Киев: Русия ни предаде телата на хиляда убити украински войници
  Тема: Украйна

Киев: Русия ни предаде телата на хиляда убити украински войници

23 Октомври, 2025 18:33

Сега предстои съдебни лекари и следователи, под ръководството на украинската прокуратура, да идентифицират останките

Киев: Русия ни предаде телата на хиляда убити украински войници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Русия предаде днес на Украйна телата на хиляда убити украински войници, съобщи украинската служба, отговаряща за военнопленниците, цитирана от Франс прес, цитирана от БТА.

"Днес имаше операции по предаване и бяха предадени хиляда тела", написа службата в комуникационното приложение "Телеграм", като приветства помощта, оказана от Международния комитет на Червения кръст.

Сега предстои съдебни лекари и следователи, под ръководството на украинската прокуратура, да идентифицират останките.

Руската медийна компания РБК съобщи, че в замяна на предадените тела Русия е получила телата на 31 убити свои войници, отбелязва Ройтерс.

В средата на миналия месец Киев обяви, че е получила хиляда тела, както стана и през юли и август - знак за ожесточаване на боевете по фронтовата линия в Източна Украйна.

Освен това в началото на месеца Москва и Киев разменяха по 185 военнопленници.

Размяната на тела на убити войници и на военнопленници е единственият резултат от преговорите между Русия и Украйна, отбелязва АФП.

През февруари тази година украинският президент Володимир Зеленски заяви пред американска телевизия, че страната му вече е загубила над 46 хиляди войници, а десетки хиляди се смятат за изчезнали или държани в плен.

Би Би Си и независимата медия "Медиазона", като се позовават на данни със свободен достъп, твърдят, че за три години и половина война са регистрирали над 135 000 убити руски войници, като смятат, че реалният брой вероятно е по-висок, посочва АФП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 И на тези факти

    32 1 Отговор
    продължават с лъжите си за загиналите. Запада унищожи Украйна. Хиляди загинаха заради интригите им и парите им.

    Коментиран от #25

    18:38 23.10.2025

  • 2 Мимч

    36 2 Отговор
    Ами ,по върнати тела съдете какво е съотношението на убитите и чия полза.Някъде 1:30 в полза на Русия....

    Коментиран от #8

    18:39 23.10.2025

  • 3 Азовец

    26 2 Отговор
    Лъжа! Бандеровците са безсмъртни.

    18:39 23.10.2025

  • 4 бай Даньо

    22 1 Отговор
    Честито на oкраинците! Так держат!

    18:39 23.10.2025

  • 5 Хм...

    34 2 Отговор
    И сега малко предистория.
    Ще започнем с 6060÷78, после 1000÷0, следва 1000÷19,после беше 1000÷24 и засега последно 1000÷31.
    Но пък според праведната пропаганда руснаците гинат с милиони.
    Каква ли е тая работа...

    Коментиран от #7

    18:41 23.10.2025

  • 6 А сега Би Би Си

    23 1 Отговор
    и независимата медия "Медиазона" да кажат и,- каква според тяхното разследване е бройката за Украйна, а не да ни пробутвате майсторски бройката на Зеленски!

    Коментиран от #10

    18:43 23.10.2025

  • 7 Хм...

    28 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Или общо 10060÷152
    Направо не смея да сметна съотношението!
    А руснаците дори още не са запрегнали. И Путин продължава с лигавщините за братския украински народ.
    А малоумните наркомани от коалицията на же лаещите се канят да воюва с Русия?!?

    Коментиран от #12

    18:46 23.10.2025

  • 8 36:1

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мимч":

    По думите на Кардън, , Бившият съветник на Държавния департамент на САЩ, именно Украйна, а не Русия, се намира „на ръба на катастрофа“. Според неговите изчисления, съотношението между убитите украински и руски войници е 36 към 1.

    18:48 23.10.2025

  • 9 Уфф

    17 1 Отговор
    Когато Скот Ритър говореше, че на един убит руски войник има между 10 до 20 убити украинци, аз мислех че силно преувеличава! Това се дължи на пълното превъзходство на руснаците във всякакъв вид въоръжение и слабата подготовка на украинците.

    Коментиран от #14

    18:49 23.10.2025

  • 10 Правят ни на балъци

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "А сега Би Би Си":

    че Би Би Си и Медия зона не се интресуват и не им пука за бройката загинали украинци!

    Само добросърдечния Зеленски се вълнувал за това???

    Коментиран от #24

    18:50 23.10.2025

  • 11 Луд

    14 1 Отговор
    Те и милион и два и пет ще станат . Докато просяка е жив.

    18:52 23.10.2025

  • 12 Хм...

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Все пак сметнах съотношението. 66÷1 в полза на Русия. И сега умножаваме 135000 загинали руснаци, според ббс и медиазона, по 66 и получаваме...
    Почти 9 МИЛИОНА!
    Какво става, обърках математиката или разкрих защо в 4о4 се гласят да мобилизират14-16 годишните?

    18:55 23.10.2025

  • 13 Герой

    1 12 Отговор
    Слава на героите, загинали в защита на своето Отечество. Слава им и затова, че се жертваха в борбата срещу русизма, путинизма и фашизма. Вечна им памет.

    Коментиран от #15

    18:58 23.10.2025

  • 14 Тиква Стайл

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Уфф":

    Поне мечтите са безплатни. За разлика от украинската територия, за която руснаците плащат прескъпо в животи.

    19:00 23.10.2025

  • 15 Вечна им памет

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Герой":

    Но за жалост загинаха заради интригите на САЩ, продажника зеленски и много пари.

    19:02 23.10.2025

  • 16 Кофти статистика за Раша

    2 12 Отговор
    Русия е загубила най-малко 100 000 войници (убити) от януари 2025 г. насам, като за това време е превзела само 0,4% от украинската територия, изчислява The Economist. Общите загуби достигат 984 000 до 1,4 милиона войници (по класификацията на НАТО военни жертви са убити, толкова тежко ранени, че не могат да се върнат в бойни действия, изчезнали и пленени), включително 190 000 до 480 000 убити по време на войната, съобщава изданието.

    Коментиран от #19

    19:02 23.10.2025

  • 17 Още по зле...

    1 14 Отговор
    The Economist: "Потресаващо е колко малко територия е завладяла Русия по време на третата си и най-голяма офанзива и каква ужасна цена е платила в хора и техника...
    През 2025 г. на всеки убит украински военен се падат приблизително петима загинали руски войници, пише изданието. "
    Данните за украинските загуби са много по-малко от тези за руските. Една повече или по-малко правдоподобна оценка дава уебсайтът UALosses, който според публичните некролози преброява 77 403 загинали украински войници за цялото време на пълномащабната война, както и още 77 842 безследно изчезнали. В същото време през последната година се наблюдава забележима тенденция към намаляване на броя на смъртните случаи, като от есента на миналата година досега са регистрирани само 8 668 некролога.
    Въпреки че руската армия има териториални придобивки през тази година, те са нищожни в общия мащаб на Украйна. С тези темпове превземането на цялата територия на Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие няма да се осъществи преди юни 2030 г. А за да завладеят цяла Украйна, на руснаците ще са им необходими още 103 години.😂😂😂

    Коментиран от #20, #21, #34, #38

    19:02 23.10.2025

  • 18 Последния софиянец

    7 0 Отговор
    Да пялят крематорките и да ги почват ,че иначе много кинти ще плащат на роднините .

    19:03 23.10.2025

  • 19 На фона на статията

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кофти статистика за Раша":

    изглежда супер тъпо и жалко троленето ти и показваш падението на запада.

    19:03 23.10.2025

  • 20 Бизнес инсайдър

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Още по зле...":

    Пуцци ,пишеш не пишеш 2млн гътнати хохохолла до сега по живи няма да ги направиш 🤣🤣🤣 .

    19:05 23.10.2025

  • 21 Баце,

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Още по зле...":

    Ало, функционално неграмотния, ти статията чете ли я? Или се затрудняваш като няма картинки?

    19:08 23.10.2025

  • 22 Психо Патка

    5 0 Отговор
    Зелю може да си ги снима за спомен и да си ги окачи на стените да си ги гледа и да си пуска по някоя сълзица, вглъбено разсъждавайки до какво е докарал народа си.

    19:10 23.10.2025

  • 23 Хохо Бохо

    8 0 Отговор
    Една статия не съм прочел за загинали укри, само за загинали руснаци. Сигурни ли сте ? Да не са десетки?

    19:10 23.10.2025

  • 24 Военна статистика е, че

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Правят ни на балъци":

    нападащия дава средно 3 пъти повече жертви!

    А сега като знаем, че на всяко руско настъпление и завладяване на територия, се падат по поне 4 отчаяни и разгромени украински контранастъпления, някой може ли да направи аритметиката за съотношението на жертвите???!!!

    Без да броим превъзходството на руснаците във военна техника.

    Коментиран от #26, #27

    19:12 23.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Колкото и да са жертвите

    0 5 Отговор

    До коментар #24 от "Военна статистика е, че":

    рушляка ще е агресорът, а бандерата си защитава Родината..
    А пропадналите блатници все нещо си искат и все освобождават!

    А ние с товарищите щеше да строим Социализъма и так далее фантазии!

    Коментиран от #28, #37

    19:16 23.10.2025

  • 27 По детски глупави опорки

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Военна статистика е, че":

    Докато ви ползват евтино, в Украйна загиват хиляди и една държава си заминава.

    19:16 23.10.2025

  • 28 Агресора е САЩ

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Колкото и да са жертвите":

    Русия си е у тях.

    Коментиран от #30

    19:18 23.10.2025

  • 29 Лили

    0 4 Отговор
    В Кондратиевка ,Сумска област 30 мотострелкови полк попадна в обкръжение ,след това беше унищожен с Хаймарс касетъчни ,дронове и артилерия . Z източници

    19:18 23.10.2025

  • 30 Уникален Де бил

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Агресора е САЩ":

    Къде ди е у тях като е в Украйна

    Коментиран от #32

    19:20 23.10.2025

  • 31 Украйна

    2 0 Отговор
    е н@й-евтин@т@ мурв@ на света

    19:20 23.10.2025

  • 32 Ами не е в Украйна

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Уникален Де бил":

    А в Донбас! САЩ какво прави на повече от 10 000 км. от дома си?

    19:24 23.10.2025

  • 33 нннн

    5 0 Отговор
    А Украйна е предала телата на 31(тридесет и един) убити руски войници. Съотношение 1:32. Путин пак се мина - дава много, получава малко.

    19:25 23.10.2025

  • 34 Ти пък си най-зле

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Още по зле...":

    Ха провери сега, откъде Дъ Икономистите са получили тази "информация" и ще се излекуваш от логореята си!
    Дано се оправиш!!!

    А БиБиСи и Медиязона боравят с факти! Но просто премълчават срамежливо за Украйна. Гробове и некролози могат да броят и за Украйна. Ако беше за пред хора, щеше да на първите страници по медиите, нали?

    19:25 23.10.2025

  • 35 Журналистът Уорън Торнтън от Англия

    4 0 Отговор
    обвинява Киев в изкривяване на данни за загубите на въоръжените сили на Украйна. Уорън Торнтън заявява, че Киев изопачава данни за загубите на въоръжените сили на Украйна. Въз основа на секретни документи той отправя такова обвинение срещу украинските власти. Журналистът публикува видео, показващо редици от пресни гробове в покрайнините на Днепропетровск. "Подобни погребения се появиха в Запорожие, Харков и Черкаси. (...) На официалните брифинги военните загуби на Украйна изглеждат скромни. Но в действителност всичко е различно", разкрива журналиста истината за ситуацията във въоръжените сили на Украйна. Според него от началото на специалната военна операция Киев е загубил повече от два милиона военнослужещи и крие истината.

    19:28 23.10.2025

  • 36 Атлантичета

    2 0 Отговор
    Е нали край Покровск укрити гътнали няколко хиляди руси? Де ги сега?

    19:28 23.10.2025

  • 37 Нито Минските

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Колкото и да са жертвите":

    бяха за територии, нито СВО започна за територии, нито Истанбулското бе за територии!
    Кой какво сам си надроби!

    19:32 23.10.2025

  • 38 Хи их хи

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Още по зле...":

    С тези мантри Далай Лама ще ви приеме в Тибет!

    19:35 23.10.2025

  • 39 Ами сега?

    1 0 Отговор
    Чеченци ли са или севернокорейци?

    19:44 23.10.2025

