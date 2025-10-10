Русия съзнателно тренира войници за еднократна употреба

Русия съзнателно залага на "войниците за еднократна употреба", като за тази цел използва и чуждестранни наемници. Това заяви в ефира на "Киев24" генерал-майорът от резерва на ВСУ Сергей Кривонос.
По неговите думи, още на етапа на подготовката на новобранците руснаците разбират, че трябва да обучават самоубийци, които с голяма вероятност няма да преживеят първата си битка.
"Руснаците доста ефективно обучават огромно количество хора в своите учебни и тренировъчни центрове, които са разгърнали както на територията на Руската федерация, така и на окупираните земи на Украйна. Те не ги превръщат в супервойници, а в войници, които трябва да изпълнят само една задача", казва военният.
С това той обясни и факта, че руснаците по никакъв начин не се опитват да интегрират чуждестранните наемници в своята армия, по-специално не ги учат на руски език, за да преодолеят езиковата бариера.
Според данни на Държавния департамент на САЩ, на страната на Русия воюват от 1 до 5 хиляди граждани на Куба. Украинското разузнаване счита, че техният брой е много по-голям - най-малко 20 хиляди.
По-рано руски опозиционни журналисти проведоха разследване, в рамките на което установиха, че в руската армия срещу Украйна воюват граждани на петдесет страни от целия свят.
Основно това са граждани на бедни страни от Азия и Африка, но има и не малко европейци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мислещ
Коментиран от #9
09:25 10.10.2025
2 Ивелин Михайлов
09:25 10.10.2025
3 Пълен смях
09:26 10.10.2025
4 Хвала вам
09:26 10.10.2025
5 мизерстваща армия
09:26 10.10.2025
6 Сорос евреина
09:27 10.10.2025
7 Я пък тоя
🤣🤣🤣🤣🤣
09:27 10.10.2025
8 Как
И нито един българин активист на Възраждане , който носи портрета на Путин до сърцето и на балкона е развял руско знаме.
09:28 10.10.2025
9 5 милиона руснаци
До коментар #1 от "Мислещ":Фашиста путин изби и осакати 5 милиона руски крепостни!
Коментиран от #23
09:28 10.10.2025
10 пРосия
09:28 10.10.2025
11 Ахахахха
09:28 10.10.2025
12 Целта на
09:28 10.10.2025
13 си дзън
излиза пре 2092 година
09:28 10.10.2025
14 име
Коментиран от #18
09:29 10.10.2025
15 По-рано установихме
09:29 10.10.2025
16 Истината:
ЗеленияНаркоман ги лови по площади и улици и
Ги Изпраща на "почивка" в Отвъдното.
Коментиран от #19
09:30 10.10.2025
17 Осведомен
Закривай!
09:30 10.10.2025
18 Киев за два дня.
До коментар #14 от "име":Идиот с идиот.
09:31 10.10.2025
19 Да допълня:
До коментар #16 от "Истината:":Зеления вече е прати ла почивка в Отвъдното
повече от Два Милиона Укри!
Коментиран от #22
09:32 10.10.2025
20 Всяка сутрин милиарди хора по света
Коментиран от #26
09:32 10.10.2025
21 Голям проблем
09:32 10.10.2025
22 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #19 от "Да допълня:":Това са руски фейкове.
09:33 10.10.2025
23 Я пък тоя
До коментар #9 от "5 милиона руснаци":Закръгли ги на 10 милиона, по-лесно е.
09:33 10.10.2025
24 ОРК
09:33 10.10.2025
25 АБВ
09:34 10.10.2025
26 милиарди хора по света
До коментар #20 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Се събуждат щастливи че са българи нали?
09:34 10.10.2025
27 Трол
09:34 10.10.2025
28 Гориил
09:34 10.10.2025
29 Алооо
09:34 10.10.2025
30 Анонимен
09:35 10.10.2025
31 Z Блогърът Романов
Средната продължителност на живота на
Руският Солдат на фронта във Украйна
Е 12 Дена .
Пушечно Месо само за 2 хиляди долара
Заплата .
09:35 10.10.2025
32 Ъхъъъъъ...
09:36 10.10.2025
33 Червената Биомаса
Значи всичко е Окей.
09:36 10.10.2025
34 Мдаааа
09:37 10.10.2025
35 Коста
09:37 10.10.2025
36 Да разбираме
09:37 10.10.2025