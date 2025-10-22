Бенямин Нетаняху: Не искам турско участие за наблюдение на спазването на примирието в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху намекна, че се противопоставя на каквото и да било турско участие за наблюдение на спазването на подкрепяното от САЩ примирие в Газа с палестинската въоръжена групировка "Хамас", което е подкрепяно от САЩ, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В изявление в Йерусалим, направено в присъствието на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, Нетаняху заяви, че те са обсъдили „деня след“ за Газа, включително кой би могъл да гарантира сигурността в палестинската територия, опустошена от двугодишната война.

Ванс, който вчера заяви, че планът за прекратяване на огъня на американския президент Доналд Тръмп се развива по-добре от очакваното, изрази отново оптимизъм. „Никога не съм казвал, че е лесно. Но аз съм оптимист, че прекратяването на огъня ще се запази и че ние действително можем да изградим по-добро бъдеще в целия Близък изток“, каза той.

След като постигнаха примирие, посредниците се фокусират върху втората фаза от плана на Тръмп за Газа, която изисква "Хамас" да бъде разоръжен и предвижда разполагането на международни стабилизационни сили, които да обучават и подкрепят палестински полицейски сили, преминали проверка.

В отговор на въпрос за идеята за турски сили за наблюдение на сигурността в Газа, Нетаняху каза: „Ще вземем решение заедно по този въпрос. Имам много силно мнение за това. Искате ли да познаете какво е то?“

Вицепрезидентът на САЩ заяви вчера, че Турция ще може да изиграе „конструктивна роля“, докато примирието преминава към следващия етап от плана.

След като отношенията между Турция, страна членка на НАТО, и Израел достигнаха ново дъно по време на войната в Газа, турският президент Реджеп Тайип Ердоган отправи остри критики срещу израелските удари в Газа и други места в Близкия изток.

Турция, която помогна да убеди "Хамас" да приеме плана на Тръмп за потушаването на огъня, заяви, че ще участва в международната група за наблюдение на изпълнението на примирието и че нейните въоръжени сили могат да извършват дейности от военен или граждански характер, ако е необходимо.

Преди две седмици Ердоган заяви, че Турция може да играе роля „в територията“, а високопоставен служител заяви пред Ройтерс, че страната ще участва в съвместната оперативна група – заедно с Израел, САЩ, Катар и Египет – създадена с цел да открие телата на загиналите заложници в Газа, чието местонахождение е неизвестно.

Примирието започна преди 12 дни, в рамките на първата фаза от плана на Тръмп. То бе последвано от освобождаването на останалите живи заложници, отвлечени при атаките на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и освобождаването на около 2000 палестински затворници от Израел. Примирието обаче остава крехко, с изблици на насилие и взаимни обвинения относно темпото на връщане на телата на заложниците, доставянето на помощи и отварянето на границите.

От началото на примирието, израелските сили са убили най-малко 87 палестинци, сред които и цивилни, според назначените от "Хамас" здравни власти на Газа.

През уикенда двама израелски войници в южната част на Газа бяха убити от палестински бойци.

Атаката на „Хамас“ срещу Израел, която предизвика войната, отне живота на около 1200 души според израелските данни, а други 251 бяха отвлечени в Газа като заложници. При ответните израелските удари в ивицата Газа загинаха повече от 68 000 палестинци, по данни на здравните власти, припомня Ройтерс.