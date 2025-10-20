Шолц: С Путин разговаряхме добронамерено. Решението му да нахлуе в Украйна не беше спонтанно

Бившият германски канцлер Олаф Шолц заяви, че тонът на телефонните му разговори с руския президент Владимир Путин е бил "добронамерен".
Политикът говори за това в подкаста „Kaffee und Fluchen“.
Шолц отбеляза, че от началото на украинската криза е разговарял с руския си колега „многократно и много подробно“ по телефона. Последният път, отбеляза бившият канцлер, е бил миналата година.
Според Шолц тонът на тези разговори винаги е бил доброжелателен. В същото време политикът твърди, че нахлуването в Украйна не е било „спонтанно решение“.
Шолц изрази и надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще може да допринесе за разрешаването на конфликта в Украйна.
През март тази година Шолц похвали резултатите от разговорите между руския и американския президент. По това време политикът заяви, че следващата стъпка трябва да бъде пълно прекратяване на огъня в Украйна и то възможно най-бързо.
В същото време, новият германски канцлер Фридрих Мерц по-рано заяви, че Германия и САЩ трябва да увеличат съвместния натиск върху Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
КВА СПОНТАННОСТ
КВИ ДИВОТИИ
ОЩЕ ОТ НОМЕРАТА СЪС СКРИПАЛ ВИ ПРЕДУПРЕЖДАВАШЕ АМА ВИЕ СЕ ПРАЙХТЕ НА ЛУДИ
НЕ ЧЕ СЕГА НЕ ПРОБВАТЕ ПАК
06:37 20.10.2025
2 Pyccкий Карлик
На фронта всичко е чудесно, няма никакви основания за приказки. Двата карлика се оправят взаимно, нека не им пречим 👍
06:39 20.10.2025
3 Никой
То все тая - Сталин Хитлер.
Малоумници.
06:41 20.10.2025
4 Факт
Коментиран от #5
06:41 20.10.2025
5 Абе
До коментар #4 от "Факт":То се вижда кой кой е и плюнките на господин никой по космическа нация и най значимия политик в наши времена не могат да променят фактите и отменят думите на Бисмарк за руснаците и първите им предложения или как се играе с тях:)))По скоро се вижда още по голямото бездарие и посредственост в подлогите на западните извратеняци:))))
06:53 20.10.2025