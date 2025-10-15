Новини
Урсула фон дер Лайен: Босна и Херцеговина е на прага на ЕС

15 Октомври, 2025 09:50 567 25

Фон дер Лайен подчерта, че процесът на разширяване не е само политически, а и „въпрос на сърце и воля на народа“

Урсула фон дер Лайен: Босна и Херцеговина е на прага на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви по време на посещението си в Сараево, че Босна и Херцеговина е „на прага на Европейския съюз“, като призова за политическо единство и решителност в продължаването на европейските реформи, предаде ФЕНА, съобщи БТА.

„Босна и Херцеговина е извървяла дълъг път и днес стоите на прага на Европейския съюз“, заяви фон дер Лайен след снощната си среща с председателя на Министерския съвет на Босна Боряна Крищо.

Фон дер Лайен приветства напредъка по Програмата за реформи, изготвена от институциите на балканската страна, като я нарече „доказателство за ангажираността и зрелостта на босненските институции“. Тя подчерта, че следващата стъпка е финализирането и ратифицирането на необходимите споразумения за достъп до средства по Плана за растеж на ЕС, който може да осигури инвестиции в размер на един милиард евро.

„Провеждането на първата междуправителствена конференция ще изисква приемане на ключови закони в областта на правосъдието и назначаването на главен преговарящ. Това трябва да е човек, който се ползва с доверието на всички“, заяви председателят на ЕК, цитирана от ФЕНА.

Фон дер Лайен подчерта, че процесът на разширяване не е само политически, а и „въпрос на сърце и воля на народа“. Според нея 72 процента от гражданите на Босна и Херцеговина се доверяват на Европейския съюз, а две трети от младите хора между 15 и 39 години подкрепят европейската интеграция.

„Това е най-силното послание, че бъдещите поколения искат да живеят в по-силна и обединена Европа“, посочи фон дер Лайен.

В рамките на визитата си тя посети и Сребреница, подчертавайки важността от запазването на паметта за жертвите на геноцида и необходимостта от помирение и уважение към всички пострадали.

Председателят на босненския Съвет на министрите Боряна Крищо определи посещението като „ясно потвърждение на европейската перспектива“ на страната. Тя съобщи, че Съветът на министрите е внесъл 24 закона в парламентарната процедура, 17 от които са свързани с интелектуалната собственост, с цел хармонизиране на законодателството с това на ЕС.

Крищо посочи, че на 30 септември е приета Програмата за реформи със списък от конкретни мерки, и че се работи по споразуменията за заем и за инструмента за растеж, които ще осигурят първия транш от 68 милиона евро. Тя изрази съжаление, че два ключови закона – за Висшия съдебен и прокурорски съвет и за Съда на Босна и Херцеговина – не са получили парламентарна подкрепа, но увери, че усилията за тяхното приемане ще продължат.

Крищо също така обяви, че е подготвено решение за създаване на пост на главен преговарящ на Босна и Херцеговина за преговорите с ЕС.

„Надявам се скоро да го подложим на гласуване. Това ще бъде тест дали всички сме наистина „за“ европейския път“, подчерта тя.


Босна и Херцеговина
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Голяма придобивка, няма що.

    09:51 15.10.2025

  • 2 А пък

    23 1 Отговор
    ЕС е на прага на фалита.

    Коментиран от #8, #11

    09:53 15.10.2025

  • 3 Я пък тоя

    14 0 Отговор
    На прага на Европа е, а чука ли на вратата?
    Добре ми беше няколко дни да не ти гледам мутрата.
    Няма ли кой да ти заглуши GPS-а и да млъкнеш!

    09:54 15.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 1 Отговор
    „на прага на Европейския съюз“,
    звучи като,
    НА РЪБА НА ПРОПАСТТА‼️

    Коментиран от #12

    09:55 15.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Pyccкий Карлик

    4 9 Отговор
    Само северомакедонци и украинци не приемайте !!!
    Това са отрепки 😁

    09:56 15.10.2025

  • 8 Ти за ЕС не се тревожи.

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "А пък":

    Кочината гледай! Руската кочина имам предвид.

    Коментиран от #13

    09:57 15.10.2025

  • 9 знаем

    4 10 Отговор
    Те принципно отдавна са в Европа.... Европа ги прие веднага и хората от десетилетия работят и живеят в Европа. Познавам десетки и със свой бизнес. Работил съм с тях. Истината е,че с българи винаги съм имал финансови проблеми,но с босненци,никога

    09:58 15.10.2025

  • 10 Иван

    2 11 Отговор
    Браво на Босна и Херцеговина!

    09:58 15.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "А пък":

    Абе направо си го е прекрачил този праг❗
    Ама е като булка, която не иска да си признае,
    че е ДУ-ПЕ -НА😉❗

    09:59 15.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Той гледа европейската кочина,

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ти за ЕС не се тревожи.":

    която пряко го засяга. Тя Русия ще се оправи не я мисли.

    09:59 15.10.2025

  • 14 долу ес

    11 0 Отговор
    не разбрах френскяи бюджет как е .....

    Коментиран от #22

    10:00 15.10.2025

  • 15 ами

    7 0 Отговор
    ха ха ха - освен западните балкани, турция, украина, молдова, грузия, казахстан, азербейджан са на прага.....някак ако може цяла азия да влвзе в европа, само русия да остане извън

    Коментиран от #19

    10:01 15.10.2025

  • 16 Колю Дъргата

    11 0 Отговор
    Босна ОФИЦИАЛНО се управлява от наместник на ЕС - губернатор на провинция. Какъв "праг", какви пет лева?!

    10:02 15.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Левски

    4 3 Отговор
    А ние сме в мазето.

    10:05 15.10.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "ами":

    БАНКСТЕРИТЕ с потъващото € биха приели и Русия❗ Схемата Понци съществува само чрез нови и нови клиенти‼️

    10:06 15.10.2025

  • 20 Това айно

    10 0 Отговор
    Още ли не са я ваксинирали?

    10:08 15.10.2025

  • 21 Артилерист

    10 0 Отговор
    Още една примамена държава, за да има още един да дава пари, първо за Украйна, за войната на запада срещу Русия чрез нея и второ, да тегли заеми и да ги дава за въоръжаване на европейското НАТО...

    10:10 15.10.2025

  • 22 що Бе

    0 7 Отговор

    До коментар #14 от "долу ес":

    Виж руския как е , руснаците разправят че путя за пари им продал земите,горите на китайци,а те самите се чувстват чужденци

    10:12 15.10.2025

  • 23 ИВАН

    4 0 Отговор
    Ама че лицемерна тая г.а.д, въпрос било на сърце и воля на народа, сякаш, че някой го пита тоя народ..

    10:14 15.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 асдфгхй

    1 0 Отговор
    У.ри,.ър6о!

    10:28 15.10.2025