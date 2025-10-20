Зеленски: Русия иска пълно изтегляне на Украйна от Донбас, но позицията ни остава непроменена

Русия продължава да настоява Украйна да се изтегли напълно от Донецка и Луганска област - позиция, която остава непроменена от началото на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

По думите му Украйна няма намерение да отстъпва територии в Донбас.

„Руснаците искат пълното ни изтегляне от Донецка и Луганска области. Обясних това и на президента Тръмп, и на Стив Уиткоф - позицията на Украйна не се е променила. Разбираме, че Уиткоф просто предава позицията на Русия, без това да е негово лично мнение“, заяви Зеленски пред „Суспилне“.

Той добави, че е задал на Уиткоф въпроса дали Русия би могла след края на войната отново да предяви териториални претенции чрез промени в конституцията си. „Ако това е възможно, тогава моделът просто не работи“, коментира Зеленски.

Украинският президент приветства предложението на Доналд Тръмп за спиране на бойните действия по настоящата фронтова линия, което според него може да бъде стъпка към прекратяване на войната.

След срещата си с Тръмп във Вашингтон в петък, Зеленски заяви, че се е опитал да разбере истинските намерения на Русия относно евентуални териториални компромиси, но все още няма ясна позиция от Москва.

Той потвърди, че Украйна ще получава системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ ежегодно, като в момента се подготвя договор за 25 такива комплекса. По отношение на искането му за ракети „Томахоук“, Зеленски уточни, че Тръмп не желае ескалация преди срещата си с руския президент Владимир Путин в Будапеща.

Зеленски посочи още, че унгарската столица не е най-подходящото място за преговори, тъй като премиерът Виктор Орбан често блокира инициативи в подкрепа на Украйна.

„Ако Украйна приеме всичко, което ѝ бъде наложено, тогава други ще се опитат да решат всичко останало без нас“, подчерта той, добавяйки, че разговорите във Вашингтон са били фокусирани единствено върху териториалните въпроси, без да се засягат теми като армията, религията или езика.

След срещата си със Зеленски, Тръмп публично настоя за прекратяване на огъня по фронтовата линия. „Смятаме, че те трябва да спрат там, където са - на линията на разграничение“, заяви американският президент. На въпрос дали е предложил Украйна да предаде целия Донбас на Русия, Тръмп отрече, подчертавайки, че регионът вече е разделен и че „около 78% от него е под руски контрол“.

В неделя обаче Financial Times съобщи, че Тръмп е посъветвал Зеленски да предаде Донбас на Русия, твърдейки, че в противен случай Владимир Путин ще „унищожи Украйна“.