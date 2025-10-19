Новини
Украински дронове подпалиха руски промишлен обект край Оренбург
  Тема: Украйна

19 Октомври, 2025 06:45, обновена 19 Октомври, 2025 10:17

Русия атакува Харков, Суми и Запорожие ден след призива на Тръмп за "незабавно" спиране на огъня

Украински дронове подпалиха руски промишлен обект край Оренбург - 1
Снимка: ДСНС України
БТА БТА

Украински дронове са атакували завод за преработка на природен газ в Оренбургска област на Русия, причинявайки пожар в един от цеховете му, съобщи днес областният губернатор Евгений Солнцев, цитиран от Ройтерс и БТА.

Губернаторът заяви в официалния си канал в „Телеграм“, че никой от служителите на завода не е пострадал при атаката, която е оставила завода частично повреден. Аварийните служби работят по потушаването на пожара.

Солнцев заяви по-рано този месец, че украински дронове са се опитали да атакуват неназован промишлен обект в руския град Орск, близо до границата с Казахстан.

Непотвърдено видео, публикувано в „Телеграм“ по това време, показва обект, който се разбива в съоръжение, идентифицирано като нефтопреработвателната рафинерия „Орскнефтеоргсинтез“ в Орск.

Украйна засили атаките си срещу руски рафинерии и други енергийни съоръжения от август насам в опит да прекъсне доставките на гориво и да лиши Москва от финансиране.

Русия е нанесла въздушни атаки срещу украински градове тази нощ, ден след като американският президент Доналд Тръмп посрещна украинския си колега Володимир Зеленски във Вашингтон, за да обсъдят прекратяването на войната, предаде ДПА.

Още новини от Украйна

Според украинските сили за противовъздушна отбрана руски изтребители са атакували с управляеми бомби. Сред засегнатите украински граде са Харков, Суми и Запорожие.

Над Украйна са били забелязани и руски дронове, които са атакували Чернигов и Днепропетровск.

Към момента няма данни за жертви или щети.

По време на атаките в региона на Чернигов, в Северна Украйна, през нощта руски бойни дронове са ударили енергийни съоръжения, което е довело до прекъсване на електрозахранването за около 17 000 души, по данни на доставчика на електроенергия в региона.

Русия също така е извършила повече от 10 удара през нощта срещу град Чугуив в източната Харковска област, съобщи кметът Галина Минайева във „Фейсбук“.

Доставчиците на енергия ще могат да започнат възстановяването на електрозахранването едва след като местата на експлозиите бъдат проучени.

Ръководителят на областната военна администрация на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за пожари в резултат на руски атаки през нощта. Няма пострадали, добави той.

Според украинските военновъздушни сили тази нощ Русия е атакувала Украйна с 164 дрона. От тях 136 са били отблъснати, а 27 са поразили 12 цели.

В същото време руското министерство на отбраната съобщи, че е свалило 41 украински дрона над територията на Русия и Черно море, включително три над Московска област.

Според службата за надзор на авиотранспорта "Росавиация", заради съображения за сигурността са наложени ограничения на девет летища в Русия.

Подобни смущения на въздушния трафик се случват често във връзка с украински атаки с дронове.

В петък президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се срещнаха във Вашингтон. След разговорите американският лидер призова Русия и Украйна да прекратят незабавно военните действия, като заяви, че е пролята достатъчно кръв.

Двете воюващи страни трябва да "спрат там, където са в момента", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Петър

    61 17 Отговор
    Верно ли е, че премиера Желязков и леля Тодорка Тагарева са се заканили лично да отидат в Унгария и да извършат граждански арест на Путин?

    Коментиран от #7, #14, #18

    05:53 19.10.2025

  • 2 Сандо

    57 14 Отговор
    Призив не означава заповед.А на Тръмп дори укронацистката киевска власт не се подчинява,как тогава Москва да изпълнява призивите му?

    05:53 19.10.2025

  • 3 И Киев е Руски

    47 18 Отговор
    Северна Украйна получи „репарации“ от Русия: гореше ярко и красиво. Украинските въоръжени сили „превзеха“ Константиновка. Сирски се насочи към Суми

    Коментиран от #9

    05:54 19.10.2025

  • 4 404

    54 10 Отговор
    Алис Вайдел, лидер на германската партия „Алтернатива за Германия“, нарече канцлера Мерц „декоративно растение“ след посещението му в Египет за подписване на мирните споразумения

    05:58 19.10.2025

  • 5 нннн

    54 11 Отговор
    Само мaлo yмнитe не разбраха, че огънят ще спре след подписване на мирния договор. Дотогава ,,На война - като на война." С пожелания не става.

    06:00 19.10.2025

  • 6 име

    41 11 Отговор
    И в Херсон подрукаха нацистите.

    06:15 19.10.2025

  • 7 хихи

    49 15 Отговор

    До коментар #1 от "Петър":

    Не! Магарев, чака на Моста на дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители"

    06:16 19.10.2025

  • 8 Към момента няма

    34 4 Отговор
    дори споразумение за прекратяване на огъня между воюващите страни.

    06:23 19.10.2025

  • 9 Отец Дионисий

    19 51 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Мислете преди да пишете бе, русофили.Ама то няма как.Кошниците ви са силно и невъзвратимо облъчени и увредени от руската пропаганда.

    06:23 19.10.2025

  • 10 Да обясня

    38 3 Отговор
    "Призив за прекратяване" ако е изпразнен от съдържание е голословие!

    "ден след призива на Тръмп за "незабавно" спиране на огъня"(????)

    Добре де, ако и двете страни решат да спрат, ще настъпи ли мир??? Или ще засилят въоръжаване, прегрупиране, и мобилизация за продължване? Без взаимно приемвиви уловия за след прекратяването, това е безумие.
    Тръмп предложи мъгливото "граници на сегашната фронтова линия", но дори и да бъде прието това, остава неясно, дали ще са международно узаконени? Или ще е просто бомба със закъсбител.

    Коментиран от #13, #16, #17

    06:34 19.10.2025

  • 11 Да бе, да

    12 30 Отговор
    Незабавно спиране на огъня??? Празни приказки. Просто блатното жуже и агент Краснов си подават топката.

    06:45 19.10.2025

  • 12 Че кой беше Тръмп?

    37 14 Отговор
    Тръмп да не е владетел на света? Мръсните краварковци запалиха войната в Украйна, а сега се правят на ощипани, нищо че Русия цяло десетилетие ги предупреждаваше да не правят краварски майдани в Украйна и в близост до руските граници. Кой е този Тръм бе?

    Коментиран от #19

    06:46 19.10.2025

  • 13 Най-доброто и бързо решение е

    5 36 Отговор

    До коментар #10 от "Да обясня":

    Приемане от запада и Украйна на последното предложение на Русия и всичко свършва веднага. Русия ще направи отстъпката за граници на фронтовата линия вместо целите области и миротворците ще си отдъхнат за Одеса и, че ще има неутрален буфер.
    Ако Русия не направи тази отстъпка, тогава цял свят ще е срещу нея. И с Русия е свършено!

    06:48 19.10.2025

  • 14 Ъъъъъъъъъъ

    42 9 Отговор

    До коментар #1 от "Петър":

    "Верно ли е, че премиера Желязков и леля Тодорка Тагарева са се заканили лично да отидат в Унгария и да извършат граждански арест на Путин?"

    Абе аз чувам, че Тръмп готви нов шамар за Европа. По непотвърдена все още информация, натовски изтребители ще ескортират самолета на Путин, от момента, в който той навлезе във въздушното пространство на натовските държави. До там ескорта ще е от руски изтребители. Цирка ще е много голям, ако това стане.🤣

    06:49 19.10.2025

  • 15 Ейй, проклета

    6 6 Отговор
    война, нема спиране.

    06:54 19.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Даже по-лошо

    21 5 Отговор

    До коментар #1 от "Петър":

    Други едни реагират да го ликвидират. Но, зарадналите ще дадат много пари на двама от охраната му и така, свои хора ще го отстранят. Но още на другата сутрин ще започне гореща война Русия - Германия в която ще загинат много повече, отколкото в другите две световни войни, взети заедно.

    07:02 19.10.2025

  • 19 ЧЕ КОЙ СИ ТИ?

    16 38 Отговор

    До коментар #12 от "Че кой беше Тръмп?":

    В ЦЯЛАТА СИ ИСТОРИЯ МОСКОВЯТА СА ВОДИЛИ ЗАВОЕВАТЕЛНИ ВОЙНИ. ТАЗИ Е СЪЩАТА. МОЖЕТЕ ДА ОБВИНЯВАТЕ КОГОТО СИ ИСКАТЕ, НО ИСТИНАТА Е, ЧЕ РУСНАЦИТЕ Я ЗАПОЧНАХА ТАЗИ ВОЙНА С ЦЕЛ ДА ВЪРНАТ УКР. В СЪСТАВА НА ИМПЕРИЯТА. И ТОВА НЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА ТАКАВА ВОЙНА. САМО ТОВА ПРАВЯТ.

    Коментиран от #21, #24

    07:07 19.10.2025

  • 20 много яко

    14 7 Отговор
    Да ги приключват че да си отдъхнем.

    07:39 19.10.2025

  • 21 А ти кой си?

    33 12 Отговор

    До коментар #19 от "ЧЕ КОЙ СИ ТИ?":

    Всичко започна, когато САЩ започна да спонсорира великите нацисти на Украйна да избиват руснаци. В крайна сметка, всички нацисти, които горяха русници, също и българи, отидоха при всевишния по бързата процедура. Други от тях в момента чукат камъни в Сибир и, които се молят да отидат колкото се може по-бързо при всевишния. Каквото почукало, такова се обадило. Какво каже Путин, това ще бъде. Тръмп е безгласна буква, а неговата дърцава не е вече толкова велика. Отдавна китайците им биха здрав шут и са новите властелини на света, които стоят зад руснаците.

    Коментиран от #49

    07:40 19.10.2025

  • 22 Мишел

    27 6 Отговор
    Призива на Тръмп за прекратяване на огъня?
    Тръмп забрави ,че ще прави САЩ пак велики и от името на невеликите САЩ нарежда на Русия прекратяване на огъня. Затова не може да прекрати огъня през първите 24 часа като президент, през първите 15 и 30 дни, ..., та никога, докато не спре оръжията за Украйна.
    САЩ не могат да влияят на решенията на Русия, защото Русия с нищо не зависи от тях.

    07:44 19.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Н.НИКОЛОВ

    17 7 Отговор
    ТОВА АКО Е ИСТИНА ЗНАЧИ ЧЕ РУСНАЦИТЕ НЕ УВАЖАВАТ ПРЕЗИДЕНТА ТРЪМ И НЕ ГИ ИНТЕРИСУВА МНОГО ЖЕЛАНИЯТА МУ КАКВИ СА И САМО БАЛАМОСВАТ ЗАПАДНЯЦИТЕ И ГЛЕДАТ ДА ПРЕВЗЕМАТ УКРАЙНА ВСЯЧЕСКИ.
    И ЗАПАДНЯЦИТЕ ЩЕ ИЗГУБЯТ И НИЩО НЯМА ДА СПЕЧЕЛЯТ И ДА ВЗЕМАТ ОТ УКРАЙНА.ЗАМРАЗЕНИТЕ ПАРИ НА РУСНАЦИТЕ В ЗАПАСНИ БАНКИ МИЛИАРДИ СА ПО МАЛКО ОТ БОГАТСТВАТА В УКРАЙНА.ДАЖЕ И ДА ГИ КОНФИСКУВАТ ПРЕСВОЯТ ПОНЕ ЩЕ СИ ПОКРИЯТ ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ПОМОЩИ НА УКРАЙНА.

    Коментиран от #27, #37

    08:07 19.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Икономист

    20 25 Отговор

    До коментар #25 от "Н.НИКОЛОВ":

    Най хубавото е че янките вместо редки земни минерали ще получат от Осрайна само редки ..йнаа.

    08:09 19.10.2025

  • 28 Нарочно го правят

    16 21 Отговор
    Руснаците се подиграват на Америка

    08:12 19.10.2025

  • 29 Мишел

    11 20 Отговор
    В Днепропетровска област руските ВКС унищожиха с 2 Искандера остатъците от батарея Пейтриът- пускова и зарехдаща машини и РЛС веднага след разгръщане на позиция.

    Коментиран от #40

    09:28 19.10.2025

  • 30 Кой какво

    14 3 Отговор
    Кой не е разбрал,че Путин и Тръмп координирано водят войната срещу Украйна

    Коментиран от #31

    09:32 19.10.2025

  • 31 Каунь

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "Кой какво":

    Срещу ЕС, по-точно.

    09:55 19.10.2025

  • 32 историк

    5 2 Отговор
    война не се спира с продажба на оръжие ! америка за сега продава както и е продавала !!!! а значи има полза и това е доказателство че само на думи иска да спре войната ! второто е конкуренцията по въглеродите !!! анадъкму!!!!!!!!!!!!

    10:17 19.10.2025

  • 33 минаващ

    6 3 Отговор
    Щом Русия бомби ЗНАЧИ юсей продава на усраинците оръжие което и показва , че някой няма и намерение да впира тази война !!!!

    10:20 19.10.2025

  • 34 подпалили…

    1 3 Отговор
    с розовите си бузки

    10:24 19.10.2025

  • 35 историк

    1 2 Отговор
    Всички войни са до тогава докато е изгодно на юсей (даже и руско турската война за освобождаването на България. който умен ще сети и даже от рисунките или сега са снимки Извода е ваш

    10:27 19.10.2025

  • 36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор
    терористи сър, с тероризъм война не се печели

    Коментиран от #42

    10:28 19.10.2025

  • 37 НЕ СИ ПРАВ

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Н.НИКОЛОВ":

    ТОЙ да не е жена че да уважават !Всеки си гледа прво икономиката а тя е и с конкуренти !!!!!!!!!!!!!!!

    10:30 19.10.2025

  • 38 Град Оркск

    6 2 Отговор
    В държавата Мордор

    10:33 19.10.2025

  • 39 Кремълски, бункерен плъх

    8 1 Отговор
    Всичко е по план във федерацията 😂

    10:38 19.10.2025

  • 40 Мечтай си!

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Безплатно е ...

    10:40 19.10.2025

  • 41 стоян георгиев

    5 2 Отговор
    Тръмп е пълен въздухар.за пореден път го показва.поне да не спира с доставките на оръжие и санкциите..

    10:43 19.10.2025

  • 42 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Рязането на руски тикви в Украйна не е тероризъм.

    Коментиран от #46

    10:51 19.10.2025

  • 43 Гьобелсчо

    5 2 Отговор
    Я съм забележЯл, дека украинските дронове
    удрят само важни стратегически обекти, а руските удрят само жилищни и сгради и болници.
    Който не вЕрва, да Оди да провЕри.

    10:57 19.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Рублевка

    0 3 Отговор
    Руските управляеми бомби започват от 500кг. което е равно по мощност на ракета Искандер но в пъти по-евтино до 3000кг., което е голямо БУМ! Една такава бомба изкара азовците от подземията на Азовстал в неадекватно шоково състояние, облечени с дрехите на жените си.

    Коментиран от #47

    11:01 19.10.2025

  • 46 смотань бандерець..

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Сирскио ще продължаи да снабдява швабските мобилни крематориуми..със прясное молодое кяпч9ное бандерско мяс0,по дългата масковска,над хиляда и петстотин км.фронтова линия-а зеления мухал не може да направи такъв голям разкрач..оти ще се разчекне

    Коментиран от #48

    11:08 19.10.2025

  • 47 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Рублевка":

    Изкара ги утре.такава бомба уби децата в театъра на мариопул.азов се държаха още сто дни и се предадоха след като си свършиха работата.

    11:14 19.10.2025

  • 48 стоян георгиев

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "смотань бандерець..":

    Нещо си объркал технологията другар.много обичате руските глупости да ги приемате за немски..хаха...мобилните крематориуми са руски и единственото верно е че сирски ги зарежда редовно!

    11:15 19.10.2025

  • 49 1944

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "А ти кой си?":

    изкарай си пръстите от контакта че светиш.

    11:48 19.10.2025

