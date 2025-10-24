Русия след удара от Тръмп: В момента анализираме санкциите

Русия анализира най-новите западни санкции и ще действа в съответствие със своите интереси, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предаде БТА.
"В момента анализираме санкциите, които са определени и обявени, и, разбира се, ще направим това, което най-добре отговаря на нашите интереси", заяви Песков пред журналисти. "Това е основното в нашите действия. Ние действаме преди всичко не срещу някой друг, а в наша собствена полза. Това е, което ще правим", добави той.
По-рано тази седмица САЩ наложиха директни санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", а Европейският съюз одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, който включва забрана за вноса на руски втечнен природен газ.
Вчера говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че санкциите на САЩ срещу двете руски енергийни компании са контрапродуктивен сигнал, включително и по отношение на решаването на конфликта в Украйна. Целите на Русия в Украйна остават непроменени, а основните причини за конфликта трябва да бъдат решени, подчерта Захарова.
САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.
"Предвид отказа на президента (Владимир) Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."
1 И Киев е Руски
Путин не пропусна да отбележи абсурда:
„Това ще им струва скъпо.
Струва ми се, че (тоалетните) ще са им необходими на европейците в ситуацията, в която се намират, ако продължат тази политика спрямо Русия.
Коментиран от #21, #30
15:04 24.10.2025
2 Ииииии
Коментиран от #32
15:05 24.10.2025
3 явер
15:06 24.10.2025
4 Няма друг избор
15:07 24.10.2025
5 матю хари
15:08 24.10.2025
6 Ганя Путинофила
15:09 24.10.2025
7 Манията за величие на руснака
15:10 24.10.2025
8 Фройд
15:11 24.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пут(к)ин АНАЛизира
Коментиран от #27
15:13 24.10.2025
11 Хе хе...
Коментиран от #15, #18, #22
15:13 24.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тръмп
15:14 24.10.2025
14 Цвете
15:15 24.10.2025
15 Само че
До коментар #11 от "Хе хе...":Брент!Руския не е Брент!
15:15 24.10.2025
16 604
15:15 24.10.2025
17 ха ха ха
15:16 24.10.2025
18 Айде бе, верно ли
До коментар #11 от "Хе хе...":Руснаците не могат да зареждат повече от 20 литра бензин!
А бяха бензоколонка.
15:17 24.10.2025
19 Уфф
Коментиран от #23
15:17 24.10.2025
20 Путин
15:17 24.10.2025
21 Хе хе...
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Освен санитарен фаянс, ЕсеС забрани и износа на червени рози и на азалии за Русия.
Найс, а?
Коментиран от #31
15:17 24.10.2025
22 пак си чел не дочел
До коментар #11 от "Хе хе...":5%, не 5 долара. И на американския, не руския. Руския в момента се купува под 40 дори
15:17 24.10.2025
23 Медведев
До коментар #19 от "Уфф":да махне Путин !
Коментиран от #24
15:17 24.10.2025
24 искаш да кажеш
До коментар #23 от "Медведев":Шаломов. Май само медведев е руснак. Калантарян (Лавров дето предаде род и родина) е арменец.
15:19 24.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЕДГАР КЕЙСИ
15:21 24.10.2025
27 Кретен!
До коментар #10 от "Пут(к)ин АНАЛизира":При това голям и пр@ст!
15:23 24.10.2025
28 Уса
15:24 24.10.2025
29 Гориил
15:24 24.10.2025
30 рашистки лолапс
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Закъсали сте го яко пич.По пътя сте на Северна Корея или по скоро май към сесесере
Коментиран от #33
15:26 24.10.2025
31 И Киев е Руски
До коментар #21 от "Хе хе...":Розите и азалиите са за теб .Ако ги няма няма да виеш венци и чаветата Ти (ако са от теб)ще питат къде се..т гладните
15:27 24.10.2025
32 Ако изобщо има какво
До коментар #2 от "Ииииии":да мести. Само калъфа му е останал. 😂
15:27 24.10.2025
33 И Киев е Руски
До коментар #30 от "рашистки лолапс":Нас мечките на яли Ние сме доволни че вие вече сте в клуба на богатите.
Коментиран от #38
15:29 24.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 УКРАИНЕ ПОБЕДА
15:32 24.10.2025
36 Няма драма
Ако Путин беше умерено алчен, нямаше да му дойде всичко това на главата.
15:32 24.10.2025
37 Kaлпазанин
15:33 24.10.2025
38 Вас вече мечката ви е изяла
До коментар #33 от "И Киев е Руски":Затова се излагате тук.
15:33 24.10.2025
39 3 дневниа
15:34 24.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Баш Балък
15:41 24.10.2025
43 все си мислих
15:41 24.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.