Курти към Франция и Великобритания: Косово е готово за следващата стъпка към ЕС

Курти към Франция и Великобритания: Косово е готово за следващата стъпка към ЕС

23 Октомври, 2025 16:54 427 4

Косовският премиер Албин Курти се срещна с френския министър по европейските въпроси Бенжамен Адад

Курти към Франция и Великобритания: Косово е готово за следващата стъпка към ЕС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Косовският премиер Албин Курти се срещна с френския министър по европейските въпроси Бенжамен Адад в кулоарите на срещата на върха на Берлинския процес в Лондон, предава вестник „Коха диторе“, цитирана от БТА.

По време на разговора Курти подчерта важността на ролята на Франция за сигурността на Европа и нейния принос за стабилността в Западните Балкани. Той акцентира и върху нуждата Косово да получи въпросника за членство в ЕС и официален статус на кандидат за членство.

В комюнике на кабинета на премиера се посочва, че по време на срещата двамата обсъдили задълбочаването на двустранните отношения, въпроси за сигурността, регионалното развитие и процеса на евроинтеграция на Косово. Курти е благодарил на Адад за непрекъснатата подкрепа на Франция и подчерта, че общите ценности създават възможности за разширяване и укрепване на партньорството между двете страни.

В кулоарите на същата среща премиерът се срещна и с британския премиер Киър Стармър, с когото обсъди въпроси, свързани със сигурността и миграцията. Косово също потвърди, че разглежда възможността за изграждане на центрове за завръщане на търсещи убежище лица, отхвърлени от Великобритания.

По време на речта си на срещата на върха Курти заяви, че Сърбия, която той определи като „враждебно настроена към Косово“, не трябва да действа безнаказано. Според него това изпраща сигнал, че нападенията срещу суверенитета и териториалната цялост на Косово могат да останат без последствия.

Той припомни въоръженото нападение в Банска през септември 2023 г., при което загина косовски полицай. На 24 септември около 30 въоръжени сърби атакуваха косовската полиция в село Банска до Звечан, при което загинаха един полицай и трима нападатели. Косово нарече инцидента „терористично нападение“ и обвини Белград, който отрече участие.

Отговорност за атаката пое Милан Радойчич, бивш заместник-председател на партията на косовските сърби „Сръбска листа“, която има подкрепата на официален Белград. Радойчич бе арестуван в Сърбия и освободен ден по-късно. Интерпол издаде международна заповед за ареста му, а косовската прокуратура повдигна обвинения и срещу още 45 души. Косово настоява той да бъде екстрадиран и съден в Прищина.

Сърбия не признава независимостта на Косово, обявена през 2008 г., и двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.


Косово
  • 1 Варна 3

    3 0 Отговор
    Косово като цяло не е държава. Трябва да стане част от Албания.

    17:00 23.10.2025

  • 2 Таkа.

    2 1 Отговор
    2008 е годината за независимостта на Косово. Но пък защо Косово не се присъедини към Албания? С тази независимост на Косово увеличава риска от война срещу държава, която първи ще отвори тази война, и то това е неприятелската на България държава - Сърбия. Да живее Албания заедно с нейната територия Косово! Долу Сърбия и Русия! 🇧🇬❤️🇺🇦🇪🇺🇹🇷🇵🇸🇦🇱

    17:02 23.10.2025

  • 3 Разберете това

    2 0 Отговор
    Косово е АЛБАНИЯ

    17:03 23.10.2025

  • 4 Диктор

    2 1 Отговор
    Държави като Сърбия, Гърция, Румъния, Словакия, Испания и Кипър не признават независимостта на Косово, обявена през 2008 г. Защо Косово не се присъедини към Албания? Така Албания ще се подсили икономически и във военно отношение. АОК победил Сърбия през 90те години с помощта на НАТО. Югославците са станали губещите във тази война. Нека да поясня, че и Войводина ще се отцепи от Сърбия и територията Войводина ще се присъедини към Унгария, защото в тази територия живеят етнически унгарци.

    17:08 23.10.2025