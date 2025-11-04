Новини
Великобритания ще забрани протестите пред домовете на публични личности

4 Ноември, 2025 16:22 516 12

  • великобритания-
  • закон-
  • протести

Мярката е част от усилията за борба с тормоза и заплахите в политиката

Великобритания ще забрани протестите пред домовете на публични личности - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания ще въведе нов закон, забраняващ протестите пред домовете на официални представители, съдии и общински съветници, предаде Ройтерс. Мярката е част от усилията за борба с тормоза и заплахите в политиката, отбелязва агенцията, съобщи БТА.

Съгласно новия закон полицията ще има правомощия да спира демонстрации, организирани с цел въздействие върху длъжностни лица – както по отношение на изпълнението на служебните им задължения, така и на личния им живот, съобщи правителството.

Осъдените за такива действия могат да получат присъда до шест месеца затвор.

"Нивата на тормоз, на които са подложени хората, участващи в британската политика, са наистина шокиращи – това е заплаха за нашата демокрация", заяви държавният министър по въпросите на сигурността Дан Джарвис. "Хората трябва да могат да участват в политическия живот, без да се страхуват за собствената си безопасност или за безопасността на семействата си", добави той.

Според парламентарно проучване 96% от британските депутати са били жертва на тормоз, а според независим орган, който наблюдава изборите във Великобритания, повече от половината кандидати на последните парламентарни избори са били заплашвани.

Преди да спечели изборите миналата година, премиерът Киър Стармър също претърпя подобен случай, след като пропалестински активисти оставиха детски обувки и плакат пред дома му в Лондон, призовавайки го да подкрепи налагането на оръжейно ембарго на Израел.

През 2023 г. при управлението на тогавашния министър-председател Риши Сунак бяха организирани митинги на екоактивисти пред премиерските резиденции в Лондон и Северен Йоркшир.

Правителството каза, че законопроектът предвижда още въвеждането на нови наказания за протестни тактики като катерене по военни паметници, използване на факли и пиротехника и носене на маски, които да закриват лицето.

Министри казват, че мерките имат за цел да защитят демократичните институции и да гарантират безопасността, а според критици това може да ограничи правото на протест.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 любопитен

    10 2 Отговор
    А пред публичните домове?

    16:23 04.11.2025

  • 2 Забранявайййй Арестувайййй

    3 7 Отговор
    Островната Русия.

    16:24 04.11.2025

  • 3 ФАКТ

    8 5 Отговор
    Тия иначе се подиграват на Путлер.

    16:25 04.11.2025

  • 4 Путлер забрани протестите

    3 8 Отговор
    Мярката е част от усилията за борба с тормоза и заплахите в политиката

    16:28 04.11.2025

  • 5 Пич

    8 2 Отговор
    Ето защо ! Ако съдът се позове на прецедента с изнасилената шведка , в Брюксел камиларите не са гърмяли повече от десет минути , значи въобще не са гърмяли !!! Но това е само част от пъзела , затова го оставям. Ще ви кажа каква е целта. Целта е икономическо и генетическо унищожаване на бялата раса !!! Няма други обяснения защо това се позволява на камиларите !!! Колят , газят взривяват , и не само изнасилват жените , но и ги дамгосват като добитък с нажежени железа !!! И това не само се търпи , а и се крие. Тоест - стимулира !!! А несменяемите водачки на ЕС са по тъпи от гьона на обувката ми !!! И усилено работят в посока това да продължи да се случва !!! Забраната за протести е част от тяхната работа! Когато ви кажа нещо конспиративно , не блейте като овце , а помислете !!!

    16:29 04.11.2025

  • 6 Посейдон за 🚾цион

    8 1 Отговор
    Англо-саксонския ционистки кенеФ -USA UK в който превърнаха мъгливия остров и кашерния краварник гърбуносите юди се разпада пред очите ни...

    16:29 04.11.2025

  • 7 анити капиталист

    13 1 Отговор
    Ама чакайте сега , нали има свобода на словото и демокрация ? Нали всеки има право на протест ? Значи 50 човека ще тормозят милиони и те няма да им отидат на гости така ли ?

    Коментиран от #8

    16:30 04.11.2025

  • 8 Сорос

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "анити капиталист":

    Без антисемитизъм, гои

    16:43 04.11.2025

  • 9 Криворазбраната демокрация

    6 1 Отговор
    Имаш право да протестираш, но нямаш право да протестираш.

    16:47 04.11.2025

  • 10 Здрасти

    4 1 Отговор
    С тея "демократи" сме приятели!

    16:56 04.11.2025

  • 11 Дедовия

    2 0 Отговор
    Протести ли, какви протести, хайде в кочината гои. Ще слушкате и изпълнявате, иначе в пандиза.

    17:08 04.11.2025

  • 12 Име

    0 0 Отговор
    А тормозът от политиците към избирателите?!

    17:30 04.11.2025

