Новини
Свят »
„Гардиън“: Някои отявлени поддръжници на Украйна тайно искат войната да продължи
  Тема: Украйна

„Гардиън“: Някои отявлени поддръжници на Украйна тайно искат войната да продължи

24 Октомври, 2025 10:12 752 23

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • сащ-
  • санкции

Европа трябва да положи още усилия, за да сломи военната машина на Русия, пише в заглавие в. "Индипендънт"

„Гардиън“: Някои отявлени поддръжници на Украйна тайно искат войната да продължи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Одобреният от ЕС 19-и пакет от санкции срещу Русия е водеща тема в западния печат, пише БТА.

Европа трябва да положи още усилия, за да сломи военната машина на Русия, пише в заглавие на своя редакционна статия в. "Индипендънт".

Още новини от Украйна

Санкциите на американския президент Доналд Тръмп срещу руския петрол са похвална промяна за един изменчив президент, но Украйна има нужда европейските ѝ съюзници да направят много повече, за да ударят (руския президент Владимир - бел. ред.) Путин по болното място, посочва британският вестник. Въпреки радушната атмосфера на срещата в Аляска през август Тръмп като че ли най-накрая загуби търпението си по отношение на Путин, добавя изданието.

"Като план и начин за слагане на край на войната е напълно разбираемо да бъдат затегнати санкциите срещу режима на Путин. За това обаче е нужно, както президентът Тръмп уместно призова, страните от Европейския съюз да спрат да купуват руски петрол и газ. Двата основни потребителя са Унгария и Словакия, които също така имат по-мека позиция по отношение на Кремъл. Те трябва да бъдат тласнати от останалите страни от ЕС и от Белия дом най-накрая да се освободят от руските въглеводороди", призовава "Индипендънт".

Освен това, отбелязва британското издание, европейските страни трябва да изземат още руски финансови активи, с които да финансират доставките на оръжия за Украйна, и да окажат допълнителен натиск върху Путин да се откаже от имперските си амбиции.

Другият жизненоважен фактор е доколко Китай и Индия ще подкопаят тези санкции, като поставят на първо място своята износна печалба и бизнеса с Русия, обръща внимание вестникът. През последните месеци президентът Тръмп понякога проявяваше склонност да ги накаже за това, че му се противопоставят, но сега и двете страни са достатъчно значими световни сили и могат да устоят на подобен натиск - кошмарът за САЩ и Запада би бил, ако Китай, Русия, Северна Корея и Иран, заедно с по-малки сателити като Венецуела, сформират съвременна "ос на злото", чиито интереси са диаметрално противоположни на тези на западните сили, пише "Индипендънт".

Подобно нещо не бива да се допуска - ето защо е необходимо всички западни сили, включително Америка, да изтощят Русия икономически и финансово, да наводнят бойното поле с най-модерното въоръжение, на което Русия и партньорите ѝ не биха могли да се противопоставят, и с ракетни системи, които да се отразят неблагоприятно на руските военни възможности, посочва вестникът в Обединеното кралство. До четвъртата годишнина от "специалната военна операция" на Путин, чиято идея беше постигане на победа за три седмици, Русия може да бъде категорично победена, обобщава "Индипендънт".

Новите санкции и оръжия няма да спрат Русия; време е съюзници на Украйна да променят погрешната си стратегия, пише за в. "Гардиън" експертът по въпросите на международната политика и сигурността Кристофър С. Чивис. Въпреки многото серии от санкции по-усъвършенстваните оръжия за Украйна и разработване на по-ефективни оръжия от самата Украйна, като например дронове, Русия все още е далеч от капитулация, изтъква Чивис.

"ЕС въведе 19-ия си пакет санкции срещу Русия, но ефектът им намалява заради подкрепата на Китай за Москва. Така че не се надявайте тези допълнителни санкции да сложат скоро край на войната", предупреждава Чивис, като отбелязва, че те трябва да бъдат комбинирани с по-отворена преговорна позиция от страна на Запада.

Това може да означава, пише той, сделка, която е по-благоприятна за Русия, отколкото Западът би искал. Ако войната свърши с руска окупация на Донбас, това би бил несправедлив резултат за Украйна и повод за недоволство от нейните поддръжници, но това би бил все пак по-добър сценарий от много други, акцентира експертът.

Някои отявлени поддръжници на Украйна може тайно да искат войната да продължи, за да може например да отблъснат руската заплаха, като я държат в границите на Украйна; няколко години без напредък обаче трябва да ни накарат да преосмислим какво може американската мощ да постигне в Украйна на приемлива цена, отбелязва Чивис.

Европейският съюз предприе действия за икономическото задушаване на един от ключовите сектори, с които Русия финансира войната си в Украйна - въглеводородите, пише на свой ред испанският в. "Паис".

Новите мерки се очаква да помогнат на Брюксел да окаже натиск върху Москва, отбелязва от друга страна в. "Фигаро". Три години и половина след началото на войната в Украйна Европейският съюз успя почти изцяло да се освободи от руски петрол, но все още е далеч от това да се освободи от руския газ: миналата година 20% от вноса на газ в Европа е дошъл от Русия, като през 2021 година процентът е бил 45% - това е значително намаление, но ЕС си остава сред основните клиенти на Москва, отбелязва френското издание.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вие сериозно ли?

    14 3 Отговор
    е как ще е тайно те се убиха да наливат пари и оръжие само и само да не спира войната вие казвате тайно било???

    Коментиран от #7

    10:14 24.10.2025

  • 2 ООрана държава

    14 2 Отговор
    На всички им е угода, само за пари се мисли, на никой не му пука че умират хора на фронта а ние евросървайвърите плащаме прескъпо за всяка санкция

    10:14 24.10.2025

  • 3 преминаващ

    9 2 Отговор
    Най задлъжнелите икономики искат, защото им трябват пари за да не обявяват фалит... Франция е една от тях....

    Коментиран от #11

    10:14 24.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вашето мнение

    11 1 Отговор
    Кой на кого е обявил война? Ако има обявена такава еврюжинжърите ще изкарат няколко дни на бойното поле, а мърсулите веднага ще си вдигнат чукалата. Русия провежда СВО срещу нацистите.

    Коментиран от #14

    10:16 24.10.2025

  • 6 Пич

    10 1 Отговор
    Това не са поддръжници , а потайни злобни врагове на Украйна !!! Искат войната да продължи , означава - До последния украинец !!! И помагат бе......с чували за украинци !!!

    Коментиран от #13

    10:17 24.10.2025

  • 7 аz СВО Победа 80

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "вие сериозно ли?":

    Китай,САЩ, Великобритания и ЕС печелят от войната.
    Единственият губещ е Путин и бившата РФ.🤣🤣🤣

    10:17 24.10.2025

  • 8 бай Бай

    2 0 Отговор
    Абе какъв гардиън, какъв индипендънт.
    Едно торпедо Посейдон и изчезват завинаги.
    Големи усти.

    10:18 24.10.2025

  • 9 Мдаа...

    7 1 Отговор
    Добре де, толкова ли няма снимка на която тоя зеле да не изглежда като самоходна реклама на забранени субстанции?

    10:19 24.10.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    2 8 Отговор
    Ну нет !!!
    Не подържам гадната Украйна, но войната трябва да продължи докато Русия колабира от изтощение.
    Работата е почти свършена, до коледа Русия ке рухне.
    Баба Ванга го казва 😁👍

    10:19 24.10.2025

  • 11 Бедняшката русофилска иzzмет

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "преминаващ":

    От Нова година и тя ще получава траншовете в евро.

    10:19 24.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор
    До там ни докараха :
    " ИЗНАСИЛЕНА, НО НЕ ДОСТАТЪЧНО ДЪЛГО !"
    Да това са мотиви на ЕвроGEйски съд
    🥸🥸🥸🥸🥸

    10:20 24.10.2025

  • 13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #18, #20

    10:20 24.10.2025

  • 14 Геро

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Мнението на утайка като теб няма никакво значение.

    10:21 24.10.2025

  • 15 Анани

    0 0 Отговор
    То това се говори от години ама явно си е силна Русия и не става работата. Китай все пак седи зад гърба и, а и каткто се вижда няма да се промени ситуацията.

    10:24 24.10.2025

  • 16 Анализатор

    1 4 Отговор
    Войната трябва да продължи до пълно унищожение на престъпния фашистки режим на Путлер в пРоссия!!!
    Сега е момента! През 1945 г. САЩ не ги удариха с атомните бомби, а ги хвърлиха над Япония и това бе голямата им грешка!
    Сега трябва да я поправят!!!

    Коментиран от #22

    10:26 24.10.2025

  • 17 Простият

    2 0 Отговор
    А бе смешници на петрола купуван от Унгария и Словакия ли остана да се надявате за някаква промяна? Виж за Китай и Индия нещата са различни ама пък там нямате думата

    10:27 24.10.2025

  • 18 Ама

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не давай една седмица да ти блъскат главата у дувара и ще разбереш кой ден сме! Не давай , ама..... краставицата я обичаш повече от леба !

    10:27 24.10.2025

  • 19 Само питам

    1 0 Отговор
    Какъв е Тръмп че да губи търпение ? Какъвто е той такъв е и Путин , такъв е Си Дзинпин , такива са и всички останали държавни глави .
    Дали ще губи търпение или не си е лично негов проблем .
    Те организираха преврата в Украйна , сега губели търпение .....

    10:29 24.10.2025

  • 20 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Има ли още утайки които да питат кой ден сме ?

    10:30 24.10.2025

  • 21 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор
    А Русия и нейните отявлени поддръжници от 2014 г. насам все по тайно искат войната да бъде прекратена, нали? И последно, Крим руски ли е или украински?

    10:30 24.10.2025

  • 22 ха ха ха ....

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анализатор":

    Ама си пр03д баце . Ша фаните мечока за кесиите .

    10:31 24.10.2025

  • 23 Факт

    0 0 Отговор
    Най накрая европейците започнаха да разбират че дори да дадат на Русия исканите от нея украински територии самата Русия няма да спре с войните в Европа. Затова европейските държави ще усилват помощта си за Украйна за да може тя да запази свободата и независимоста си като унищожава руския военен и икономически потенциал , това е единствения начин в скоро време Русия да няма възможност да нападне други държави!

    10:31 24.10.2025