СБУ арестува руски агент, подготвял ракетен и дронов удар по Одеса

Контраразузнавателното звено на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е задържало руски агент, който по указания на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) е събирал координати за комбиниран ракетен и дронов удар по град Одеса, съобщава „Укринформ“, предава News.bg.
За да осъществи атаката, руската страна е вербувала 52-годишен жител на Одеса, който преди това е публикувал призиви за „превземане“ на региона в забранената в Украйна социална мрежа „Однокласники“.
След вербуването си, заподозреният е наблюдавал позициите на украинските радарни станции, системите за противовъздушна отбрана и мобилните огневи групи, които защитават въздушното пространство на областта.
По време на въздушни тревоги той пътувал из различни райони на Одеса, опитвайки се да заснеме работата на украинските ПВО системи. Освен това агентът фотографирал отбранителни укрепления и местоположения на украински военни части по крайбрежието на Черно море.
Събраната информация е била предадена на офицер от ФСБ, чиято самоличност вече е установена от украинското контраразузнаване. При задържането СБУ е иззела смартфона на шпионина, съдържащ доклади и снимки, подготвени за руската страна.
Въз основа на събраните доказателства, следователите на СБУ са повдигнали обвинение срещу задържания по чл. 111, ал. 2 от Наказателния кодекс на Украйна – държавна измяна, извършена по време на военно положение.
Заподозреният е задържан без право на гаранция, а законът предвижда доживотен затвор с конфискация на имущество.
СБУ съобщава също, че преди това е неутрализирала друг руски агент, участвал в организирането на ракетни, бомбени и дронови атаки срещу Краматорск и околните райони.
1 Опаа
Коментиран от #7, #20
08:40 16.10.2025
2 Мишел
08:41 16.10.2025
3 Пич
Коментиран от #9, #14
08:42 16.10.2025
4 Почна се!
Коментиран от #22
08:46 16.10.2025
5 име
08:48 16.10.2025
6 Две трети
Коментиран от #11, #12
08:48 16.10.2025
7 име
До коментар #1 от "Опаа":Азов са заети в момента, денацифицират ги в Покровск. След Мариупол, Авдеевка, Торецк и Новгород, сега ще гледаме поредния резил на неонацистите. Една битка нямат спечелена.
Коментиран от #13, #18
08:49 16.10.2025
8 Тихо
08:50 16.10.2025
9 Копейки,
До коментар #3 от "Пич":Кой уби Пригожин? Коментирайте.
Коментиран от #15, #24
08:50 16.10.2025
10 Гръч
08:51 16.10.2025
11 Трол
До коментар #6 от "Две трети":Кметът не е сменен, просто Одеса повече няма да има кмет.
08:51 16.10.2025
12 Вече нищо няма да подготвя.
До коментар #6 от "Две трети":Пиши го бегал.Буданов не прощава.
08:51 16.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Доживотен затвор
За Руските Диверсанти.
На Въжето да виси
Докато спре да диша .
08:54 16.10.2025
17 Всяка сутрин милиарди хора по света
08:55 16.10.2025
18 Да , ама
До коментар #7 от "име":Спомняш ли си какви геройски снимки имаха Азов? Същински аслани, а се оказаха на С рани! Войната не е като да убиваш цивилни и деца в Донецк !!!
08:56 16.10.2025
19 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
08:57 16.10.2025
20 Всъщност
До коментар #1 от "Опаа":Трудна работа ! Повечето от Азов и Десен сектор участваха в нападението над Русия (Курск) . А братушките ги върнаха на Зеленски замразени и пакетирани в найлонови торби .
08:58 16.10.2025
21 И Алиев се подигра с путин
Коментиран от #25
08:58 16.10.2025
22 Това е поредната пушилка...
До коментар #4 от "Почна се!":...след скалъпената постановка с ,,руският" паспорт на кмета на Одеса...!
Киевската хунта почва да се тресе от сталинистка шпиономания...
08:58 16.10.2025
23 Ели, не
Коментиран от #26
09:01 16.10.2025
24 Где Кулеба ?.
До коментар #9 от "Копейки,":Дмитро Кулеба знаеше кого е пратил . Ама няма как да го питаш , че И той избяга от Украйна .
09:01 16.10.2025
25 име
До коментар #21 от "И Алиев се подигра с путин":На алиев петролната база беше край Одеса и още лятото даде фира. И да иска, няма как да даде друго, освен скрап.
09:02 16.10.2025
26 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #23 от "Ели, не":Вадим ги от жилищата им със сълзотворни гранати, на улицата ги събаряме на асфалта с ритници, смъкваме ги от градския транспорт и автомобилите им, арестуваме ги в магазините... След обработка с юмруци в мазето ги пращаме да превземат Москва.
09:07 16.10.2025