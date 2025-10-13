Зеленски ще се обърне към лидерите на ЕС на заседанието на Европейския съвет на 23 октомври

Украинският президент Володимир Зеленски ще се обърне към държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз по време на предстоящото заседание на Европейския съвет на 23 октомври. Това се посочва в писмо на председателя на Съвета Антонио Коща, адресирано до участниците в срещата в Брюксел, предава БТА.

В документа Коща отбелязва, че по време на заседанието ще бъдат обсъдени увеличаването на подкрепата за Украйна и възможностите за използване на запорираното руско имущество в полза на Киев. Той подчертава, че Русия продължава своите безмилостни атаки срещу цивилното население и гражданската инфраструктура на Украйна. По думите му Москва вече плаща висока икономическа цена за войната, но Европейският съюз трябва да оцени как да засили още повече натиска върху нея. Коща изтъква, че комбинирането на подкрепата за Украйна с натиска над Русия остава ключово условие за постигането на справедлив и траен мир.

Председателят на Европейския съвет акцентира и върху необходимостта от укрепване на Европейската агенция по отбрана. Според него хибридните атаки, навлизането на дронове в близост до критична инфраструктура и нарушенията на въздушното пространство показват, че е наложително ускорено изграждане на обща европейска отбранителна готовност до 2030 г.

Относно икономическите въпроси Коща отбелязва нуждата от опростяване на европейското законодателство, формулиране на стратегически цели за опазване на околната среда и подкрепа на гражданите в прехода към зелена икономика. Той подчертава, че в контекста на глобалните предизвикателства Европа трябва да защитава своите ценности, интереси и технологична автономност, да укрепва цифровата си инфраструктура и да развива собствена отворена дигитална екосистема, която да повишава конкурентоспособността на Съюза.

Коща съобщава още, че в присъствието на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард и председателя на Еврогрупата Паскал Донахю ще бъде обсъдено бъдещето на цифровото евро. Сред темите на заседанието ще бъде и въпросът как ЕС може да подкрепи осигуряването на достъпни жилища - особено за хората със средни доходи и за по-младите поколения.