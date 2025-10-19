Украински дронове подпалиха руски промишлен обект край Оренбург

Украински дронове са атакували завод за преработка на природен газ в Оренбургска област на Русия, причинявайки пожар в един от цеховете му, съобщи днес областният губернатор Евгений Солнцев, цитиран от Ройтерс и БТА.
Губернаторът заяви в официалния си канал в „Телеграм“, че никой от служителите на завода не е пострадал при атаката, която е оставила завода частично повреден. Аварийните служби работят по потушаването на пожара.
Солнцев заяви по-рано този месец, че украински дронове са се опитали да атакуват неназован промишлен обект в руския град Орск, близо до границата с Казахстан.
Непотвърдено видео, публикувано в „Телеграм“ по това време, показва обект, който се разбива в съоръжение, идентифицирано като нефтопреработвателната рафинерия „Орскнефтеоргсинтез“ в Орск.
Украйна засили атаките си срещу руски рафинерии и други енергийни съоръжения от август насам в опит да прекъсне доставките на гориво и да лиши Москва от финансиране.
Русия е нанесла въздушни атаки срещу украински градове тази нощ, ден след като американският президент Доналд Тръмп посрещна украинския си колега Володимир Зеленски във Вашингтон, за да обсъдят прекратяването на войната, предаде ДПА.
Според украинските сили за противовъздушна отбрана руски изтребители са атакували с управляеми бомби. Сред засегнатите украински граде са Харков, Суми и Запорожие.
Над Украйна са били забелязани и руски дронове, които са атакували Чернигов и Днепропетровск.
Към момента няма данни за жертви или щети.
По време на атаките в региона на Чернигов, в Северна Украйна, през нощта руски бойни дронове са ударили енергийни съоръжения, което е довело до прекъсване на електрозахранването за около 17 000 души, по данни на доставчика на електроенергия в региона.
Русия също така е извършила повече от 10 удара през нощта срещу град Чугуив в източната Харковска област, съобщи кметът Галина Минайева във „Фейсбук“.
Доставчиците на енергия ще могат да започнат възстановяването на електрозахранването едва след като местата на експлозиите бъдат проучени.
Ръководителят на областната военна администрация на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за пожари в резултат на руски атаки през нощта. Няма пострадали, добави той.
Според украинските военновъздушни сили тази нощ Русия е атакувала Украйна с 164 дрона. От тях 136 са били отблъснати, а 27 са поразили 12 цели.
В същото време руското министерство на отбраната съобщи, че е свалило 41 украински дрона над територията на Русия и Черно море, включително три над Московска област.
Според службата за надзор на авиотранспорта "Росавиация", заради съображения за сигурността са наложени ограничения на девет летища в Русия.
Подобни смущения на въздушния трафик се случват често във връзка с украински атаки с дронове.
В петък президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се срещнаха във Вашингтон. След разговорите американският лидер призова Русия и Украйна да прекратят незабавно военните действия, като заяви, че е пролята достатъчно кръв.
Двете воюващи страни трябва да "спрат там, където са в момента", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър
Коментиран от #7, #14, #18
05:53 19.10.2025
2 Сандо
05:53 19.10.2025
3 И Киев е Руски
Коментиран от #9
05:54 19.10.2025
4 404
05:58 19.10.2025
5 нннн
06:00 19.10.2025
6 име
06:15 19.10.2025
7 хихи
До коментар #1 от "Петър":Не! Магарев, чака на Моста на дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители"
06:16 19.10.2025
8 Към момента няма
06:23 19.10.2025
9 Отец Дионисий
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Мислете преди да пишете бе, русофили.Ама то няма как.Кошниците ви са силно и невъзвратимо облъчени и увредени от руската пропаганда.
06:23 19.10.2025
10 Да обясня
"ден след призива на Тръмп за "незабавно" спиране на огъня"(????)
Добре де, ако и двете страни решат да спрат, ще настъпи ли мир??? Или ще засилят въоръжаване, прегрупиране, и мобилизация за продължване? Без взаимно приемвиви уловия за след прекратяването, това е безумие.
Тръмп предложи мъгливото "граници на сегашната фронтова линия", но дори и да бъде прието това, остава неясно, дали ще са международно узаконени? Или ще е просто бомба със закъсбител.
Коментиран от #13, #16, #17
06:34 19.10.2025
11 Да бе, да
06:45 19.10.2025
12 Че кой беше Тръмп?
Коментиран от #19
06:46 19.10.2025
13 Най-доброто и бързо решение е
До коментар #10 от "Да обясня":Приемане от запада и Украйна на последното предложение на Русия и всичко свършва веднага. Русия ще направи отстъпката за граници на фронтовата линия вместо целите области и миротворците ще си отдъхнат за Одеса и, че ще има неутрален буфер.
Ако Русия не направи тази отстъпка, тогава цял свят ще е срещу нея. И с Русия е свършено!
06:48 19.10.2025
14 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #1 от "Петър":"Верно ли е, че премиера Желязков и леля Тодорка Тагарева са се заканили лично да отидат в Унгария и да извършат граждански арест на Путин?"
Абе аз чувам, че Тръмп готви нов шамар за Европа. По непотвърдена все още информация, натовски изтребители ще ескортират самолета на Путин, от момента, в който той навлезе във въздушното пространство на натовските държави. До там ескорта ще е от руски изтребители. Цирка ще е много голям, ако това стане.🤣
06:49 19.10.2025
15 Ейй, проклета
06:54 19.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Даже по-лошо
До коментар #1 от "Петър":Други едни реагират да го ликвидират. Но, зарадналите ще дадат много пари на двама от охраната му и така, свои хора ще го отстранят. Но още на другата сутрин ще започне гореща война Русия - Германия в която ще загинат много повече, отколкото в другите две световни войни, взети заедно.
07:02 19.10.2025
19 ЧЕ КОЙ СИ ТИ?
До коментар #12 от "Че кой беше Тръмп?":В ЦЯЛАТА СИ ИСТОРИЯ МОСКОВЯТА СА ВОДИЛИ ЗАВОЕВАТЕЛНИ ВОЙНИ. ТАЗИ Е СЪЩАТА. МОЖЕТЕ ДА ОБВИНЯВАТЕ КОГОТО СИ ИСКАТЕ, НО ИСТИНАТА Е, ЧЕ РУСНАЦИТЕ Я ЗАПОЧНАХА ТАЗИ ВОЙНА С ЦЕЛ ДА ВЪРНАТ УКР. В СЪСТАВА НА ИМПЕРИЯТА. И ТОВА НЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА ТАКАВА ВОЙНА. САМО ТОВА ПРАВЯТ.
Коментиран от #21, #24
07:07 19.10.2025
20 много яко
07:39 19.10.2025
21 А ти кой си?
До коментар #19 от "ЧЕ КОЙ СИ ТИ?":Всичко започна, когато САЩ започна да спонсорира великите нацисти на Украйна да избиват руснаци. В крайна сметка, всички нацисти, които горяха русници, също и българи, отидоха при всевишния по бързата процедура. Други от тях в момента чукат камъни в Сибир и, които се молят да отидат колкото се може по-бързо при всевишния. Каквото почукало, такова се обадило. Какво каже Путин, това ще бъде. Тръмп е безгласна буква, а неговата дърцава не е вече толкова велика. Отдавна китайците им биха здрав шут и са новите властелини на света, които стоят зад руснаците.
Коментиран от #49
07:40 19.10.2025
22 Мишел
Тръмп забрави ,че ще прави САЩ пак велики и от името на невеликите САЩ нарежда на Русия прекратяване на огъня. Затова не може да прекрати огъня през първите 24 часа като президент, през първите 15 и 30 дни, ..., та никога, докато не спре оръжията за Украйна.
САЩ не могат да влияят на решенията на Русия, защото Русия с нищо не зависи от тях.
07:44 19.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Н.НИКОЛОВ
И ЗАПАДНЯЦИТЕ ЩЕ ИЗГУБЯТ И НИЩО НЯМА ДА СПЕЧЕЛЯТ И ДА ВЗЕМАТ ОТ УКРАЙНА.ЗАМРАЗЕНИТЕ ПАРИ НА РУСНАЦИТЕ В ЗАПАСНИ БАНКИ МИЛИАРДИ СА ПО МАЛКО ОТ БОГАТСТВАТА В УКРАЙНА.ДАЖЕ И ДА ГИ КОНФИСКУВАТ ПРЕСВОЯТ ПОНЕ ЩЕ СИ ПОКРИЯТ ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ПОМОЩИ НА УКРАЙНА.
Коментиран от #27, #37
08:07 19.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Икономист
До коментар #25 от "Н.НИКОЛОВ":Най хубавото е че янките вместо редки земни минерали ще получат от Осрайна само редки ..йнаа.
08:09 19.10.2025
28 Нарочно го правят
08:12 19.10.2025
29 Мишел
Коментиран от #40
09:28 19.10.2025
30 Кой какво
Коментиран от #31
09:32 19.10.2025
31 Каунь
До коментар #30 от "Кой какво":Срещу ЕС, по-точно.
09:55 19.10.2025
32 историк
10:17 19.10.2025
33 минаващ
10:20 19.10.2025
34 подпалили…
10:24 19.10.2025
35 историк
10:27 19.10.2025
36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #42
10:28 19.10.2025
37 НЕ СИ ПРАВ
До коментар #25 от "Н.НИКОЛОВ":ТОЙ да не е жена че да уважават !Всеки си гледа прво икономиката а тя е и с конкуренти !!!!!!!!!!!!!!!
10:30 19.10.2025
38 Град Оркск
10:33 19.10.2025
39 Кремълски, бункерен плъх
10:38 19.10.2025
40 Мечтай си!
До коментар #29 от "Мишел":Безплатно е ...
10:40 19.10.2025
41 стоян георгиев
10:43 19.10.2025
42 Българин
До коментар #36 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Рязането на руски тикви в Украйна не е тероризъм.
Коментиран от #46
10:51 19.10.2025
43 Гьобелсчо
удрят само важни стратегически обекти, а руските удрят само жилищни и сгради и болници.
Който не вЕрва, да Оди да провЕри.
10:57 19.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Рублевка
Коментиран от #47
11:01 19.10.2025
46 смотань бандерець..
До коментар #42 от "Българин":Сирскио ще продължаи да снабдява швабските мобилни крематориуми..със прясное молодое кяпч9ное бандерско мяс0,по дългата масковска,над хиляда и петстотин км.фронтова линия-а зеления мухал не може да направи такъв голям разкрач..оти ще се разчекне
Коментиран от #48
11:08 19.10.2025
47 стоян георгиев
До коментар #45 от "Рублевка":Изкара ги утре.такава бомба уби децата в театъра на мариопул.азов се държаха още сто дни и се предадоха след като си свършиха работата.
11:14 19.10.2025
48 стоян георгиев
До коментар #46 от "смотань бандерець..":Нещо си объркал технологията другар.много обичате руските глупости да ги приемате за немски..хаха...мобилните крематориуми са руски и единственото верно е че сирски ги зарежда редовно!
11:15 19.10.2025
49 1944
До коментар #21 от "А ти кой си?":изкарай си пръстите от контакта че светиш.
11:48 19.10.2025