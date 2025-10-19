Новини
Затвориха Лувъра заради обир: крадци задигнаха „безценни“ бижута за 7 минути

19 Октомври, 2025 12:52, обновена 19 Октомври, 2025 13:30 1 382 10

Полицията води разследване, няма информация за пострадали хора

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френското министерство на културата съобщи, че е имало обир в световноизвестния музей „Лувър“ в Париж, предадоха местните медии.

Инцидентът е станал тази сутрин, няма информация за пострадали хора. Заради извънредната ситуацията властите са решили да затворят музея. По непотвърдена информация няколко крадци са успели да влязат в галерията на Аполон във френския музей и да откраднат бижута.

Според френски медии група мъже са пристигнали с мотоциклети до Лувъра. Съобщава се, че трима мъже с верижни триони са проникнали в галерията и са откраднали „безценни“ бижута за 7 минути.

Министерството на вътрешните работи потвърди, че в Лувъра няма пострадали. „Беше необходимо да се евакуират хората (...) за да се запазят следи и улики, за да могат разследващите да работят спокойно“, обявиха властите. „Евакуацията на обществеността премина без инциденти“, обясниха от Министерството на вътрешните работи.

Разположен в Париж, Лувърът е най-големият музей в света с близо 73 000 квадратни метра изложбена площ. Първоначално е построен през 1546 г. като дворец за френското кралско семейство. Крал Франсоа Първи е бил любител на изкуството и е възнамерявал Лувърът да покаже неговата колекция. Последвалите крале значително разширили колекциите от произведения на изкуството. Днес Лувърът е дом на над 35 000 произведения на изкуството - включително известната картина „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи - и привлича около 30 000 посетители дневно.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    8 2 Отговор
    тоя на снимката е зеленски , требат пари за пушкала

    12:55 19.10.2025

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 0 Отговор
    Открадната е ГРЕШНАТА МАДОНА С ГОЛЕМИТЕ БОМБИ и ПУКНАТАТА ВАЗА С ГОЛЕМИТЕ МАРГАРИТИ

    12:56 19.10.2025

  • 3 пешо

    5 0 Отговор
    много бързо сменихте снимката

    12:56 19.10.2025

  • 4 Пешо Кюстендилецо

    15 0 Отговор
    Май там беше къде турили една мома на стената, не знам кой я беше рисувал, и всичко че се изтрепе да оди да я види. Е що толко? У Кюстендил у галерията е пълно с моми къде Владимир Димитров Майсторо е нарисувал човеко, картини да дрънкат, оно ми се юрнали да одат у Париж да зяпат. Улавци.

    Коментиран от #6

    12:57 19.10.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    9 1 Отговор
    Ами нормално 70% от населението на Париж са африканци и араби,а те именно с това са известни

    13:05 19.10.2025

  • 6 Исторически парк

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо Кюстендилецо":

    Защото за оная мома Холивуд направиха десетки филми да я рекламират😆😝

    13:05 19.10.2025

  • 7 име

    11 0 Отговор
    Много важно, урусла открадна милиарди от схемата с ваксините, в ОПГ с киевската хунта заграбиха поне десет пъти по толкова с пощощите за бандерестан (смятай кво става щом един рустем умрелов има само в САЩ 10 имота) и сега ни подготвя схема с превъоръжаване, където един господ знае колко милиарда ще потънат. А вие сте тръгнали за някакви бижута да ревете!

    Коментиран от #8

    13:10 19.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Брех ко

    3 0 Отговор
    Ще ги претопят да си направят златни зъби! 😬

    13:23 19.10.2025

  • 10 Опааа

    1 0 Отговор
    Путин…той е! Търсете в Москва.

    13:36 19.10.2025

Новини по държави:
