Доналд Тръмп помилва основателя на Binance Чанпен Джао

23 Октомври, 2025 19:54 1 031 10

Решението на американския президент бележи нова посока в политиката на Вашингтон към криптовалутния сектор

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е издал помилване за основателя на Binance Чанпен Джао, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

В официално изявление прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че държавният глава е „упражнил своите конституционни правомощия, като е помилвал г-н Джао, който беше преследван от администрацията на Байдън в рамките на тяхната война срещу криптовалутите“.

Чанпен Джао, смятан за една от най-влиятелните фигури в света на дигиталните финанси, се оттегли от ръководството на Binance след споразумение на компанията с американските власти на стойност 4,3 милиарда долара. Сделката сложи край на дългогодишно разследване за нарушения, свързани с дейността на най-голямата криптоборса в света.

С решението на Тръмп, Джао получава възможност да се върне към бизнеса, който сам основа през 2017 г. Той вече е излежал четиримесечната си присъда, постановена от американски съд.

По-рано тази година президентът Тръмп помилва и други известни предприемачи от технологичния и финансов сектор - сред тях основателите на криптоборсата BitMEX, обвинени в нарушения срещу прането на пари, както и основателя на компанията за електрически камиони Nikola, осъден за измама. Той също така смекчи присъдата на изпълнителния директор на вече несъществуващия стартъп Ozy Media.


