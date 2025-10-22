Инцидент пред Белия дом: кола се вряза в охранителната порта

Мъж се вряза с автомобила си в охранителна бариера пред Белия дом, съобщава „Асошиейтед прес“, предава News.bg.

Според информация от Тайните служби на САЩ, инцидентът е станал снощи в 22:37 часа местно време, когато превозното средство се е ударило в охранителната порта на входа на Белия дом. Водачът е бил незабавно задържан от служители на „Сикрет сървис“.

Правоохранителната агенция уточни, че автомобилът е проверен и е бил обявен за безопасен.

„Разследването за причините за сблъсъка продължава“, посочиха от „Сикрет сървис“, без да предоставят допълнителни подробности за арестувания, вида на превозното средство или евентуален мотив.

Според информация на „Ню Йорк таймс“, президентът Доналд Тръмп се е намирал в Белия дом по време на инцидента.