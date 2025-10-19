Хамас отговори на обвиненията на Вашингтон, че готви провокации с атаки по палестинци в Газа

Палестинското движение Хамас отговори на обвиненията на САЩ за нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, съобщи РИА Новости.
„Хамас отхвърля тези обвинения в изявлението на Държавния департамент на САЩ и категорично отрича твърденията за „непосредствена атака“ или „нарушение на споразумението за прекратяване на огъня“, се казва в изявление на движението.
Преди това представители на Държавния департамент на САЩ се обърнаха към страните-гаранти на мирното споразумение за Газа и заявиха, че Хамас неизбежно ще наруши споразумението. Освен това ведомството предупреди за възможни „мерки“, насочени към защита на населението на полуанклава.
Хамас по-рано обвини Израел в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня. Това се дължи на отказа на Израел да отвори контролно-пропускателния пункт Рафах на границата между ивицата Газа и Египет.
Както ФАКТИ вече съобщи, САЩ уведомиха държавите-гаранти на мирните споразумения в Газа за възможността за нарушаване на прекратяването на огъня от радикалното палестинско движение Хамас.
Това се посочва в изявление, публикувано от пресслужбата на Държавния департамент.
В него се посочва, че Съединените щати разполагат с „достоверни разузнавателни данни, показващи предстоящо нарушение на прекратяването на огъня от Хамас“. Според позицията на САЩ „планирана атака срещу палестинското население би представлявала пряко и сериозно нарушение на прекратяването на огъня и би подкопала постигнатия значителен напредък“.
„Държавите-гаранти изискват Хамас да спазва задълженията си по прекратяването на огъня“, отбеляза Държавният департамент на САЩ.
„Ако Хамас извърши тази атака, ще бъдат взети мерки за защита на народа на Газа и за запазване на целостта на прекратяването на огъня“, се казва в документа. Както отбеляза Държавният департамент, държавите-гаранти „са ангажирани с осигуряването на безопасността на цивилното население, поддържането на мира и насърчаването на мира и просперитета за хората в Газа и в целия регион“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ван
От библейски времена насам евреите и филистимците се трепат за тая обетована земя и са готови на всичко, за да е тяхна.
09:05 19.10.2025
2 терориста си е терорист
Коментиран от #5, #14
09:22 19.10.2025
3 дядо поп
09:24 19.10.2025
4 Изкривяване
09:25 19.10.2025
5 терориста си е терорист
До коментар #2 от "терориста си е терорист":Той може само да убива. Ако настъпи траен мир, ще трябв ада се хване на работа, за да си изкарва хляба. Е, кой е луд да допусне мира?
09:32 19.10.2025
6 Биби
Коментиран от #8
09:36 19.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Даве
До коментар #6 от "Биби":Никой от арабските им съседи не иска палестинците, та трябваше американците да дойдат да се грижат за тях. Не знам защо така.
09:40 19.10.2025
9 терориста си е терорист
Коментиран от #10
10:24 19.10.2025
10 Лумпен
До коментар #9 от "терориста си е терорист":За Тръмп говориш нали !
Коментиран от #11
10:26 19.10.2025
11 мне
До коментар #10 от "Лумпен":За путлер говоря.
10:27 19.10.2025
12 стоян георгиев
10:41 19.10.2025
13 СУМУД
11:35 19.10.2025
14 СУМУД
До коментар #2 от "терориста си е терорист":Как си ги измисляш само.Защо да убиват собствения си Народ.Тези глупости може да ги пише тролл който работи за исраел
11:38 19.10.2025