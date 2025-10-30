За втори пореден ден полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет

Министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че за втори пореден ден полски изтребители са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Полската армия вчера заяви, че нейни изтребители са прехванали руски военен самолет, който е изпълнявал разузнавателна мисия в международното въздушно пространство на Балтийско море. Руският самолет не е подал полетен план и транспондерът му е бил е изключен.

"Изтребители МиГ-29 днес прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море", каза Кошиняк-Камиш и добави, че инцидентът е бил идентичен с вчерашния. Министърът не оповести повече информация.

Страните от източния фланг на НАТО следят с повишено внимание въздушното пространство за нарушения от септември. Тогава три руски военни самолета навлязоха без позволение в естонското въздушно пространство и останаха там в продължение на 12 минути. Това се случи малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември.