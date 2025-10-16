Хакнаха системите за озвучаване на летища в САЩ и Канада с призиви за подкрепа на Хамас и критики срещу Тръмп и Нетаняху

Системите за публично озвучаване на четири летища в САЩ и Канада бяха хакнати и излъчваха изявления в подкрепа на палестинското движение Хамас и критикуващи лидерите на САЩ и Израел Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху, съобщи CNN.

Според мрежата инцидентите са станали на международното летище Харисбърг в Пенсилвания, както и на летищата в канадските градове Келоуна, Виктория и Уиндзор. Хакерската атака е нарушила работата на летището и е довела до закъснения на полети.

Говорител на летището в Харисбърг заяви пред CNN, че „неоторизиран потребител е получил достъп до системата за публично озвучаване на летището и е стартирал неоторизиран запис“.

„Съобщението е било с политически характер и не е съдържало никакви заплахи срещу летището, авиокомпаниите или пътниците“, добави той.