Новини
Свят »
Тайванската армия въвежда в експлоатация 1-ви танков батальон „Ейбрамс“
  Тема: Тайван

Тайванската армия въвежда в експлоатация 1-ви танков батальон „Ейбрамс“

23 Октомври, 2025 12:52 311 3

  • тайван-
  • танк-
  • ейбрамс-
  • отбрана-
  • сигурност-
  • танков батальон

Предстои обновяване и на танковете M60A3 Patton

Тайванската армия въвежда в експлоатация 1-ви танков батальон „Ейбрамс“ - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Армията ще проведе церемония по откриването на първия си батальон танкове „Ейбрамс“ следващата седмица, потвърди министърът на отбраната Уелингтън Ку на изслушване на Комисията по външна и национална отбрана към Законодателния юан по-рано днес.

Церемонията е насрочена за 31 октомври. Първата партида от 38 танка „Ейбрамс“ пристигна в Тайван в края на декември. След като екипажите завършиха обучението си, те проведоха стрелба по мишени по време на учението „Хан Куанг“ през юли, поразявайки всички цели.

Четиридесет и два допълнителни танка пристигнаха през юли, а трета партида от 28 се очаква да пристигне в началото на следващата година. Армията отпусна 40,52 милиарда тайвански долара (1,31 милиарда щатски долара) от 2019 до 2027 г. за закупуване на 108 Ейбрамс от САЩ.

„Ейбрамс“ разполага със система „ловец-убиец“, която позволява на стрелеца да атакува идентифицирана цел, докато командирът незабавно започва да търси следващата цел, което значително подобрява бойната ефективност.

В момента армията разполага с приблизително 1000 танка, включително M60A3 Patton. Танковете „Патън“ ще бъдат обновени с нови двигатели и нови системи за управление на огъня (FCS), за да се даде възможност за режим „ловец-убиец“, подобен на „Ейбрамс“.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    "В момента армията разполага с приблизително 1000 танка!"
    А нашата НАТОпорчена с колко🤔

    12:57 23.10.2025

  • 2 Щурмовак

    2 1 Отговор
    Много лесно се палят Ейбрамсите и много хубаво горят. Един изстрел от РПГ или един дрон и чао. Никаква живучест нямат. Китайците имат информация за М1 в Украйна и ще ги направят на мармалад когато си вземат Тайван.

    12:59 23.10.2025

  • 3 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Тия не гледат ли какво става с „Ейбрамс“ в Украйна, та тръгнали да харчат!

    13:01 23.10.2025