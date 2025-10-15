Новини
Путин назначи нов руски посланик в Австрия

15 Октомври, 2025 13:59 601 6

  • австрия-
  • руски посланик-
  • путин-
  • назначи

Андрей Грозов наследява Любински след десет години във Виена

Путин назначи нов руски посланик в Австрия - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е назначил 64-годишния дипломат Андрей Грозов за нов посланик на Руската федерация в Австрия, съобщава австрийската медия ОРФ. Грозов, който работи в министерствата на външните работи на Съветския съюз и Русия от 1983 г., остава практически неизвестен за широката общественост, предава БТА.

За разлика от много свои предшественици, Грозов не е демонстрирал публичен афинитет към Австрия. Преди назначаването във Виена той е представлявал Русия в органите на Общността на независимите държави (ОНД) в Минск, пояснява ОРФ.

Назначаването е извършено с указ на руския президент и е съгласувано с австрийското външно министерство. „Руското посолство във Виена беше информирано за съгласието през септември“, заяви говорителка на ведомството.

От руска гледна точка назначаването не е неочаквано. Въпреки че друг дипломат се смяташе за фаворит за поста, още през лятото в информирани кръгове в Москва Грозов бе посочен като бъдещ посланик във Виена. Той наследява специалиста по Австрия Дмитрий Любински, който през август, след десет години във Виена, се завърна в руското външно министерство и беше назначен за заместник-министър на външните работи.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пък тоя

    1 4 Отговор
    На кой му дреме.

    14:02 15.10.2025

  • 2 ФАКТ

    2 2 Отговор
    Путин е най-смелия мъж на планетата.

    Коментиран от #3

    14:02 15.10.2025

  • 3 Зевзек

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    и най-високия и най-едноходовия.

    14:03 15.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    А пък ТръмПича вече цяла година НЕ назначава посланик в БГ❗

    Коментиран от #5, #6

    14:04 15.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Че и Първи секретар няма в посолствоТО с многото петолъчки❗

    14:05 15.10.2025

  • 6 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това означава само едно,че ни предава на лошите руснаци;)))

    14:36 15.10.2025

Новини по държави:
