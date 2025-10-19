Хамас отговори на обвиненията на Вашингтон, че готви провокации с атаки по палестинци в Газа

Палестинското движение Хамас отговори на обвиненията на САЩ за нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, съобщи РИА Новости.

„Хамас отхвърля тези обвинения в изявлението на Държавния департамент на САЩ и категорично отрича твърденията за „непосредствена атака“ или „нарушение на споразумението за прекратяване на огъня“, се казва в изявление на движението.

Преди това представители на Държавния департамент на САЩ се обърнаха към страните-гаранти на мирното споразумение за Газа и заявиха, че Хамас неизбежно ще наруши споразумението. Освен това ведомството предупреди за възможни „мерки“, насочени към защита на населението на полуанклава.

Хамас по-рано обвини Израел в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня. Това се дължи на отказа на Израел да отвори контролно-пропускателния пункт Рафах на границата между ивицата Газа и Египет.

Както ФАКТИ вече съобщи, САЩ уведомиха държавите-гаранти на мирните споразумения в Газа за възможността за нарушаване на прекратяването на огъня от радикалното палестинско движение Хамас.

Това се посочва в изявление, публикувано от пресслужбата на Държавния департамент.

В него се посочва, че Съединените щати разполагат с „достоверни разузнавателни данни, показващи предстоящо нарушение на прекратяването на огъня от Хамас“. Според позицията на САЩ „планирана атака срещу палестинското население би представлявала пряко и сериозно нарушение на прекратяването на огъня и би подкопала постигнатия значителен напредък“.

„Държавите-гаранти изискват Хамас да спазва задълженията си по прекратяването на огъня“, отбеляза Държавният департамент на САЩ.

„Ако Хамас извърши тази атака, ще бъдат взети мерки за защита на народа на Газа и за запазване на целостта на прекратяването на огъня“, се казва в документа. Както отбеляза Държавният департамент, държавите-гаранти „са ангажирани с осигуряването на безопасността на цивилното население, поддържането на мира и насърчаването на мира и просперитета за хората в Газа и в целия регион“.