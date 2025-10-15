Новини
Великобритания удължава мисията си над Полша до края на годината

15 Октомври, 2025 09:59

Лондон засилва ангажимента си към НАТО и увеличава производството на дронове за Украйна

Ели Стоянова

Британските военни самолети ще продължат да патрулират над Полша до края на 2025 г., след като правителството на Обединеното кралство удължи участието си в мисията Eastern Sentry. Това съобщи министърът на отбраната Джон Хийли, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му, наред с удължаването на мисията, Великобритания ще увеличи и производството на дронове за нуждите на украинската армия. Министър Хийли ще вземе участие в предстоящата среща на министрите на отбраната на НАТО, която ще се проведе в Брюксел.

Решението за удължаване на мисията идва след нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове, което предизвика сериозна тревога в рамките на алианса.


  Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Голям праз, от тях полза няма.

    10:02 15.10.2025

