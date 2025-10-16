Новини
Свят »
САЩ »
Хакнаха системите за озвучаване на летища в САЩ и Канада с призиви за подкрепа на Хамас и критики срещу Тръмп и Нетаняху

16 Октомври, 2025 06:45, обновена 16 Октомври, 2025 06:51 424 2

  • сащ-
  • канада-
  • летища-
  • хакери-
  • хамас

Атаката е нарушила работата на летището и е довела до закъснения на полети

Хакнаха системите за озвучаване на летища в САЩ и Канада с призиви за подкрепа на Хамас и критики срещу Тръмп и Нетаняху - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Системите за публично озвучаване на четири летища в САЩ и Канада бяха хакнати и излъчваха изявления в подкрепа на палестинското движение Хамас и критикуващи лидерите на САЩ и Израел Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху, съобщи CNN.

Според мрежата инцидентите са станали на международното летище Харисбърг в Пенсилвания, както и на летищата в канадските градове Келоуна, Виктория и Уиндзор. Хакерската атака е нарушила работата на летището и е довела до закъснения на полети.

Говорител на летището в Харисбърг заяви пред CNN, че „неоторизиран потребител е получил достъп до системата за публично озвучаване на летището и е стартирал неоторизиран запис“.

„Съобщението е било с политически характер и не е съдържало никакви заплахи срещу летището, авиокомпаниите или пътниците“, добави той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хайо

    2 0 Отговор
    Какво става с великата американска армия ? Как е възможно това .

    06:53 16.10.2025

  • 2 Уса

    0 0 Отговор
    Пуснали са вой на ислямски пдрс

    07:12 16.10.2025