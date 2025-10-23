Във въоръжен конфликт! Венецуела респектира американските изтребители с 5000 руски ракети

Венецуела разполага с 5000 руски преносими ракети земя-въздух, за да противодейства на американските сили в Карибите, заяви президентът Николас Мадуро, цитиран от "Франс прес".

Вашингтон е разположил стелт изтребители и военни кораби в Карибите като част от усилията си за борба с наркотиците и е унищожил най-малко осем лодки, за които твърди, че са пренасяли наркотици от Венецуела към Съединените щати.

Каракас осъди разполагането на войски като генерална репетиция за операция за сваляне от власт на Мадуро, когото Вашингтон обвинява в управлението на наркокартел.

На телевизионна церемония с висши военни лидери Мадуро изтъкна, че Венецуела разполага с руски ракети с малък обсег, известни като "Игла-С" - "не по-малко от 5000 на ключови позиции за противовъздушна отбрана, за да се гарантира мир".

"Игла-С", предназначена да сваля ниско летящи самолети, е била използвана във военни учения, разпоредени от Мадуро в отговор на военната активност на САЩ, която разгневи лидерите в голяма част от Латинска Америка.

Пентагонът заяви пред Конгреса, че Съединените щати са във "въоръжен конфликт" с латиноамериканските наркокартели, които определи като терористични групи и описа заподозрените контрабандисти като "незаконни бойци".

Експерти твърдят, че убийствата без предварителен съдебен процес са незаконни дори ако са насочени към потвърдени трафиканти.

Регионалното напрежение се е изостри, след като Колумбия отзова посланика си във Вашингтон на фона на неприятен спор между левия си президент Густаво Петро и лидера Доналд Тръмп.

Вчера Тръмп заяви, че разполагането на сили на САЩ е намалило драстично трафика по море и изрази готовност да атакува наркотрафикантите, действащи на сушата.