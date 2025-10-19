Украинците изразиха разочарование от това, че САЩ може да не предоставят на Киев ракети с голям обхват "Томахок", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Украинският президент Володимир Зеленски в петък се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, след като американският лидер даде знак, че Вашингтон може да се съгласи да предостави на Украйна ракети с голям обхват, за които Киев смята, че ще принудят руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори.
Но Зеленски си тръгна с празни ръце – резултат, който разтревожи, но не изненада мнозина по улиците на украинската столица, които запазват решимостта си да сложат край на три и половина годишната руска инвазия в страната си.
Роман Виниченко – украински военнослужещ, каза пред АП, че смята, че перспективата за ракети "Томахок" за Украйна е била политическа игра. "Украйна няма да получи тези ракети", заяви той.
Виниченко посочи, че Киев все още има нужда да получава нови оръжия – с или без американска помощ – особено, след като руските дронове и ракети продължават да поразяват гражданска инфраструктура.
Междувременно разочарованието на Тръмп от продължаването на конфликта бе многократно демонстрирано през последните девет месеца, откакто се върна на власт. През последните седмици той показа нарастващо нетърпение към Путин и изрази по-голяма готовност да помогне на Украйна са спечели войната, включително чрез продажба на ракети "Томахок".
Но тонът на американския президент отново се смекчи, след като той проведе дълъг телефонен разговор с руския си колега в четвъртък и обяви, че планира да се срещне с него в Будапеща в близките седмици.
Разговорът породи нови надежди, че може да бъде постигнат дипломатически напредък за прекратяване на войната.
Но след множество провалени инициативи украинците не са склонни да вярват, че скоро може да бъде постигнат пробив, отбеляза АП.
АР: Украинците са разочаровани от срещата в Белия дом
19 Октомври, 2025 06:10, обновена 19 Октомври, 2025 06:13 1 561 35
Зеленски не успя да осигури ракети "Томахок" по време на разговора си с Тръмп
1 Ха Ха
Коментиран от #3
06:19 19.10.2025
2 Защото
06:26 19.10.2025
3 кй87ъ6трхуй
До коментар #1 от "Ха Ха":"Спирате бойните действия и замразявате фронтовата линия там където е. Времето ще отсъди кой е победител" - Доналд Тръмп.
Много му се ще на рижавия да стане така ама НЯМА НАЧИН... Дедо Вова отдавна заяви какво ще се случи- ВСИЧКО от Харков до Одеса се връща в Русия + Полша/Румъния/Унгария си прибират своите територии и остатъка от 4-5 области и пряко сили 10млн. население може да носи името "украйна" и да връща дълговете на зеленият клоун...
06:27 19.10.2025
4 Украинците
06:30 19.10.2025
5 Аве нещо, Министърът на Войната,
06:37 19.10.2025
6 Аве не знам,
Кой ял, кой пил, кой платил, тяхна си работа.
06:39 19.10.2025
7 ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
Коментиран от #8
06:40 19.10.2025
8 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #7 от "ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:":много точен скоментар
06:40 19.10.2025
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
06:41 19.10.2025
10 Ъъъъ не!
06:42 19.10.2025
11 Русуфил хaрдлaйнарин
Коментиран от #22, #23
06:43 19.10.2025
12 Посрещането на Зеления във
Lonely Marine 😁🧩
Коментиран от #25
06:46 19.10.2025
13 ООрана държава
06:47 19.10.2025
14 Зеления в Лас Вегас да беше
06:49 19.10.2025
15 Герп боклуци
06:50 19.10.2025
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
06:59 19.10.2025
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
никой не харесва просяците, дори не го посрещнаха нито го изпратиха неговите уж съюзници
07:00 19.10.2025
18 Пенчо
07:06 19.10.2025
19 Наглите украинци
07:08 19.10.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ДРОГАрят ZE отива при ТръмПича, а от кабинета се разнася песента
" Време е да кажем сбогом!"
🤣🤣🤣
Трябват ли Ви още жокери🤔
07:10 19.10.2025
21 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
07:18 19.10.2025
22 Докатосъм президент ще има само два пола
До коментар #11 от "Русуфил хaрдлaйнарин":Елгебетейките винаги ще сте сърдити на Тръмп- спря ви гейпарадите без да се церемони много!😂 Почерпи от руският опит така да се каже😂😂😂😂😂😂😂
07:19 19.10.2025
23 Хахахаха
До коментар #11 от "Русуфил хaрдлaйнарин":Не си хард, обаче другото е вярно! Халката изпуска от двойната употреба!
07:23 19.10.2025
24 Републиканец
07:25 19.10.2025
25 Да бе
До коментар #12 от "Посрещането на Зеления във":Даже от тяхното си посолство никой не го сайдиса!
07:25 19.10.2025
26 Гиги
На целия свят е писнало от тоя вечно хленчещ ,сълзлив,наркотизиран оръфлек!
07:38 19.10.2025
27 Софиянец
07:39 19.10.2025
28 Перо
07:40 19.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Русуфил хардлaйнарин
Коментиран от #31
07:42 19.10.2025
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #30 от "Русуфил хардлaйнарин":🤣🤣🤣
Абе ти верно ли НЕ знаеш, че Европа откри Америка по грешка❗
Колумб до края на живота си е бил убеден, че е стигнал в Индия. Дори са нарекли местните ИНДИЯнци❗
Европа я заселила и дала култура🤣
Ама верно ли НЕ знаеш, че там са се заселили крадци, престъпници и неудачници тръгнали за злато❗
Помагали на Европа- да помагали са на Германия и на СССР, а после окупираха Германия и още са там❗ И това ли НЕ знаеш🤔
И да, руснаците са парадокс за ПО ПЕЙКИТЕ,
защото НЯМА ЯНКИ ДАЛИ ЖИВОТА СИ
ЗА ЧУЖДА СВОБОДА‼️
07:53 19.10.2025
32 8749
08:01 19.10.2025
33 Тернопол
Коментиран от #35
08:04 19.10.2025
34 свободния свят
08:05 19.10.2025
35 Републиканец
До коментар #33 от "Тернопол":Никак не е смешно. Два милиона са убитите на фронта укри и 30 милиона са напуснали страната. Руските сили са на 50 (петдесет) километра от Одеса!
08:10 19.10.2025