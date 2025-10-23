Белият дом: Тръмп ще се срещне другата седмица с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне през следващата седмица с китайския лидер Си Цзинпин по време на посещението си в Азия, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Левит уточни, че утре вечер Тръмп ще отлети за Малайзия, където ще участва в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). След това президентът ще посети и Южна Корея, за да участва в разговорите в рамките на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

По време на срещата на върха в Южна Корея, идния четвъртък, Тръмп ще проведе официален разговор с китайския президент Си Цзинпин.