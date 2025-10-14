Ердоган: Признаването на Палестина е пътят към мира

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира резултатите от срещата на върха в Шарм ел Шейх и очерта необходимите стъпки за разрешаване на палестинския въпрос и възстановяване на ивицата Газа. По време на връщането си от Египет Ердоган заяви пред журналисти, че решението на западни страни да признаят палестинска държава може да послужи като основа за двудържавно решение, предаде прессекретариатът на турския президент, цитиран от БТА.

Той предупреди, че без признаване на независима палестинска държава процесът ще остане „наполовина свършена работа“. Ердоган посочи, че в рамките на визитата е провел срещи с френския президент Еманюел Макрон и с британския премиер Киър Страмър, и отбеляза, че палестинският въпрос за първи път от дълго време е в центъра на международната политическа агенда.

Според турския президент срещата в Египет е повратна точка: той приветства спирането на огъня между Израел и „Хамас“ и посочи, че размяната на заложници и затворници е от ключово значение. В същото време Ердоган подчерта, че постигнатото споразумение е преди всичко за прекратяване на огъня и не решава окончателно палестинския въпрос. За Турция решението означава признаване на Палестина със границите ѝ от 1967 г. и със столица Източен Йерусалим, категорично заяви той.

Ердоган настоя споразумението да се изпълнява стриктно „точка по точка“ и подчертa необходимостта влиянието на САЩ върху Израел да продължи през целия процес. Той допълни, че е получил уверения от американската страна и очаква подкрепата на президента Доналд Тръмп да продължи. Ердоган описа подписите под документа - неговият, на Тръмп, на египетския президент Абдел Фатах ас Сиси и на емира на Катар - като „заверка на волята за мир в историята“.

По отношение на хуманитарната помощ турският президент съобщи, че 350 турски тира вече са навлезли в Газа, а споразумението предвижда 600 тира дневно. Той описа Газа като „купчина от отломки“ и настоя незабавно да започне изпълнението на приетия План за възстановяване, разработен съвместно с арабските и ислямските държави. Ердоган посочи, че има разработени проекти от Организацията за ислямско сътрудничество и Арабската лига и че е нужна сериозна финансова подкрепа за тяхното бързо реализиране.

Турция вече оказва и практическа помощ: Ердоган каза, че страната ще подпомогне осигуряването на подслон преди зимата, ще изпраща фургони и други средства, а ранените се лекуват в болниците в Анкара и Истанбул. Той увери, че Турция ще продължи дейностите си заедно с партньори от Персийския залив, САЩ и европейски държави, като уточни, че предстоят двустранни разговори между външния министър Хакан Фидан, министъра на отбраната Яшар Гюлер и други представители.

Ердоган отбеляза също, че дискусиите продължават относно структурата и състава на международните сили, които да бъдат разположени в Газа, и предупреди, че успокояването на обстановката не бива да води до самодоволство - Израел вече има „лоша история“ по отношение на спазването на прекратявания на огъня, каза президентът, и предупреди, че всяко връщане към масови нападения ще има тежки последици.

Според Ердоган работата на международната общност едва сега започва: конфликтът, по негови думи, е оставил големи поражения и съпротивата на „Хамас“ не е сломена. Той щампово заяви, че „Газа даде 70 хиляди жертви, но не се предаде“, и увери, че Турция ще продължи да работи за това геноцидът да не бъде забравен и виновните да понесат отговорност.

Ердоган подчерта ролята на дипломацията, включително „телефонната дипломация“ с Тръмп, и изрази надежда, че всички държави, подписали споразумението, ще действат като гаранти за неговото изпълнение и за създаване на устойчива атмосфера на мир.