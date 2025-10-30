За втори пореден ден полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет

Министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че за втори пореден ден полски изтребители са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Полската армия вчера заяви, че нейни изтребители са прехванали руски военен самолет, който е изпълнявал разузнавателна мисия в международното въздушно пространство на Балтийско море. Руският самолет не е подал полетен план и транспондерът му е бил е изключен.
"Изтребители МиГ-29 днес прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море", каза Кошиняк-Камиш и добави, че инцидентът е бил идентичен с вчерашния. Министърът не оповести повече информация.
Страните от източния фланг на НАТО следят с повишено внимание въздушното пространство за нарушения от септември. Тогава три руски военни самолета навлязоха без позволение в естонското въздушно пространство и останаха там в продължение на 12 минути. Това се случи малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември.
1 Е като е в международно пространство
Коментиран от #3
14:35 30.10.2025
2 лиз ач евроатлантик
Коментиран от #4
14:37 30.10.2025
3 отговора е ЛЕСЕН
До коментар #1 от "Е като е в международно пространство":ПАРАНОЯ
Коментиран от #8
14:38 30.10.2025
4 НИЕ КУПИХМЕ
До коментар #2 от "лиз ач евроатлантик":ИНДУЛУГЕНЦИЯ ЗА кандидат НАМАГНИТЕН
14:39 30.10.2025
5 И защо не
14:40 30.10.2025
6 Умирам от смях
14:40 30.10.2025
7 плевен
14:41 30.10.2025
8 По скоро е
До коментар #3 от "отговора е ЛЕСЕН":създаване на интрига. Русия трябва да я правят заплаха, за да обират глупавото население.
14:42 30.10.2025
9 6135
Виж ако беше F-16, винаги има възможност да долети някоя любопитна Р-37.
14:42 30.10.2025
10 Я пък тоя
Ей, самолет не видели! 🤣
14:45 30.10.2025
11 Иван
14:52 30.10.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
или
ПРЕХВАНАЛИ🤔
Щото са две различни неща‼️
Коментиран от #18
14:53 30.10.2025
13 След като
Коментиран от #16
14:54 30.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бай Араб
Коментиран от #19
15:07 30.10.2025
16 Бай Араб
До коментар #13 от "След като":Набирам български копейки доброволци да се сражават на страната на Путин
15:08 30.10.2025
17 Груьо
15:10 30.10.2025
18 Ти пък сега
До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":За пред публиката е прихванали.
15:29 30.10.2025
19 Прочети статията
До коментар #15 от "Бай Араб":Не троли. По достойно е.
15:36 30.10.2025