отговор
    Много чугун, много пропаганда и доста простотия......

    13:36 13.10.2025

  • 45 Тодоров

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "Анджо":

    Ееех Анджо ,Анджоо ,нито писанията ти писания ,нито името ти име -Анджо ,ами Анджо да ми посвириш на коженото банджо ,Анджо 😂 .

    Коментиран от #49

    13:36 13.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Екзорсиста

    6 1 Отговор
    Козяшките вувузели винаги когато видят статия свързана с Медведев ,ги обладават зли духове и халл Катта 🎯 им бясно почва да пулсирррраа !

    13:40 13.10.2025

  • 48 И кое е "разбирането"?

    1 6 Отговор

    До коментар #41 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Че само Русия, или само САЩ, или само Китай, или само този, който притежава такива ракети ще може да води война, пък другите - нападнатите, жертвите могат само да се молят ли? Нещо не си познал тука. Няма държава по света, която да стои безучастна и да гледа как я унищожават.Ако ще и извънземни ще намери да управляват ракетите, но ще го направи - бъдете сигурни!

    Коментиран от #50, #51

    13:40 13.10.2025

  • 49 Копеец,

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "Тодоров":

    Изчезвай да си гледаш недъгавата челяд!!!

    13:44 13.10.2025

  • 50 доктор

    5 6 Отговор

    До коментар #48 от "И кое е "разбирането"?":

    Копейката е с интелект на маймуна.

    Коментиран от #53, #54

    13:45 13.10.2025

  • 51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #48 от "И кое е "разбирането"?":

    Ами дадох ти един пример, ама явно сам не си в състояние да го разбереш❗
    Ще опитам по друг начин-
    всички ядрени носители се изстрелват от екипи които ги обслужват,
    но заповеди и кодове за "ПУСК" не са под техен контрол❗

    Коментиран от #57

    13:47 13.10.2025

  • 52 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 5 Отговор
    Точка.Т,ози паляк като го погнат руснаците къде ще се скрие?

    13:48 13.10.2025

  • 53 Мед сестра

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "доктор":

    Цента няма и толкоз

    13:49 13.10.2025

  • 54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 5 Отговор

    До коментар #50 от "доктор":

    Докторе, ти явно си проктолог❗ Завирай се в дълбините на професионалните си обекти❗

    И не плачи на чужд Q-r ❗

    13:50 13.10.2025

  • 55 Военен

    9 5 Отговор
    Блатарите напълниха пaмперсите 🤣.,а русофилите ни убеждават,че Томахавките не са проблем за ПВО на рашистите ....

    13:51 13.10.2025

  • 56 Прав е пиянката

    3 4 Отговор
    Последиците ще са фатални за пе дерацията

    13:55 13.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Наименование

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Ще за три дня Киев, ще присъединим Украйна към Проссия, ще превземе всички областни градове ще, ще ,ще.....награя ЩЕ пия една водка за храброст ,заедно с Маша алкаша моята събудилница.

    14:05 13.10.2025

  • 60 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Тежка алкохолна зависимост има Медведев . По- младите рускини ходят в Турция ,а възрастните рускини обикалят по боклуджиските кофи за храна. Тоалетните в Русия станаха напълно излишни,голям глад .

    14:09 13.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания