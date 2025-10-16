Инвестиционен форум Албания - Турция ще събере над 1500 участници в Тирана

Инвестиционният форум Албания – Турция ще се проведе на 17 октомври в Двореца на конгресите в Тирана, съобщава агенция АТА, предава БТА.

Събитието се организира от Албанската агенция за инвестиционно развитие (AIDA) и албанския клон на Асоциацията на независимите индустриалци и бизнесмени на Турция (MÜSİAD).

По данни на АТА, това е най-мащабният инвестиционен форум между двете държави, като се очаква участие на над 1500 представители на бизнеса, институции и инвеститори от Албания и Турция.

В откриването ще се включат албанският премиер Еди Рама и турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз, придружен от делегация от министри и представители на турските държавни институции.

Изпълнителният директор на AIDA Ляура Саро подчерта значението на форума като платформа за представяне на Албания като устойчива инвестиционна дестинация и за укрепване на икономическото сътрудничество между двете страни.

Фокусът на събитието ще бъде върху стратегически сектори с висок потенциал – строителство, информационни технологии и комуникации, туризъм, земеделие и хранително-вкусова промишленост.

Програмата включва тематични панели и бизнес срещи между компании, както и между представители на частния сектор и правителството, с цел създаване на конкретни възможности за партньорства и обмен на опит.

Според АТА, търговските отношения между Албания и Турция значително са се засилили през последните години.

През 2024 г. вносът от Турция в Албания е нараснал с 14%, достигайки 96,6 милиарда албански леки (около 998,2 милиона евро). За първите седем месеца на 2025 г. този показател възлиза на 50,8 милиарда леки (приблизително 525 милиона евро).

Износът от Албания за Турция през 2024 г. е 4,8 милиарда леки (49,6 милиона евро), а за периода януари–юли 2025 г. - 2,7 милиарда леки (27,9 милиона евро).

В момента в Албания оперират 658 турски компании, разположени в почти всички окръзи на страната. Най-голяма концентрация има в Тирана (82%), Дуръс (6%) и Фиер (3%).

Присъствието на турския бизнес в страната, подчертава АТА, е показател за растящия интерес на турските инвеститори към албанския пазар и допринася за задълбочаването на икономическите връзки между двете държави.