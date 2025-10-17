Вучич поздрави Орбан за подготовката на срещата Тръмп-Путин в Будапеща

Президентът на Сърбия Александър Вучич поздрави по телефона унгарския премиер Виктор Орбан за организирането на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща, посветена на прекратяването на войната в Украйна, предава БТА.
„Пожелах му много успехи и изразих увереността си в безупречната организация на това историческо събитие“, написа Вучич снощи в официалния си Instagram профил.
Той уточни, че е обсъдил с Орбан и развитието на двустранните отношения, като двамата се договорили да се срещнат в рамките на следващите седем дни.
Междувременно, Доналд Тръмп съобщи, че ще се срещне с Путин в Будапеща, за да обсъдят отново възможностите за прекратяване на военния конфликт в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 456
Коментиран от #8
09:58 17.10.2025
2 БОЗА
09:59 17.10.2025
3 честен ционист
10:04 17.10.2025
4 Вашето мнение
Коментиран от #7, #11
10:04 17.10.2025
5 Я пък тоя
Че в Македония не даде пресконференция.
10:04 17.10.2025
6 фашистки магарета
10:05 17.10.2025
7 Геро
До коментар #4 от "Вашето мнение":Мнението на утайка като теб няма никакво значение.
10:06 17.10.2025
8 тиквеник
До коментар #1 от "456":На какъв компютър пишеш? Каква кола караш? Какъв телевизор гледаш? Имаш ли нещо руско у вас?!?
10:08 17.10.2025
9 Парадокси
Коментиран от #15
10:08 17.10.2025
10 Голям удар
10:09 17.10.2025
11 Моча в калта
До коментар #4 от "Вашето мнение":Орбан е пътник.Вече изпрати цялата си фамилия в щатите.Ше бяга.
Коментиран от #12, #17
10:09 17.10.2025
12 Факт!
До коментар #11 от "Моча в калта":Опозицията в Унгария води на Орбан с 20%
10:11 17.10.2025
13 Вашето мнение
10:11 17.10.2025
14 Последния Софиянец
10:11 17.10.2025
15 Българин
До коментар #9 от "Парадокси":70 процента от избитите руснаци са с американско оръжие.
10:11 17.10.2025
16 Рон Джереми
10:12 17.10.2025
17 Вашето мнение
До коментар #11 от "Моча в калта":Можехте поне един пръфорчърс от прайда да организирате, като посрещане на зеления наркоман, за да не изглежда жалко на летището.
10:14 17.10.2025