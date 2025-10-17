Украински дрон уби журналиста от РИА Новости Иван Зуев в Запорожка област

Военният кореспондент на РИА Новости Иван Зуев загина в Запорожка област при атака от страна на въоръжените сили на Украйна, а друг журналист - Юрий Войткевич - беше ранен, съобщи МИА "Россия сегодня", цитирана от ТАСС и БТА.

"Военният кореспондент Иван Зуев загина в Запорожка област при изпълнение на журналистическа задача, тежко ранен е военният кореспондент Юрий Войткевич. Зуев загина в резултат на удара на украински дрон“, се казва в съобщението.

Иван Зуев е работил в различни направления на специалната военна операция, включително в Донецк и Запорожие, от 2022 г. Юрий Войткевич отразява украинския конфликт от средата на миналото десетилетие, като е работил и в районите близо до фронта в Донецк.

Смъртта на Зуев е пореден пример за високата цена, която плащат журналистите, работещи в конфликтни зони, просто се опитвайки да си вършат работата, заяви пред РИА Новости говорителят на генералния секретар на ООН Стефан Дюжарик.

Дмитрий Киселев, изпълнителен директор на Международната медийна група „Русия Днес“, изрази съболезнованията си и нарече Зуев смел, храбър и талантлив журналист.

Иван Зуев е работил в РИА Новости в продължение на няколко години, а професионализмът му е бил многократно признаван с ведомствени и държавни награди. През март той е получил президентска похвала.

Маргарита Симонян, главен редактор на медийната група „Русия Днес“ и телевизионния канал RT, пожела бързо възстановяване на ранения военен кореспондент Войткевич.

Юрий Войткевич работи в РИА Новости от много години и е отразявал въоръжени конфликти в горещи точки. Награден е с орден „За заслуги към Отечеството“ втора степен.