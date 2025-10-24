Новини
Унгария търси начин да заобиколи американските санкции срещу Русия, призна Орбан
  Тема: Украйна

Унгария търси начин да заобиколи американските санкции срещу Русия, призна Орбан

24 Октомври, 2025 11:30 863 5

САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат още действия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгария работи по намирането на начин да "заобиколи" американските санкции за руски нефтени компании, заяви днес пред унгарското национално радио "Кошут" министър-председателят Виктор Орбан, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Премиерът каза и че е разговарял по въпроса с унгарската петролна компания МОЛ.

Американският президент Доналд Тръмп наложи в сряда, за първи път през втория си мандат, директни санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт".

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

"Предвид отказа на президента (Владимир) Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."

След като американските мерки бяха обявени, цените на нефта веднага скочиха с над 2 долара за барел. Фючърсите за сорта "Брент", който е референтен, поскъпнаха до около 64 долара.

Санкциите бележат значителен поврат в политиката на Тръмп, който не беше санкционирал Русия за войната и вместо това залагаше на търговски мерки, отбелязва Ройтерс. По-рано тази година той наложи допълнителни 25-процентни мита на стоките от Индия заради покупките от нейна страна на руски петрол.

САЩ предприеха подобни действия и срещу друг крупен потребител на черното злато на Москва – Китай. В последните години таванът на цената на руския петрол от 60 долара, наложен ѝ след инвазията в Украйна, принуди Русия да пренасочи нефтения си износ от Европа към Азия.

Пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че е отменил планираната среща на върха в Унгария с Путин, защото е сметнал, че сега не е подходящото време за нея.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбираемо

    2 1 Отговор
    Иначе ще стане, като прословутия Настрадин Ходжа, който тъкмо успял да научи магарето си да не яде и то взело, та умряло.

    11:49 24.10.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    6 1 Отговор
    Маджарите имат тежък стокхолмски синдром след като руски танкове газиха Будапеща 1957г. а Сталин заграби сумати маджарски територии и ги подари на Украйна!
    Затова маджарите мразят украинците!

    11:54 24.10.2025

  • 3 Аман

    3 0 Отговор
    Аз си мислех, че Орбан е приятел на Пуси и ще иска да направи Русия по-силна, като спазва санкции, а той се оказа предател.

    11:55 24.10.2025

  • 4 Сандо

    1 2 Отговор
    А сега си зададох въпроса:А защо Тръм-пича не санкционира украинската "Нафтогаз",която финансира укровойната?Дали някой може да даде свестен отговор на този елементарен въпрос?

    12:00 24.10.2025

  • 5 ганю

    2 2 Отговор
    ЕС ще се разпадне ясно е

    12:02 24.10.2025

