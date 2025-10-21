Новини
Египет и ЕС провеждат първата среща на върха в Брюксел

Египет и ЕС провеждат първата среща на върха в Брюксел

21 Октомври, 2025 10:42 469 2

Форумът цели засилване на политическото, икономическото и стратегическото партньорство между двете страни

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси ще участва в първата среща на върха ЕС-Египет, която ще се проведе утре, 22 октомври, в Брюксел, съобщи делегацията на Европейския съюз в Кайро, предава БТА.

По време на форума държавният глава ще обсъди с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен начини за засилване на политическите и икономическите връзки. Египет се счита за ключов стратегически партньор на ЕС, играещ важна роля за стабилността в Близкия изток и Северна Африка.

Очаква се разговорите да обхванат и глобалните предизвикателства, включително ситуацията в Близкия изток и Украйна, търговията, миграцията и сигурността. След срещата ще се проведе неофициална вечеря с участието на държавни и правителствени ръководители на страните членки.

„Египет е стратегически партньор на Европейския съюз. Дългогодишните ни връзки се основават на обща история, география и култура, както и на силните връзки между народите ни“, заяви Антонио Коща. Той добави, че първата двустранна среща на върха ще бъде отлична възможност за задълбочаване на партньорството и разгръщане на пълния потенциал на отношенията между ЕС и Египет.

През март 2024 г. двете страни се споразумяха да издигнат връзките си до ниво на стратегическо и всеобхватно партньорство, обхващащо шест ключови области: политически отношения, икономическа стабилност, търговия и инвестиции, миграция и мобилност, сигурност и демография, както и човешки капитал. В рамките на това партньорство е договорено среща на върха да се провежда веднъж на две години, в допълнение към годишния Съвет за асоцииране.

През 2024 г. ЕС е най-големият търговски партньор на Египет, представлявайки 22% от общата търговия на страната. Съюзът е основна дестинация за египетския износ (26,5%) и най-големият източник на внос (19,9%), като двустранният обмен възлиза на 32,5 млрд. евро.

Търговията между България и Египет също отбелязва рекордни равнища през 2024 г., достигайки 1,81 млрд. долара (около 1,6 млрд. евро), заяви българският външен министър Георг Георгиев пред в. „Ал Ахрам“ по време на посещението си в Кайро през май. Интересът на български компании към инвестиции и изграждане на предприятия в Египет нараства, а страната се нарежда като четвъртият най-голям вносител на пшеница в Египет.

Стратегическото партньорство между ЕС и Египет има за цел да развие потенциала на зоната за свободна търговия, договорена през 2004 г. със Споразумението за асоцииране, и да засили сътрудничеството между двете страни в различни сектори.


Белгия
