СБУ арестува руски агент, подготвял ракетен и дронов удар по Одеса
  Тема: Украйна

СБУ арестува руски агент, подготвял ракетен и дронов удар по Одеса

16 Октомври, 2025 08:35, обновена 16 Октомври, 2025 08:36 690 26

Шпионинът събирал координати на украински отбранителни позиции по указания на ФСБ

СБУ арестува руски агент, подготвял ракетен и дронов удар по Одеса - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Контраразузнавателното звено на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е задържало руски агент, който по указания на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) е събирал координати за комбиниран ракетен и дронов удар по град Одеса, съобщава „Укринформ“, предава News.bg.

За да осъществи атаката, руската страна е вербувала 52-годишен жител на Одеса, който преди това е публикувал призиви за „превземане“ на региона в забранената в Украйна социална мрежа „Однокласники“.

След вербуването си, заподозреният е наблюдавал позициите на украинските радарни станции, системите за противовъздушна отбрана и мобилните огневи групи, които защитават въздушното пространство на областта.

По време на въздушни тревоги той пътувал из различни райони на Одеса, опитвайки се да заснеме работата на украинските ПВО системи. Освен това агентът фотографирал отбранителни укрепления и местоположения на украински военни части по крайбрежието на Черно море.

Събраната информация е била предадена на офицер от ФСБ, чиято самоличност вече е установена от украинското контраразузнаване. При задържането СБУ е иззела смартфона на шпионина, съдържащ доклади и снимки, подготвени за руската страна.

Въз основа на събраните доказателства, следователите на СБУ са повдигнали обвинение срещу задържания по чл. 111, ал. 2 от Наказателния кодекс на Украйна – държавна измяна, извършена по време на военно положение.

Заподозреният е задържан без право на гаранция, а законът предвижда доживотен затвор с конфискация на имущество.

СБУ съобщава също, че преди това е неутрализирала друг руски агент, участвал в организирането на ракетни, бомбени и дронови атаки срещу Краматорск и околните райони.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опаа

    4 14 Отговор
    Да го предадат на Азов или десен сектор.За беседа.

    Коментиран от #7, #20

    08:40 16.10.2025

  • 2 Мишел

    17 2 Отговор
    От сума време Одеса гори и гърми, днес също, но като са арестувани агентите -край?

    08:41 16.10.2025

  • 3 Пич

    15 2 Отговор
    Укрофашистите са уникални глупаци !!! Изтрепаха куп украинци с измислени обвинения !!! Ей така заради пропагандата убиват своите.....

    Коментиран от #9, #14

    08:42 16.10.2025

  • 4 Почна се!

    13 0 Отговор
    Със Сталинистката шпиономания в Украйна...

    Коментиран от #22

    08:46 16.10.2025

  • 5 име

    13 2 Отговор
    Човека подготвя референдума за отделяне от бандеристан и обявяване на Одеска народна република, която иска да стане част от Руската Федерация.

    08:48 16.10.2025

  • 6 Две трети

    12 3 Отговор
    От Одеса е руски агенти ! Затова смениха и кмета , че и той руски агент.

    Коментиран от #11, #12

    08:48 16.10.2025

  • 7 име

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Опаа":

    Азов са заети в момента, денацифицират ги в Покровск. След Мариупол, Авдеевка, Торецк и Новгород, сега ще гледаме поредния резил на неонацистите. Една битка нямат спечелена.

    Коментиран от #13, #18

    08:49 16.10.2025

  • 8 Тихо

    9 1 Отговор
    Руски агенти са навссякъде. Проверете под кревата си. Сигурно ще намерите.

    08:50 16.10.2025

  • 9 Копейки,

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #15, #24

    08:50 16.10.2025

  • 10 Гръч

    5 2 Отговор
    Там всички са руски агенти и се напреварват,кой пръв да даде координати на братушките си.Тези дронове и ракети да не би случайно да удрят...всичко е яко агенти.Половината Украйна си иска Русия а другата фашизма

    08:51 16.10.2025

  • 11 Трол

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Две трети":

    Кметът не е сменен, просто Одеса повече няма да има кмет.

    08:51 16.10.2025

  • 12 Вече нищо няма да подготвя.

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Две трети":

    Пиши го бегал.Буданов не прощава.

    08:51 16.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Доживотен затвор

    1 7 Отговор
    Е малко
    За Руските Диверсанти.
    На Въжето да виси
    Докато спре да диша .

    08:54 16.10.2025

  • 17 Всяка сутрин милиарди хора по света

    1 6 Отговор
    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    08:55 16.10.2025

  • 18 Да , ама

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Спомняш ли си какви геройски снимки имаха Азов? Същински аслани, а се оказаха на С рани! Войната не е като да убиваш цивилни и деца в Донецк !!!

    08:56 16.10.2025

  • 19 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    3 1 Отговор
    И Одеса губим. Цялото население са руски агенти! Изпратихме с автобуси наци патриоти, с огън ги горихме в Домът на профсъюзите, не помага! Не проговориха по мовата.

    08:57 16.10.2025

  • 20 Всъщност

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Опаа":

    Трудна работа ! Повечето от Азов и Десен сектор участваха в нападението над Русия (Курск) . А братушките ги върнаха на Зеленски замразени и пакетирани в найлонови торби .

    08:58 16.10.2025

  • 21 И Алиев се подигра с путин

    0 4 Отговор
    Лудият кърши китки,Алиев го пита дали му трябва петрол😂

    Коментиран от #25

    08:58 16.10.2025

  • 22 Това е поредната пушилка...

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Почна се!":

    ...след скалъпената постановка с ,,руският" паспорт на кмета на Одеса...!
    Киевската хунта почва да се тресе от сталинистка шпиономания...

    08:58 16.10.2025

  • 23 Ели, не

    4 0 Отговор
    ставаш за писател на криминални романи! Много плоско си го описала! Няма нито драматизъм нито загадъчност! Укрофашисъите всеки ден залавят хора и насила ги пращат да умират за кефа на Зеленски! Всички който се опита да се скрие е руски агент! Грозно е но е факт.

    Коментиран от #26

    09:01 16.10.2025

  • 24 Где Кулеба ?.

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки,":

    Дмитро Кулеба знаеше кого е пратил . Ама няма как да го питаш , че И той избяга от Украйна .

    09:01 16.10.2025

  • 25 име

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "И Алиев се подигра с путин":

    На алиев петролната база беше край Одеса и още лятото даде фира. И да иска, няма как да даде друго, освен скрап.

    09:02 16.10.2025

  • 26 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ели, не":

    Вадим ги от жилищата им със сълзотворни гранати, на улицата ги събаряме на асфалта с ритници, смъкваме ги от градския транспорт и автомобилите им, арестуваме ги в магазините... След обработка с юмруци в мазето ги пращаме да превземат Москва.

    09:07 16.10.2025

