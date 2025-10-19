Новини
АР: Украинците са разочаровани от срещата в Белия дом
АР: Украинците са разочаровани от срещата в Белия дом

19 Октомври, 2025 06:10, обновена 19 Октомври, 2025 06:13

Зеленски не успя да осигури ракети "Томахок" по време на разговора си с Тръмп

АР: Украинците са разочаровани от срещата в Белия дом - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Украинците изразиха разочарование от това, че САЩ може да не предоставят на Киев ракети с голям обхват "Томахок", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски в петък се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, след като американският лидер даде знак, че Вашингтон може да се съгласи да предостави на Украйна ракети с голям обхват, за които Киев смята, че ще принудят руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори.

Но Зеленски си тръгна с празни ръце – резултат, който разтревожи, но не изненада мнозина по улиците на украинската столица, които запазват решимостта си да сложат край на три и половина годишната руска инвазия в страната си.

Роман Виниченко – украински военнослужещ, каза пред АП, че смята, че перспективата за ракети "Томахок" за Украйна е била политическа игра. "Украйна няма да получи тези ракети", заяви той.

Виниченко посочи, че Киев все още има нужда да получава нови оръжия – с или без американска помощ – особено, след като руските дронове и ракети продължават да поразяват гражданска инфраструктура.

Междувременно разочарованието на Тръмп от продължаването на конфликта бе многократно демонстрирано през последните девет месеца, откакто се върна на власт. През последните седмици той показа нарастващо нетърпение към Путин и изрази по-голяма готовност да помогне на Украйна са спечели войната, включително чрез продажба на ракети "Томахок".

Но тонът на американския президент отново се смекчи, след като той проведе дълъг телефонен разговор с руския си колега в четвъртък и обяви, че планира да се срещне с него в Будапеща в близките седмици.

Разговорът породи нови надежди, че може да бъде постигнат дипломатически напредък за прекратяване на войната.

Но след множество провалени инициативи украинците не са склонни да вярват, че скоро може да бъде постигнат пробив, отбеляза АП.


Украйна
Оценка 4.2 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ха Ха

    18 0 Отговор
    "Спирате бойните действия и замразявате фронтовата линия там където е. Времето ще отсъди кой е победител" - Доналд Тръмп. Всъщност, това ми хареса. "Това не е справедлив и устойчив мир" - атланто-фашистите. Много важно, че не е - нали е все пак мир

    Коментиран от #3

    06:19 19.10.2025

  • 2 Защото

    24 0 Отговор
    Тръмп не иска да запали света !

    06:26 19.10.2025

  • 3 кй87ъ6трхуй

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ха Ха":

    "Спирате бойните действия и замразявате фронтовата линия там където е. Времето ще отсъди кой е победител" - Доналд Тръмп.

    Много му се ще на рижавия да стане така ама НЯМА НАЧИН... Дедо Вова отдавна заяви какво ще се случи- ВСИЧКО от Харков до Одеса се връща в Русия + Полша/Румъния/Унгария си прибират своите територии и остатъка от 4-5 области и пряко сили 10млн. население може да носи името "украйна" и да връща дълговете на зеленият клоун...

    06:27 19.10.2025

  • 4 Украинците

    22 0 Отговор
    им предстои да съжаляват! Сегашното им съжаление е нищо! Връщане назад няма!

    06:30 19.10.2025

  • 5 Аве нещо, Министърът на Войната,

    8 0 Отговор
    бившият "Дифенс Департмент" е сложил грешните Optics за срещата със Зеления, защо ли?😁

    06:37 19.10.2025

  • 6 Аве не знам,

    4 0 Отговор
    да се управят и толкоз.
    Кой ял, кой пил, кой платил, тяхна си работа.

    06:39 19.10.2025

  • 7 ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:

    10 0 Отговор
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    Коментиран от #8

    06:40 19.10.2025

  • 8 град КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:":

    много точен скоментар

    06:40 19.10.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 0 Отговор
    американците си искат парите, зеленски каза няма да платят, смятал че е безвъзмездно

    06:41 19.10.2025

  • 10 Ъъъъ не!

    12 0 Отговор
    Няма от какво да са разочаровани! Можеше да ги изгонят както направиха зимата!😂

    06:42 19.10.2025

  • 11 Русуфил хaрдлaйнарин

    0 15 Отговор
    Настроението на копeйките зависи от настроението на Тръмп! Кармично обвързани са! Сега са в добро настроение, подлеците!

    Коментиран от #22, #23

    06:43 19.10.2025

  • 12 Посрещането на Зеления във

    8 1 Отговор
    Уашингтон беше топ ноч, Ермак, Шофера на Самолета, Стюардесата и един
    Lonely Marine 😁🧩

    Коментиран от #25

    06:46 19.10.2025

  • 13 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Тои зеления си е разочарование така или иначе

    06:47 19.10.2025

  • 14 Зеления в Лас Вегас да беше

    8 0 Отговор
    отишъл.😁❤️🇺🇸🎰

    06:49 19.10.2025

  • 15 Герп боклуци

    7 1 Отговор
    Какъвто и да е мир е по добре от никакъв мир, така че приключвайте до където сте стигнали че ни свършиха парите, после ще ревнете за пари за възстановяване, дано до 20 години да се нормализират нещата в ЕС

    06:50 19.10.2025

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 0 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    06:59 19.10.2025

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 0 Отговор
    на зеления евроатлантик му забучиха една ракета отзаде и го наритаха обратно да си ходи

    никой не харесва просяците, дори не го посрещнаха нито го изпратиха неговите уж съюзници

    07:00 19.10.2025

  • 18 Пенчо

    9 0 Отговор
    Този, зеленски що не прескочи до Москва и да бие едно коляно както прави в америка. По има шанс да свърши някаква работа. Май само харчи пари за път.

    07:06 19.10.2025

  • 19 Наглите украинци

    11 0 Отговор
    да не разчитат на това, че САЩ ще дават оръжие, а хората от ЕС ще го плащат. Освен това ЕС им гледат и мързеливите бегълци с претенции до небесата. Не ЕС прави майдани в Украйна, а САЩ. Има един проблем, че САЩ също са в голяма икономическа криза с 40 трилиона дългове, а бездомни по улиците колкото щеш. Време е джуджето да бяга колкото може по-далеч, или лично да се екзекутира в бункера. Трети вариант няма. Да не е тръгвал срещу най-голямата мощ в света.

    07:08 19.10.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    🤣🤣🤣
    ДРОГАрят ZE отива при ТръмПича, а от кабинета се разнася песента
    " Време е да кажем сбогом!"
    🤣🤣🤣

    Трябват ли Ви още жокери🤔

    07:10 19.10.2025

  • 21 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    6 0 Отговор
    Бях в САЩ да покажа на Олена какво хубаво казино съм и купил.

    07:18 19.10.2025

  • 22 Докатосъм президент ще има само два пола

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Русуфил хaрдлaйнарин":

    Елгебетейките винаги ще сте сърдити на Тръмп- спря ви гейпарадите без да се церемони много!😂 Почерпи от руският опит така да се каже😂😂😂😂😂😂😂

    07:19 19.10.2025

  • 23 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Русуфил хaрдлaйнарин":

    Не си хард, обаче другото е вярно! Халката изпуска от двойната употреба!

    07:23 19.10.2025

  • 24 Републиканец

    8 0 Отговор
    Зелко искаше ракети и господин Путин му изпрати тая нощ голямо количество по въздушната поща.

    07:25 19.10.2025

  • 25 Да бе

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Посрещането на Зеления във":

    Даже от тяхното си посолство никой не го сайдиса!

    07:25 19.10.2025

  • 26 Гиги

    2 0 Отговор
    Е,то просеците,особено корумпирани и милиардери кой долюбва?
    На целия свят е писнало от тоя вечно хленчещ ,сълзлив,наркотизиран оръфлек!

    07:38 19.10.2025

  • 27 Софиянец

    4 0 Отговор
    Каква държава е крайна? От 30 години на картата на света и всичко, което имат им е подарък на Русия или е изпросено от западните им колонизатори 😅

    07:39 19.10.2025

  • 28 Перо

    5 0 Отговор
    Зеленият наркос, ако продължава да слуша английския, немски и френски пудели, ще загуби 50% от Украйна, а не 20%! През 2022 г., ако не послуша англ. пудел щеше да загуби 0%! И още мисли за ракети със среден и далечен обсег, без да предполага, че цяла Украйна може да стане Берлин-1945 г.!

    07:40 19.10.2025

  • 30 Русуфил хардлaйнарин

    0 5 Отговор
    Европа и Америка са две сестри и винаги са били заедно в добро и лошо. Европа откри Америка, Европа я засели и и даде културата, Америка е била за Европа при военни конфликти! Този президент е недоразумение! Русуфилите са някакъв парадокс за нашата изстрадана история!

    Коментиран от #31

    07:42 19.10.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Русуфил хардлaйнарин":

    🤣🤣🤣
    Абе ти верно ли НЕ знаеш, че Европа откри Америка по грешка❗
    Колумб до края на живота си е бил убеден, че е стигнал в Индия. Дори са нарекли местните ИНДИЯнци❗
    Европа я заселила и дала култура🤣
    Ама верно ли НЕ знаеш, че там са се заселили крадци, престъпници и неудачници тръгнали за злато❗
    Помагали на Европа- да помагали са на Германия и на СССР, а после окупираха Германия и още са там❗ И това ли НЕ знаеш🤔
    И да, руснаците са парадокс за ПО ПЕЙКИТЕ,
    защото НЯМА ЯНКИ ДАЛИ ЖИВОТА СИ
    ЗА ЧУЖДА СВОБОДА‼️

    07:53 19.10.2025

  • 32 8749

    2 0 Отговор
    Украинците искат да победят, ама някой друг да се бие вместо тях.

    08:01 19.10.2025

  • 33 Тернопол

    0 2 Отговор
    Слава на Украйна. Ватенките за 4 години ,още са в донецка област.Гелям смях

    Коментиран от #35

    08:04 19.10.2025

  • 34 свободния свят

    0 0 Отговор
    През ВСВ стотици хиляди бандеровци са избивали евреи, поляци, белоруски и руснаци. Ужасен геноцид! Избивали са цели села! Германците са ги използвали за палачи в лагерите на смъртта, крематориумите, окупационната полиция и жандармерия. Опитаха се да направят същото в Донбас, но Владимир Владимирович Путин защити мирното население от бандеровските орди. 650 хиляди руски герои срещу един милион украински терористи!

    08:05 19.10.2025

  • 35 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Тернопол":

    Никак не е смешно. Два милиона са убитите на фронта укри и 30 милиона са напуснали страната. Руските сили са на 50 (петдесет) километра от Одеса!

    08:10 19.10.2025

