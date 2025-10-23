Доналд Тръмп помилва основателя на Binance Чанпен Джао

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е издал помилване за основателя на Binance Чанпен Джао, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
В официално изявление прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че държавният глава е „упражнил своите конституционни правомощия, като е помилвал г-н Джао, който беше преследван от администрацията на Байдън в рамките на тяхната война срещу криптовалутите“.
Чанпен Джао, смятан за една от най-влиятелните фигури в света на дигиталните финанси, се оттегли от ръководството на Binance след споразумение на компанията с американските власти на стойност 4,3 милиарда долара. Сделката сложи край на дългогодишно разследване за нарушения, свързани с дейността на най-голямата криптоборса в света.
С решението на Тръмп, Джао получава възможност да се върне към бизнеса, който сам основа през 2017 г. Той вече е излежал четиримесечната си присъда, постановена от американски съд.
По-рано тази година президентът Тръмп помилва и други известни предприемачи от технологичния и финансов сектор - сред тях основателите на криптоборсата BitMEX, обвинени в нарушения срещу прането на пари, както и основателя на компанията за електрически камиони Nikola, осъден за измама. Той също така смекчи присъдата на изпълнителния директор на вече несъществуващия стартъп Ozy Media.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русофил
19:56 23.10.2025
2 си дзън
19:56 23.10.2025
3 Ганя Путинофила
19:57 23.10.2025
4 Историята
Коментиран от #10
19:59 23.10.2025
5 стоян георгиев
Коментиран от #7
20:00 23.10.2025
6 Весело
20:00 23.10.2025
7 Весело
До коментар #5 от "стоян георгиев":Азиатска е, оранжевите орангутани живеят само в Малайзия и Индонезия.
20:04 23.10.2025
8 Историк
20:51 23.10.2025
9 Сатана Z
20:52 23.10.2025
10 Ван
До коментар #4 от "Историята":Хей, "Историята", банкерите, командващи САЩ решили, че Русия трябва отново да е голяма и силна, инак народите да са се вдигнали против тях досега, а Китай досега да са нахлули в САЩ, не защото им пука за Русия.
Учи малко историята, преди да плещиш глупости.
21:22 23.10.2025