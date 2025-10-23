Тайванската армия въвежда в експлоатация 1-ви танков батальон „Ейбрамс“

Армията ще проведе церемония по откриването на първия си батальон танкове „Ейбрамс“ следващата седмица, потвърди министърът на отбраната Уелингтън Ку на изслушване на Комисията по външна и национална отбрана към Законодателния юан по-рано днес.

Церемонията е насрочена за 31 октомври. Първата партида от 38 танка „Ейбрамс“ пристигна в Тайван в края на декември. След като екипажите завършиха обучението си, те проведоха стрелба по мишени по време на учението „Хан Куанг“ през юли, поразявайки всички цели.

Четиридесет и два допълнителни танка пристигнаха през юли, а трета партида от 28 се очаква да пристигне в началото на следващата година. Армията отпусна 40,52 милиарда тайвански долара (1,31 милиарда щатски долара) от 2019 до 2027 г. за закупуване на 108 Ейбрамс от САЩ.

„Ейбрамс“ разполага със система „ловец-убиец“, която позволява на стрелеца да атакува идентифицирана цел, докато командирът незабавно започва да търси следващата цел, което значително подобрява бойната ефективност.

В момента армията разполага с приблизително 1000 танка, включително M60A3 Patton. Танковете „Патън“ ще бъдат обновени с нови двигатели и нови системи за управление на огъня (FCS), за да се даде възможност за режим „ловец-убиец“, подобен на „Ейбрамс“.