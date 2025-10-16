Гърция въвежда 13-часови работни смени и предизвиква обществено недоволство

Парламентът в Гърция одобри реформите, които позволяват работни смени до 13 часа, предаде БНР, цитирана от News.bg.

Законопроектът предизвика 24-часова стачка в страната и два дни продължили оживени дебати в парламента. Реформите бяха предложени от правителството, но срещнаха остра съпротива от синдикати и опозиционни партии.

Лявата партия СИРИЗА не участва в гласуването, а говорителят на парламентарната група Христос Янулис нарече законопроекта „законодателно чудовище“.

От правителството уточниха, че 13-часовият работен ден не е задължителен, засяга само частния сектор и може да се прилага максимум до 37 дни в годината. Въпреки това мярката предизвика широко недоволство сред гражданите.