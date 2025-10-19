Новини
Хамас отговори на обвиненията на Вашингтон, че готви провокации с атаки по палестинци в Газа

19 Октомври, 2025 06:33, обновена 19 Октомври, 2025 10:22

Вашингтон имал "достоверни данни", че радикалите планират нападения срещу свои сънародници в анклава

Хамас отговори на обвиненията на Вашингтон, че готви провокации с атаки по палестинци в Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Палестинското движение Хамас отговори на обвиненията на САЩ за нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, съобщи РИА Новости.

„Хамас отхвърля тези обвинения в изявлението на Държавния департамент на САЩ и категорично отрича твърденията за „непосредствена атака“ или „нарушение на споразумението за прекратяване на огъня“, се казва в изявление на движението.

Преди това представители на Държавния департамент на САЩ се обърнаха към страните-гаранти на мирното споразумение за Газа и заявиха, че Хамас неизбежно ще наруши споразумението. Освен това ведомството предупреди за възможни „мерки“, насочени към защита на населението на полуанклава.

Хамас по-рано обвини Израел в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня. Това се дължи на отказа на Израел да отвори контролно-пропускателния пункт Рафах на границата между ивицата Газа и Египет.

Както ФАКТИ вече съобщи, САЩ уведомиха държавите-гаранти на мирните споразумения в Газа за възможността за нарушаване на прекратяването на огъня от радикалното палестинско движение Хамас.

Това се посочва в изявление, публикувано от пресслужбата на Държавния департамент.

В него се посочва, че Съединените щати разполагат с „достоверни разузнавателни данни, показващи предстоящо нарушение на прекратяването на огъня от Хамас“. Според позицията на САЩ „планирана атака срещу палестинското население би представлявала пряко и сериозно нарушение на прекратяването на огъня и би подкопала постигнатия значителен напредък“.

„Държавите-гаранти изискват Хамас да спазва задълженията си по прекратяването на огъня“, отбеляза Държавният департамент на САЩ.

„Ако Хамас извърши тази атака, ще бъдат взети мерки за защита на народа на Газа и за запазване на целостта на прекратяването на огъня“, се казва в документа. Както отбеляза Държавният департамент, държавите-гаранти „са ангажирани с осигуряването на безопасността на цивилното население, поддържането на мира и насърчаването на мира и просперитета за хората в Газа и в целия регион“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ван

    3 2 Отговор
    Западът така и не разбра, че по тия земи най-добре да нямаш вяра никому.
    От библейски времена насам евреите и филистимците се трепат за тая обетована земя и са готови на всичко, за да е тяхна.

    09:05 19.10.2025

  • 2 терориста си е терорист

    2 9 Отговор
    Арабите са големи мъже само когато тероризират собственото си цивилно население. Срещо професионалистите са слабаци и бягат.

    Коментиран от #5, #14

    09:22 19.10.2025

  • 3 дядо поп

    8 1 Отговор
    Колкото бяха достоверни данните за химическото оръжие на Ирак!

    09:24 19.10.2025

  • 4 Изкривяване

    5 2 Отговор
    На нещата, защото Нетаняху няма да спечели изборите ако няма война и по скоро ще отговаря за действията си . Но ако Хамас е виновен има шанс.

    09:25 19.10.2025

  • 5 терориста си е терорист

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "терориста си е терорист":

    Той може само да убива. Ако настъпи траен мир, ще трябв ада се хване на работа, за да си изкарва хляба. Е, кой е луд да допусне мира?

    09:32 19.10.2025

  • 6 Биби

    5 2 Отговор
    Откога САЩ са загрижени за палестинското население?

    Коментиран от #8

    09:36 19.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Даве

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Биби":

    Никой от арабските им съседи не иска палестинците, та трябваше американците да дойдат да се грижат за тях. Не знам защо така.

    09:40 19.10.2025

  • 9 терориста си е терорист

    2 3 Отговор
    На него бизнеса му е да убива. Търгува със страха на другите.

    Коментиран от #10

    10:24 19.10.2025

  • 10 Лумпен

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "терориста си е терорист":

    За Тръмп говориш нали !

    Коментиран от #11

    10:26 19.10.2025

  • 11 мне

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Лумпен":

    За путлер говоря.

    10:27 19.10.2025

  • 12 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Там мир никога няма да има.

    10:41 19.10.2025

  • 13 СУМУД

    1 0 Отговор
    Вашингтон е възложителя на Геноцида

    11:35 19.10.2025

  • 14 СУМУД

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "терориста си е терорист":

    Как си ги измисляш само.Защо да убиват собствения си Народ.Тези глупости може да ги пише тролл който работи за исраел

    11:38 19.10.2025