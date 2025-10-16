Гърция въвежда 13-часови работни смени и предизвиква обществено недоволство

Парламентът в Гърция одобри реформите, които позволяват работни смени до 13 часа, предаде БНР, цитирана от News.bg.
Законопроектът предизвика 24-часова стачка в страната и два дни продължили оживени дебати в парламента. Реформите бяха предложени от правителството, но срещнаха остра съпротива от синдикати и опозиционни партии.
Лявата партия СИРИЗА не участва в гласуването, а говорителят на парламентарната група Христос Янулис нарече законопроекта „законодателно чудовище“.
От правителството уточниха, че 13-часовият работен ден не е задължителен, засяга само частния сектор и може да се прилага максимум до 37 дни в годината. Въпреки това мярката предизвика широко недоволство сред гражданите.
До коментар #2 от "Време беше":От много работа се амортизираш и заболяваш...Тива, че работливостта е добродетел е измислица на работодателите за да им работиш до откат а те, да опъват парите и да обикалят по разни дестинации...
11 Напротив!
До коментар #9 от "Ей това е":В Западна Европа намаляват работните часове!
В Западна Европа се почива задължително в НЕДЕЛЯ!
В Западна Европа искат да въведат експериментално екзистенц минимум доход (базов доход) без да ходиш на работа.
Пример: Германия (тест започнал 2021) Група от 120 участници получават 1200 евро месечно в продължение на 3 години, за да се изследва как това влияе на живота и мотивацията им.
А в Юго-Източта Европа ще работят по 13-30 часа докато издъхнат...хахаха
15:38 16.10.2025
