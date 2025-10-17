Вучич поздрави Орбан за подготовката на срещата Тръмп-Путин в Будапеща

Президентът на Сърбия Александър Вучич поздрави по телефона унгарския премиер Виктор Орбан за организирането на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща, посветена на прекратяването на войната в Украйна, предава БТА.

„Пожелах му много успехи и изразих увереността си в безупречната организация на това историческо събитие“, написа Вучич снощи в официалния си Instagram профил.

Той уточни, че е обсъдил с Орбан и развитието на двустранните отношения, като двамата се договорили да се срещнат в рамките на следващите седем дни.

Междувременно, Доналд Тръмп съобщи, че ще се срещне с Путин в Будапеща, за да обсъдят отново възможностите за прекратяване на военния конфликт в Украйна.