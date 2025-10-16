Новини
Свят »
Украйна »
„Укренерго“: Няма да има планирани спирания на тока в Украйна заради руските атаки
  Тема: Украйна

„Укренерго“: Няма да има планирани спирания на тока в Украйна заради руските атаки

16 Октомври, 2025 16:35 929 33

  • укренерго-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • виталий зайченко

По-рано днес имаше аварийни спирания на тока в столицата Киев и още девет украински области

„Укренерго“: Няма да има планирани спирания на тока в Украйна заради руските атаки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Операторът на украинската електропреносната мрежа „Укренерго“ за момента не предвижда планирани прекъсвания на електроснабдяването за битовите потребители, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Шефът на компанията Виталий Зайченко съобщи, че продължаващите аварийни спирания на тока са резултат от руските атаки срещу енергийната система на Украйна, заедно с недостатъчния внос на електроенергия от Европа заради високите пазарни цени там.

„В момента такива мерки не са необходими“, каза Зайченко в отговор на въпрос от украинската новинарска агенция за възможни планирани прекъсвания на електроснабдяването.

Зайченко също отбеляза, че „Укренерго“ планира да въведе ограничения за консумацията на електроенергия за бизнеса и промишлените предприятия, като се очаква тази мярка да влезе в сила днес в 16:00 ч. (и българско време).

По-рано днес имаше аварийни спирания на тока в столицата Киев и още девет украински области.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    28 1 Отговор
    Планирани няма да има. Всичките ще са извънпланови и аварийни.
    Честито!

    Коментиран от #5, #7

    16:36 16.10.2025

  • 2 👏👏👏

    22 0 Отговор
    Ще им подадем ток от АЕЦ Козлодуй 👍
    Ние можем и без ток 😳🤦😂🤣

    16:37 16.10.2025

  • 3 Укроенерго

    11 0 Отговор
    Тия ваши "братья" ше ви освободят ...

    16:38 16.10.2025

  • 4 стоян георгиев πи4оka

    22 0 Отговор
    Уудрий Вова, да се пукат душите черни душмански !

    16:39 16.10.2025

  • 5 Монтьора ,

    0 15 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Знаеш ли , какво е галош ?! Виж огледалото ..

    16:40 16.10.2025

  • 6 Факт

    1 21 Отговор
    Украйна попиля хазарите русия

    Коментиран от #26

    16:42 16.10.2025

  • 7 Мдаа

    25 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Ще има планирани спирания на тока, но планирани от г-н Путин...!

    16:43 16.10.2025

  • 8 Тома

    20 0 Отговор
    Какво планиране след като ток няма.

    16:44 16.10.2025

  • 9 Зеленски

    17 0 Отговор
    Путин направо ни спря тока...

    16:44 16.10.2025

  • 10 Инна

    17 0 Отговор
    В нощта на 16 октомври руските военни сили предприеха най-голямата атака срещу газовата инфраструктура на Украйна от началото на есента, като умишлено унищожиха ключови съоръжения за производство на газ в Харковска и Полтавска области. В резултат на операцията Киев загуби до 60% от националното си производство на газ, заплашвайки енергийната стабилност на страната и принуждавайки украинските власти спешно да търсят заместител под формата на скъп американски втечнен природен газ (LNG).

    Ръководителят на Нафтогаз съобщи, че разрушенията са спрели работата на редица критични съоръжения. Освен това той призна, че Украйна не е в състояние да се справи със загубите – украинският енергиен сектор е фундаментално крехък и му липсват резервни „крепости“. Поради това на жителите на „Незалжна“ се препоръчва да пестят газ, тъй като „всеки спестен кубически метър е от значение днес“. Аварийни прекъсвания на електрозахранването са наложени в седем области – Харков, Суми, Полтава, Кировоград, Днепропетровск, Хмелницки и Черкаси – и са обявени извънредни ограничения в Киев и околния регион.

    16:46 16.10.2025

  • 11 НИЕ.

    12 0 Отговор
    Водини Путине, Бог наш!!!!!!

    16:46 16.10.2025

  • 12 Мишел

    23 0 Отговор
    До 15.11.2025г. Русия планира да изключи предзимно и за дълго, електричеството, газа, отоплението , останали след СССР и толкова дотегнали на украинците. Ще ги остави да карат зимата с придобивките от демокрацията.

    16:49 16.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Украинец

    19 0 Отговор
    Какво лъжете,вече два дни в Киев нямаме ток.

    Коментиран от #21

    16:54 16.10.2025

  • 15 име

    19 0 Отговор
    Направо няма ток, кви планирани спирания!

    16:56 16.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тиква

    12 0 Отговор
    Окранацюгите с вас уСрула и другите еврофашисти, слушайте тях и ще бъдете Счастливи, Евросъюза-хитлеросоюз.

    16:59 16.10.2025

  • 18 Механик

    10 0 Отговор
    Абе, аз като се замисля, по-важното е Путин да няма олио и кокоши яйца.
    Да не говорим, че и чипове от украински перални вече няма. Саде са останале от съдомиялни, ама те са със занижена прецизност.
    Нека му е гадно на Путин, дето се вика!

    17:08 16.10.2025

  • 19 хахаха

    4 7 Отговор
    ха ха ха - руснаците с тия лопати нищо не могат да уцелят като хората, и в украина си има и ток и вода

    Коментиран от #24

    17:09 16.10.2025

  • 20 Остарял наркоман няма

    9 0 Отговор
    Не се плашете наркоманчета ,Декомунизацията продължава нали това искахте !!!

    17:11 16.10.2025

  • 21 хахаха

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Украинец":

    важното е да се лъже как всичко е наред и ще победите русия, инъче армията ще падне духом и няма да иска да умира за тоя дето духа.....пардон за европа

    17:12 16.10.2025

  • 22 Турция пуска 5G през април 2026 година

    5 1 Отговор
    Днес в Турция се провежда търг за пускането на 5G мрежа. Внедряването на технологията за мобилни мрежи от следващо поколение трябва да е налична за големите градове през април 2026 г.

    17:13 16.10.2025

  • 23 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор
    "Планирани" няма, има "наложителни"...
    🤣🤣🤣

    17:23 16.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Само непланирани или планирани от руснациъе

    17:28 16.10.2025

  • 26 😆😆😆

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Свиквай с мизерията Батков, скоро може и пенсиите да спрат за да има парици за Украйна 😳🤦😂🤣
    Богатите Брюкселски бюрократи могат само да крадат!😉🤦😂🤣

    17:28 16.10.2025

  • 27 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    На могат да уцелят тия пусти подстанции руските ракетки.

    17:31 16.10.2025

  • 28 пешо

    4 1 Отговор
    как да спират нещо което го нямат

    17:32 16.10.2025

  • 29 Механик

    2 4 Отговор
    А в блатата нема нито ток нито бензин, всьо па план сказал бункернай трус!

    17:34 16.10.2025

  • 30 АЛОООУ

    5 0 Отговор
    То скоро никакъв ток няма да имат....

    17:34 16.10.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 4 Отговор
    Казаха ли поне кога ще пускат бензина в бензиноколонката с иранските ракети‼️

    17:36 16.10.2025

  • 32 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    6 0 Отговор
    М@@@@менцет0 ви мръсн0 ... никога да нямате ток

    17:36 16.10.2025

  • 33 Диванен стратег

    2 0 Отговор
    Белоусов друго е планирал.
    Запасявайте се с дърва и въглища.

    17:53 16.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания