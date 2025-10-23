Новини
ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години
  Тема: Украйна

ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

23 Октомври, 2025 14:46 1 040 55

  • украйна-
  • антонио коща-
  • ес-
  • русия-
  • война

Днес ще вземем политическо решение, за да гарантираме финансовите нужди на Украйна, каза Коща

ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Страните от ЕС се очаква днес да постигнат споразумение за покриване на финансовите нужди на Украйна през следващите две години, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Днес ще вземем политическо решение, за да гарантираме финансовите нужди на Украйна за 2026 и 2027 г.", каза Коща преди срещата на лидерите на страните от ЕС в Брюксел.

"Продължаваме да работим с Европейската комисия по техническите решения, но най-важното е политическото решение", изтъкна той.

Един от символите на дългосрочната подкрепа е предложението на ЕК за използване на замразените руски активи в Европа за осигуряването на 140 млрд. евро "репарационен заем" за Украйна.

Съгласно този план ЕС ще използва замразените ценни книжа на руската централна банка.

За да бъде одобрено предложението, лидерите ще се опитат да разсеят опасенията, свързани с правни и финансови рискове, които бяха повдигнати от белгийското ръководство, което съхранява руските активи в базирания в Белгия депозитар за ценни книжа "Юроклиър" (Euroclear).

Европейските правителства освен това започнаха дискусии за условията за отпускане на заема.

Някои от тях искат всички пари да бъдат дадени на украинските въоръжени сили, като по-голямата част да бъдат изразходени за европейски оръжия, а други посочиха, че Киев трябва да има възможност да използва част от заема, за да купи американско въоръжение и че парите трябва да могат да бъдат използвани за обща подкрепа на бюджета.

Високопоставен представител от администрацията на украинския президент Володимир Зеленски каза пред Ройтерс, че Киев се нуждае от финансирането до края на годината и че му е необходима автономност на решенията как да го използва.

ЕК предложи компромис, според който по-голямата част от заема да бъде похарчена за украински и европейски оръжия, а за украинския бюджет да отиде малка част, която Киев да може да похарчи за купуване на оръжия извън Европа.

Като следваща стъпка лидерите очакват възлагане на Европейската комисия да представи официално правно предложение.

Русия окачестви идеята като незаконно заграбване на имущество и предупреди за ответни мерки.

Европейските страни днес одобриха официално и 19-ти пакет санкции срещу Русия, който включват забрана за внос на руски втечнен природен газ.

Двадесет и седемте страни членки приеха пакета снощи, след като Словакия се отказа от блокирането му.

Забраната за внос на втечнен природен газ ще влезе в сила на два етапа – краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните от 1 януари 2027 година. Пълната забрана ще влезе в сила година по-рано от предвиденото в пътната карта на ЕК за прекратяване на зависимостта на блока от руските горива.

Мерките в пакета включват и нови механизми за ограничаване на движението на руски дипломати в ЕС.

"Той (пакетът санкции) е насочен срещу руски банки, криптоборси, както и срещу компании в Индия и Китай", заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас в социалната мрежа "Екс".

Володимир Зеленски приветства новите санкции, наложени от ЕС и САЩ, и призова за още по-голям натиск върху Русия, за да бъде договорено спиране на огъня.

"Деветнадесетият пакет е много важен, но американските санкции също са много важни и това е добър сигнал за другите страни по света да се присъединят към санкциите", каза Зеленски.

Той благодари на американския президент Доналд Тръмп в "Екс" за новите санкции срещу Русия.


  • 1 си дзън

    3 46 Отговор
    Не само финансовите, и военните нужди ще покрие ЕС до разпада на русията

    Коментиран от #6, #9

    14:49 23.10.2025

  • 2 Зевс

    63 1 Отговор
    Да не се чудите защо постоянно вземаме заеми, ще вдигаме данъците, ще ни слагат такса водомер и т.н.

    14:50 23.10.2025

  • 3 Ясно

    50 1 Отговор
    Да вземе парите на гражданите и директно да ги сложи в джоба на оръжейните олигарси , т.е. - банкерите
    Това е демократично, това не е кражба

    14:51 23.10.2025

  • 4 Трол

    31 1 Отговор
    Г-жа фон дер Лайен ще мята пачки през балкона на разследващия полицай г-н Зеленски.

    14:51 23.10.2025

  • 5 Г.Георгиев

    12 4 Отговор
    В долната камара на конгреса на САЩ е представен доклад за ново "стратегическо партньорство" на САЩ с ИЗТОЧНИЯ блок на НАТО, според което на държави, като Финландия, Унгария, БЪЛГАРИЯ и т.н. трябва зда ни се ПОМАГА с ОРЪЖИЕ за ВОЙНА срещу Русия !

    Коментиран от #51

    14:51 23.10.2025

  • 6 честен ционист

    34 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Мечката може да спи зимен сън. Страхливият заек ЕС няма да изкара и зимата в тази надпревара. Скоро Ганчо ще дарява по 2 заплати на месец за Украйна, едната, каквото изкара, а другата под ормата на заем.

    Коментиран от #14

    14:52 23.10.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 26 Отговор
    дано не се стигне да помагаме и на РФ , че ония нямат наяждане и са бая и много народи

    14:52 23.10.2025

  • 8 пешо

    32 1 Отговор
    време е да излизаме от тоя ЕС

    14:52 23.10.2025

  • 9 Атина Палада

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Израел намери у Хамас оръжията давани на Украйна..ЕС плаща оръжие Украйна да воюва с Русия,а Украйна ги продава:))) С покриването на нуждите на Украйна,то Украйна и Русия ще си играят на война,докато ЕС сдипли нацяло:)))

    14:53 23.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Унищожете Киев братушки

    32 1 Отговор
    Спестете ни "финансовите нужди" на Украйна моля. Те не са наши нужди

    Коментиран от #44

    14:54 23.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Атина Палада

    23 1 Отговор
    Днес Зеленски къде е из ЕвропаТА за просия?Питам джурналята:)

    14:55 23.10.2025

  • 14 си дзън

    2 22 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Мечката ще танцува на гаспадаря Си зимата. На крепостните обаче ще им се наложи
    да тракат със зъби да се стоплят. В ЕС още в 2022 умряхме от студ, че нямаше руска газ.

    14:55 23.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Само боен чук по кратуната ....

    18 1 Отговор
    пакети санкции срещу Русия..... хранителни пакети с помощи в ЕВропа ...на 13 октомври  2025 г. Българският Червен кръст започва раздаването на продукти.... Очаква се помощта да достигне до над  640 000 уязвими български граждани и техните гладуващи семейства. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали. Но иначе четем че ЕС бил готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години....

    Коментиран от #21

    14:57 23.10.2025

  • 17 Брех

    17 1 Отговор
    Честито.Домати по 8,50,яйца по лев,двойни данъци.Славояд.

    Коментиран от #36

    14:57 23.10.2025

  • 18 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Аз пък не съм готов.

    14:58 23.10.2025

  • 19 Ясно

    16 1 Отговор
    Желязков ще си довърши Хаяши
    А вие ще чакате да си наливате кофите с вода, за пиене

    14:59 23.10.2025

  • 20 И такса водомер

    18 1 Отговор
    Да не забравяме нали? Като бонус

    15:00 23.10.2025

  • 21 Лишперно

    22 1 Отговор

    До коментар #16 от "Само боен чук по кратуната ....":

    А украинските лъскави джипове на Слънчака фраш.Българи тук-там.Плащаме,като гламави.

    15:01 23.10.2025

  • 22 ЗОРО

    19 1 Отговор
    Европейският съюз стана на СССР. Кой е питал народите на Европа дали са съгласни да издържат Украйна и да плащат войната на украинските бандерофашисти?

    15:02 23.10.2025

  • 23 Мдаа

    11 1 Отговор
    Според анализатора на Saxo Bank Оле Хансен, санкциите ще принудят рафинериите в Китай и Индия да търсят алтернативни доставчици, ако искат да избегнат ограниченията на западната банкова система. "Това ще промени търговските потоци и може да доведе до по-трайно покачване на цените", коментира той. Европа потъва, като Титаник.

    15:02 23.10.2025

  • 24 Да се чете !

    12 1 Отговор
    Неадекватното ни премиерче дЖилезку е готово да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години ! ....

    15:02 23.10.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 1 Отговор
    За нашите деца - събираме капачки, а за укр..ите по 2 бона на калпак, че и за там още пари❗

    15:02 23.10.2025

  • 26 Кая Калас

    14 1 Отговор
    Напечатайте 800 милиарда евро и ги дайте на УРСУЛА ФОН ПФАЙЗЕР, да ви пази от лошите руснаци, както ви пази от лошия КОВИД-19 на цру биолабораториите!

    15:05 23.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Неадекватното ни премиерче дЖилезку

    13 1 Отговор
    Е позор за България. Гнусен, нагъл и малоумен, корумпиран и крадлив. Истински атлантик.

    15:06 23.10.2025

  • 29 Ама с вашите пари

    15 1 Отговор
    ЕС бил готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години....с вашите и моите

    15:08 23.10.2025

  • 30 Пръчат

    2 20 Отговор
    Мисля че е резонно. Плащаме на Украйна за охранителна дейност, да трепе варвaри, които напинят към цивилизацията, и в частност и към нашите свещени земи! По добър охранител неможем намери! Укpите им знаят цаката, и вършат чудесна работа!

    Коментиран от #32, #38, #39, #45, #46

    15:08 23.10.2025

  • 31 Русуфил хардлайнер

    2 12 Отговор
    Който не е съгласен, да заминава за Копейск, руско!

    15:11 23.10.2025

  • 32 У лево смет !

    14 2 Отговор

    До коментар #30 от "Пръчат":

    "варвaри" ще викаш на родителите си ! За нас са братушки и освободители.

    15:11 23.10.2025

  • 33 Аз се радвам и се гордея, че ние

    11 1 Отговор
    най-бедните членове на най-богатия клуб, ще допринесем за издръжката на Украйна и в частност на г-жа Зеленска, колкото и да е скромна тя (г-жа Зеленска имам предвид).
    Дори и никой да не ни пита дали сме съгласни.

    15:12 23.10.2025

  • 34 Добре поне, че армията, населението

    10 1 Отговор
    и инфраструктурата им намалява.
    Но пък апетитът на зеленияпор се увеличава.

    15:12 23.10.2025

  • 35 Я пък тоя

    11 1 Отговор
    140 милиарда заем. И от къде ще вземе пари Украйна да ги върне?
    А има и още два пъти по толкова заеми до сега.
    Не може да са толкова..... не знам какви.
    А след време дали ще има Украйна!
    Егаси подаръка!

    15:14 23.10.2025

  • 36 Пръчат

    1 8 Отговор

    До коментар #17 от "Брех":

    Иди на женския пазар, 🍅 домати по 2 лева/ 1, 02 €!

    15:14 23.10.2025

  • 37 Гай Турий

    14 1 Отговор
    Съществуването на еврейския съюз (ЕС) с всеки ден се обезмисля. От един разумен технократски блок, това сдружение се превръща в локумена маша на глобалсатаните, превръща се в резервоар на унижение и международни конфликти, в източник на вируси и патогени с пагубно действие за самите участници в него. Тия урзулякнегодници спуснати на власт в т.н. ЕС с всеки ден ни закопават и задължават да вършим ненормални неща, да хрантутим кафява фашистка хунта за кефа на незнам кои си сили и изпадаме в непоносими дългове. Животът и времето ни се превръща в абсурд, да се смееш ли, да плачеш ли и някой може ли да отговори откъде накъде цял континент трябва да хрантути един жив труп, гангренясал от корупция и нацистки нарцисизъм, вреден и ненужен на целия свят?! Защо бе, коща?! С всеки изминал ден съществуването на тая страна и тоя режим се трупат нови несгоди и нещастия, вреди и щети, с които се хранят един файтон военни престъпници и мултикорупционери като целения потник и неговото обкръжение... Полудели ли сте бе?! - Ама вече не се съмнявам че сте избягали от лудница.

    15:14 23.10.2025

  • 38 Свещена ти е на

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Пръчат":

    теб проsтотията.

    Коментиран от #42

    15:15 23.10.2025

  • 39 Я пък тоя

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Пръчат":

    Вярно си пръч.

    15:15 23.10.2025

  • 40 И за това ли

    8 1 Отговор
    Неадекватното ни премиерче дЖилезку отиде там? За да поеме този ангажимент лично? Позор...

    15:16 23.10.2025

  • 41 Грешка, аз съм против, а аз би трябвало

    4 1 Отговор
    Да съм част от ЕС!!!!

    15:17 23.10.2025

  • 42 Пръчат

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Свещена ти е на":

    Защо да не са свещени нашите земи бе, копeйка? Я марш в Копейск, щом мразиш България!

    15:18 23.10.2025

  • 43 Само боен чук

    7 1 Отговор
    Това е положението. Като животни по кратуните защото те не са хора, те са атлантици

    15:18 23.10.2025

  • 44 Всичко е цирк

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Унищожете Киев братушки":

    Цял свят е една театрална постановка. Русия и Ко всички са вътре.

    15:19 23.10.2025

  • 45 Ха-ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пръчат":

    И ти ми се пишеш приятел на Украйна. Господ да пази от такива приятели като теб

    15:23 23.10.2025

  • 46 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Пръчат":

    Цивилизацията е на Изток! Русия е наследник на римската империя,а Запада са наследници на варвари..А България имаме исторически корени с Русия попадаме към цивилизацията.Не сме варвари като западняците.:)

    15:23 23.10.2025

  • 47 Д-р Милен Томов

    7 1 Отговор
    ЕС планира да покрие финансовите нужди на Украйна за 2026–2027 г., включително чрез използване на замразени руски активи за заем от 140 млрд евро – решение, което повдига въпроси за справедливостта спрямо гражданите на ЕС!
    Макар подкрепата за Украйна да е стратегически мотивирана – за сигурност и стабилност на Европа – тя създава тежко бюджетно натоварване и риск от обществено недоволство, ако липсва прозрачност и отчетност. Досега ЕС е предоставил над 143 млрд евро помощ, а приносът само на България е в рамките на стотици милиони евро, основно под формата на военна и хуманитарна подкрепа. Решението изисква честен дебат – солидарност да, но не и сляпо финансиране без ясен контрол и резултати.

    15:25 23.10.2025

  • 48 Гай Турий

    6 1 Отговор
    Да се надяваме на Орбан и Фицо (защото нашите лигави смухурко-подлоги не стават за това) да им отрежат квитанцията и секнат мераците да ни закопават в дългове, които са 100 % подаръци на киевските военни престъпници, за корупция на заигравка "ти нам - аз на теб" и т.н. Тия идиоти ще ни издоят заедно с костния мозък. Няма ли кой да ги спре. Абе ГРОБари, вие вред ли сте ле да се съгласите с тези киликанзери, самозабравили се да вършат ежедневно глупост след глупост, предателство след предателство към цял континент! И ще ми искате такса водомер, че господ ни е налял вода в изобилие, че водомерите си ги купуваме, ремонтираме и сменяме за наша сметка на всеки 10 години?! Оставка на цялата измет! Вредни сте, непотребни, опасни за човечеството. Тя България вече свърши, вие я скапахте, негадяи!

    15:30 23.10.2025

  • 49 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    Русия и САЩ разкатават ЕС.
    Ще бъде глад и мизерия.
    А ЕС сам си слага примката на бесилото.

    15:38 23.10.2025

  • 50 Правни и финансови рискове

    3 0 Отговор
    има, политическо решение също има. Кое ще надделее - политиката или правото?

    15:42 23.10.2025

  • 51 факуса

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Г.Георгиев":

    да, ама що го плащаме на завишени цени,егати помоща,то кат оня дет го лекували с праз

    Коментиран от #53

    15:45 23.10.2025

  • 52 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 6 Отговор
    Трябва да се дава на Украина всичко необходимо до пълното унищожение на блатните терористи и калния бункер‼️

    Коментиран от #55

    15:50 23.10.2025

  • 53 Последния Софиянец

    0 4 Отговор

    До коментар #51 от "факуса":

    Няма значение цената, копейка празна и прегладнела!

    15:51 23.10.2025

  • 54 хахаха

    2 0 Отговор
    а за 2028 и 2029 кой ще покрива нуждите на украина.....пак европа

    16:13 23.10.2025

  • 55 хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    правилно - я веднага да си дадеш всичко на вселенки, а той може и медал да ти даде

    16:15 23.10.2025

