Путин: Диалогът винаги е по-добър от войната

По време на брифинг в Кремъл руският президент Владимир Путин заяви, че „винаги е по-добре да има диалог, отколкото война“, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
По думите му новите американски санкции представляват опит за оказване на натиск върху Русия. Путин коментира, че това са първите директни ограничения, наложени от Вашингтон срещу Москва в настоящия контекст.
Въпреки напрежението между двете страни, руският президент подчерта, че съществуват редица сфери, в които Русия и Съединените щати могат да си сътрудничат и да постигат взаимноизгодни резултати.
