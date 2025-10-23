Белият дом: Тръмп ще се срещне другата седмица с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне през следващата седмица с китайския лидер Си Цзинпин по време на посещението си в Азия, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Левит уточни, че утре вечер Тръмп ще отлети за Малайзия, където ще участва в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). След това президентът ще посети и Южна Корея, за да участва в разговорите в рамките на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).
По време на срещата на върха в Южна Корея, идния четвъртък, Тръмп ще проведе официален разговор с китайския президент Си Цзинпин.
1 българин
Пореден тyпаниk в зъбите на кремълския режим.
22:11 23.10.2025
2 бай Бай
Няма да се срещне.
Ще наложи санкции.
Еднообразен е като еуглена.
Зелена.
22:16 23.10.2025
3 И от кой ще купуват 😄
До коментар #1 от "българин":Казаха ли ти или те изкараха да покажеш падението на запада да опросстачи първото цигане срещнато на сметището? 😄
22:17 23.10.2025
4 Сатана Z
22:20 23.10.2025
5 Фатален тyпаниk в зъбите на нацитата
До коментар #1 от "българин":Белгийският премиер Барт де Вевер е "заел безкомпромисна позиция" и е "осуетил сделката" за използване на замразени руски активи в помощ на Украйна. Според изказването позицията на ръководителя на белгийското правителство е "объркала" плановете, по които европейските служители са работили от месеци. Оказва се, че са работили напразно.
22:21 23.10.2025
6 оня с питон.я
22:21 23.10.2025
7 Хата Мари
До коментар #1 от "българин":Няма китайците да си развалат отношенията със САЩ, заради един монголски джуджак.
22:22 23.10.2025
8 Pyccкий Карлик
Вова замина в В-група редом с Асад, Хаменей, Радев и президента на Тимбукту....който и да е той.
Маладец 😄👎
22:22 23.10.2025
9 оня с питон.я
До коментар #4 от "Сатана Z":Дедо Дончо обикаля да весели Путята и Си. Винаги е забавно да се посмееш на щатските пенсионери, така наречените президенти.
22:24 23.10.2025
10 Бай Тошо Живкович
До коментар #3 от "И от кой ще купуват 😄":Знаеш ли, че Бай Тошо е бил от катуна на циганита калдараши?
22:25 23.10.2025
12 Сатана Z
До коментар #9 от "оня с питон.я":Си Дзипин, Путин и Тръмп са набори. Зеленски е младеж. Ще ги надживее и на гробовите им ще танцува казачок и еврейска "Хава нагила".
22:28 23.10.2025
14 Тошето Славков
До коментар #10 от "Бай Тошо Живкович":Забелязах! Много мургаво момче беше.
22:29 23.10.2025
15 Ами
Всъщност президентът Тръмп много иска да се срещне, но може и да не се срещне.
И ако не се срещне, може поне да се размине. Но може и да не се размине.
А ако не се размине, може и да се срещне. Но може и да размине, без да се срещне :)
22:29 23.10.2025
16 Гориил
22:29 23.10.2025
17 Да бе
22:30 23.10.2025
18 ВиК
22:31 23.10.2025
19 Да не стане като...
22:32 23.10.2025
20 Така е
До коментар #1 от "българин":Елена Поптодорова: Почти половината от регионите в Русия страдат от остър недостиг на бензин. По километричните опашки на бензиностанциите в Русия вече се колят за по предно място.
22:34 23.10.2025
21 Написал си цял роман...!
До коментар #11 от "Миризлив пaцyл дърт ,самотен и гaврен":ОК!
НО!
Така и в романа си не отговаряш-
,,А от кого ще купуват ?!"...!
22:35 23.10.2025
23 Пропагандата
До коментар #20 от "Така е":винаги се цели в глупака.
22:35 23.10.2025
24 До сатана z
22:37 23.10.2025
25 Крадлата
22:41 23.10.2025
26 Да,ве...!
До коментар #9 от "оня с питон.я":А все си мислихме,че от Бай-Издън,по-голяма ,,Издън ка"-няма...?!
22:48 23.10.2025
27 В.В.П
22:50 23.10.2025
28 нещо не си в час
До коментар #5 от "Фатален тyпаниk в зъбите на нацитата":Белгия обърна позицията си за руските активи.
22:56 23.10.2025
31 българин
До коментар #20 от "Така е":може, руския карлик да каже. 😂
22:58 23.10.2025
34 RУ бokлyk
До коментар #32 от "Миризлив пaцyл дърт ,самотен и гaврен":😂😂😂😁😁
22:59 23.10.2025
35 Страшни новини от преди 7 минути
23 октомври 2025, 22:39 часа
Снимка: iStock
Китайските държавни петролни гиганти са спрели покупките на руски петрол, транспортиран по море, след като САЩ наложиха санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“ - двете най-големи петролни компании в Руската федерация. Това съобщи Китайската информационна агенция "Синхуа".
23:03 23.10.2025
36 Гориил
До коментар #27 от "В.В.П":Човека има съвест и плаче за погубените руски животи.
23:04 23.10.2025