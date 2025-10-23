За последното денонощие 4 военноморски кораба и 3 военни самолета на китайската армия са забелязани около Тайван

Министерството на националната отбрана на Тайван проследи четири китайски военноморски кораба и три военни самолета около Тайван между 6:00 ч. сутринта в сряда и 6:00 ч. сутринта в днес.
Един от трите самолета на Народноосвободителната армия е пресякъл средната линия на Тайванския проток в северната зона за идентификация на противовъздушната отбрана на страната.
В отговор Тайван е изпратил самолети, военноморски кораби и е разположил крайбрежни ракетни системи, за да наблюдава активността на китайската армия.
Досега този месец Тайван е проследил китайски самолети 236 пъти и кораби 157 пъти. От септември 2020 г. Китай увеличи използването на тактики „сива зона“, като постепенно увеличава броя на военните самолети и военноморските кораби, действащи около страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Почват ли ги?
13:10 23.10.2025
2 Бабрак Кармал
Това да не са ти американски кораби и самолети дето се появяват където им падне далеч от родината.
13:30 23.10.2025
3 Някой си
14:01 23.10.2025