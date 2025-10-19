Затвориха Лувъра заради обир: крадци задигнаха „безценни“ бижута за 7 минути

Френското министерство на културата съобщи, че е имало обир в световноизвестния музей „Лувър“ в Париж, предадоха местните медии.

Инцидентът е станал тази сутрин, няма информация за пострадали хора. Заради извънредната ситуацията властите са решили да затворят музея. По непотвърдена информация няколко крадци са успели да влязат в галерията на Аполон във френския музей и да откраднат бижута.

Според френски медии група мъже са пристигнали с мотоциклети до Лувъра. Съобщава се, че трима мъже с верижни триони са проникнали в галерията и са откраднали „безценни“ бижута за 7 минути.

Министерството на вътрешните работи потвърди, че в Лувъра няма пострадали. „Беше необходимо да се евакуират хората (...) за да се запазят следи и улики, за да могат разследващите да работят спокойно“, обявиха властите. „Евакуацията на обществеността премина без инциденти“, обясниха от Министерството на вътрешните работи.

Разположен в Париж, Лувърът е най-големият музей в света с близо 73 000 квадратни метра изложбена площ. Първоначално е построен през 1546 г. като дворец за френското кралско семейство. Крал Франсоа Първи е бил любител на изкуството и е възнамерявал Лувърът да покаже неговата колекция. Последвалите крале значително разширили колекциите от произведения на изкуството. Днес Лувърът е дом на над 35 000 произведения на изкуството - включително известната картина „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи - и привлича около 30 000 посетители дневно.