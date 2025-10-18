27 са ранените в огнения ад на международно летище в столицата на Бангладеш Дака, полетите са възстановени ВИДЕО

Полетите от международното летище "Хазрат Шахджалал" в столицата на Бангладеш – Дака, бяха възобновени близо шест часа, след като голям пожар погълна товарен комплекс и причини значителни смущения във въздушния трафик, предаде ДПА, цитирана от БТА.



Първият полет излетя в 21:06 ч. местно време (18:06 ч. българско), малко след като пистата беше отворена в 21 ч., съобщи високопоставен служител на летището.



Огънят, който пламна следобед, принуди властите да отменят всички полети.



Големите пламъци с издигащ се черен дим над летището се виждаха от различни места на града.





Огънят погълна голяма част от товарен комплекс, разположен между основния терминал и местата за паркиране на самолетите.



Говорителят на Службата за гражданска защита и противопожарната служба Талха Бин Засим каза, че общо 37 пожарни камиона са били изпратени за гасене на пламъците, подпомагани от части на бангладешките военновъздушни и военноморски сили.





Пожарът причини големи смущения във въздушни трафик. Единадесет пристигащи полета бяха отклонени към други летища, а всички планирани излитащи полети от Дака бяха отменени, оставяйки хиляди пътници блокирани.



Властите действаха бързо, за да преместят самолетите от застрашената от пожара зона.



Най-малко 27 души, участвали в гасенето на огъня са пострадали. Полицията потвърди, че 10 души са настанени в граждански болници, а други 17 са откарани във военно лечебно заведение.





Правителството съобщи, че започва разследване на причините за пожара и ще проучи пълната степен на нанесените щети.



В изявление временната администрация на страната предупреди, че всяко достоверно доказателство за саботаж ще бъде посрещнато с "бърз и решителен отговор", добавяйки, че няма да бъде позволено никакъв акт на престъпление да наруши обществения живот.

Самолет на американската авиокомпания „Юнайтед еърлайнс“, насочващ се към пистата си за кацане, удари опашката на друг самолет на летище „О'Хеър“ в Чикаго, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Няма пострадали при инцидента и 113-те пътници на полет 2652 от Джаксън Хоул, Уайоминг, са успели да напуснат самолета нормално след закъснение, съобщиха представители на авиокомпанията в изявление.



Вторият самолет е с ударен хоризонтален стабилизатор и не се е движил, когато самолетите са се ударили, съобщиха представители.



Бил Маркъс, пътник на полета от Уайоминг, каза, че дори не е осъзнал, че нещо се е случило, докато пилотът не е казал, че ще има закъснение, за да се документира нещо, и пътниците в самолета са видели няколко души да се събират около дясното крило.



„Бях шокиран, че не усетих нищо повече, въпреки че когато разделиха самолетите, имаше известно трептене“, каза Маркъс пред Си Би Ес Нюз Чикаго (CBS News Chicago).



„Отне около 40 минути, за да стигне самолетът до изхода“, допълни той.



По-рано този месец два самолета на „Делта еърлайнс“ (Delta Air Lines) се сблъскаха на кръстовището на регулирани писти на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк, ранявайки стюардеса.



Сблъсъци на пистата като тези може да засилят опасенията за безопасността на авиацията след скорошни катастрофи, включително най-смъртоносната самолетна катастрофа в Съединените щати от десетилетия, когато армейски хеликоптер се сблъска със самолет, готвещ се да кацне на националното летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон през януари, посочва АП.