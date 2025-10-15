Путин назначи нов руски посланик в Австрия

Руският президент Владимир Путин е назначил 64-годишния дипломат Андрей Грозов за нов посланик на Руската федерация в Австрия, съобщава австрийската медия ОРФ. Грозов, който работи в министерствата на външните работи на Съветския съюз и Русия от 1983 г., остава практически неизвестен за широката общественост, предава БТА.
За разлика от много свои предшественици, Грозов не е демонстрирал публичен афинитет към Австрия. Преди назначаването във Виена той е представлявал Русия в органите на Общността на независимите държави (ОНД) в Минск, пояснява ОРФ.
Назначаването е извършено с указ на руския президент и е съгласувано с австрийското външно министерство. „Руското посолство във Виена беше информирано за съгласието през септември“, заяви говорителка на ведомството.
От руска гледна точка назначаването не е неочаквано. Въпреки че друг дипломат се смяташе за фаворит за поста, още през лятото в информирани кръгове в Москва Грозов бе посочен като бъдещ посланик във Виена. Той наследява специалиста по Австрия Дмитрий Любински, който през август, след десет години във Виена, се завърна в руското външно министерство и беше назначен за заместник-министър на външните работи.
