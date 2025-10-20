Новини
Свят »
Германия »
Шолц: С Путин разговаряхме добронамерено. Решението му да нахлуе в Украйна не беше спонтанно

Шолц: С Путин разговаряхме добронамерено. Решението му да нахлуе в Украйна не беше спонтанно

20 Октомври, 2025 06:24, обновена 20 Октомври, 2025 06:30 877 5

  • олаф шолц-
  • германия-
  • путин-
  • украйна-
  • русия

Бившият германски канцлер изрази надежда, че Тръмп ще може да допринесе за разрешаването на конфликта

Шолц: С Путин разговаряхме добронамерено. Решението му да нахлуе в Украйна не беше спонтанно - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият германски канцлер Олаф Шолц заяви, че тонът на телефонните му разговори с руския президент Владимир Путин е бил "добронамерен".

Политикът говори за това в подкаста „Kaffee und Fluchen“.

Шолц отбеляза, че от началото на украинската криза е разговарял с руския си колега „многократно и много подробно“ по телефона. Последният път, отбеляза бившият канцлер, е бил миналата година.

Според Шолц тонът на тези разговори винаги е бил доброжелателен. В същото време политикът твърди, че нахлуването в Украйна не е било „спонтанно решение“.

Шолц изрази и надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще може да допринесе за разрешаването на конфликта в Украйна.

През март тази година Шолц похвали резултатите от разговорите между руския и американския президент. По това време политикът заяви, че следващата стъпка трябва да бъде пълно прекратяване на огъня в Украйна и то възможно най-бързо.

В същото време, новият германски канцлер Фридрих Мерц по-рано заяви, че Германия и САЩ трябва да увеличат съвместния натиск върху Русия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    6 9 Отговор
    АБЕ КВИ ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА
    КВА СПОНТАННОСТ
    КВИ ДИВОТИИ
    ОЩЕ ОТ НОМЕРАТА СЪС СКРИПАЛ ВИ ПРЕДУПРЕЖДАВАШЕ АМА ВИЕ СЕ ПРАЙХТЕ НА ЛУДИ
    НЕ ЧЕ СЕГА НЕ ПРОБВАТЕ ПАК

    06:37 20.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    11 3 Отговор
    С руснак и Путин се разговаря с блага приказка и Атом !!!
    На фронта всичко е чудесно, няма никакви основания за приказки. Двата карлика се оправят взаимно, нека не им пречим 👍

    06:39 20.10.2025

  • 3 Никой

    10 1 Отговор
    Хитлер също.

    То все тая - Сталин Хитлер.

    Малоумници.

    06:41 20.10.2025

  • 4 Факт

    10 2 Отговор
    Путлер е бивш, посредствен КГБешник който е обучен само да лъже и сътворява подлости. Нищо умно не може да се очаква от този лузър.

    Коментиран от #5

    06:41 20.10.2025

  • 5 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    То се вижда кой кой е и плюнките на господин никой по космическа нация и най значимия политик в наши времена не могат да променят фактите и отменят думите на Бисмарк за руснаците и първите им предложения или как се играе с тях:)))По скоро се вижда още по голямото бездарие и посредственост в подлогите на западните извратеняци:))))

    06:53 20.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания