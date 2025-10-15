Великобритания удължава мисията си над Полша до края на годината

Британските военни самолети ще продължат да патрулират над Полша до края на 2025 г., след като правителството на Обединеното кралство удължи участието си в мисията Eastern Sentry. Това съобщи министърът на отбраната Джон Хийли, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му, наред с удължаването на мисията, Великобритания ще увеличи и производството на дронове за нуждите на украинската армия. Министър Хийли ще вземе участие в предстоящата среща на министрите на отбраната на НАТО, която ще се проведе в Брюксел.

Решението за удължаване на мисията идва след нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове, което предизвика сериозна тревога в рамките на алианса.