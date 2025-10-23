Новини
Путин: Диалогът винаги е по-добър от войната

23 Октомври, 2025 19:20 1 061 71

Руският президент коментира новите американски санкции и призова за сътрудничество между Москва и Вашингтон

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

По време на брифинг в Кремъл руският президент Владимир Путин заяви, че „винаги е по-добре да има диалог, отколкото война“, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

По думите му новите американски санкции представляват опит за оказване на натиск върху Русия. Путин коментира, че това са първите директни ограничения, наложени от Вашингтон срещу Москва в настоящия контекст.

Въпреки напрежението между двете страни, руският президент подчерта, че съществуват редица сфери, в които Русия и Съединените щати могат да си сътрудничат и да постигат взаимноизгодни резултати.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вярно ли

    21 19 Отговор
    Путлер

    Коментиран от #46

    19:22 23.10.2025

  • 2 си дзън

    21 21 Отговор
    Путин винаги е в монолог, като Хитлер.

    Коментиран от #4

    19:22 23.10.2025

  • 3 НО АКО НЯМА ДИАЛОГ

    20 12 Отговор
    УДРИ ги яко на главата фашистка.

    19:23 23.10.2025

  • 4 Евала на Путин

    27 18 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Най- разумния.

    19:23 23.10.2025

  • 5 Пич

    27 14 Отговор
    Диалог се води с хора на честта !!! Нато, Урсулианците, англичаните и украинците са долни мошеници и криминални престъпници без никаква чест !!!

    19:24 23.10.2025

  • 6 Аре ве... 🤔

    17 22 Отговор
    Що ми се струва че Вовата нещо е омекнал като варен праз.

    Коментиран от #16

    19:24 23.10.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    19 12 Отговор
    Запада не може да води диалог и разбира само от сила и натиск!

    19:24 23.10.2025

  • 8 стоян георгиев- стъки

    22 6 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански ,а диалогът винаги е по добър от войната, но блага дума винаги подкрепена с яка сопа или Колт 45 .

    19:25 23.10.2025

  • 9 ПУТИН Е КАШМАРА

    17 8 Отговор
    На юдосаксите.

    19:25 23.10.2025

  • 10 За всяко нещо има време

    13 2 Отговор
    Има време за война и време за мир.

    19:26 23.10.2025

  • 11 Путин

    20 7 Отговор
    винаги е бил мъдър. Толкова жалко изглеждат войнолюбците джвкащи покрай него.

    Коментиран от #34

    19:26 23.10.2025

  • 12 Еврогей

    18 4 Отговор
    Путин предлага орешник срещу томахок,Тръмп,да решава.

    19:26 23.10.2025

  • 13 Уфф

    12 7 Отговор
    Рижият каубой провали мирните преговори

    19:27 23.10.2025

  • 14 Кривоверен алкаш

    15 15 Отговор
    Изолация,санкции и здраво въоръжаване на Украйна....Кремъл от добро не разбира..

    Коментиран от #18, #28

    19:28 23.10.2025

  • 15 ПУТИНЕЕ

    15 6 Отговор
    Дай им гъбите у Лондон и ще се оправят нещата.

    19:28 23.10.2025

  • 16 Дрътия Софианец

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Аре ве... 🤔":

    Бъркаш го със себе си ,но винаги можеш да получиш помощ от добри съседи или приятели и любимата тинимога няма да има нищо против .

    19:28 23.10.2025

  • 17 УКРАЙНА 🇺🇦

    9 12 Отговор
    Идиот вече никой не ти се връзва на лъжите

    Коментиран от #48

    19:29 23.10.2025

  • 18 Руснаков

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Кривоверен алкаш":

    Старче ,наблюдавай внимателно фризера с ценния товар вътре ...да не бомбира и да умиришеш маалатаа .

    19:30 23.10.2025

  • 19 ДА СЕ ЗНАЕ

    13 5 Отговор
    Юдосаксите не зачитат преговорите, за тях само лупане по тиквата.

    Коментиран от #27

    19:30 23.10.2025

  • 20 !!!?

    7 12 Отговор
    Диктаторите разбират само от диалог с "Томахоук" !!!?

    Коментиран от #31, #37

    19:32 23.10.2025

  • 21 Путин:

    11 11 Отговор
    Диалогът винаги е по-добър от войната. Затова ние започнахме вероломна война.

    Коментиран от #26, #33

    19:33 23.10.2025

  • 22 АБВ

    10 2 Отговор
    Интересното е, че до втория мандат на Тръмп нямаше политик в Европа, който да споменава думата "мир". Всички дрънкаха едно и също: Русия е агресор, пълна подкрепа за Украйна, стратегическо поражение на Русия на бойното поле.
    Дойде Тръмп и риториката започна да се променя. Все повече приказки за мир, въпреки, че все още са само приказки.
    Накрая ще приемете и мира, предлаган от Путин.

    19:33 23.10.2025

  • 23 Независим

    9 10 Отговор
    Сатанинска му работа, лъже, маже и замазва.
    Свърши се, даже и Тръмп не му вярва.

    19:35 23.10.2025

  • 24 Пак ли ша

    7 7 Отговор
    Го гледаме тоя дъртак.,

    19:35 23.10.2025

  • 25 Путине, Путине...

    6 11 Отговор
    Вдигнаха ти мерника...нема лабаво.

    19:36 23.10.2025

  • 26 Преди да я започнат

    11 4 Отговор

    До коментар #21 от "Путин:":

    8 години предупреждаваха и търсеха диалог, но САЩ и лакеите им се правеха, че не чуват, че да вкарат Украйна във война.

    Коментиран от #29

    19:37 23.10.2025

  • 27 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    5 8 Отговор

    До коментар #19 от "ДА СЕ ЗНАЕ":

    Нема да го жалим я...

    Коментиран от #35

    19:37 23.10.2025

  • 28 ха, ха, ха...

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Кривоверен алкаш":

    Като в оня виц дето питали един от какво умряла жена му, а той отговорил от удар. На въпроса каква е била причинта да получи удар отговаря:
    - Ами не ще да яде гъби!

    19:37 23.10.2025

  • 29 Байдън разпореди война в Украйна

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "Преди да я започнат":

    Путин ИЗПЪЛНИ ЧИННО.....

    Коментиран от #32

    19:38 23.10.2025

  • 30 пешо

    7 2 Отговор
    дреме им на русия да му мисли европа

    19:38 23.10.2025

  • 31 По скоро

    9 4 Отговор

    До коментар #20 от "!!!?":

    световните терористи спонсориращи фашисткият режим в Украйна разбират само от мариз.

    19:38 23.10.2025

  • 32 Да малчо

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    А теб САЩ опросстачи докато унищожава Европа!

    Коментиран от #43

    19:39 23.10.2025

  • 33 АБВ

    9 5 Отговор

    До коментар #21 от "Путин:":

    "Диалогът винаги е по-добър от войната. Затова ние започнахме вероломна война."

    Войната я започна НАТО с "нито инч на изток", САЩ с организирани и платени от тях преврати, ЕС /Германия и Франция/ с неспазване на споразумения /минските/ и цялата англосаксонска сган, провалила договореностите от Истанбул. И разбира се, прословутата бандеровщина на украинците.

    Коментиран от #39

    19:39 23.10.2025

  • 34 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    Голема мъдрост, нема що....

    Коментиран от #38

    19:40 23.10.2025

  • 35 ДА СЕ ЗНАЕ

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    Войната я почнаха юдосаксите. А ти дано да ти стигат шекелите.

    19:40 23.10.2025

  • 36 Кочо

    6 7 Отговор
    Посочете една причина поради,която не трябва да изтребим копейките до крак?

    Коментиран от #56

    19:40 23.10.2025

  • 37 Сложи си повече ++++ сам

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "!!!?":

    Стара вкисната манджа е тази картинка.

    19:40 23.10.2025

  • 38 Войната е дело

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    на терориста САЩ малчо.

    Коментиран от #40

    19:41 23.10.2025

  • 39 Путин нападна вероломно Украйна.

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "АБВ":

    Явно ПУТИНИСТИТЕ не го разбират. Сега е късно да се спре.....

    Коментиран от #42, #52

    19:41 23.10.2025

  • 40 Байдън разпореди война в Украйна

    1 6 Отговор

    До коментар #38 от "Войната е дело":

    Путин изпълни чинно....и нападна вероломно Украйна....

    Коментиран от #47

    19:41 23.10.2025

  • 41 Само да попитам

    3 5 Отговор
    Е как стигна до този извод агресора Путлер

    19:42 23.10.2025

  • 42 Войната е дело

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    на терориста САЩ малчо. Същият дето опросстачва глупави деца и унищожава Европа.

    Коментиран от #51

    19:42 23.10.2025

  • 43 Чети книжки!

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "Да малчо":

    За да не изглеждаш толкова опростачена и всеки да те подритва като боклук.

    Коментиран от #50

    19:42 23.10.2025

  • 44 az СВО Победа 80

    4 3 Отговор
    И за по-голяма убедителност точно днес МО на РФ съобщи, че е закупило първите 32 КРВБ известни само с индекса "Изделие 506" - 16 броя с обикновенна бойна част и 16 броя със "специална" бойна част /разбирай ядрена бойна част/. Нищо повече не е известно за тези ракети, освен че са предназначени за настоящите и за перспективните руски стратегически бомбардировачи.

    Случайност?
    Не мисля!

    Коментиран от #61, #65, #70

    19:42 23.10.2025

  • 45 Путине, Путине...

    2 4 Отговор
    Одъртяваш, спаружваш се........пак ли теб ша гледаме.

    19:43 23.10.2025

  • 46 БЕЗ МАЙТАП

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вярно ли":

    Този който пише този който казва и този който е в бункера или в стелиризираната резиденцията имат ли комуникация? А бе тези познават ли се?

    19:43 23.10.2025

  • 47 Да малчо

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    разпореди и опросстачване на глупави деца, докато терориста САЩ унищожава Европа и България.

    19:43 23.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ферхунде

    2 2 Отговор
    Гюле гюле 00 крайна ,ми4 ка ви пайна ,не ви остана фандък даже и за уайй ...нааа .

    19:44 23.10.2025

  • 50 Да малчо

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Чети книжки!":

    Трябва книжки, за да не изглежда детето глупаво и опросстачено от терориста САЩ, докато му се подиграват и унищожават Европа.

    19:44 23.10.2025

  • 51 Путине, Путине...

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Войната е дело":

    Нема лабаво.....избиват руснаците като пилци в Украйна...с натовско оръжие...а и РУСКИ РАФИНЕРИИ горят под ударите на натовското оръжие.

    Коментиран от #53

    19:45 23.10.2025

  • 52 АБВ

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    "Явно ПУТИНИСТИТЕ не го разбират. Сега е късно да се спре..... "

    Ами като е късно да се спре, нека войната продължи. До пълен разгром на едната страна. Що плачете тогава за пари и оръжие ?!

    19:46 23.10.2025

  • 53 Да малчо

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "Путине, Путине...":

    Заради САЩ умират хора, а сега унищожават и Европа и България. Виждаш ли малчо какво зло е терориста САЩ?

    19:46 23.10.2025

  • 54 Кви преговори

    2 3 Отговор
    Бе путиняга......разбиват те на фронта отвсякъде.....четири години мъка с Украйна....срам, голем срам.

    19:46 23.10.2025

  • 55 Асен

    1 1 Отговор
    Диалог с диктатор не думай

    19:46 23.10.2025

  • 56 оня с кола

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Кочо":

    Кочо ,само един сап зад врата те дели от вечноста .Винаги можеш безплатно да се възползваш .

    19:46 23.10.2025

  • 57 Путин клекна.

    3 2 Отговор
    Удари го на молби.Прошка няма да има
    Последните му дни в Кремъл изтичат.

    Коментиран от #59

    19:46 23.10.2025

  • 58 Путинистче идиотче

    2 1 Отговор
    Нашия шаман ни прати на явна смърт......наторяване обилно украинската земя...

    19:47 23.10.2025

  • 59 Ако имаше брояч

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Путин клекна.":

    за 4 години папагалене, щеше да си го превъртял. 😄

    19:48 23.10.2025

  • 60 Пак ли ша

    2 1 Отговор
    Го гледаме тоя дъртак...докога бре

    19:48 23.10.2025

  • 61 си дзън

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа 80":

    Предназначени са за Су-61ГЗ.

    19:48 23.10.2025

  • 62 Бегай

    1 2 Отговор
    Диалога е по-добър , разбира се.
    Но диалога, в който не лъжеш и увърташ и диалога, който не превръщаш в монолог.

    19:48 23.10.2025

  • 63 Ами

    2 2 Отговор
    Виждате ли как говори човек който владее ситуацията.
    Спокойно, остроумно, ясно, кратко и конкретно.
    Няма иди ми ... Доди им :)

    Коментиран от #67

    19:49 23.10.2025

  • 64 Путин е клекнал отдавна

    2 0 Отговор
    Иначе немаше четири години да избиват руснаците в Украйна.

    19:49 23.10.2025

  • 65 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа 80":

    Всичко свърши
    Колкото по-рано го разбереш,толкова по-малко ще те боли после като ти влиза.

    19:50 23.10.2025

  • 66 Q -Рестия

    1 2 Отговор
    Два козяшки трола с различни никове създават илюзия за масовост ,но добрата новина е ,че и двамата моа ги ..а безплатно .Замислете се ,офертата не е за изтърване и е валидна до неделя 24.00 ч.

    19:50 23.10.2025

  • 67 А що лъжи и пропаганда

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Ами":

    джавкат срещу него. Затова запада изглежда жалко като циганско гето, а Русия все по велика. Особено като гледаш глупав троляк как къса ризи и показва падението на фашисткият запад.

    19:50 23.10.2025

  • 68 Путине, Путине...

    2 0 Отговор
    Късно е за диалог.....късно е моме за китка

    Коментиран от #69

    19:51 23.10.2025

  • 69 Колкото по късно

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Путине, Путине...":

    Толкова по зле за Украйна. В началото какво се предлагаше и сега. А какво ли ще е по натам.

    19:52 23.10.2025

  • 70 😃😃😃😃😃😃

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа 80":

    Бе ти нормално,ли си,а?🤡🤡🤡🤡

    19:52 23.10.2025

  • 71 Диалог

    0 0 Отговор
    С агресор нема. Агресора са трепе до откат.

    19:52 23.10.2025

