За втори пореден ден полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет
  Тема: Украйна

За втори пореден ден полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет

30 Октомври, 2025 14:31 953 19

Страните от източния фланг на НАТО следят с повишено внимание въздушното пространство за нарушения от септември

За втори пореден ден полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че за втори пореден ден полски изтребители са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Полската армия вчера заяви, че нейни изтребители са прехванали руски военен самолет, който е изпълнявал разузнавателна мисия в международното въздушно пространство на Балтийско море. Руският самолет не е подал полетен план и транспондерът му е бил е изключен.

Още новини от Украйна

"Изтребители МиГ-29 днес прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море", каза Кошиняк-Камиш и добави, че инцидентът е бил идентичен с вчерашния. Министърът не оповести повече информация.

Страните от източния фланг на НАТО следят с повишено внимание въздушното пространство за нарушения от септември. Тогава три руски военни самолета навлязоха без позволение в естонското въздушно пространство и останаха там в продължение на 12 минути. Това се случи малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 16 гласа.
  • 1 Е като е в международно пространство

    33 2 Отговор
    с какво право отивате да го прихващате? Той си е в правото да си лети там.

    Коментиран от #3

    14:35 30.10.2025

  • 2 лиз ач евроатлантик

    28 3 Отговор
    Поляците още имат МиГ29!! Ний тогава що бастардисахме наште и платихме Фъ16

    Коментиран от #4

    14:37 30.10.2025

  • 3 отговора е ЛЕСЕН

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Е като е в международно пространство":

    ПАРАНОЯ

    Коментиран от #8

    14:38 30.10.2025

  • 4 НИЕ КУПИХМЕ

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "лиз ач евроатлантик":

    ИНДУЛУГЕНЦИЯ ЗА кандидат НАМАГНИТЕН

    14:39 30.10.2025

  • 5 И защо не

    18 4 Отговор
    са го свалили хиените? Нали всичко щели да думкат. :))

    14:40 30.10.2025

  • 6 Умирам от смях

    16 3 Отговор
    ами що не го свалят ми само го прехващат? Да видим кво ще стане.

    14:40 30.10.2025

  • 7 плевен

    22 2 Отговор
    И в какво се изразява "прихващането" в международно въздушно пространство? Нещо подобно на "керванът си върви, а кучетата си лаят"?

    14:41 30.10.2025

  • 8 По скоро е

    22 1 Отговор

    До коментар #3 от "отговора е ЛЕСЕН":

    създаване на интрига. Русия трябва да я правят заплаха, за да обират глупавото население.

    14:42 30.10.2025

  • 9 6135

    11 1 Отговор
    Поляците пращат МиГ-29 срещу руснаците защото знаят, че на руснаците ще им е мъчно да свалят "своя" машина.
    Виж ако беше F-16, винаги има възможност да долети някоя любопитна Р-37.

    14:42 30.10.2025

  • 10 Я пък тоя

    17 1 Отговор
    Поляците нали си имат самолети, какво са тръгнали при всеки полет на руски самолет, да търчат да го разглеждат.
    Ей, самолет не видели! 🤣

    14:45 30.10.2025

  • 11 Иван

    12 1 Отговор
    Шубето е голям страх.

    14:52 30.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 1 Отговор
    НАБЛЮДАВАЛИ
    или
    ПРЕХВАНАЛИ🤔
    Щото са две различни неща‼️

    Коментиран от #18

    14:53 30.10.2025

  • 13 След като

    10 1 Отговор
    е в межуданродното прострасво какво толкова вдигат врява? Че пък са го и прихванли? А дали американски AWACS не прелита всеки ден около света? Аман от глупости, които не знам дали са повече журналистически измислици (тълкования) с цел клик-байт.

    Коментиран от #16

    14:54 30.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бай Араб

    1 10 Отговор
    Руски изтребител и летят над Полша,но не летят над Турция. Никога вече руски изтребител не лети над Турция.

    Коментиран от #19

    15:07 30.10.2025

  • 16 Бай Араб

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "След като":

    Набирам български копейки доброволци да се сражават на страната на Путин

    15:08 30.10.2025

  • 17 Груьо

    7 1 Отговор
    ТЪ-ПАТА МАРА ПАК СЕ ПОБАРА.

    15:10 30.10.2025

  • 18 Ти пък сега

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    За пред публиката е прихванали.

    15:29 30.10.2025

  • 19 Прочети статията

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Араб":

    Не троли. По достойно е.

    15:36 30.10.2025

