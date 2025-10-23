Новини
За последното денонощие 4 военноморски кораба и 3 военни самолета на китайската армия са забелязани около Тайван
  Тема: Тайван

23 Октомври, 2025 13:02

Пекин продължава с тактиката на сивата зона в опит да пречупи островната държава

За последното денонощие 4 военноморски кораба и 3 военни самолета на китайската армия са забелязани около Тайван - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на националната отбрана на Тайван проследи четири китайски военноморски кораба и три военни самолета около Тайван между 6:00 ч. сутринта в сряда и 6:00 ч. сутринта в днес.

Един от трите самолета на Народноосвободителната армия е пресякъл средната линия на Тайванския проток в северната зона за идентификация на противовъздушната отбрана на страната.

В отговор Тайван е изпратил самолети, военноморски кораби и е разположил крайбрежни ракетни системи, за да наблюдава активността на китайската армия.

Досега този месец Тайван е проследил китайски самолети 236 пъти и кораби 157 пъти. От септември 2020 г. Китай увеличи използването на тактики „сива зона“, като постепенно увеличава броя на военните самолети и военноморските кораби, действащи около страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Почват ли ги?

    5 1 Отговор
    Почват ли ги китайджосите? Тайван е на Китай! Да си знаете.

    13:10 23.10.2025

  • 2 Бабрак Кармал

    3 0 Отговор
    Ако маааалко увеличат зума ще забележат и че цял Китай се е приближил.
    Това да не са ти американски кораби и самолети дето се появяват където им падне далеч от родината.

    13:30 23.10.2025

  • 3 Някой си

    0 0 Отговор
    Защо самолета от снимката ми прилича ма Миг-29 ?

    14:01 23.10.2025