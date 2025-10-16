СБУ арестува руски агент, подготвял ракетен и дронов удар по Одеса

Контраразузнавателното звено на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е задържало руски агент, който по указания на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) е събирал координати за комбиниран ракетен и дронов удар по град Одеса, съобщава „Укринформ“, предава News.bg.

За да осъществи атаката, руската страна е вербувала 52-годишен жител на Одеса, който преди това е публикувал призиви за „превземане“ на региона в забранената в Украйна социална мрежа „Однокласники“.

След вербуването си, заподозреният е наблюдавал позициите на украинските радарни станции, системите за противовъздушна отбрана и мобилните огневи групи, които защитават въздушното пространство на областта.

По време на въздушни тревоги той пътувал из различни райони на Одеса, опитвайки се да заснеме работата на украинските ПВО системи. Освен това агентът фотографирал отбранителни укрепления и местоположения на украински военни части по крайбрежието на Черно море.

Събраната информация е била предадена на офицер от ФСБ, чиято самоличност вече е установена от украинското контраразузнаване. При задържането СБУ е иззела смартфона на шпионина, съдържащ доклади и снимки, подготвени за руската страна.

Въз основа на събраните доказателства, следователите на СБУ са повдигнали обвинение срещу задържания по чл. 111, ал. 2 от Наказателния кодекс на Украйна – държавна измяна, извършена по време на военно положение.

Заподозреният е задържан без право на гаранция, а законът предвижда доживотен затвор с конфискация на имущество.

СБУ съобщава също, че преди това е неутрализирала друг руски агент, участвал в организирането на ракетни, бомбени и дронови атаки срещу Краматорск и околните райони.