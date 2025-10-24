Русия след удара от Тръмп: В момента анализираме санкциите

Русия анализира най-новите западни санкции и ще действа в съответствие със своите интереси, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предаде БТА.

"В момента анализираме санкциите, които са определени и обявени, и, разбира се, ще направим това, което най-добре отговаря на нашите интереси", заяви Песков пред журналисти. "Това е основното в нашите действия. Ние действаме преди всичко не срещу някой друг, а в наша собствена полза. Това е, което ще правим", добави той.

Още новини от Украйна

По-рано тази седмица САЩ наложиха директни санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", а Европейският съюз одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, който включва забрана за вноса на руски втечнен природен газ.

Вчера говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че санкциите на САЩ срещу двете руски енергийни компании са контрапродуктивен сигнал, включително и по отношение на решаването на конфликта в Украйна. Целите на Русия в Украйна остават непроменени, а основните причини за конфликта трябва да бъдат решени, подчерта Захарова.

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

"Предвид отказа на президента (Владимир) Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."