Русия съзнателно залага на "войниците за еднократна употреба", като за тази цел използва и чуждестранни наемници. Това заяви в ефира на "Киев24" генерал-майорът от резерва на ВСУ Сергей Кривонос.

По неговите думи, още на етапа на подготовката на новобранците руснаците разбират, че трябва да обучават самоубийци, които с голяма вероятност няма да преживеят първата си битка.

"Руснаците доста ефективно обучават огромно количество хора в своите учебни и тренировъчни центрове, които са разгърнали както на територията на Руската федерация, така и на окупираните земи на Украйна. Те не ги превръщат в супервойници, а в войници, които трябва да изпълнят само една задача", казва военният.

С това той обясни и факта, че руснаците по никакъв начин не се опитват да интегрират чуждестранните наемници в своята армия, по-специално не ги учат на руски език, за да преодолеят езиковата бариера.

Според данни на Държавния департамент на САЩ, на страната на Русия воюват от 1 до 5 хиляди граждани на Куба. Украинското разузнаване счита, че техният брой е много по-голям - най-малко 20 хиляди.

По-рано руски опозиционни журналисти проведоха разследване, в рамките на което установиха, че в руската армия срещу Украйна воюват граждани на петдесет страни от целия свят.

Основно това са граждани на бедни страни от Азия и Африка, но има и не малко европейци.