Урсула фон дер Лайен: Босна и Херцеговина е на прага на ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви по време на посещението си в Сараево, че Босна и Херцеговина е „на прага на Европейския съюз“, като призова за политическо единство и решителност в продължаването на европейските реформи, предаде ФЕНА, съобщи БТА.
„Босна и Херцеговина е извървяла дълъг път и днес стоите на прага на Европейския съюз“, заяви фон дер Лайен след снощната си среща с председателя на Министерския съвет на Босна Боряна Крищо.
Фон дер Лайен приветства напредъка по Програмата за реформи, изготвена от институциите на балканската страна, като я нарече „доказателство за ангажираността и зрелостта на босненските институции“. Тя подчерта, че следващата стъпка е финализирането и ратифицирането на необходимите споразумения за достъп до средства по Плана за растеж на ЕС, който може да осигури инвестиции в размер на един милиард евро.
„Провеждането на първата междуправителствена конференция ще изисква приемане на ключови закони в областта на правосъдието и назначаването на главен преговарящ. Това трябва да е човек, който се ползва с доверието на всички“, заяви председателят на ЕК, цитирана от ФЕНА.
Фон дер Лайен подчерта, че процесът на разширяване не е само политически, а и „въпрос на сърце и воля на народа“. Според нея 72 процента от гражданите на Босна и Херцеговина се доверяват на Европейския съюз, а две трети от младите хора между 15 и 39 години подкрепят европейската интеграция.
„Това е най-силното послание, че бъдещите поколения искат да живеят в по-силна и обединена Европа“, посочи фон дер Лайен.
В рамките на визитата си тя посети и Сребреница, подчертавайки важността от запазването на паметта за жертвите на геноцида и необходимостта от помирение и уважение към всички пострадали.
Председателят на босненския Съвет на министрите Боряна Крищо определи посещението като „ясно потвърждение на европейската перспектива“ на страната. Тя съобщи, че Съветът на министрите е внесъл 24 закона в парламентарната процедура, 17 от които са свързани с интелектуалната собственост, с цел хармонизиране на законодателството с това на ЕС.
Крищо посочи, че на 30 септември е приета Програмата за реформи със списък от конкретни мерки, и че се работи по споразуменията за заем и за инструмента за растеж, които ще осигурят първия транш от 68 милиона евро. Тя изрази съжаление, че два ключови закона – за Висшия съдебен и прокурорски съвет и за Съда на Босна и Херцеговина – не са получили парламентарна подкрепа, но увери, че усилията за тяхното приемане ще продължат.
Крищо също така обяви, че е подготвено решение за създаване на пост на главен преговарящ на Босна и Херцеговина за преговорите с ЕС.
„Надявам се скоро да го подложим на гласуване. Това ще бъде тест дали всички сме наистина „за“ европейския път“, подчерта тя.
