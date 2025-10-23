Новини
Във въоръжен конфликт! Венецуела респектира американските изтребители с 5000 руски ракети

23 Октомври, 2025 10:43 1 290 13

  • венецуела-
  • сащ-
  • пентагон-
  • николас мадуро-
  • доналд тръмп-
  • наркотици

Каракас осъди разполагането на войски като генерална репетиция за операция за сваляне от власт на Мадуро, когото Вашингтон обвинява в управлението на наркокартел

Във въоръжен конфликт! Венецуела респектира американските изтребители с 5000 руски ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Венецуела разполага с 5000 руски преносими ракети земя-въздух, за да противодейства на американските сили в Карибите, заяви президентът Николас Мадуро, цитиран от "Франс прес".

Вашингтон е разположил стелт изтребители и военни кораби в Карибите като част от усилията си за борба с наркотиците и е унищожил най-малко осем лодки, за които твърди, че са пренасяли наркотици от Венецуела към Съединените щати.

Каракас осъди разполагането на войски като генерална репетиция за операция за сваляне от власт на Мадуро, когото Вашингтон обвинява в управлението на наркокартел.

На телевизионна церемония с висши военни лидери Мадуро изтъкна, че Венецуела разполага с руски ракети с малък обсег, известни като "Игла-С" - "не по-малко от 5000 на ключови позиции за противовъздушна отбрана, за да се гарантира мир".

"Игла-С", предназначена да сваля ниско летящи самолети, е била използвана във военни учения, разпоредени от Мадуро в отговор на военната активност на САЩ, която разгневи лидерите в голяма част от Латинска Америка.

Пентагонът заяви пред Конгреса, че Съединените щати са във "въоръжен конфликт" с латиноамериканските наркокартели, които определи като терористични групи и описа заподозрените контрабандисти като "незаконни бойци".

Експерти твърдят, че убийствата без предварителен съдебен процес са незаконни дори ако са насочени към потвърдени трафиканти.

Регионалното напрежение се е изостри, след като Колумбия отзова посланика си във Вашингтон на фона на неприятен спор между левия си президент Густаво Петро и лидера Доналд Тръмп.

Вчера Тръмп заяви, че разполагането на сили на САЩ е намалило драстично трафика по море и изрази готовност да атакува наркотрафикантите, действащи на сушата.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пурко

    17 3 Отговор
    Американците както винаги си правят каквото си поискат, защото смятат, че са господарите на Земята. Време е Путин да им спретне специална военна операция до техната територия, за да усетят, как се чувства Русия.

    Коментиран от #13

    10:50 23.10.2025

  • 2 Дориана

    8 1 Отговор
    Оставяме ги да се избият, щом това искат. В Америка печелят от продажбата на оръжия , затова навсякъде по Света точно те провокират конфликти.

    10:51 23.10.2025

  • 3 стенли

    16 1 Отговор
    Венецуела е с най-големите петролни запаси в света. Оставя ли се това богатство току-така , някакви местни да се разпореждат с него...Чичо Сам не се е спрял - да си харесва територии, на които има по нещичко. Ама този път залогът е мнооого голям. Не само много петрол , ами и с изключително добро качество.

    10:51 23.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    "Вашингтон е разположил стелт изтребители и военни кораби в Карибите като част от усилията си за борба с наркотиците"
    🤔🤔🤔🤔
    Да бе❗

    Коментиран от #6

    10:51 23.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    На така опашката лъжа и децата в
    ЦДГ " Нар Котик" няма да се вържат🤣🤣🤣

    10:54 23.10.2025

  • 7 Даа!

    8 1 Отговор
    Венецуела- с най - големите залежи в света,на тежък петрол - ,еднакъв по характеристики с руския" Уралс". Там е заровено кучето.Държиш ли тези запаси, държиш световното производство на дизел и мазут.А от там ,всички товарни видове превози- автомобилен,ЖП превози, кораби, включително военна техника.

    10:54 23.10.2025

  • 8 Разхлабления-Евроатлантик

    2 1 Отговор
    Tарикат човек излезе Мъдуро,както кастро в края на 70те пуусна всичките си бандити в САЩ по време на онзи склеротика лудич Джо.Но откровенно казано,Венецуела е прекалено близо до САЩ и далеч от Русия и Китай.Не ми се вярва да издържат дълго при едно масивно нападение.

    Коментиран от #12

    10:56 23.10.2025

  • 9 Верно е !

    5 1 Отговор
    В Югославия свалиха няколко от "невидимите" стелтове точно с такива руски игли.

    10:58 23.10.2025

  • 10 Мефистофел

    5 0 Отговор
    " ... ракети с малък обсег, известни като "Игла-С""

    ПЗРК-то (Преносим Зенитно Ракетен Комплекс) не се класифицира по обсег бе мозъци. Тези класификации са за съвсем друг род ракети.

    10:59 23.10.2025

  • 11 Пимпарев от Антарктида

    5 0 Отговор
    Не са наркотиците,а с огромните ресурси на петрол с високо съдаржание на сяра и с който Венецуела разполага стимула за поредната агресия.

    11:01 23.10.2025

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Разхлабления-Евроатлантик":

    Куба е още по близо. И кво?

    11:08 23.10.2025

  • 13 Как върви

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пурко":

    Неговата специална военна операцийка до неговата си територия в момента?

    11:20 23.10.2025