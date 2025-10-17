Новини
Вучич поздрави Орбан за подготовката на срещата Тръмп-Путин в Будапеща

17 Октомври, 2025 09:57, обновена 17 Октомври, 2025 09:58 472 17

Сръбският президент изрази подкрепа за историческото събитие и обсъди двустранни отношения с унгарския премиер

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Сърбия Александър Вучич поздрави по телефона унгарския премиер Виктор Орбан за организирането на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща, посветена на прекратяването на войната в Украйна, предава БТА.

„Пожелах му много успехи и изразих увереността си в безупречната организация на това историческо събитие“, написа Вучич снощи в официалния си Instagram профил.

Той уточни, че е обсъдил с Орбан и развитието на двустранните отношения, като двамата се договорили да се срещнат в рамките на следващите седем дни.

Междувременно, Доналд Тръмп съобщи, че ще се срещне с Путин в Будапеща, за да обсъдят отново възможностите за прекратяване на военния конфликт в Украйна.


Сърбия
  • 1 456

    9 1 Отговор
    А изказвания от ЕС или Осрайна има ли?

    Коментиран от #8

    09:58 17.10.2025

  • 2 БОЗА

    5 0 Отговор
    Попадналите евро ТКЗС даже у миманса го нема... ;-)))))

    09:59 17.10.2025

  • 3 честен ционист

    1 10 Отговор
    Срещата Вова-Тайпи ще се състои на Шипка.

    10:04 17.10.2025

  • 4 Вашето мнение

    5 2 Отговор
    Нужно е да се отбележи обаче, че за разлика от Путин, който беше посрещнат на червен килим и с аплодисменти в Аляска, зеления наркоман беше стоварен на някъкво селскостопанско летище без никой да го чака. това ясно показва, че наркомана не може да очаква нищо, а еврюлибералите са в потрес от предстоящата среща на Путин, Тръм п и Орбан.

    Коментиран от #7, #11

    10:04 17.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    7 1 Отговор
    Поканете и Урсула, да се посмеем малко!
    Че в Македония не даде пресконференция.

    10:04 17.10.2025

  • 6 фашистки магарета

    3 0 Отговор
    Фашистите се надигат!

    10:05 17.10.2025

  • 7 Геро

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Мнението на утайка като теб няма никакво значение.

    10:06 17.10.2025

  • 8 тиквеник

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "456":

    На какъв компютър пишеш? Каква кола караш? Какъв телевизор гледаш? Имаш ли нещо руско у вас?!?

    10:08 17.10.2025

  • 9 Парадокси

    1 3 Отговор
    Тръмп се среща с бункерният,а пък американско оръжие трепе руснаци.

    Коментиран от #15

    10:08 17.10.2025

  • 10 Голям удар

    4 1 Отговор
    срещу политиката на ЕК.

    10:09 17.10.2025

  • 11 Моча в калта

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Орбан е пътник.Вече изпрати цялата си фамилия в щатите.Ше бяга.

    Коментиран от #12, #17

    10:09 17.10.2025

  • 12 Факт!

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Моча в калта":

    Опозицията в Унгария води на Орбан с 20%

    10:11 17.10.2025

  • 13 Вашето мнение

    1 1 Отговор
    Дали мърцула ще подбере либерастията да клечат пред кабинета на Орбан. Тази гледка няма да е за изпускане.

    10:11 17.10.2025

  • 14 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Досега винаги България е била посредник между Русия и Запада.Орбан ни измести заради глупави политици.

    10:11 17.10.2025

  • 15 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Парадокси":

    70 процента от избитите руснаци са с американско оръжие.

    10:11 17.10.2025

  • 16 Рон Джереми

    2 0 Отговор
    Орбан пак го навря на ЕС

    10:12 17.10.2025

  • 17 Вашето мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Моча в калта":

    Можехте поне един пръфорчърс от прайда да организирате, като посрещане на зеления наркоман, за да не изглежда жалко на летището.

    10:14 17.10.2025

