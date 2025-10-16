„Укренерго“: Няма да има планирани спирания на тока в Украйна заради руските атаки

Операторът на украинската електропреносната мрежа „Укренерго“ за момента не предвижда планирани прекъсвания на електроснабдяването за битовите потребители, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Шефът на компанията Виталий Зайченко съобщи, че продължаващите аварийни спирания на тока са резултат от руските атаки срещу енергийната система на Украйна, заедно с недостатъчния внос на електроенергия от Европа заради високите пазарни цени там.
„В момента такива мерки не са необходими“, каза Зайченко в отговор на въпрос от украинската новинарска агенция за възможни планирани прекъсвания на електроснабдяването.
Зайченко също отбеляза, че „Укренерго“ планира да въведе ограничения за консумацията на електроенергия за бизнеса и промишлените предприятия, като се очаква тази мярка да влезе в сила днес в 16:00 ч. (и българско време).
По-рано днес имаше аварийни спирания на тока в столицата Киев и още девет украински области.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Честито!
Коментиран от #5, #7
16:36 16.10.2025
2 👏👏👏
Ние можем и без ток 😳🤦😂🤣
16:37 16.10.2025
3 Укроенерго
16:38 16.10.2025
4 стоян георгиев πи4оka
16:39 16.10.2025
5 Монтьора ,
До коментар #1 от "Механик":Знаеш ли , какво е галош ?! Виж огледалото ..
16:40 16.10.2025
6 Факт
Коментиран от #26
16:42 16.10.2025
7 Мдаа
До коментар #1 от "Механик":Ще има планирани спирания на тока, но планирани от г-н Путин...!
16:43 16.10.2025
8 Тома
16:44 16.10.2025
9 Зеленски
16:44 16.10.2025
10 Инна
Ръководителят на Нафтогаз съобщи, че разрушенията са спрели работата на редица критични съоръжения. Освен това той призна, че Украйна не е в състояние да се справи със загубите – украинският енергиен сектор е фундаментално крехък и му липсват резервни „крепости“. Поради това на жителите на „Незалжна“ се препоръчва да пестят газ, тъй като „всеки спестен кубически метър е от значение днес“. Аварийни прекъсвания на електрозахранването са наложени в седем области – Харков, Суми, Полтава, Кировоград, Днепропетровск, Хмелницки и Черкаси – и са обявени извънредни ограничения в Киев и околния регион.
16:46 16.10.2025
11 НИЕ.
16:46 16.10.2025
12 Мишел
16:49 16.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Украинец
Коментиран от #21
16:54 16.10.2025
15 име
16:56 16.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тиква
16:59 16.10.2025
18 Механик
Да не говорим, че и чипове от украински перални вече няма. Саде са останале от съдомиялни, ама те са със занижена прецизност.
Нека му е гадно на Путин, дето се вика!
17:08 16.10.2025
19 хахаха
Коментиран от #24
17:09 16.10.2025
20 Остарял наркоман няма
17:11 16.10.2025
21 хахаха
До коментар #14 от "Украинец":важното е да се лъже как всичко е наред и ще победите русия, инъче армията ще падне духом и няма да иска да умира за тоя дето духа.....пардон за европа
17:12 16.10.2025
22 Турция пуска 5G през април 2026 година
17:13 16.10.2025
23 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
17:23 16.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хохо Бохо
17:28 16.10.2025
26 😆😆😆
До коментар #6 от "Факт":Свиквай с мизерията Батков, скоро може и пенсиите да спрат за да има парици за Украйна 😳🤦😂🤣
Богатите Брюкселски бюрократи могат само да крадат!😉🤦😂🤣
17:28 16.10.2025
27 Хасковски каунь
17:31 16.10.2025
28 пешо
17:32 16.10.2025
29 Механик
17:34 16.10.2025
30 АЛОООУ
17:34 16.10.2025
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
17:36 16.10.2025
32 ЙЕЛОУ ТАКСИ
17:36 16.10.2025
33 Диванен стратег
Запасявайте се с дърва и въглища.
17:53 16.10.2025