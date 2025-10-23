Путин: Диалогът винаги е по-добър от войната

По време на брифинг в Кремъл руският президент Владимир Путин заяви, че „винаги е по-добре да има диалог, отколкото война“, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

По думите му новите американски санкции представляват опит за оказване на натиск върху Русия. Путин коментира, че това са първите директни ограничения, наложени от Вашингтон срещу Москва в настоящия контекст.

Въпреки напрежението между двете страни, руският президент подчерта, че съществуват редица сфери, в които Русия и Съединените щати могат да си сътрудничат и да постигат взаимноизгодни резултати.