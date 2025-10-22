Новини
Бенямин Нетаняху: Не искам турско участие за наблюдение на спазването на примирието в Газа

22 Октомври, 2025 18:11

След като постигнаха примирие, посредниците се фокусират върху втората фаза от плана на Тръмп за Газа, която изисква "Хамас" да бъде разоръжен

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху намекна, че се противопоставя на каквото и да било турско участие за наблюдение на спазването на подкрепяното от САЩ примирие в Газа с палестинската въоръжена групировка "Хамас", което е подкрепяно от САЩ, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В изявление в Йерусалим, направено в присъствието на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, Нетаняху заяви, че те са обсъдили „деня след“ за Газа, включително кой би могъл да гарантира сигурността в палестинската територия, опустошена от двугодишната война.

Ванс, който вчера заяви, че планът за прекратяване на огъня на американския президент Доналд Тръмп се развива по-добре от очакваното, изрази отново оптимизъм. „Никога не съм казвал, че е лесно. Но аз съм оптимист, че прекратяването на огъня ще се запази и че ние действително можем да изградим по-добро бъдеще в целия Близък изток“, каза той.

След като постигнаха примирие, посредниците се фокусират върху втората фаза от плана на Тръмп за Газа, която изисква "Хамас" да бъде разоръжен и предвижда разполагането на международни стабилизационни сили, които да обучават и подкрепят палестински полицейски сили, преминали проверка.

В отговор на въпрос за идеята за турски сили за наблюдение на сигурността в Газа, Нетаняху каза: „Ще вземем решение заедно по този въпрос. Имам много силно мнение за това. Искате ли да познаете какво е то?“

Вицепрезидентът на САЩ заяви вчера, че Турция ще може да изиграе „конструктивна роля“, докато примирието преминава към следващия етап от плана.

След като отношенията между Турция, страна членка на НАТО, и Израел достигнаха ново дъно по време на войната в Газа, турският президент Реджеп Тайип Ердоган отправи остри критики срещу израелските удари в Газа и други места в Близкия изток.

Турция, която помогна да убеди "Хамас" да приеме плана на Тръмп за потушаването на огъня, заяви, че ще участва в международната група за наблюдение на изпълнението на примирието и че нейните въоръжени сили могат да извършват дейности от военен или граждански характер, ако е необходимо.

Преди две седмици Ердоган заяви, че Турция може да играе роля „в територията“, а високопоставен служител заяви пред Ройтерс, че страната ще участва в съвместната оперативна група – заедно с Израел, САЩ, Катар и Египет – създадена с цел да открие телата на загиналите заложници в Газа, чието местонахождение е неизвестно.

Примирието започна преди 12 дни, в рамките на първата фаза от плана на Тръмп. То бе последвано от освобождаването на останалите живи заложници, отвлечени при атаките на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и освобождаването на около 2000 палестински затворници от Израел. Примирието обаче остава крехко, с изблици на насилие и взаимни обвинения относно темпото на връщане на телата на заложниците, доставянето на помощи и отварянето на границите.

От началото на примирието, израелските сили са убили най-малко 87 палестинци, сред които и цивилни, според назначените от "Хамас" здравни власти на Газа.

През уикенда двама израелски войници в южната част на Газа бяха убити от палестински бойци.

Атаката на „Хамас“ срещу Израел, която предизвика войната, отне живота на около 1200 души според израелските данни, а други 251 бяха отвлечени в Газа като заложници. При ответните израелските удари в ивицата Газа загинаха повече от 68 000 палестинци, по данни на здравните власти, припомня Ройтерс.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нетаняху

    10 3 Отговор
    Ние контролираме вашите мега продажни "демократи"

    18:12 22.10.2025

  • 2 стоян георгиев

    17 3 Отговор
    Не искаш защото ще ядете тоягата.

    18:17 22.10.2025

  • 3 Кво иска Нетаняху

    15 2 Отговор
    Не е важно. Точно турци и иракчани трябва да са.

    Коментиран от #18

    18:18 22.10.2025

  • 4 Цвете

    12 2 Отговор
    Не искаш, защото знаеш какво те очаква, нали. Ако си беше мерил приказките, нещата щяха да бъдат в друга посока. 🤑🫣🤫🤔🫡🤑🤑🤑

    18:19 22.10.2025

  • 5 Точно Израел

    12 1 Отговор
    Нямат никаква работа в Гааза. Неутрални държави трябва да са които не са замесени в конфликта. И тоя Джей Ди Ванс, по добре да се запознае с ангажиментите поети от Тръмп в Египет вместо глупостите на Натаняху да слуша

    18:23 22.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кариера

    1 4 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    18:24 22.10.2025

  • 8 Оставете политиката

    1 2 Отговор
    Важно е някаква Саяна да е добре, и бащата на някаква Саяна да обикаля всички телевизии с оскубаните вежди.

    18:25 22.10.2025

  • 9 Да бе, да....

    4 1 Отговор
    Бенямин Нетаняху: Не искам и да ходя в МНС ....

    18:25 22.10.2025

  • 10 Ще каже човек

    3 1 Отговор
    Че тоя Джей Ди Ванс от небето пада и със Тръмп не си говори и тоя департамент е пълен със шизофреници

    18:27 22.10.2025

  • 11 Равин Шекелщайн

    4 2 Отговор
    Турчулята ще соккат на Сатаняхуу дъртия кашерен ..й ,защото в момента той държи картите и козовете .

    18:28 22.10.2025

  • 12 Никакво решение

    5 1 Отговор
    Няма да взема точно Натаняху! Решенията са взети в Египет с който е трябвало

    18:30 22.10.2025

  • 13 Касапина нетаняху не искал турско

    5 2 Отговор
    Участие .......ЗАЩОТО се осррр@ отвсякъде със хилядите убити невинни палестинци ....краварите също са са участници във тия убийства ....и без друго не им е за първи път !!!!!!!

    18:31 22.10.2025

  • 14 Ъхъъъъъ.... и Тръмп гаранта нали?

    6 2 Отговор
    От началото на примирието, израелските сили са убили най-малко 87 палестинци...

    18:31 22.10.2025

  • 15 Санкции за ционисткият коптор

    7 2 Отговор
    Няма ли да има а? От началото на примирието, израелските сили са убили най-малко 87 палестинци...

    18:33 22.10.2025

  • 16 Убиеца Нетаняху в затвора заедно със

    8 2 Отговор
    Неговите касапи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    18:33 22.10.2025

  • 17 Дайте нобелова награда за убийства

    5 2 Отговор
    На невинни хора за престъпника нетаняху !!!!!

    18:35 22.10.2025

  • 18 плевен

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кво иска Нетаняху":

    И защо мълча досега? За малко да се объркат нещата без теб. Посредниците за това са посредници, за да имат доверието и на двете страни. Ама като си казал- ще те послушат.
    В момента Турция е основният съюзник на Хамас. Нормално е евреите да не ги искат. Е има две неща за Ердоган, за които не се знае кое е по- важното. Първо, Ердоган се разбира добре с Тръмп. А второто е, че както винаги Ердоган само приказва и позира, но нищо реално не върши. Както си търгуваха с Израел, така си и продължават.

    18:35 22.10.2025

  • 19 И сега последно

    3 2 Отговор
    Кой е президента? Тръмп или това недоразумение Джей Ди Ванс ?

    18:35 22.10.2025

  • 20 Кравите да си вземат израелските

    3 2 Отговор
    Фашисти у тях и проблема ще е решен във близкия изток !

    18:37 22.10.2025

  • 21 Неразбрал

    3 2 Отговор
    Абе някои да ми обясни тоя шо е удряман като надрусаняка клоун ???????

    18:39 22.10.2025

  • 22 Ционистите пак нещо не са разбрали

    5 0 Отговор
    Не става дума за "наблюдатели" а за мироопазващ контингент !

    18:40 22.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ционистки фантазии

    2 0 Отговор
    Още малко и целта на мироопазващият контингент да не е "да открие телата на загиналите заложници в Гааза, чието местонахождение било неизвестно.".....

    18:45 22.10.2025

  • 26 И много ли е важно

    3 0 Отговор
    Какви глупости е надрънкал Натаняху и какви бръмбари има в кратуната ? А?

    18:47 22.10.2025

  • 27 Ъхъъъъъ....

    2 1 Отговор
    А пък Русия щяла да е мироопазващ контингент в Украйна по тази логика нали?

    18:49 22.10.2025

  • 28 Ама как се въртят само на пилона

    4 0 Отговор
    Подлите евреи .........

    18:51 22.10.2025

  • 29 веселия роджър

    1 0 Отговор
    10 000 000 награда за главата на Нетаняху и хунтата около него ще бъде обявена скоро

    19:11 22.10.2025