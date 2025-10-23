Новини
Белият дом: Тръмп ще се срещне другата седмица с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея

23 Октомври, 2025 22:10 633 36

Утре вечер Тръмп ще отлети за Малайзия, където ще участва в срещата на върха на АСЕАН

Белият дом: Тръмп ще се срещне другата седмица с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея - 1
Снимкa: БГНЕС
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне през следващата седмица с китайския лидер Си Цзинпин по време на посещението си в Азия, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Левит уточни, че утре вечер Тръмп ще отлети за Малайзия, където ще участва в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). След това президентът ще посети и Южна Корея, за да участва в разговорите в рамките на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

По време на срещата на върха в Южна Корея, идния четвъртък, Тръмп ще проведе официален разговор с китайския президент Си Цзинпин.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 българин

    6 11 Отговор
    "Големите китайски държавни компании спират закупуването на руски петрол заради санкциите."

    Пореден тyпаниk в зъбите на кремълския режим.

    Коментиран от #3, #5, #7, #20

    22:11 23.10.2025

  • 2 бай Бай

    8 1 Отговор
    Не.
    Няма да се срещне.
    Ще наложи санкции.
    Еднообразен е като еуглена.
    Зелена.

    22:16 23.10.2025

  • 3 И от кой ще купуват 😄

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "българин":

    Казаха ли ти или те изкараха да покажеш падението на запада да опросстачи първото цигане срещнато на сметището? 😄

    Коментиран от #10, #11, #22, #29

    22:17 23.10.2025

  • 4 Сатана Z

    5 10 Отговор
    Ще делят Русия!

    Коментиран от #9

    22:20 23.10.2025

  • 5 Фатален тyпаниk в зъбите на нацитата

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "българин":

    Белгийският премиер Барт де Вевер е "заел безкомпромисна позиция" и е "осуетил сделката" за използване на замразени руски активи в помощ на Украйна. Според изказването позицията на ръководителя на белгийското правителство е "объркала" плановете, по които европейските служители са работили от месеци. Оказва се, че са работили напразно.

    Коментиран от #28

    22:21 23.10.2025

  • 6 оня с питон.я

    8 4 Отговор
    Императорът пак ще нарита рижия клоун.

    Коментиран от #32

    22:21 23.10.2025

  • 7 Хата Мари

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "българин":

    Няма китайците да си развалат отношенията със САЩ, заради един монголски джуджак.

    22:22 23.10.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    3 11 Отговор
    Мдаа...грустно...

    Вова замина в В-група редом с Асад, Хаменей, Радев и президента на Тимбукту....който и да е той.
    Маладец 😄👎

    22:22 23.10.2025

  • 9 оня с питон.я

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Дедо Дончо обикаля да весели Путята и Си. Винаги е забавно да се посмееш на щатските пенсионери, така наречените президенти.

    Коментиран от #12, #13, #26

    22:24 23.10.2025

  • 10 Бай Тошо Живкович

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "И от кой ще купуват 😄":

    Знаеш ли, че Бай Тошо е бил от катуна на циганита калдараши?

    Коментиран от #14

    22:25 23.10.2025

  • 12 Сатана Z

    5 9 Отговор

    До коментар #9 от "оня с питон.я":

    Си Дзипин, Путин и Тръмп са набори. Зеленски е младеж. Ще ги надживее и на гробовите им ще танцува казачок и еврейска "Хава нагила".

    22:28 23.10.2025

  • 14 Тошето Славков

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Тошо Живкович":

    Забелязах! Много мургаво момче беше.

    22:29 23.10.2025

  • 15 Ами

    7 1 Отговор
    Може и да се срещне, може и да не се срещне.
    Всъщност президентът Тръмп много иска да се срещне, но може и да не се срещне.
    И ако не се срещне, може поне да се размине. Но може и да не се размине.
    А ако не се размине, може и да се срещне. Но може и да размине, без да се срещне :)

    22:29 23.10.2025

  • 16 Гориил

    8 2 Отговор
    Тръмп може да се срещне с всеки, но Китай няма да се предаде. Китай е безсърдечен, твърд и упорит преговарящ.

    22:29 23.10.2025

  • 17 Да бе

    2 0 Отговор
    А зеленски ще присъства ли на срещата?

    22:30 23.10.2025

  • 18 ВиК

    4 10 Отговор
    Ало, русофилите, платихте ли "Такса Водомер"?

    22:31 23.10.2025

  • 19 Да не стане като...

    2 2 Отговор
    ...срещата в Унгария,с Путин...?!

    22:32 23.10.2025

  • 20 Така е

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "българин":

    Елена Поптодорова: Почти половината от регионите в Русия страдат от остър недостиг на бензин. По километричните опашки на бензиностанциите в Русия вече се колят за по предно място.

    Коментиран от #23, #31

    22:34 23.10.2025

  • 21 Написал си цял роман...!

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Миризлив пaцyл дърт ,самотен и гaврен":

    ОК!
    НО!
    Така и в романа си не отговаряш-
    ,,А от кого ще купуват ?!"...!

    22:35 23.10.2025

  • 23 Пропагандата

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "Така е":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #30, #33

    22:35 23.10.2025

  • 24 До сатана z

    7 3 Отговор
    Ниско интелигентно същество да те усвидомя остарял наркоман на тоя свят няма ! Ха Ха

    22:37 23.10.2025

  • 25 Крадлата

    3 2 Отговор
    Каза поредната лъжа .

    22:41 23.10.2025

  • 26 Да,ве...!

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с питон.я":

    А все си мислихме,че от Бай-Издън,по-голяма ,,Издън ка"-няма...?!

    22:48 23.10.2025

  • 27 В.В.П

    1 0 Отговор
    В момента Владимир Владимирович Путин е на живо в студиото на Соловьов и на въпрос за новите санкции и милионите убити руски войници не издържа и се разплака.

    Коментиран от #36

    22:50 23.10.2025

  • 28 нещо не си в час

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Фатален тyпаниk в зъбите на нацитата":

    Белгия обърна позицията си за руските активи.

    22:56 23.10.2025

  • 31 българин

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Така е":

    може, руския карлик да каже. 😂

    22:58 23.10.2025

  • 34 RУ бokлyk

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Миризлив пaцyл дърт ,самотен и гaврен":

    😂😂😂😁😁

    22:59 23.10.2025

  • 35 Страшни новини от преди 7 минути

    1 0 Отговор
    Санкциите на Тръмп с вторичен удар по Путин: китайските гиганти казват "не" на руския петрол
    23 октомври 2025, 22:39 часа
    Снимка: iStock
    Китайските държавни петролни гиганти са спрели покупките на руски петрол, транспортиран по море, след като САЩ наложиха санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“ - двете най-големи петролни компании в Руската федерация. Това съобщи Китайската информационна агенция "Синхуа".

    23:03 23.10.2025

  • 36 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "В.В.П":

    Човека има съвест и плаче за погубените руски животи.

    23:04 23.10.2025