Русия след удара от Тръмп: В момента анализираме санкциите
  Тема: Украйна

24 Октомври, 2025 15:02 1 256 45

Русия ще действа в свой интерес, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Русия след удара от Тръмп: В момента анализираме санкциите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия анализира най-новите западни санкции и ще действа в съответствие със своите интереси, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предаде БТА.

"В момента анализираме санкциите, които са определени и обявени, и, разбира се, ще направим това, което най-добре отговаря на нашите интереси", заяви Песков пред журналисти. "Това е основното в нашите действия. Ние действаме преди всичко не срещу някой друг, а в наша собствена полза. Това е, което ще правим", добави той.

Още новини от Украйна

По-рано тази седмица САЩ наложиха директни санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", а Европейският съюз одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, който включва забрана за вноса на руски втечнен природен газ.

Вчера говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че санкциите на САЩ срещу двете руски енергийни компании са контрапродуктивен сигнал, включително и по отношение на решаването на конфликта в Украйна. Целите на Русия в Украйна остават непроменени, а основните причини за конфликта трябва да бъдат решени, подчерта Захарова.

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

"Предвид отказа на президента (Владимир) Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
  • 1 И Киев е Руски

    24 5 Отговор
    Анализа показва Докато Европа се дави в собствените си санкции, а Брюксел търси спасение в американски инструкции, Владимир Путин реши да отговори не с гняв, а с ирония. С новия 19-и пакет санкции, ЕС обяви, че спира износа за Русия на... санитарен фаянс включително тоалетни, умивалници и водопроводни елементи.

    Путин не пропусна да отбележи абсурда:

    „Това ще им струва скъпо.

    Струва ми се, че (тоалетните) ще са им необходими на европейците в ситуацията, в която се намират, ако продължат тази политика спрямо Русия.

    Коментиран от #21, #30

    15:04 24.10.2025

  • 2 Ииииии

    24 7 Отговор
    Руснака го премести в другия крачол

    Коментиран от #32

    15:05 24.10.2025

  • 3 явер

    6 22 Отговор
    Какви интереси имаш Кремълски мишок, с толкова много ресурси сте една държава от третият свят.

    15:06 24.10.2025

  • 4 Няма друг избор

    4 17 Отговор
    Бялото знаме ....

    15:07 24.10.2025

  • 5 матю хари

    5 14 Отговор
    Русия след ударите с Tomahawk: В момента анализираме щетите.

    15:08 24.10.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    7 15 Отговор
    Маскаля пак утече у каналя!

    15:09 24.10.2025

  • 7 Манията за величие на руснака

    8 15 Отговор
    винаги в историята е завършвала с мизерия!

    15:10 24.10.2025

  • 8 Фройд

    14 1 Отговор
    За да анализирате тия идиоти и колонизатори ви трябва армия психиатри

    15:11 24.10.2025

  • 10 Пут(к)ин АНАЛизира

    7 11 Отговор
    и АНАЛлизира и АНАЛизира.... докато му разцепят АНАЛизирането

    Коментиран от #27

    15:13 24.10.2025

  • 11 Хе хе...

    13 5 Отговор
    Голям удар, няма що! Нефта е с над $5 нагоре. Още няколко такива удара и руснаците няма да знаят какво да си правят парите. И без това резервите им гонят трилион.

    Коментиран от #15, #18, #22

    15:13 24.10.2025

  • 13 Тръмп

    4 3 Отговор
    Следва,удар със стик !

    15:14 24.10.2025

  • 14 Цвете

    6 5 Отговор
    КАКВИ САНКЦИИТЕ БЕ, НЕ ВИЖДАШ ЛИ ЧЕ СИ ПЕШКА ПРОБИВА. ИМАШЕ ЕДНО ВРЕМЕ ХУБАВ ФИЛМ..." ЕДИН ПРОБИТ ДОЛАР " С ПРЕКРАСНО СЪСЛОВИЕТО ОТ АКТЬОРИ.И ТИ ТАКА НАТАТЪК.....

    15:15 24.10.2025

  • 15 Само че

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "Хе хе...":

    Брент!Руския не е Брент!

    15:15 24.10.2025

  • 16 604

    1 0 Отговор
    Някуй мистсир немъ ли дъ надращиэ кви съ тиъ санкции или саму че виийти срещу лунатъ зъ кликове.

    15:15 24.10.2025

  • 17 ха ха ха

    2 8 Отговор
    Язе па си мислих, че Пут(к)ин ПУТКИНизира, а то го АНАЛизирали. сигурно някой (терапефт) TheRapist

    15:16 24.10.2025

  • 18 Айде бе, верно ли

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "Хе хе...":

    Руснаците не могат да зареждат повече от 20 литра бензин!
    А бяха бензоколонка.

    15:17 24.10.2025

  • 19 Уфф

    5 5 Отговор
    Не разбирам безкрайното руско търпение

    Коментиран от #23

    15:17 24.10.2025

  • 20 Путин

    6 3 Отговор
    Ще компенсираме с увеличен износ на компютри и електромобили !

    15:17 24.10.2025

  • 21 Хе хе...

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Освен санитарен фаянс, ЕсеС забрани и износа на червени рози и на азалии за Русия.
    Найс, а?

    Коментиран от #31

    15:17 24.10.2025

  • 22 пак си чел не дочел

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хе хе...":

    5%, не 5 долара. И на американския, не руския. Руския в момента се купува под 40 дори

    15:17 24.10.2025

  • 23 Медведев

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Уфф":

    да махне Путин !

    Коментиран от #24

    15:17 24.10.2025

  • 24 искаш да кажеш

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Медведев":

    Шаломов. Май само медведев е руснак. Калантарян (Лавров дето предаде род и родина) е арменец.

    15:19 24.10.2025

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 3 Отговор
    И ДА ГИ АНАЛИЗИРАТЕ .................... И ДА НЕ ГИ АНАЛИЗИРАТЕ ................... АНАЛИЗИРАЙТЕ "ИКОНОМИКАТА СИ ГЛУПАЦИ" , "ИМПЕРИЯ НА ZЛОТО" ..................... ФАКТ !

    15:21 24.10.2025

  • 27 Кретен!

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пут(к)ин АНАЛизира":

    При това голям и пр@ст!

    15:23 24.10.2025

  • 28 Уса

    1 2 Отговор
    Тоя вид "удари"само намаляват бройката на ВСУ и Украйна губи територии нищо повече.Лукойл в САЩ работи на пълни обороти и горивата по евтини от тези в България.Вчера заредих бензин 2.67$ за галон.Фактите гледайте фактите

    15:24 24.10.2025

  • 29 Гориил

    0 2 Отговор
    Ситуацията е проста. Няма излишък от дефицитни петролни продукти на световните пазари. Най-малкият дисбаланс или нестабилност ще предизвика рязко покачване на пазарните цени за потребителите. Русия не е намалила продажбите си на дизелово гориво или мазут. Тези продукти просто са мигрирали към сенчестия пазар, който е извън вашия контрол.

    15:24 24.10.2025

  • 30 рашистки лолапс

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Закъсали сте го яко пич.По пътя сте на Северна Корея или по скоро май към сесесере

    Коментиран от #33

    15:26 24.10.2025

  • 31 И Киев е Руски

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хе хе...":

    Розите и азалиите са за теб .Ако ги няма няма да виеш венци и чаветата Ти (ако са от теб)ще питат къде се..т гладните

    15:27 24.10.2025

  • 32 Ако изобщо има какво

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ииииии":

    да мести. Само калъфа му е останал. 😂

    15:27 24.10.2025

  • 33 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "рашистки лолапс":

    Нас мечките на яли Ние сме доволни че вие вече сте в клуба на богатите.

    Коментиран от #38

    15:29 24.10.2025

  • 35 УКРАИНЕ ПОБЕДА

    1 0 Отговор
    ПУСЛАИИА МАТРИАЛА свърсхи ОСТАНАХА само "героиски" НАТОРИЛИТЕ УКРАИНСКИТЕ ПОЛЕТА ИДЕ ред за ПУТЛЕРО УГЕНД МУАХХАХАХАХХАХАХАХХАХАХАХ

    15:32 24.10.2025

  • 36 Няма драма

    0 0 Отговор
    Счетоводителите на Путин изчисляват бъдещите загуби.

    Ако Путин беше умерено алчен, нямаше да му дойде всичко това на главата.

    15:32 24.10.2025

  • 37 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Та са какво и как ще ги санкцонитате бря , и това не безмислена война а предизвикана от самите вас война ,щото сте алчни и ненаситни и щото ви е страх да не загубите еврейския си долар обезпечен с мастило на хартия ,или си мислите че всички са като индианците и арабелите които сте успели да купите с тях

    15:33 24.10.2025

  • 38 Вас вече мечката ви е изяла

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "И Киев е Руски":

    Затова се излагате тук.

    15:33 24.10.2025

  • 39 3 дневниа

    0 0 Отговор
    АКо знаете кас се АН.. АЛА ИЗИРАТ ПУС иА,, ПЕД ..А ЛА ПЕСКОФФ , МЕДЖЕГОНКАТА и ФИЛИП К,У,,Р... КОРОФ. като с есаберат в БУНКЕРА 1!!!!!!

    15:34 24.10.2025

  • 42 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Рижавия клоун пак удря Европа, за Русия все тая.

    15:41 24.10.2025

  • 43 все си мислих

    1 0 Отговор
    че Пут(к)ин го правят само в Пут(к)@та, то се оказало, че бил и АНАЛизиран :)

    15:41 24.10.2025

