Лидерите на ЕС подкрепят възможността преговорите с Русия да започнат от днешните линии на фронта
  Тема: Украйна

Лидерите на ЕС подкрепят възможността преговорите с Русия да започнат от днешните линии на фронта

21 Октомври, 2025 11:19 862 42

  запад
  лидери
  украйна
  преговори
  европейски съюз
  русия

Зеленски и европейски ръководители призовават за справедлив и траен мир и увеличаване на натиска върху Русия

Лидерите на ЕС подкрепят възможността преговорите с Русия да започнат от днешните линии на фронта - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, заедно с председателите на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с премиерите на Дания, Великобритания, Норвегия, Полша, Италия, канцлера на Германия и президентите на Франция и Финландия, излязоха със съвместно изявление, разпространено от Европейската комисия, предава БТА.

В него се подчертава решителната подкрепа за позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че бойните действия в Украйна трябва да спрат незабавно и че настоящата линия на контакт трябва да служи като отправна точка за преговорите. Всички лидери потвърждават принципа, че международните граници не трябва да се променят със сила.

Още новини от Украйна

„Всички сме обединени в желанието си за справедлив и траен мир, заслужен от народа на Украйна. Тактиката на Русия за протакане показва, че само Украйна е сериозна по отношение на мира. Путин продължава да предпочита насилието и разрухата“, се казва в изявлението.

Лидерите подчертават, че Украйна трябва да бъде в най-силната възможна позиция преди, по време и след прекратяване на огъня. Плануват се мерки за увеличаване на натиска върху руската икономика и отбранителна индустрия, докато Русия не покаже готовност за мир, включително чрез използване на пълната стойност на запорираното руско имущество за нуждите на Украйна.

Отбелязва се, че в четвъртък предстоят заседание на Европейския съвет в Брюксел и среща във формата на „коалицията на желаещите“, за да се обсъди възможна допълнителна подкрепа за Киев.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Манол Глишев

    3 5 Отговор
    Да се осъдят на смърт за предателство заедно с Георг.

    11:22 21.10.2025

  • 2 малеееееееи

    6 2 Отговор
    КВА я МИСЛИХМЕ ква -----СТАНА

    11:22 21.10.2025

  • 3 Владимир Путин офишъл:

    9 2 Отговор
    И6aл съм ва

    11:23 21.10.2025

  • 4 да започнат от днешните линии на фронта

    16 2 Отговор
    хаха
    бръмбарите и калинките
    клякат
    сега осъзнаха че няма мърдане от това което
    предлагаше Русия

    ама си мислеха че повалят Мечока с зелка и бандер и милиардите
    от наивните им данъкоплатци

    11:24 21.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Гледам и не вярвам на ушите си!

    11:24 21.10.2025

  • 6 С две думи

    6 1 Отговор
    Бла бла бла бла

    11:24 21.10.2025

  • 7 Смях в залата

    13 1 Отговор
    ..."решителната подкрепа за позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп". Ауу,колко са силни пуделчетата от ЕС.

    11:25 21.10.2025

  • 8 Забелязано в...

    11 1 Отговор
    Тези,още не осъзнават,че са наdyneни, а не, клекнали.

    11:27 21.10.2025

  • 9 Изтърбушена укра

    8 2 Отговор
    Ами жертвите??????,а?Тях кой ще ги обезвъзмрзди?Тия наистина са неуморимо луди.Защо изобщо се намесиха в тая гражданска война,между двете бивши Съветски републики на тяхна територия а не на територия на ЕС?Кой ще плати сметката?

    Коментиран от #14, #18

    11:27 21.10.2025

  • 10 Ха ха ха ха

    7 1 Отговор
    Пак се събраха, хапнаха, пийнаха и толкоз. И така до следващия път, защо да спира войната? После ще се търси отговорност за откраднатите пари а никой не иска това.

    Коментиран от #30

    11:28 21.10.2025

  • 11 Ретро спомен

    9 1 Отговор
    ...някой беше казал, че "Първото предложение на руснаците е най-добро" ...сега му яжте главЪта

    11:29 21.10.2025

  • 12 Разочароващо

    8 1 Отговор
    А неща за укро успехите днес, няма ли?

    Коментиран от #16, #29

    11:30 21.10.2025

  • 13 Ъъъъъъъъ

    8 1 Отговор
    "....че бойните действия в Украйна трябва да спрат незабавно и че настоящата линия на контакт трябва да служи като отправна точка за преговорите."

    Украинската армия се разпада и затова бързат, но не са познали. Нямат ПВО, енергийната инфраструктура е почти унищожена и пуделите се рсзджафкаха.

    11:30 21.10.2025

  • 14 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Изтърбушена укра":

    Почивай да работиш по-усърд6.

    11:30 21.10.2025

  • 15 Героите от Украйна

    4 3 Отговор
    ще постигне своята цел. Чашата на търпението ще прелее и Киев ще бъде подложен на няколко ограничени ядрени удара. Унищожението на Киев няма да сломи украинския боен дух и затова ще бъдат подложени на пълно унищожение всички градове, оказващи съпротива. Западът ще се надигне в подкрепа. Всички телевизии и радиостанции, особенно ДВ, ще порицаят руските удари и персонално Путин. Затова Путин ще отиде в оставка и ще се радва на старините си с красавицата Кабаева, а неговото място ще заеме Митя Медведев, жесток и безмилостен тип, който ще натика оцелелите украински герои в Сибир, да копат руди и да добиват нефт и газ за Европа.

    Коментиран от #19, #24

    11:30 21.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хи хи хи

    6 0 Отговор
    Четеш, четеш, четеш "новините" от гарнизона на урсусУла и виждаш как от ден на ден
    цялата таа мало...мна банда става все
    по жалка и по жалка

    11:31 21.10.2025

  • 18 Гъдю стария келнер

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Изтърбушена укра":

    Като не знаят какво поръчват, остават неприятно изненадани от това,какво им се сервира За съжаление,сметката ще я платят гражданите на ЕС

    11:32 21.10.2025

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "Героите от Украйна":

    Клепарр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #26, #31

    11:32 21.10.2025

  • 20 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 7 Отговор
    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    11:33 21.10.2025

  • 21 Копейки,

    2 7 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #25, #38

    11:33 21.10.2025

  • 22 САЩ-исан американец

    5 1 Отговор
    С какво право,Запада,Англия и САЩ се намесват във военен конфликт,който не ги засяга,нито политически нито териториално.
    Русия и бившата Съветска република -Украйнската ССР,можеха да разрешат проблемите си помежду си без нужда от военни действия на бившата територия на СССР.Ков Западна страна ,САЩ или Ингилизия е бивша членка на СССР,че да се намесва в конфликта помежду им.Нито териториално нито политически имат някакво право да се месят,понеже по никакъв начин този конфликт между бивши СССР републики не ги засяга.Кой ще плаща сметката?

    Коментиран от #32

    11:35 21.10.2025

  • 23 Сметки без кръчмар

    2 1 Отговор
    Зеленски и европейските лидери подкрепят мечтите си.

    11:36 21.10.2025

  • 24 Ами това е

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Героите от Украйна":

    Така може да разсъждава силно увреден човек. Това е присъщо на русофили...путинисти..
    Тъпо и жестоко..

    Коментиран от #36

    11:36 21.10.2025

  • 25 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Копейки,":

    На Всекиму Своето!
    Усръинския Добитък пак го прее.....аха

    11:37 21.10.2025

  • 26 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Нали виждаш пт заглавието,денят ,в който пак се потвърждават предупрежденията на Бисмарк,че първите предложения на руснаците са най изгодни:))и евролиберастите искат да замразят днешните граници,а теса далеч от Минските споразумения дето се готвене да прекроят:))А и са наясно,че ако още се мотат и Одеса ще връщат:)))и пак ще си останат с тоя мит за 3 дена:)))

    11:37 21.10.2025

  • 27 до европенделите

    5 2 Отговор
    сакън Борето Джонсън няма да е съгласен , не му чупете ХАТЪРА на ингилиза с прическа чудо ;)

    Коментиран от #35

    11:38 21.10.2025

  • 28 Запознат

    2 5 Отговор
    Педофила Путин,не може да се насити на кръв,вече 3млн загинали, докато не станат 10 млн ,нямало да миряса!

    11:39 21.10.2025

  • 29 Смях в залата

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Разочароващо":

    Ааа,ще,има,ще има....свалени 300 дрона от 26, унищожени всички ракети "Калибър", 10 рафинерии в Чукотка, 2 фабрики за лопати и 1 за мотики и унищожен завод за сглобяване на самолети...Лего.😉😂

    11:39 21.10.2025

  • 30 Сеирджия

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха ха ха":

    Освен всичко което сте изредили,като за знакова среща,и някоя и друга елитна простифутка закършиха,че у домовете им е скука.

    11:39 21.10.2025

  • 31 Колкото по дълго

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    толкова по-добре! Дърводобива и мините в Сибир се нуждаят от всички оцелели украински герои. Нефтът и природния газ за Европа също. Лете кал до кръста и облаци от комари. И много най-различни мухи, които късат плът.

    Коментиран от #39

    11:39 21.10.2025

  • 32 САЩисан

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "САЩ-исан американец":

    Икономически интерес,друже,...икономически.

    11:41 21.10.2025

  • 33 Чичо

    3 2 Отговор
    Берлинската стена се премества в Киев заради тъпия Горбачов.

    11:41 21.10.2025

  • 34 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    😁😁😁😁😁.Некой да ви е канил?

    11:43 21.10.2025

  • 35 касата

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "до европенделите":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    11:43 21.10.2025

  • 36 Ами това е

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами това е":

    "москаляку на гиляку"
    е къде къде по
    Остроумно и Милосърдно

    11:43 21.10.2025

  • 37 Някой

    2 1 Отговор
    На българските снаряди за Украйна пише уиЗА путин.

    11:44 21.10.2025

  • 38 Копеика

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Копейки,":

    почивка в сибир УИЛ МЕИК Ю ХАПИ

    11:46 21.10.2025

  • 39 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Колкото по дълго":

    Няма да е дълго.Русия се срина .

    11:46 21.10.2025

  • 40 Лопата Орешник

    1 2 Отговор
    Да започнат, но поляците щели да ловят Вова във въздуха!!! Тъй пишете в горното заглавие! Шизофрения!

    11:47 21.10.2025

  • 41 Салваторе

    1 1 Отговор
    Лидерите на ЕС нямат думата. Каквото каже, негово величество, Владимир Владимирович Путин, другите трябва да се съгласяват с НЕГО. Всякакви пълнежи в СМИ са празни глупости, писани за някой лев.

    11:47 21.10.2025

  • 42 Западът не помогна!

    0 0 Отговор
    Вчера няколко украински герои, обвинени в убийства на мирното население и геноцид, получиха по 20 години каторга и отпътуваха за Сибир. Те никога повече няма да видят град или село. Само дървени бараки, обградени с бодлива тел и надзиратели чеченци със злобни кучета вълчаци. След няколко години "строгач" ще им бъде позволено да направят кариера в дърводобива, където храната е малко по-добра от посната каша и зелевата чорба в бараките.

    11:49 21.10.2025

