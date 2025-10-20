Зеленски: Русия иска пълно изтегляне на Украйна от Донбас, но позицията ни остава непроменена

Русия продължава да настоява Украйна да се изтегли напълно от Донецка и Луганска област - позиция, която остава непроменена от началото на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.
По думите му Украйна няма намерение да отстъпва територии в Донбас.
„Руснаците искат пълното ни изтегляне от Донецка и Луганска области. Обясних това и на президента Тръмп, и на Стив Уиткоф - позицията на Украйна не се е променила. Разбираме, че Уиткоф просто предава позицията на Русия, без това да е негово лично мнение“, заяви Зеленски пред „Суспилне“.
Той добави, че е задал на Уиткоф въпроса дали Русия би могла след края на войната отново да предяви териториални претенции чрез промени в конституцията си. „Ако това е възможно, тогава моделът просто не работи“, коментира Зеленски.
Украинският президент приветства предложението на Доналд Тръмп за спиране на бойните действия по настоящата фронтова линия, което според него може да бъде стъпка към прекратяване на войната.
След срещата си с Тръмп във Вашингтон в петък, Зеленски заяви, че се е опитал да разбере истинските намерения на Русия относно евентуални териториални компромиси, но все още няма ясна позиция от Москва.
Той потвърди, че Украйна ще получава системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ ежегодно, като в момента се подготвя договор за 25 такива комплекса. По отношение на искането му за ракети „Томахоук“, Зеленски уточни, че Тръмп не желае ескалация преди срещата си с руския президент Владимир Путин в Будапеща.
Зеленски посочи още, че унгарската столица не е най-подходящото място за преговори, тъй като премиерът Виктор Орбан често блокира инициативи в подкрепа на Украйна.
„Ако Украйна приеме всичко, което ѝ бъде наложено, тогава други ще се опитат да решат всичко останало без нас“, подчерта той, добавяйки, че разговорите във Вашингтон са били фокусирани единствено върху териториалните въпроси, без да се засягат теми като армията, религията или езика.
След срещата си със Зеленски, Тръмп публично настоя за прекратяване на огъня по фронтовата линия. „Смятаме, че те трябва да спрат там, където са - на линията на разграничение“, заяви американският президент. На въпрос дали е предложил Украйна да предаде целия Донбас на Русия, Тръмп отрече, подчертавайки, че регионът вече е разделен и че „около 78% от него е под руски контрол“.
В неделя обаче Financial Times съобщи, че Тръмп е посъветвал Зеленски да предаде Донбас на Русия, твърдейки, че в противен случай Владимир Путин ще „унищожи Украйна“.
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Тпъмп
Хахахаха
Киев очаква
Руснаците да бъдат редуцирани 500 000, освен ако на възвърнат украйнското си гражданство.
Вашето мнение
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А где томагоук, женчо?
хъм
12:31 20.10.2025
Люси от Пловдив
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти още не си ли тръгнал да трепеш руснаци бе, мъжо?
мнение
Симпатизант
12:33 20.10.2025
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Люси от Пловдив":той сам ГОСПОД ги е убил...няма смисъл и от мене
Вашето мнение
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":С други думи диванен боец, пъзлю.
Пич
- Май ступид френд , соо фулиш, енд соо олд...
Грешиш! Имаме карти,
До коментар #2 от "Тпъмп":но козовете свършиха.
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
След като Тръм му пусна
"време е да си кажем сбогом" от кабинета си,
а после му хвърли картите и му тегли няколко цветисти полови привета❗❗❗
15 Възpожденец 🇧🇬
В замяна на тези гаранции Украйна се отказва от ядрените си оръжия и ги предава на Русия.
Само 28 години по-късно Русия нарушава този договор и напада Украйна. Само три години след това САЩ заявява, че Украйна трябва да се откаже от територии в полза на Русия.
Какво означава това за всички нас, обикновените хора?
"Свободата не е никога по-далече от едно поколение от изчезване. Ние не я предаваме на децата ни чрез кръвта си. За нея трябва да се борим, да се бием, да я защитаваме и на тях трябва да предадем да правят същото."
Роналд Рейгън
16 Реалист
Украйна ще оцелее и ще освободи цялата си територия. Путин отива в мавзолея, а Тръмп директно в кофата на историята!
Обзалагам се, че това е, което накрая ще се случи! Украинците няма да се предадат и ще променят геополитиката за всички и завинаги!
Вашето мнение
18 Я пък тоя
Всеки ден се променя, а накрая няма да имате позиция, нито армия, нито държава.
И теб няма да те има зелено гущерче.
Всеко малко гущерче си мечтае да стане голям крокодил.🤣🤣🤣
Небинарен модерен ляв
оня с коня
по-голям реалист
До коментар #16 от "Реалист":Укрите , заедно с държавата си ще изчезнат на мига , ако Путин реши !
оня с коня
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":чакаме томаховките , идват ли скоро?
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":Проспал ли си какво значи независимост на Украйна и кой пръв наруши нейната независимост❗❗❗
Или знаеш, ама манипулираш незнаещите❗❗❗
име
Дядо Ванго
Прав си
До коментар #6 от "хъм":От агента Краснов разумност не се очаква. Трябва да се отчете пред сътрудника си блатното джydже.
брадатото джудже Белоноско
До коментар #20 от "оня с коня":Драги ми господине ,мен ли имахте в предвид .
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":Можеш да цитираш и Абрахам Линкълн:
" Можеш да лъжеш цял живот един човек,
Можеш да лъжеш целия свят един ден,
но не можеш да лъжеш цялия свят цял живот❗"
30 Тръмпидиада 🤡🤡🤡
– Адолф, съгласен ли си да дам оръжие на Чърчил?!
– Добре! Щом не си съгласен, няма да дам!
Дааа,
До коментар #20 от "оня с коня":Гледа, защото милее за своята Родина. Не е като такива като теб, дето са смъкнали гащите преди да свирне тръбата. Май те е ритал коня по главата?
Коментиран от #40
33 Факт
Утре пак може да си измисли повод да нападне Украйна или други държави .
Коментиран от #65
БОЗА
Още
До коментар #19 от "Небинарен модерен ляв":Отсега я ясно: на Украйна са си и ще бъдат. Дори по времето, дето ще nиkaят по ocтанките на ботоксовото нищо.
Коментиран от #37, #38
12:57 20.10.2025
Спрете му
Ще, ще, ще,
До коментар #35 от "Още":ще,ще, ще...🤣😂🤣😂
Абе, те и
До коментар #35 от "Още":Мариупол нямаше да дават, и Бахмут, Торецк, Селидово, Курахово, Соледар, Маринка,Угледар...
Да се знае
Отговора на Зеленски към рижия
42 Горски
Отделно, Зеленски обясни, че Украйна поддържа под контрол ситуацията на фронта – конкретно при Покровск, Купянск, северната част на Харковска област (Вовчанск) и граничния район на област Суми и Курска област.Убиваме ги безмилостно и без жал. И показа видеа от ликвидирането на стотици руски агресори край Покровск ,много от тях молещи за пощада. И добави, че в рамките на ден или два Украйна успява постоянно да нанася точни въздушни удари по руски петролни рафинерии и обекти затова вече в Русия бензина липсва.
43 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Списък с въпроси към соросчетата:
Защо Тръмп е против с ЛГБТ то и прайдовете?
Кво стана с трангендерството и родител 1 и 2?
На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
Стигнахте ли границите от 1991?
Или поне от 2014?
Или,или поне от 2022?
А Крим ?Кафе пи ли зелето?
А Курск сий е?
А Москва бомбардирахие ли я?
А Контрнаступа върви ли?
А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
А Индия спряли да купува нефт?
А Гренландия превзехие ли я ?
А немски е заводи що отиват в Сащ?
Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
Кво стана с Томазовките?
Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега?
Рижия с ново интервю сега
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #39 от "Да се знае":Да си знаеш❗
Ако всички мъже от селото са минали през леглото ти, колкото да повтаряш,
"Да знаете девствена съм!",
няма да ти повярват дори в съседното село‼️
13:11 20.10.2025
Пусин е най-жалкия главнокомандващ
13:14 20.10.2025
Ха-ха-ха
До коментар #41 от "Отговора на Зеленски към рижия":Слабо ме интересува кви ги плещите Зелю. Човек неможе да е сигурен дали думите му имат връзка с действителността или са плод на наркотични халюцинации
13:15 20.10.2025
Тоя
Пенсионер 69 годишен
50 Инна
До коментар #42 от "Горски":Минулата нощ руските войски атакуваха обекти на територията на Украйна с ракети "Искандер" и беспилотници от различни типове, пише "Зеркало недели". Украинската ПВО не успя да установи нито една ракета, много дрони също постигнаха цели.
Закрепено попадане на три балистични ракети и 20 ударни BPLA на 12 локации.
През нощта на 20 октомври россияни атакуваха Украйна, използвайки три балистични ракети "Искандер-М"/KN-23 и 60 ударни БПЛА тип "Герань", "Гербера" и други типове беспилотници, съобщиха в Telegram Въздушни сили на ВСУ.
Ночью Одеса не спала. ВС РФ нанесли мащабен за последните дни удар по военни цели в Одеса и пригородите. По предварителна информация, но няма пълна информация, руската армия бомбардира обекти на ВСУ в порту Южен и населените пунктове Беляри и Новые Беляры, разположени от различни страни на Аджаликския лиман.
Основните цели в порту Южный — това са складове с въоръжение и площадки с военни товари, които успели да се копират за няколко недели, докато ВС РФ не проявява интереса към одеските портове. Пишут за как-то военно заводе, попавшем под удар и сдетонировавшем след първите прилети.
Освен това, по данни на военков, ВС РФ атакува цели в Краматорске, Павлограде и Дружковке, един от ударите също дойде в обекта на ВСУ в Корюковке Черниговской области.
Координаторът на николаевското подполе Сергей Лебедев уточни, че в Днепропетровской области ударът е нанесен по индустриалните обекти, в Черниговской — по обектите на енергетик
51 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Рафинерията преработва 8,8 млн. тона суров петрол годишно, което представлява около 3% от общия рафиниращ капацитет на Русия.
Заводът в Оренбург е с годишен капацитет 45 млрд м³ газ, което представлява около 15% от общото потребление на ЕС.
За Путин не Донецк, а Хага!
И здрава чепата тояга!
13:18 20.10.2025
52 Инна
До коментар #41 от "Отговора на Зеленски към рижия":Обещания и.о. президента Зеленского, които той не изпълни:
„В следващите 5 години аз направих всичко, украинци, за да не плакали“, – това е директният цитат от предвиборната реч на Владимира Зеленского. Той несе с трибуни през 2019 година, а след това проголосовал украински народ.
Той обеща главное: закончи войната на Донбас. За всички беше ясно, че вече 5 години шла война в Донбас. Своята реч той закончил обещанието да направи всичко, за да украинците не плакали. Направих всичко на оборот.
Той обеща да постави края на войната в Донбас, да подкрепи с колената икономика на Украйна, да победи корупцията и, разбира се, да влезе заедно с останалите украинци в светлото бъдеще под егидата на Запада. Обещал дори членство в ЕС и НАТО.
Ничего това не се случи. Не е изпълнено нито едно от обещанията на Зеленския. Страната в дълбока криза, конфликтът в Донбас първо израсна до СВО, а след това – до войните на Русия с колективния Запад. На този Запад Украйна е необходима вече пощенска кутия.
Няма нито ЕС, нито НАТО, нито икономика, нито победи над корупцията. Няма нищо, освен слез.
въпреки че...
мертвые не плачут - така че това обещание той изпълни.
Коментиран от #68
53 Пенсионер 69 годишен
До коментар #51 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Тя рафинерията е 60 километра в диаметър. Подпалили малко на края, угасили ги и пак си работи. 60 километра рафинерия не може с един два дрона да се унищожи.
54 мдаааа
55 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #39 от "Да се знае":Безспорен факт !
56 Бай той Толстой
57 Четете:
До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":Възрожденецо, Украйна никога не е притежавала ядрени ракети, нито е имала достъп до управлението им. Просто са разположени на територията, но копчето никога не е било в тях. Отказват се, защото поддръжката е била за тяхна сметка - няколко милиарда, които и тях са ги нямали. И последно - тези ракети са били със срок на годност до 1997-98 година.
13:25 20.10.2025
59 Пенсионер 69 годишен
60 Бай той Толстой
До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":Искаш ли да те възродя изодзади?Ще станете много възрожденци.
61 АБВ
До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":Лъжеш !!! Украйнците никога не са имали ядрено оръжие. Ядрено оръжие е имал СССР, а сега Русия като негов наследник. Ядрено оръжие е било разположена на териториите на някои от бившите съветски републики /Украйна, Беларус и Казахстан/, но то никога не е било тяхно. След подписване на меморандумите, в случая с Украйна Будапещенския меморандум, бившите републики /Украйна, Беларус и Казахстан/ предават на Русия ядреното оръжие, което е на тяхна територия. Всички поемат ангажимент да не членуват във враждебни към Русия съюзи, което никои от неграмотниците тук не споменава. Тези меморандуми са по искане на САЩ, Великобритания и др. държави, които предпочитат ядреното оръжие да е в една държава, а не пръснато в няколко, особено в средноазиатските републики.
САЩ, Великобритания и Русия се задължават, освен запазване на териториалната цялост на Украйна, Беларус и Казахстан, да не допускат намеса във вътрешните им работи.
САЩ, а не Русия, нарушиха Будапещенския меморандум чрез организирания и платен от тях преврат срещу законно избрания президент Янукович.
С лъжи и манипулации, освен примитивна пропаганда, нищо друго не можеш да направиш !
62 Бай той Толстой
До коментар #57 от "Четете:":Той е атлантик -няма да те разбере .Покажи му снимка.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Пенсионер 69 годишен
65 АБВ
До коментар #33 от "Факт":Путин е на власт от 25 години. Можеш ли да посочиш кои държави е нападнал, изключвайки Украйна ? И кои държави САЩ са нападнали за същия период от време ?
66 Пипи
До коментар #47 от "Ха-ха-ха":И хиляда пъти да напишете за наркотични зависимости, действителността Ви опровергава. Явно, друго няма какво да внушавате. Никой не Ви вярва на драсканиците. Точка.
Коментиран от #71
67 Абе
Коментиран от #72
68 Пенсионер 69 годишен
До коментар #52 от "Инна":Инна, няма да те разберат. Те са мутирали от Чернобил. Реагират първосигнално. Като видят брадясалото еврейче с работническите дрехи, лигите им потичат като на кучето на Павлов.
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #57 от "Четете:":Проблема е че не се отказват сами.Русия научава ,че украинците са започнали работа по оазбиването на кодовете за достъп за изстрелването на ракетите.Елцин уведомява Дж.Буш. Американците веднага са организовали подписването на Будапещския меморандум.
70 Русия
74 БПФ
А вие глyпaви миcupки се научете, че областта се казва ДОНЕЦК, а ДОНБАС е столицата и !!!!
76 Пенсионер 69 годишен
77 Баш Балък
78 Българин
79 Боко
