Фицо: ЕС очевидно не иска мир и опитва да възпрепятства срещата на върха в Будапеща

Словашкият премиер Роберт Фицо смята, че Европейският съюз, ако иска мир в Украйна, трябва да направи всичко възможно, за да осигури възможно най-скорошна среща между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Будапеща.

„Ако ЕС наистина иска незабавен мир в Украйна, в което аз не вярвам, тогава трябва да направи всичко възможно, за да гарантира, че срещата Тръмп-Путин ще се проведе в Будапеща без никакви пречки и възможно най-бързо. Провеждането на срещата на върха Тръмп-Путин в Будапеща възможно най-скоро, без никакви пречки и с пълната подкрепа на ЕС е моята официална позиция“, написа премиерът на страницата си във Facebook.

Според него ЕС в момента прави видими опити да възпрепятства срещата на върха в Будапеща, въпреки факта, че датата ѝ все още не е определена. „Винаги съм казвал, че ЕС се е превърнал във военен кабинет, мнозинството от държавите-членки на ЕС подкрепят войната в Украйна, наивно вярвайки, че това ще отслаби или дори ще победи Русия“, написа Фицо.

Европейските държави съвместно с Украйна разработват 12-точен план за прекратяване на пълномащабната война по настоящата линия на фронта, като по този начин отхвърлят новите изисквания на руския президент Владимир Путин към САЩ за капитулация на Киев и предаване на територии в замяна на мирно споразумение, пише Bloomberg, цитирана от ФОКУС.



Реализацията на предложения план ще бъде координирана от мирен съвет под председателството на президента на САЩ Доналд Тръмп. След като Русия, следвайки Украйна, се съгласи на прекратяване на огъня и двете страни фиксират отказ от териториални настъпления, планът предвижда връщането на всички депортирани украински деца, обмен на военнопленници, предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна, финансиране на възстановяването на страната и ускорен път към присъединяване към Европейския съюз, пояснява Bloomberg.



Съобщава се, че санкциите срещу Русия ще бъдат постепенно облекчавани, но около 300 млрд. долара замразени резерви на Централната банка на РФ ще бъдат върнати едва след като Москва се съгласи да допринесе за следвоенното възстановяване на Украйна. Ако Русия отново нападне, ограниченията автоматично ще бъдат възстановени.



Освен това, Москва и Киев ще трябва да започнат преговори за управлението на завзетите територии, но, както подчертават източници на изданието, нито Европа, нито Украйна признават юридически тези земи за руски. Засега Русия отхвърля призивите за прекратяване на военните действия по съществуващите фронтови линии, въпреки колосалните загуби през четирите години на войната.



Според западните медии детайлите на плана все още се финализират и е възможно да се променят. Освен това предложението изисква координация с Вашингтон, така че европейски представители може да пътуват до Съединените щати още тази седмица. Тази инициатива е ехо от изявленията на Тръмп за необходимостта от замразяване на войната по настоящата демаркационна линия преди началото на преговорите.