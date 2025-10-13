Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски ще се обърне към лидерите на ЕС на заседанието на Европейския съвет на 23 октомври
  Тема: Украйна

Зеленски ще се обърне към лидерите на ЕС на заседанието на Европейския съвет на 23 октомври

13 Октомври, 2025 13:39 492 15

  • володимир зеленски-
  • европейски съюз-
  • европейски съвет

На срещата в Брюксел ще се обсъдят засилване на подкрепата за Украйна, използването на замразени руски активи и общата европейска отбрана до 2030 г.

Зеленски ще се обърне към лидерите на ЕС на заседанието на Европейския съвет на 23 октомври - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски ще се обърне към държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз по време на предстоящото заседание на Европейския съвет на 23 октомври. Това се посочва в писмо на председателя на Съвета Антонио Коща, адресирано до участниците в срещата в Брюксел, предава БТА.

В документа Коща отбелязва, че по време на заседанието ще бъдат обсъдени увеличаването на подкрепата за Украйна и възможностите за използване на запорираното руско имущество в полза на Киев. Той подчертава, че Русия продължава своите безмилостни атаки срещу цивилното население и гражданската инфраструктура на Украйна. По думите му Москва вече плаща висока икономическа цена за войната, но Европейският съюз трябва да оцени как да засили още повече натиска върху нея. Коща изтъква, че комбинирането на подкрепата за Украйна с натиска над Русия остава ключово условие за постигането на справедлив и траен мир.

Председателят на Европейския съвет акцентира и върху необходимостта от укрепване на Европейската агенция по отбрана. Според него хибридните атаки, навлизането на дронове в близост до критична инфраструктура и нарушенията на въздушното пространство показват, че е наложително ускорено изграждане на обща европейска отбранителна готовност до 2030 г.

Относно икономическите въпроси Коща отбелязва нуждата от опростяване на европейското законодателство, формулиране на стратегически цели за опазване на околната среда и подкрепа на гражданите в прехода към зелена икономика. Той подчертава, че в контекста на глобалните предизвикателства Европа трябва да защитава своите ценности, интереси и технологична автономност, да укрепва цифровата си инфраструктура и да развива собствена отворена дигитална екосистема, която да повишава конкурентоспособността на Съюза.

Коща съобщава още, че в присъствието на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард и председателя на Еврогрупата Паскал Донахю ще бъде обсъдено бъдещето на цифровото евро. Сред темите на заседанието ще бъде и въпросът как ЕС може да подкрепи осигуряването на достъпни жилища - особено за хората със средни доходи и за по-младите поколения.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти да видиш

    13 0 Отговор
    ... с гръб и да се хване за палците на краката!

    13:40 13.10.2025

  • 2 МАО ДЗЕ ДУН

    13 0 Отговор
    НАКЪДЕТО И ДА СЕ ОБЪРНЕШ Г.ЗЪ ТИ ВСЕ НАЗАД СОЧИ

    13:41 13.10.2025

  • 3 Петров

    0 13 Отговор
    Педро Петров се роди в малка, тъмна и мръсна работническа квартира, която ухаеше на болшевизъм и пролетарски прогрес. Баща му, тесен социалист с червено сърце и романтични спомени от Испанската гражданска война, реши, че детето ще се казва именно Педро. Майка му, докато го кърмеше, пускаше на старото грамофонно радио дългите, тромави речи на Ленин и Цола Драгойчева, както и революционни химни – всичко, което оформяше духа на бъдещия идеалист.

    От малък Педро беше хилаво, бледо дете с лице на малък лалугер — така го наричаха и му се смееха децата в квартала. Той се криеше от подигравките, но най-вече се срамуваше от фамилията си — Петров. Тя му се струваше прекалено българска, назадничава и му тежеше като камък, който не можеше да хвърли.

    Когато порасна, Педро тръгна към Волга, за да се „преобърне“ в нов човек. Там, в сивите сенки на къпещите се в мъгла води, един московски поп от КГБ на име Гундяев го прекръсти и му даде името Волгин. Леко, почти незабележимо, го „дангоса на врата“ с един странен знак — някой би казал, дяволски. Педро се върна в България с ново фамилно име и с осезаема промяна в поведението: излъчваше демонична решимост, отдаден на социализма и на необяснимата, обсебваща любов към Русия.

    Годините минаха. С помощта на тъмни и бюрократични мистерии Педро Волгин застана в Европарламента. Там се превърна в шумно мини-торнадо — громеше ЕС, сееше раздори в европейското единство, а тайно пълнеше малки торби с евро като истински демон на б

    Коментиран от #6, #7

    13:41 13.10.2025

  • 4 На тоя смешник не му ли омръзнаха

    19 0 Отговор
    Командировките
    Бита карта отвсякъде
    Коркото и да реве загуби войната още преди 2 години
    Всичко друго е отлагане на неизбежното и разширяване на гробищниа парк

    13:43 13.10.2025

  • 5 Още от сега е ясно!

    19 0 Отговор
    Пак ще хленчи и проси пари и оръжия...!

    13:43 13.10.2025

  • 6 Петров

    0 14 Отговор

    До коментар #3 от "Петров":

    Годините минаха. С помощта на тъмни и бюрократични мистерии Педро Волгин застана в Европарламента. Там се превърна в шумно мини-торнадо — громеше ЕС, сееше раздори в европейското единство, а тайно пълнеше малки торби с евро като истински демон на бюрокрацията. Колегите му го гледаха с недоумение, съседите се шегуваха зад гърба му, но Волгин нямаше време за смях — любовта му към Путин го изгаряше отвътре като червен феникс.

    Въпреки неистовите му усилия, ЕС остана непокътнат и непобеден. И тогава се случи обратът: онова, което той най-много обичаше, се разпадна — Руската федерация се сгромоляса. Гордостта на Педро кървеше като Волга, на която някога бе покръстен.

    Със затъмнено съзнание и отчаян поглед се луташе по коридорите на парламента, докато в мислите му проблясваше само едно: „Как да отмъстя?“ Изведнъж го осени идея. Промъкна се скришом до партийните сейфове на антируската коалиция, натъпка два куфара с евро до пръсване и бързо изскочи на улицата. Излъчваше смешна увереност и силна надежда, че ще хване такси за първия самолет до Москва.

    И тогава — изневиделица — автобус, облечен в предизборен плакат с огромния лик на Урсула фон дер Лайен, го блъсна. Куфарите се разтвориха с пукот, банкнотите извиха лека буря във въздуха. Волгин остана на пътя, лежащ сред купчина евро, с тъжен, но влюбен поглед — сякаш казваше: „Путин, ще бъдем заедно и след смъртта.“

    13:43 13.10.2025

  • 7 Смешко,

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Петров":

    Ти ли тоя Педро?. Слабо ни интересува жалкия ти животец и халюцинациите ти.

    13:45 13.10.2025

  • 8 Иван

    15 0 Отговор
    Кой е този Зеленски че да се обръща към ЕС, след като не е член.

    13:46 13.10.2025

  • 9 Трол

    1 5 Отговор
    Обединените европейски народи приветстват смелостта и решителността на г-н Зеленски!

    13:51 13.10.2025

  • 10 Кит

    1 1 Отговор
    Чакаме поредната доза зелено бело!

    13:57 13.10.2025

  • 11 Карлос Друсар друсаното Карли

    0 1 Отговор
    Браво! Слава Украиня! Героем слава! Всички в Червен бряг са с украинския народ и президента Зеленски!

    13:59 13.10.2025

  • 12 Като дойде сега Тръмп

    1 0 Отговор
    Ще ви разкаже и на вас играта както на Израел....

    14:01 13.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Съветът НЕ Е НА ЕВРОПА , а на ЕС❗

    14:07 13.10.2025

  • 14 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Пари няма, бегай с тия обръщения

    14:10 13.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Европейският съвет, Съветът на Европейския съюз и Съветът на Европа са различни организации, като последната не е институция на ЕС❗

    14:10 13.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания