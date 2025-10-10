Новини
Свят »
Русия »
Русия съзнателно тренира войници за еднократна употреба
  Тема: Украйна

Русия съзнателно тренира войници за еднократна употреба

10 Октомври, 2025 09:23 626 36

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • донбас

По-рано руски опозиционни журналисти проведоха разследване, в рамките на което установиха, че в руската армия срещу Украйна воюват граждани на петдесет страни от целия свят

Русия съзнателно тренира войници за еднократна употреба - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия съзнателно залага на "войниците за еднократна употреба", като за тази цел използва и чуждестранни наемници. Това заяви в ефира на "Киев24" генерал-майорът от резерва на ВСУ Сергей Кривонос.

По неговите думи, още на етапа на подготовката на новобранците руснаците разбират, че трябва да обучават самоубийци, които с голяма вероятност няма да преживеят първата си битка.

Още новини от Украйна

"Руснаците доста ефективно обучават огромно количество хора в своите учебни и тренировъчни центрове, които са разгърнали както на територията на Руската федерация, така и на окупираните земи на Украйна. Те не ги превръщат в супервойници, а в войници, които трябва да изпълнят само една задача", казва военният.

С това той обясни и факта, че руснаците по никакъв начин не се опитват да интегрират чуждестранните наемници в своята армия, по-специално не ги учат на руски език, за да преодолеят езиковата бариера.

Според данни на Държавния департамент на САЩ, на страната на Русия воюват от 1 до 5 хиляди граждани на Куба. Украинското разузнаване счита, че техният брой е много по-голям - най-малко 20 хиляди.

По-рано руски опозиционни журналисти проведоха разследване, в рамките на което установиха, че в руската армия срещу Украйна воюват граждани на петдесет страни от целия свят.

Основно това са граждани на бедни страни от Азия и Африка, но има и не малко европейци.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мислещ

    24 4 Отговор
    Два милиона бандеровци бяха еднокеатно употребени и заровени.

    Коментиран от #9

    09:25 10.10.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    17 4 Отговор
    пък украйна отвлича и праща сакати на фронта

    09:25 10.10.2025

  • 3 Пълен смях

    13 3 Отговор
    Някой казал!!! Пак дрън дрън.

    09:26 10.10.2025

  • 4 Хвала вам

    14 3 Отговор
    Благодарим за платената с дарения(грантове) пропаганда.

    09:26 10.10.2025

  • 5 мизерстваща армия

    6 17 Отговор
    руските Фашисти имат армия е от мизерстващи хора!

    09:26 10.10.2025

  • 6 Сорос евреина

    15 3 Отговор
    "Свободните" и "независими" западни медии... къртят

    09:27 10.10.2025

  • 7 Я пък тоя

    12 1 Отговор
    Несъзнателно може ли да се тренират войници?
    🤣🤣🤣🤣🤣

    09:27 10.10.2025

  • 8 Как

    9 5 Отговор
    Основно това са граждани на бедни страни от Азия и Африка, но има и не малко европейци.""
    И нито един българин активист на Възраждане , който носи портрета на Путин до сърцето и на балкона е развял руско знаме.

    09:28 10.10.2025

  • 9 5 милиона руснаци

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Мислещ":

    Фашиста путин изби и осакати 5 милиона руски крепостни!

    Коментиран от #23

    09:28 10.10.2025

  • 10 пРосия

    5 8 Отговор
    Страната на идиотите.

    09:28 10.10.2025

  • 11 Ахахахха

    13 4 Отговор
    Никой не чете платената западна пропаганда. Хората ви се смеят

    09:28 10.10.2025

  • 12 Целта на

    5 7 Отговор
    Руския войник е да отиде да огледа украинската отбрана и обратно в чувал към къщи

    09:28 10.10.2025

  • 13 си дзън

    5 9 Отговор
    Срокът на живот на мобик на фронта е 12 дни !!! Номерът за бяла Лада за вдовиците сега
    излиза пре 2092 година

    09:28 10.10.2025

  • 14 име

    9 3 Отговор
    През първата световна война е било същата пропаганда. Немците напредват и превземат все повече, обаче у франция и англия пропагандата бичи колко са се увеличили немските загуби. Ся същата работа. Отваряте примерно Military Summary в ютуб и гледате как бандерите напредват на запад а руснаците бягат към тях. Обаче зельоний наркоман ни обяснява кви големи загуби имали...

    Коментиран от #18

    09:29 10.10.2025

  • 15 По-рано установихме

    7 1 Отговор
    Че даже имало и руски опозиционни журналисти а ни говориха че били ги преследвали, убивали и т.н

    09:29 10.10.2025

  • 16 Истината:

    8 2 Отговор
    Докато "Русия тренира войници за еднократна употреба"
    ЗеленияНаркоман ги лови по площади и улици и
    Ги Изпраща на "почивка" в Отвъдното.

    Коментиран от #19

    09:30 10.10.2025

  • 17 Осведомен

    1 7 Отговор
    Хиляди рускини имат бебета нигерийчета и кубинчета.
    Закривай!

    09:30 10.10.2025

  • 18 Киев за два дня.

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    Идиот с идиот.

    09:31 10.10.2025

  • 19 Да допълня:

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Истината:":

    Зеления вече е прати ла почивка в Отвъдното
    повече от Два Милиона Укри!

    Коментиран от #22

    09:32 10.10.2025

  • 20 Всяка сутрин милиарди хора по света

    2 6 Отговор
    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #26

    09:32 10.10.2025

  • 21 Голям проблем

    2 1 Отговор
    Че "чуждестранните наемници" не ги учили на руски език..... вайййй.... добре че не са решили че и украински трябва да знаят

    09:32 10.10.2025

  • 22 Изпражнението гайтанджиева

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Да допълня:":

    Това са руски фейкове.

    09:33 10.10.2025

  • 23 Я пък тоя

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "5 милиона руснаци":

    Закръгли ги на 10 милиона, по-лесно е.

    09:33 10.10.2025

  • 24 ОРК

    2 1 Отговор
    " руски опозиционни журналисти" всички до един са на Запада. Резултатите на това раследвание са очевидни. Измени Русия на Украйна за да разбереш какво става .

    09:33 10.10.2025

  • 25 АБВ

    3 1 Отговор
    Мноого некочествена и жалка антируска пропаганда с украински източник. От мисиркови медии такава журналистика.

    09:34 10.10.2025

  • 26 милиарди хора по света

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Се събуждат щастливи че са българи нали?

    09:34 10.10.2025

  • 27 Трол

    1 0 Отговор
    Русия хвърля в боя застрашени животински видове, което притесни екозащитните организации. От ООН изпратиха екип, за да проверят състоянието на популациите от тигри, мечки и степни елени.

    09:34 10.10.2025

  • 28 Гориил

    3 2 Отговор
    Путин защитава живота на руснаците.Наемници от десетки бедни и изостанали страни се бият отчаяно, мечтаейки за руски паспорт и богатия социален пакет, който идва с руското гражданство.Общият брой на чуждестранните войници в руската армия достига сто хиляди, което е приблизително два армейски корпуса.

    09:34 10.10.2025

  • 29 Алооо

    5 2 Отговор
    Ненормалници спрете се, че вече надминахте Гьобелс

    09:34 10.10.2025

  • 30 Анонимен

    4 1 Отговор
    Толкова простотия на едно място като се започне от снимката на деца,(защото това са деца,)е връх.Как нямате достойнство,публикувате подобни глупости.Да видим кои са в украинската армия,която събира младежи от улицата и на сила ги прави войници,но за това не ви е разрешено да пишете.

    09:35 10.10.2025

  • 31 Z Блогърът Романов

    1 0 Отговор
    Заяви .

    Средната продължителност на живота на
    Руският Солдат на фронта във Украйна

    Е 12 Дена .

    Пушечно Месо само за 2 хиляди долара
    Заплата .

    09:35 10.10.2025

  • 32 Ъхъъъъъ...

    0 1 Отговор
    Руснаците доста ефективно обучават огромно количество хора....

    09:36 10.10.2025

  • 33 Червената Биомаса

    1 0 Отговор
    Изтрещя.

    Значи всичко е Окей.

    09:36 10.10.2025

  • 34 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Граждани на 50 страни воюват на страната на Русия.И ВСУ ги РАЗМАЗВА.

    09:37 10.10.2025

  • 35 Коста

    0 0 Отговор
    Окраина НЕ ги тренира. Те си знаят!

    09:37 10.10.2025

  • 36 Да разбираме

    0 0 Отговор
    Че целият свят мрази украинските нацисти и НАТО

    09:37 10.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания