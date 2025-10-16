Новини
Инвестиционен форум Албания - Турция ще събере над 1500 участници в Тирана

16 Октомври, 2025 08:24 407 2

  • албания-
  • турция-
  • тирана-
  • форум-
  • участници

Събитието цели да насърчи двустранните икономически отношения и нови бизнес партньорства

Инвестиционен форум Албания - Турция ще събере над 1500 участници в Тирана - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Инвестиционният форум Албания – Турция ще се проведе на 17 октомври в Двореца на конгресите в Тирана, съобщава агенция АТА, предава БТА.

Събитието се организира от Албанската агенция за инвестиционно развитие (AIDA) и албанския клон на Асоциацията на независимите индустриалци и бизнесмени на Турция (MÜSİAD).

По данни на АТА, това е най-мащабният инвестиционен форум между двете държави, като се очаква участие на над 1500 представители на бизнеса, институции и инвеститори от Албания и Турция.

В откриването ще се включат албанският премиер Еди Рама и турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз, придружен от делегация от министри и представители на турските държавни институции.

Изпълнителният директор на AIDA Ляура Саро подчерта значението на форума като платформа за представяне на Албания като устойчива инвестиционна дестинация и за укрепване на икономическото сътрудничество между двете страни.

Фокусът на събитието ще бъде върху стратегически сектори с висок потенциал – строителство, информационни технологии и комуникации, туризъм, земеделие и хранително-вкусова промишленост.

Програмата включва тематични панели и бизнес срещи между компании, както и между представители на частния сектор и правителството, с цел създаване на конкретни възможности за партньорства и обмен на опит.

Според АТА, търговските отношения между Албания и Турция значително са се засилили през последните години.

През 2024 г. вносът от Турция в Албания е нараснал с 14%, достигайки 96,6 милиарда албански леки (около 998,2 милиона евро). За първите седем месеца на 2025 г. този показател възлиза на 50,8 милиарда леки (приблизително 525 милиона евро).

Износът от Албания за Турция през 2024 г. е 4,8 милиарда леки (49,6 милиона евро), а за периода януари–юли 2025 г. - 2,7 милиарда леки (27,9 милиона евро).

В момента в Албания оперират 658 турски компании, разположени в почти всички окръзи на страната. Най-голяма концентрация има в Тирана (82%), Дуръс (6%) и Фиер (3%).

Присъствието на турския бизнес в страната, подчертава АТА, е показател за растящия интерес на турските инвеститори към албанския пазар и допринася за задълбочаването на икономическите връзки между двете държави.


Албания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сополчо

    3 0 Отговор
    Това значи, че още поне 500 Тира с турска стока ежедневно ще преминават през България посока Албания. Общо ежедневно ще стават над 1500 Тира преминаващи през България. ...А ние все още сме в стадий на внос на мартеници от Китай . Докато турските заводи,фабрики работят на пълни обороти и изнасят турската стока в цял свят

    08:37 16.10.2025

  • 2 Те едните

    0 0 Отговор
    и другите са от едно котило. Явно тук в журналя ги тъпчат албанци щом през ден слушаме за тия козари!

    08:53 16.10.2025

