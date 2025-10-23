Новини
Арестуваха 23-ма души в Дъблин при поредна нощ на антиимигрантски вълнения ВИДЕО

23 Октомври, 2025 07:45, обновена 23 Октомври, 2025 06:53 503 5

Служители на полицията бяха замеряни с пиротехнически изделия, камъни и други предмети при новите сблъсъци

Арестуваха 23-ма души в Дъблин при поредна нощ на антиимигрантски вълнения ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Двайсет и трима души бяха арестувани при многочасово противопоставяне с ирландската полиция, чиито служители бяха замеряни с пиротехнически изделия, камъни и други предмети при поредната нощ на сблъсъци по време на антиимигрантски протести в столицата Дъблин, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Двама служители на реда са откарани в болница след получени наранявания при стълкновенията с демонстрантите.

Единият е бил ударен от бутилка, а другият е с травма на рамото.

Стотици хора се събраха пред входа на хотел за настаняване на кандидати за убежище в район в западната част на столицата.

Това бе трета поредна нощ на демонстрации в тази зона на града след предполагаемо сексуално посегателство над малолетно момиче недалеч от хотела, извършено рано сутринта в понеделник.

Двайсет и шест годишен мъж, чиято самоличност не се съобщава поради правилата в Ирландия при случаи на сексуално насилие, се яви във вторник в съда във връзка със случая.

Ирландският правосъден министър Джим О'Калахан каза вчера, че "има много арестувани и ще има и още".

По думите му законът ще се стовари с цялата си строгост върху задържаните лица, а органите на реда са реагирали професионално на "хулиганското насилие".

Премиерът Михол Мартин осъди изстъпленията и каза, че за нападения над полицаи "не може да има оправдание".

Протестиращите развяваха ирландски знамена, скандираха антиимигрантски възгласи и хвърляха предмети.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Хората не искат да ги управлява Новото Начало.

    06:56 23.10.2025

  • 2 бай Бай

    8 0 Отговор
    Дали от скука протестират хората или има защо а??
    Ау, ама не било политкоректно и евроатлантическо.
    Ех, лукови главииии......

    06:57 23.10.2025

  • 3 Това е

    4 0 Отговор
    Европа.ужас

    06:59 23.10.2025

  • 4 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    АНГЛЕТАТА ДА СИ ГЛЕДАТ ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА И ДА НЕ СЕ ЗАНИМАВАТ С УКРИЯ!

    07:00 23.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Другарите с принтера "успешно" смесват вода и масло.

    07:00 23.10.2025

