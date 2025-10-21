Лидерите на ЕС подкрепят възможността преговорите с Русия да започнат от днешните линии на фронта

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, заедно с председателите на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с премиерите на Дания, Великобритания, Норвегия, Полша, Италия, канцлера на Германия и президентите на Франция и Финландия, излязоха със съвместно изявление, разпространено от Европейската комисия, предава БТА.
В него се подчертава решителната подкрепа за позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че бойните действия в Украйна трябва да спрат незабавно и че настоящата линия на контакт трябва да служи като отправна точка за преговорите. Всички лидери потвърждават принципа, че международните граници не трябва да се променят със сила.
„Всички сме обединени в желанието си за справедлив и траен мир, заслужен от народа на Украйна. Тактиката на Русия за протакане показва, че само Украйна е сериозна по отношение на мира. Путин продължава да предпочита насилието и разрухата“, се казва в изявлението.
Лидерите подчертават, че Украйна трябва да бъде в най-силната възможна позиция преди, по време и след прекратяване на огъня. Плануват се мерки за увеличаване на натиска върху руската икономика и отбранителна индустрия, докато Русия не покаже готовност за мир, включително чрез използване на пълната стойност на запорираното руско имущество за нуждите на Украйна.
Отбелязва се, че в четвъртък предстоят заседание на Европейския съвет в Брюксел и среща във формата на „коалицията на желаещите“, за да се обсъди възможна допълнителна подкрепа за Киев.
