Нидерландският премиер смята санкциите на САЩ срещу Русия за много важни

23 Октомври, 2025 13:39 578 7

Нидерландия подкрепя използването на замразените руски активи за безлихвен заем от 141 милиарда евро за Украйна

Нидерландският премиер смята санкциите на САЩ срещу Русия за много важни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният премиер на Нидерландия Дик Схоф смята за „много важно” налагането на санкции от страна на САЩ срещу две руски петролни компании - „Роснефт” и „Лукойл”, предаде националната новинарска агенция АНП.

Схоф заяви това на пристигане в Брюксел, където днес се състои среща на върха на страните от ЕС. Също толкова важен според него е и деветнадесетият пакет от санкции, който беше приет от държавите от съюза.

„Често сме призовавали Америка да окаже натиск върху Русия. Мисля, че е добре, че това се случва сега”, каза Схоф.

Нидерландия подкрепя използването на замразените руски активи за безлихвен заем от 141 милиарда евро за Украйна. Схоф заяви, че разбира възраженията на Белгия, но подчерта, че Украйна се нуждае от много пари в кратки срокове. Според нидерландския премиер Украйна трябва сама да реши за какво да се използват парите.

„Трябва да разгледаме въпроса внимателно, но това е важен източник на финансиране. Това са руски активи, а Русия е агресорът“, аргументира се Схоф.


Нидерландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Pyccкий Карлик

    4 13 Отговор
    Опашките за бензин разреден с мазут в Русия са километрични и ТриДневни. Руснаците най-сетне построиха и заживяха в толкова пропагандирания си Pyccкий Мир. Молодци 😁👍

    Коментиран от #3

    13:43 23.10.2025

  • 2 Хихихихи

    12 3 Отговор
    Украйна се нуждаела от пари....хахаха. И като изпапа и тези.... щяла да ги връща като безлихвен ЗАЕМ. Като няма пари как ще ги връща? Ще залага нещо....какво...Източна Украйна с богатствата е в ръцете на Русия. Западна бе хрантутница, тя няма ресурси.

    13:45 23.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Я пък тоя

    14 2 Отговор
    Факти, разбрахме, не сме толкова тъпи.
    Тръмп наложи санкции на Русия.
    Не изреждай те всеки политик какво е казал.
    Банални и досадни ставате.
    Та какво са казали, Макрон , Мерц, Стармър, Вучич, Орбан, Ердоган и Лепа Брена?

    Коментиран от #6

    13:47 23.10.2025

  • 5 Роден в НРБ

    9 3 Отговор
    Да, важни са. Сега петрола ще поскъпне и Путин ще има повече пари за ракети. Барем го довърши тва недоразумение наречено украйна. Санкциите на Тръмп ще ударят най-вече нас българите. Без санкции нафтата беше 3,75лв пр Киро Харварда, а сега със санкции ще стане 5 лева.

    Коментиран от #7

    13:49 23.10.2025

  • 6 рософил 🍌

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Я пък тоя":

    не ми пука, вярвам само на пуcлеp

    13:50 23.10.2025

  • 7 роден без мозък си

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "Роден в НРБ":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ, ама китаеца и индиеца нещат да плащат толкова много както ЕС навремето.

    13:51 23.10.2025

Новини по държави:
