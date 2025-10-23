За последното денонощие 4 военноморски кораба и 3 военни самолета на китайската армия са забелязани около Тайван

Министерството на националната отбрана на Тайван проследи четири китайски военноморски кораба и три военни самолета около Тайван между 6:00 ч. сутринта в сряда и 6:00 ч. сутринта в днес.

Един от трите самолета на Народноосвободителната армия е пресякъл средната линия на Тайванския проток в северната зона за идентификация на противовъздушната отбрана на страната.

В отговор Тайван е изпратил самолети, военноморски кораби и е разположил крайбрежни ракетни системи, за да наблюдава активността на китайската армия.

Досега този месец Тайван е проследил китайски самолети 236 пъти и кораби 157 пъти. От септември 2020 г. Китай увеличи използването на тактики „сива зона“, като постепенно увеличава броя на военните самолети и военноморските кораби, действащи около страната.