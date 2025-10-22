Новини
Иран и Русия ускоряват търговията: 87% от стоките вече са освободени от мита

22 Октомври, 2025 16:19

Обемът на търговията между двете страни расте стремглаво, като се очаква да достигне 3 милиарда долара до края на 2025 г.

Иран и Русия ускоряват търговията: 87% от стоките вече са освободени от мита - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Посланикът на Иран в Русия, Казем Джалали, обяви, че 87% от търговията между двете държави е освободена от мита, съобщава иранската новинарска агенция ИРНА, предава БТА.

Джалали подчерта, че провинция Хорасан може да играе ключова роля за поддържането на стабилни отношения както със съседните страни, така и с Русия.

Според него, транспортният коридор Север-Юг има три основни маршрута: на запад през Азербайджан, през Каспийско море и на изток през Туркменистан. Източният маршрут преминава през Русия, Казахстан, Туркменистан и Иран, като източните и североизточните провинции на Иран имат стратегическо значение за него.

Джалали припомни, че обемът на търговията между Иран и Русия е нараснал от 650 милиона долара през 2023 г. до 1,8 милиарда долара миналата година, като прогнозира, че до края на 2025 г. ще достигне 3 милиарда долара.

Той посочи, че това се дължи на споразумението за свободна търговия между Иран и евразийските държави, включително Русия. Споразумението позволява на провинциите с висок икономически потенциал да увеличат своя износ към Русия, отбеляза посланикът.


Иран (Ислямска Република)
