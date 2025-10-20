Шолц: С Путин разговаряхме добронамерено. Решението му да нахлуе в Украйна не беше спонтанно

Бившият германски канцлер Олаф Шолц заяви, че тонът на телефонните му разговори с руския президент Владимир Путин е бил "добронамерен".

Политикът говори за това в подкаста „Kaffee und Fluchen“.

Шолц отбеляза, че от началото на украинската криза е разговарял с руския си колега „многократно и много подробно“ по телефона. Последният път, отбеляза бившият канцлер, е бил миналата година.

Според Шолц тонът на тези разговори винаги е бил доброжелателен. В същото време политикът твърди, че нахлуването в Украйна не е било „спонтанно решение“.

Шолц изрази и надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще може да допринесе за разрешаването на конфликта в Украйна.

През март тази година Шолц похвали резултатите от разговорите между руския и американския президент. По това време политикът заяви, че следващата стъпка трябва да бъде пълно прекратяване на огъня в Украйна и то възможно най-бързо.

В същото време, новият германски канцлер Фридрих Мерц по-рано заяви, че Германия и САЩ трябва да увеличат съвместния натиск върху Русия.