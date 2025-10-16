Новини
Гърция въвежда 13-часови работни смени и предизвиква обществено недоволство

16 Октомври, 2025 14:46

Парламентът одобри спорните реформи въпреки масовите протести и критики от синдикати и опозиция

Парламентът в Гърция одобри реформите, които позволяват работни смени до 13 часа, предаде БНР, цитирана от News.bg.

Законопроектът предизвика 24-часова стачка в страната и два дни продължили оживени дебати в парламента. Реформите бяха предложени от правителството, но срещнаха остра съпротива от синдикати и опозиционни партии.

Лявата партия СИРИЗА не участва в гласуването, а говорителят на парламентарната група Христос Янулис нарече законопроекта „законодателно чудовище“.

От правителството уточниха, че 13-часовият работен ден не е задължителен, засяга само частния сектор и може да се прилага максимум до 37 дни в годината. Въпреки това мярката предизвика широко недоволство сред гражданите.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  само така за робите и камшик

    дето спяха досега докато ги стригаха

14:51 16.10.2025

    14:51 16.10.2025

  Време беше

    Досега беше за чужденците, поне 300 дена в годината. Обаче пък от толкова работа ставаш толкова здрав че охраната в дискотеката се страхува като се появил. А разбеснееш ли се 10 човека не могат да те съборят на земята.

14:52 16.10.2025

    14:52 16.10.2025

  Мушец нафарфориий

    То нещата стават блажно и постепенно. Първо 37, после 47, после 60 и ето, че са гласували и 100, ама то където са 100 там са и 150и една сутрин са станали преди кафето 300дни в годината. Тя мечката като заиграе у комшиите...

14:55 16.10.2025

    14:55 16.10.2025

  Мдаа

    До коментар #2 от "Време беше":

    От много работа се амортизираш и заболяваш...Тива, че работливостта е добродетел е измислица на работодателите за да им работиш до откат а те, да опъват парите и да обикалят по разни дестинации...

14:58 16.10.2025

    14:58 16.10.2025

  Цървул

    Там , горе на черешата . Ще ви изсъхнат кожите направо на работното място . На издържалите напъна - гърбица , тиквен медал и служебна благодарност . Да я ползват когато си искат .

15:04 16.10.2025

    15:04 16.10.2025

  Ей това е

    Той, "клубът на богатите" - и вас това ви чака, евро ентусиасти!

15:10 16.10.2025

    Коментиран от #11

    15:10 16.10.2025

    3 0 Отговор
    Направо им опънете по едно легло на работниците там на работното място и хич да не се прибират, да се къпят, да се забавляват, да ... направо ги правете роби.

15:32 16.10.2025

    15:32 16.10.2025

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ей това е":

    В Западна Европа намаляват работните часове!
    В Западна Европа се почива задължително в НЕДЕЛЯ!
    В Западна Европа искат да въведат експериментално екзистенц минимум доход (базов доход) без да ходиш на работа.
    Пример: Германия (тест започнал 2021) Група от 120 участници получават 1200 евро месечно в продължение на 3 години, за да се изследва как това влияе на живота и мотивацията им.

    А в Юго-Източта Европа ще работят по 13-30 часа докато издъхнат...хахаха

15:38 16.10.2025

    15:38 16.10.2025

  Това прави по три дни месечно

    Това прави по три дни месечно по 13 часов работен ден,,,,,,,,,,,,,,,,Рри пъти ура!

15:49 16.10.2025

    15:49 16.10.2025

  • 13 Пияна кирка

    Те, гърците искат с копане да си оправят дълга, а знаят, че с копане не става. Но поне като фалират да са спокойни, че са дали куп жертви на вятъра.

15:57 16.10.2025

    15:57 16.10.2025

  • 14 Финансов шаман

    Ще фалират мазохистично.

    16:07 16.10.2025

