Иран и Русия ускоряват търговията: 87% от стоките вече са освободени от мита

Посланикът на Иран в Русия, Казем Джалали, обяви, че 87% от търговията между двете държави е освободена от мита, съобщава иранската новинарска агенция ИРНА, предава БТА.
Джалали подчерта, че провинция Хорасан може да играе ключова роля за поддържането на стабилни отношения както със съседните страни, така и с Русия.
Според него, транспортният коридор Север-Юг има три основни маршрута: на запад през Азербайджан, през Каспийско море и на изток през Туркменистан. Източният маршрут преминава през Русия, Казахстан, Туркменистан и Иран, като източните и североизточните провинции на Иран имат стратегическо значение за него.
Джалали припомни, че обемът на търговията между Иран и Русия е нараснал от 650 милиона долара през 2023 г. до 1,8 милиарда долара миналата година, като прогнозира, че до края на 2025 г. ще достигне 3 милиарда долара.
Той посочи, че това се дължи на споразумението за свободна търговия между Иран и евразийските държави, включително Русия. Споразумението позволява на провинциите с висок икономически потенциал да увеличат своя износ към Русия, отбеляза посланикът.
1 Карлос Друсар
Коментиран от #6
16:25 22.10.2025
2 Долу руския нацизъм!
Пфу, руснаци мизерни - убийци на деца.
16:26 22.10.2025
3 пРОСИЯ Е КОЧИНА
16:26 22.10.2025
4 Мислещ
16:27 22.10.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:28 22.10.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Карлос Друсар":аре засрами се малко бе!!!
16:30 22.10.2025
7 Хе-хе
16:30 22.10.2025
8 Бау
Дрогари, толкова е изнеса на България към Турция през 2024. Излагате се.
16:35 22.10.2025
9 Е, това е БРИКС!
16:38 22.10.2025
10 Едните
16:42 22.10.2025
11 Певеото
16:44 22.10.2025