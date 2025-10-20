Новини
Русия настоява мирното споразумение за Украйна да реши „корените на конфликта“
  Тема: Украйна

Русия настоява мирното споразумение за Украйна да реши „корените на конфликта“

20 Октомври, 2025 10:33, обновена 20 Октомври, 2025 10:32 744 23

Мария Захарова подчертава, че изходът трябва да е дългосрочен и стабилен

Русия настоява мирното споразумение за Украйна да реши „корените на конфликта“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че всяко мирно споразумение за Украйна трябва да включва решение на основните причини за конфликта, предават ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

„Говорим за корените на конфликта не за да го удължим, а за да гарантираме, че изходът ще бъде фундаментален, дългосрочен и ще осигури устойчив мир“, посочи Захарова.

Още новини от Украйна

Тя добави, че посоката, обсъждана от президента Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров, е ясно заявена от руското ръководство и се следва като ориентация за преговорите.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дедо ви....

    9 6 Отговор
    Кой разбрал, разбрал.... Срещата между президентите на САЩ и Украйна се превърна в скандал.
    Президентът на Украйна Зеленски се опитва да мобилизира европейската подкрепа за Украйна, след като срещата му с президента Тръмп в Белия дом се превърна в словесна престрелка, по време на която украинският президент беше подложен на натиск да отстъпи територия на Русия, според съобщенията.
    Тръмп упрекна Зеленски и повтори няколко руски аргумента, като заяви, че Украйна ще бъде „унищожена“, ако Зеленски не се съгласи да предаде Донбас....

    Коментиран от #8, #11

    10:36 20.10.2025

  • 3 Путин

    13 9 Отговор
    пред трибунала в Хага и коренът на проблема е решен. След това си прибирате алкохолиците от украинска територия, плащате си репарациите 50 години, и нещата ще си дойдат на мястото.

    10:36 20.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мароооо

    12 4 Отговор
    Ами върнете си пълчищата обратно и всичко ще свърши .

    10:37 20.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тиква Стайл

    10 5 Отговор
    Корена на конфликта е, че не разбрахте, че загубихте Студената война и се опитвате да възродите СССР. Което няма как да стане, но вие ще го разберете пак по трудния начин.

    Коментиран от #10

    10:37 20.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 стоян георгиев

    6 5 Отговор
    Корена ма конфликта е и комплексите на путлер по отношение на властта в русия.всичкомдругомса лъжи .няма никакви фашисти в украйна нито пък има проблем с малцинствата нито пък украйна е нелегитимна като държава...няма и е нямало.првдекста че ще влиза в нато също е опорка.благодарение на войната в нато влезе финландия дето е непосредствено до петербург и швеция .та общо взето докато путлер и кликата му са на власт подобно войни няма как да спрат.

    10:39 20.10.2025

  • 10 Пригожин

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тиква Стайл":

    Как да го разбере тъп милиционер с изпилен от пропаганда мозък, който е изкуфял от старост, а на младини се занимавал с кражби и грабежи?

    Коментиран от #20

    10:39 20.10.2025

  • 11 Републиканец

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо ви....":

    Скандал е много меко казано. Зеленски е носел карти с руски обекти за поразяване от САЩ. Тръмп ги е захвърлил, разкрещял се е и го е псувал. След това са изхвърлили Зеленски. За да спестят срама на Зеленски, нямаше посрещане, изпращане и журналисти.

    Коментиран от #23

    10:42 20.10.2025

  • 12 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Товарещ трупин трябва да бъден пред съда в Хага.

    10:42 20.10.2025

  • 13 Георги

    9 3 Отговор
    украинците поколения наред ще мразят Русия

    Коментиран от #19

    10:42 20.10.2025

  • 14 Капитулация на Киев,

    4 9 Отговор
    възстановяване на съветската зона в източна Европа!

    Коментиран от #21

    10:43 20.10.2025

  • 15 Запомнете

    7 3 Отговор
    Русия няма да спечели тази война

    10:43 20.10.2025

  • 16 Бай Ламби

    7 4 Отговор
    Мааароооо, ний на тоз съветски мир му сърбахме попарата 45 години. Ка па не проумяхте че ората не шат вашия мир, не щат вашия съветски рай а искат да живеят и да се развиват нормално бре Марооооо.... Направо не знам ка ви търпят сто и кусур милиона руснака. Макар че то от тия сто и кусур мнилиона едва ли има и една трета от тях да са руснаци. Другото е монголо сибирска амалгама.

    10:44 20.10.2025

  • 17 Републиканец

    6 3 Отговор
    Но и тръмп вече разбра, че с блатните терористи не може да се преговаря и няма да вземе Нобел без унищожи калния халифат.

    10:44 20.10.2025

  • 18 Руснаците бяха 1/3

    6 1 Отговор
    от населението на СССР, което беше 290млн. Сега РФ е 146млн., а руснаците са не повече от 80-90млн. Другите са чеченци, дагестанци, якути, чукчи, буряти, тувинци... общо 84 автономни области. Докато всички си живеят в областите руснаците живеят навсякъде, във всички републики, области, окръзи и краища са определен процент от населението. Заемат всички управленски постове заедно с местните колаборационисти в държавната администрация, полиция, армия и други силови структури. Държат се и живеят там като господари и колонизатори, каквито са всъщност. Затова в другите републики, видяли какво е без руснаци - Казахстан, Азербейджан, Прибалтийските, Украйна и др. са нежелани и гонени. Ето това те смятат за фашизъм и национализъм и тръгват към реваншизъм. Затова и тъгуват за СССР и искат СССР2.0 да си дерибействат пак на воля. Това е пропито вече в техния национален характер - високомерни, нагли и нахални, всеки им е длъжен и трябва вечно да им е благодарен.

    Коментиран от #22

    10:44 20.10.2025

  • 19 Работата ще е

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Георги":

    Израел -Палестина

    10:45 20.10.2025

  • 20 Дедо ви....

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пригожин":

    Това го знаят и децата, само копейките не могат да разберат, че са пътници с бункерното!

    10:46 20.10.2025

  • 21 Пипи

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Капитулация на Киев,":

    Съветска зона??? Съветският съюз умре преди 36 години. Само в някои наши npoгнили мозъци това още съществува.

    10:47 20.10.2025

  • 22 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Руснаците бяха 1/3":

    100% си прав, про ссия тюрма нарона, само задунайските купейки им завиждат.

    10:49 20.10.2025

  • 23 Много лъже

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Републиканец":

    Лъже и манипулира..Под всяка публикация написва тази лъжа.

    10:50 20.10.2025

