Арестуваха 23-ма души в Дъблин при поредна нощ на антиимигрантски вълнения ВИДЕО

Двайсет и трима души бяха арестувани при многочасово противопоставяне с ирландската полиция, чиито служители бяха замеряни с пиротехнически изделия, камъни и други предмети при поредната нощ на сблъсъци по време на антиимигрантски протести в столицата Дъблин, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Двама служители на реда са откарани в болница след получени наранявания при стълкновенията с демонстрантите.

Единият е бил ударен от бутилка, а другият е с травма на рамото.

Стотици хора се събраха пред входа на хотел за настаняване на кандидати за убежище в район в западната част на столицата.

Това бе трета поредна нощ на демонстрации в тази зона на града след предполагаемо сексуално посегателство над малолетно момиче недалеч от хотела, извършено рано сутринта в понеделник.

Двайсет и шест годишен мъж, чиято самоличност не се съобщава поради правилата в Ирландия при случаи на сексуално насилие, се яви във вторник в съда във връзка със случая.

Ирландският правосъден министър Джим О'Калахан каза вчера, че "има много арестувани и ще има и още".

По думите му законът ще се стовари с цялата си строгост върху задържаните лица, а органите на реда са реагирали професионално на "хулиганското насилие".

Премиерът Михол Мартин осъди изстъпленията и каза, че за нападения над полицаи "не може да има оправдание".

Протестиращите развяваха ирландски знамена, скандираха антиимигрантски възгласи и хвърляха предмети.