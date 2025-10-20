Новини
Зеленски: Русия иска пълно изтегляне на Украйна от Донбас, но позицията ни остава непроменена
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия иска пълно изтегляне на Украйна от Донбас, но позицията ни остава непроменена

20 Октомври, 2025 12:27, обновена 20 Октомври, 2025 12:28 1 675 79

Украинският президент обсъжда с Тръмп и Уиткоф възможностите за прекратяване на огъня и доставката на оръжие

Зеленски: Русия иска пълно изтегляне на Украйна от Донбас, но позицията ни остава непроменена - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия продължава да настоява Украйна да се изтегли напълно от Донецка и Луганска област - позиция, която остава непроменена от началото на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

По думите му Украйна няма намерение да отстъпва територии в Донбас.
„Руснаците искат пълното ни изтегляне от Донецка и Луганска области. Обясних това и на президента Тръмп, и на Стив Уиткоф - позицията на Украйна не се е променила. Разбираме, че Уиткоф просто предава позицията на Русия, без това да е негово лично мнение“, заяви Зеленски пред „Суспилне“.

Той добави, че е задал на Уиткоф въпроса дали Русия би могла след края на войната отново да предяви териториални претенции чрез промени в конституцията си. „Ако това е възможно, тогава моделът просто не работи“, коментира Зеленски.

Украинският президент приветства предложението на Доналд Тръмп за спиране на бойните действия по настоящата фронтова линия, което според него може да бъде стъпка към прекратяване на войната.

След срещата си с Тръмп във Вашингтон в петък, Зеленски заяви, че се е опитал да разбере истинските намерения на Русия относно евентуални териториални компромиси, но все още няма ясна позиция от Москва.

Той потвърди, че Украйна ще получава системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ ежегодно, като в момента се подготвя договор за 25 такива комплекса. По отношение на искането му за ракети „Томахоук“, Зеленски уточни, че Тръмп не желае ескалация преди срещата си с руския президент Владимир Путин в Будапеща.

Зеленски посочи още, че унгарската столица не е най-подходящото място за преговори, тъй като премиерът Виктор Орбан често блокира инициативи в подкрепа на Украйна.

„Ако Украйна приеме всичко, което ѝ бъде наложено, тогава други ще се опитат да решат всичко останало без нас“, подчерта той, добавяйки, че разговорите във Вашингтон са били фокусирани единствено върху териториалните въпроси, без да се засягат теми като армията, религията или езика.

След срещата си със Зеленски, Тръмп публично настоя за прекратяване на огъня по фронтовата линия. „Смятаме, че те трябва да спрат там, където са - на линията на разграничение“, заяви американският президент. На въпрос дали е предложил Украйна да предаде целия Донбас на Русия, Тръмп отрече, подчертавайки, че регионът вече е разделен и че „около 78% от него е под руски контрол“.

Украйна
Оценка 2.6 от 25 гласа.
Оценка 2.6 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 40 Отговор
    ко стаа , копеи?взехте ли Киев?

    Коментиран от #5, #7, #22, #43

    12:29 20.10.2025

  • 2 Тпъмп

    34 3 Отговор
    Нарко, нямаме карти!

    Коментиран от #13

    12:30 20.10.2025

  • 3 Хахахаха

    4 34 Отговор
    Ами искат. Като не могат да го превземат, какво да правят? Освен да ви молят да се изтегли ВСУ, друг начин няма.

    12:31 20.10.2025

  • 4 Киев очаква

    4 36 Отговор
    пълна капитулация на Москва. Руснаците да се отеглят отвъд Урал. Путин да се яви доброволно пред репресивните органи в Киев.
    Руснаците да бъдат редуцирани 500 000, освен ако на възвърнат украйнското си гражданство.

    12:31 20.10.2025

  • 5 Вашето мнение

    31 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А где томагоук, женчо?

    12:31 20.10.2025

  • 6 хъм

    31 3 Отговор
    Много скоро на Бай Дончо, ще му писне от зеления мyxъл и ще публикува в социалката си едно видео генерирано с ИИ, как го пъха в чувал и го мята от самолет над Кремъл😉

    Коментиран от #26

    12:31 20.10.2025

  • 7 Люси от Пловдив

    30 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти още не си ли тръгнал да трепеш руснаци бе, мъжо?

    Коментиран от #10

    12:32 20.10.2025

  • 8 мнение

    29 2 Отговор
    Значи - боят ще е до посиняване и ......так далее за укрите!

    12:32 20.10.2025

  • 9 Симпатизант

    29 2 Отговор
    Хайде развявай белия флаг и стига плака и призовава атланто-фашистите на помощ. Когато станеш марионетка в нечии ръце, краят винаги е печален. Уви....

    Коментиран от #28

    12:33 20.10.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 21 Отговор

    До коментар #7 от "Люси от Пловдив":

    той сам ГОСПОД ги е убил...няма смисъл и от мене

    Коментиран от #11

    12:34 20.10.2025

  • 11 Вашето мнение

    22 1 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    С други думи диванен боец, пъзлю.

    12:35 20.10.2025

  • 12 Пич

    14 2 Отговор
    Дарт Вейдър :
    - Май ступид френд , соо фулиш, енд соо олд...

    12:35 20.10.2025

  • 13 Грешиш! Имаме карти,

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тпъмп":

    но козовете свършиха.

    12:35 20.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 0 Отговор
    Обсъжда е силно казано❗
    След като Тръм му пусна
    "време е да си кажем сбогом" от кабинета си,
    а после му хвърли картите и му тегли няколко цветисти полови привета❗❗❗

    12:36 20.10.2025

  • 15 Възpожденец 🇧🇬

    4 26 Отговор
    На 5 декември 1994 г. САЩ, Русия, Великобритания и Украйна подписват Будапещенският меморандум за гаранции на сигурността на Украйна.
    В замяна на тези гаранции Украйна се отказва от ядрените си оръжия и ги предава на Русия.
    Само 28 години по-късно Русия нарушава този договор и напада Украйна. Само три години след това САЩ заявява, че Украйна трябва да се откаже от територии в полза на Русия.
    Какво означава това за всички нас, обикновените хора?

    "Свободата не е никога по-далече от едно поколение от изчезване. Ние не я предаваме на децата ни чрез кръвта си. За нея трябва да се борим, да се бием, да я защитаваме и на тях трябва да предадем да правят същото."
    Роналд Рейгън

    Коментиран от #23, #29, #57, #60, #61

    12:36 20.10.2025

  • 16 Реалист

    2 31 Отговор
    Конфликтът в Украйна ще приключи, когато двамата 🤡 в Москва и Вашингтон бъдат принудени от свободните хора по света да осъзнаят, че те не са императори на Вселената и никой не е длъжен да им се подчинява!
    Украйна ще оцелее и ще освободи цялата си територия. Путин отива в мавзолея, а Тръмп директно в кофата на историята!
    Обзалагам се, че това е, което накрая ще се случи! Украинците няма да се предадат и ще променят геополитиката за всички и завинаги!

    Коментиран от #21

    12:37 20.10.2025

  • 17 Вашето мнение

    25 0 Отговор
    Сборището от еврюнацстите е в ступор от няколко дни, чудят се как да реагират. Любимият им наркоман беше отново наритан от Тръмп .Те освен закани и интриги като типични колоездачи друго не могат. Кого ли ще пратят да мре заради тях? Вариантите не са много, българи, поляци, румънци.

    12:38 20.10.2025

  • 18 Я пък тоя

    25 0 Отговор
    "позицията ни остава непроменена"

    Всеки ден се променя, а накрая няма да имате позиция, нито армия, нито държава.
    И теб няма да те има зелено гущерче.
    Всеко малко гущерче си мечтае да стане голям крокодил.🤣🤣🤣

    12:38 20.10.2025

  • 19 Небинарен модерен ляв

    22 1 Отговор
    Чея Суджа ?Чеи будут Суми ,Харков ,Николаев и Одеса ?Просто въпрос на време ...

    Коментиран от #35

    12:40 20.10.2025

  • 20 оня с коня

    22 20 Отговор
    тоя от снимката от как го изгони бай дончо всеки ден гледа като пребозало теле

    Коментиран от #27, #32

    12:40 20.10.2025

  • 21 по-голям реалист

    21 20 Отговор

    До коментар #16 от "Реалист":

    Укрите , заедно с държавата си ще изчезнат на мига , ако Путин реши !

    Коментиран от #31

    12:40 20.10.2025

  • 22 оня с коня

    14 23 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    чакаме томаховките , идват ли скоро?

    12:40 20.10.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 0 Отговор

    До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Проспал ли си какво значи независимост на Украйна и кой пръв наруши нейната независимост❗❗❗
    Или знаеш, ама манипулираш незнаещите❗❗❗

    12:40 20.10.2025

  • 24 име

    23 3 Отговор
    Кво и е непромененото на позицията, като в Полтавка ви изнесоха, в Купянск и Покровск са ви обградили и ви денацифицират? И вчера още един Пейтриът даде фира.

    12:41 20.10.2025

  • 25 Дядо Ванго

    14 2 Отговор
    Ееейй Оптимиста ,всичко това ще се случи когато цъфнат на баба ти 70г налъми 😂😂😂 !

    12:42 20.10.2025

  • 26 Прав си

    3 15 Отговор

    До коментар #6 от "хъм":

    От агента Краснов разумност не се очаква. Трябва да се отчете пред сътрудника си блатното джydже.

    12:42 20.10.2025

  • 27 брадатото джудже Белоноско

    15 4 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Драги ми господине ,мен ли имахте в предвид .

    12:43 20.10.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 4 Отговор

    До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Можеш да цитираш и Абрахам Линкълн:
    " Можеш да лъжеш цял живот един човек,
    Можеш да лъжеш целия свят един ден,
    но не можеш да лъжеш цялия свят цял живот❗"

    12:47 20.10.2025

  • 30 Тръмпидиада 🤡🤡🤡

    5 14 Отговор
    Ако Тръмп беше президент на САЩ по време на Втората световна война:
    – Адолф, съгласен ли си да дам оръжие на Чърчил?!
    – Добре! Щом не си съгласен, няма да дам!

    12:48 20.10.2025

  • 32 Дааа,

    11 15 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Гледа, защото милее за своята Родина. Не е като такива като теб, дето са смъкнали гащите преди да свирне тръбата. Май те е ритал коня по главата?

    Коментиран от #40

    12:54 20.10.2025

  • 33 Факт

    16 19 Отговор
    Путлер е дърт подлец (боклук)и патологичен лъжец на който не трябва да се вярва за абсолютно нищо .
    Утре пак може да си измисли повод да нападне Украйна или други държави .

    Коментиран от #65

    12:54 20.10.2025

  • 34 БОЗА

    14 13 Отговор
    Китайците са използвали ИИ,за резултатите от Будапеща...има три варианта...но и при трите бай Дончо щял да поиска Русия и Украйна да подпишат рамково споразумение, а който откаже да получи натиск от САЩ...от статията излиза,че отказа е от зеленясълия...пуканки и гледаме... ;-)

    12:54 20.10.2025

  • 35 Още

    8 17 Отговор

    До коментар #19 от "Небинарен модерен ляв":

    Отсега я ясно: на Украйна са си и ще бъдат. Дори по времето, дето ще nиkaят по ocтанките на ботоксовото нищо.

    Коментиран от #37, #38

    12:57 20.10.2025

  • 36 Спрете му

    19 10 Отговор
    наркотиците на тоя просяк и моля, не ни занимавайте повече с тия противняк, опротивя на всички!

    12:57 20.10.2025

  • 37 Ще, ще, ще,

    15 5 Отговор

    До коментар #35 от "Още":

    ще,ще, ще...🤣😂🤣😂

    12:58 20.10.2025

  • 38 Абе, те и

    19 6 Отговор

    До коментар #35 от "Още":

    Мариупол нямаше да дават, и Бахмут, Торецк, Селидово, Курахово, Соледар, Маринка,Угледар...

    12:59 20.10.2025

  • 39 Да се знае

    7 19 Отговор
    Путлер е долен боклук като вас русофили .

    Коментиран от #45, #55

    13:00 20.10.2025

  • 41 Отговора на Зеленски към рижия

    6 20 Отговор
    Володимир Зеленски в интервю за NBC: "Не мога да разбера защо лидерът на най-голямата по територия държава в света иска още земя. Тази война не е за земя, а е за нашата независимост". Украинският президент подчерта, че руският диктатор иска да пречупи украинската независимост чрез териториално разделение, както и че на бойното поле руската армия не прави нищо съществено, затова Русия бомбардира с колкото сили има, за да руши критична и гражданска инфраструктура в Украйна. Зеленски уточни следното: При достатъчно натиск, с Путин е свършено. Той се страхува от руското общество - повече натиск върху него и нетолкова хубав живот за руския народ и ще има вътрешен натиск, а Путин иска да е президент доживот, затова разчита да продължава войната и да си осигурява чрез идеология вътрешна подкрепа. Окупираха 1% от земята ни и загубиха 1,7 млн. войници, подчерта Зеленски, визирайки реалните бойни действия, а не първоначалните големи руски придобивки и благодарение на основата, поставена от проруското сепаратистко движение в продължение на 8 години в Донбас: "Не губим тази война и Путин не печели, армията му е в слаба позиция". Украинският държавен глава определи Путин за терорист и добави, че е готов да отиде на среща в Будапеща с руския диктатор и с Доналд Тръмп

    Коментиран от #47, #52

    13:02 20.10.2025

  • 42 Горски

    2 18 Отговор
    В традиционното сиб вечерно видео-обръщение към Украинския народ Зеленски заяви -
    Отделно, Зеленски обясни, че Украйна поддържа под контрол ситуацията на фронта – конкретно при Покровск, Купянск, северната част на Харковска област (Вовчанск) и граничния район на област Суми и Курска област.Убиваме ги безмилостно и без жал. И показа видеа от ликвидирането на стотици руски агресори край Покровск ,много от тях молещи за пощада. И добави, че в рамките на ден или два Украйна успява постоянно да нанася точни въздушни удари по руски петролни рафинерии и обекти затова вече в Русия бензина липсва.

    Коментиран от #50

    13:03 20.10.2025

  • 43 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Списък с въпроси към соросчетата:
    Защо Тръмп е против с ЛГБТ то и прайдовете?
    Кво стана с трангендерството и родител 1 и 2?
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск сий е?
    А Москва бомбардирахие ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува нефт?
    А Гренландия превзехие ли я ?
    А немски е заводи що отиват в Сащ?
    Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
    Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
    Кво стана с Томазовките?
    Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега?

    13:04 20.10.2025

  • 44 Рижия с ново интервю сега

    5 16 Отговор
    Путин се обадил и му казал " Прекалено много жертви дадохме за да се откажем" и искал от Украйна най укрепените техни позиции в Донбас и казал също че за да ги превземе Русия трябва да даде още толкова жертви. И Тръмп (агент Краснов) поел ангажимент да му съдейства

    13:06 20.10.2025

  • 45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #39 от "Да се знае":

    Да си знаеш❗
    Ако всички мъже от селото са минали през леглото ти, колкото да повтаряш,
    "Да знаете девствена съм!",
    няма да ти повярват дори в съседното село‼️

    13:11 20.10.2025

  • 46 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    2 14 Отговор
    На Будапеща !

    Коментиран от #63

    13:14 20.10.2025

  • 47 Ха-ха-ха

    15 1 Отговор

    До коментар #41 от "Отговора на Зеленски към рижия":

    Слабо ме интересува кви ги плещите Зелю. Човек неможе да е сигурен дали думите му имат връзка с действителността или са плод на наркотични халюцинации

    Коментиран от #66

    13:15 20.10.2025

  • 48 Тоя

    8 0 Отговор
    непрекъснато дава акъл и все недоволен от нещо. Ще отнесат кютека и пак няма да е тяхното.

    13:16 20.10.2025

  • 49 Пенсионер 69 годишен

    10 1 Отговор
    Нещо не съм добре днеска, но като видях Зеленски ми олекна. Голям тарикат е туй еврейче! От клоун в милиардер! Тръмп му крещял на срещата, даже псувал, но какво от това? Роден в малко провинциално градче, без образование, Зеленски със своята упоритост придоби замък в Англия, казино в Кипър, мина в Южна Африка, на майка си купи апартамент в райските емирати, а жена му си пазарува в Европа за милиони! Бравус! Всекиму такива успехи!

    13:17 20.10.2025

  • 50 Инна

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "Горски":

    Минулата нощ руските войски атакуваха обекти на територията на Украйна с ракети "Искандер" и беспилотници от различни типове, пише "Зеркало недели". Украинската ПВО не успя да установи нито една ракета, много дрони също постигнаха цели.

    Закрепено попадане на три балистични ракети и 20 ударни BPLA на 12 локации.
    През нощта на 20 октомври россияни атакуваха Украйна, използвайки три балистични ракети "Искандер-М"/KN-23 и 60 ударни БПЛА тип "Герань", "Гербера" и други типове беспилотници, съобщиха в Telegram Въздушни сили на ВСУ.

    Ночью Одеса не спала. ВС РФ нанесли мащабен за последните дни удар по военни цели в Одеса и пригородите. По предварителна информация, но няма пълна информация, руската армия бомбардира обекти на ВСУ в порту Южен и населените пунктове Беляри и Новые Беляры, разположени от различни страни на Аджаликския лиман.
    Основните цели в порту Южный — това са складове с въоръжение и площадки с военни товари, които успели да се копират за няколко недели, докато ВС РФ не проявява интереса към одеските портове. Пишут за как-то военно заводе, попавшем под удар и сдетонировавшем след първите прилети.

    Освен това, по данни на военков, ВС РФ атакува цели в Краматорске, Павлограде и Дружковке, един от ударите също дойде в обекта на ВСУ в Корюковке Черниговской области.

    Координаторът на николаевското подполе Сергей Лебедев уточни, че в Днепропетровской области ударът е нанесен по индустриалните обекти, в Черниговской — по обектите на енергетик

    13:18 20.10.2025

  • 51 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    1 12 Отговор
    В отговор на брътвежите на Путин да получи Донецка област пламнаха дружно два стратегически важни завода в Русия - рафинерията в Новокуйбишевск и газопреработвателния завод в Оренбург на близо 1700 км от Киев.
    Рафинерията преработва 8,8 млн. тона суров петрол годишно, което представлява около 3% от общия рафиниращ капацитет на Русия.
    Заводът в Оренбург е с годишен капацитет 45 млрд м³ газ, което представлява около 15% от общото потребление на ЕС.
    За Путин не Донецк, а Хага!
    И здрава чепата тояга!

    Коментиран от #53, #58

    13:18 20.10.2025

  • 52 Инна

    9 0 Отговор

    До коментар #41 от "Отговора на Зеленски към рижия":

    Обещания и.о. президента Зеленского, които той не изпълни:

    „В следващите 5 години аз направих всичко, украинци, за да не плакали“, – това е директният цитат от предвиборната реч на Владимира Зеленского. Той несе с трибуни през 2019 година, а след това проголосовал украински народ.
    Той обеща главное: закончи войната на Донбас. За всички беше ясно, че вече 5 години шла война в Донбас. Своята реч той закончил обещанието да направи всичко, за да украинците не плакали. Направих всичко на оборот.
    Той обеща да постави края на войната в Донбас, да подкрепи с колената икономика на Украйна, да победи корупцията и, разбира се, да влезе заедно с останалите украинци в светлото бъдеще под егидата на Запада. Обещал дори членство в ЕС и НАТО.
    Ничего това не се случи. Не е изпълнено нито едно от обещанията на Зеленския. Страната в дълбока криза, конфликтът в Донбас първо израсна до СВО, а след това – до войните на Русия с колективния Запад. На този Запад Украйна е необходима вече пощенска кутия.

    Няма нито ЕС, нито НАТО, нито икономика, нито победи над корупцията. Няма нищо, освен слез.
    въпреки че...
    мертвые не плачут - така че това обещание той изпълни.

    Коментиран от #68

    13:20 20.10.2025

  • 53 Пенсионер 69 годишен

    10 0 Отговор

    До коментар #51 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Тя рафинерията е 60 километра в диаметър. Подпалили малко на края, угасили ги и пак си работи. 60 километра рафинерия не може с един два дрона да се унищожи.

    13:22 20.10.2025

  • 54 мдаааа

    4 0 Отговор
    А Дончо му каза и нареди за втори път.. вдигай белия байряк и слушай Путин!!!

    13:24 20.10.2025

  • 55 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Да се знае":

    Безспорен факт !

    13:24 20.10.2025

  • 56 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    Още половин година,бате.После идва края.

    13:24 20.10.2025

  • 57 Четете:

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Възрожденецо, Украйна никога не е притежавала ядрени ракети, нито е имала достъп до управлението им. Просто са разположени на територията, но копчето никога не е било в тях. Отказват се, защото поддръжката е била за тяхна сметка - няколко милиарда, които и тях са ги нямали. И последно - тези ракети са били със срок на годност до 1997-98 година.

    Коментиран от #62, #69

    13:25 20.10.2025

  • 59 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор
    За толкоз пари и аз съм съгласен, като Зеленски, Тръмп да ми крещи и да ме псува. Само да не ме бие. Не мога да издържа. Той играе голф. Ако ме изпере един път, ще изхвърча от Овалния кабинет и ще се спомина!

    13:27 20.10.2025

  • 60 Бай той Толстой

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Искаш ли да те възродя изодзади?Ще станете много възрожденци.

    13:28 20.10.2025

  • 61 АБВ

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Лъжеш !!! Украйнците никога не са имали ядрено оръжие. Ядрено оръжие е имал СССР, а сега Русия като негов наследник. Ядрено оръжие е било разположена на териториите на някои от бившите съветски републики /Украйна, Беларус и Казахстан/, но то никога не е било тяхно. След подписване на меморандумите, в случая с Украйна Будапещенския меморандум, бившите републики /Украйна, Беларус и Казахстан/ предават на Русия ядреното оръжие, което е на тяхна територия. Всички поемат ангажимент да не членуват във враждебни към Русия съюзи, което никои от неграмотниците тук не споменава. Тези меморандуми са по искане на САЩ, Великобритания и др. държави, които предпочитат ядреното оръжие да е в една държава, а не пръснато в няколко, особено в средноазиатските републики.
    САЩ, Великобритания и Русия се задължават, освен запазване на териториалната цялост на Украйна, Беларус и Казахстан, да не допускат намеса във вътрешните им работи.
    САЩ, а не Русия, нарушиха Будапещенския меморандум чрез организирания и платен от тях преврат срещу законно избрания президент Янукович.
    С лъжи и манипулации, освен примитивна пропаганда, нищо друго не можеш да направиш !

    13:29 20.10.2025

  • 62 Бай той Толстой

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Четете:":

    Той е атлантик -няма да те разбере .Покажи му снимка.

    13:30 20.10.2025

  • 64 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор
    Възpожденец 🇧🇬, Ветеран от промяната, все лай на в целофан. В каквото и да го опаковаш, все си мирише!

    13:33 20.10.2025

  • 65 АБВ

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Путин е на власт от 25 години. Можеш ли да посочиш кои държави е нападнал, изключвайки Украйна ? И кои държави САЩ са нападнали за същия период от време ?

    13:34 20.10.2025

  • 66 Пипи

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ха-ха-ха":

    И хиляда пъти да напишете за наркотични зависимости, действителността Ви опровергава. Явно, друго няма какво да внушавате. Никой не Ви вярва на драсканиците. Точка.

    Коментиран от #71

    13:36 20.10.2025

  • 67 Абе

    5 0 Отговор
    Позицията се променя. В началото беше, че ще побеждават, после беше, че няма да отстъпват, а сега е, че няма да се предават. И най-важното - гражданите на Донецка, Луганска и Кримска републики не искат да имат нищо общо с киевския режим. Затова обявиха независимост и след години се присъединиха към Руската федерация. Тези територии са отдавна руски и такива ще си останат завинаги, без значение дали Кая и Урсула ще ги "признаят" или не.

    Коментиран от #72

    13:39 20.10.2025

  • 68 Пенсионер 69 годишен

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Инна":

    Инна, няма да те разберат. Те са мутирали от Чернобил. Реагират първосигнално. Като видят брадясалото еврейче с работническите дрехи, лигите им потичат като на кучето на Павлов.

    13:40 20.10.2025

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Четете:":

    Проблема е че не се отказват сами.Русия научава ,че украинците са започнали работа по оазбиването на кодовете за достъп за изстрелването на ракетите.Елцин уведомява Дж.Буш. Американците веднага са организовали подписването на Будапещския меморандум.

    13:40 20.10.2025

  • 70 Русия

    1 0 Отговор
    Защитава гражданите си. Там в тези републики всички са руски граждани. И държат да останат такива, независимо дали това се харесва или не от евро фашистите. Това е положението.

    13:41 20.10.2025

  • 74 БПФ

    0 0 Отговор
    Като не даваш с добро Донецк, Русия ще го вземе без да те пита, заедно с Одеса.
    А вие глyпaви миcupки се научете, че областта се казва ДОНЕЦК, а ДОНБАС е столицата и !!!!

    13:49 20.10.2025

  • 76 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Какво атомно оръжие?! Украйна и атомно оръжие е като дете с кибрит или луд с картечница! Руснаците им построиха атомни централи, те гръмнаха едната, а другата, в Крим почти готова, я нарязаха на скрап и сега искат нашите реактори. Сега пуснали отново Чернобилската АЕЦ. Луди хора. Буйни луди! Руснаците да им построят една лудница в Сибир!

    13:54 20.10.2025

  • 77 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Еми той Тръмп му го е казал наскоро, ама Зелевата тиква трудно увира.

    14:07 20.10.2025

  • 78 Българин

    0 0 Отговор
    Значи Зеленски иска да продължи войната.Няма връщане назад.Русия е окупирала Донбас. Украйна трябва да спре там където е,така каза Тръмп.Ако не приеме условията на Русия,Украйна я чака пълна капитулация.

    14:10 20.10.2025

  • 79 Боко

    0 0 Отговор
    зеления белосмръчко не се накраде💉💩🤮👌🪦💣👍

    14:11 20.10.2025

