Русия настоява мирното споразумение за Украйна да реши „корените на конфликта“

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че всяко мирно споразумение за Украйна трябва да включва решение на основните причини за конфликта, предават ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.
„Говорим за корените на конфликта не за да го удължим, а за да гарантираме, че изходът ще бъде фундаментален, дългосрочен и ще осигури устойчив мир“, посочи Захарова.
Тя добави, че посоката, обсъждана от президента Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров, е ясно заявена от руското ръководство и се следва като ориентация за преговорите.
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дедо ви....
Президентът на Украйна Зеленски се опитва да мобилизира европейската подкрепа за Украйна, след като срещата му с президента Тръмп в Белия дом се превърна в словесна престрелка, по време на която украинският президент беше подложен на натиск да отстъпи територия на Русия, според съобщенията.
Тръмп упрекна Зеленски и повтори няколко руски аргумента, като заяви, че Украйна ще бъде „унищожена“, ако Зеленски не се съгласи да предаде Донбас....
Коментиран от #8, #11
10:36 20.10.2025
3 Путин
10:36 20.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мароооо
10:37 20.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тиква Стайл
Коментиран от #10
10:37 20.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 стоян георгиев
10:39 20.10.2025
10 Пригожин
До коментар #7 от "Тиква Стайл":Как да го разбере тъп милиционер с изпилен от пропаганда мозък, който е изкуфял от старост, а на младини се занимавал с кражби и грабежи?
Коментиран от #20
10:39 20.10.2025
11 Републиканец
До коментар #2 от "Дедо ви....":Скандал е много меко казано. Зеленски е носел карти с руски обекти за поразяване от САЩ. Тръмп ги е захвърлил, разкрещял се е и го е псувал. След това са изхвърлили Зеленски. За да спестят срама на Зеленски, нямаше посрещане, изпращане и журналисти.
Коментиран от #23
10:42 20.10.2025
12 Последния Софиянец
10:42 20.10.2025
13 Георги
Коментиран от #19
10:42 20.10.2025
14 Капитулация на Киев,
Коментиран от #21
10:43 20.10.2025
15 Запомнете
10:43 20.10.2025
16 Бай Ламби
10:44 20.10.2025
17 Републиканец
10:44 20.10.2025
18 Руснаците бяха 1/3
Коментиран от #22
10:44 20.10.2025
19 Работата ще е
До коментар #13 от "Георги":Израел -Палестина
10:45 20.10.2025
20 Дедо ви....
До коментар #10 от "Пригожин":Това го знаят и децата, само копейките не могат да разберат, че са пътници с бункерното!
10:46 20.10.2025
21 Пипи
До коментар #14 от "Капитулация на Киев,":Съветска зона??? Съветският съюз умре преди 36 години. Само в някои наши npoгнили мозъци това още съществува.
10:47 20.10.2025
22 Атина Палада
До коментар #18 от "Руснаците бяха 1/3":100% си прав, про ссия тюрма нарона, само задунайските купейки им завиждат.
10:49 20.10.2025
23 Много лъже
До коментар #11 от "Републиканец":Лъже и манипулира..Под всяка публикация написва тази лъжа.
10:50 20.10.2025