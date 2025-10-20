Русия настоява мирното споразумение за Украйна да реши „корените на конфликта“

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че всяко мирно споразумение за Украйна трябва да включва решение на основните причини за конфликта, предават ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

„Говорим за корените на конфликта не за да го удължим, а за да гарантираме, че изходът ще бъде фундаментален, дългосрочен и ще осигури устойчив мир“, посочи Захарова.

Тя добави, че посоката, обсъждана от президента Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров, е ясно заявена от руското ръководство и се следва като ориентация за преговорите.