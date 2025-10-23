Киев: Русия ни предаде телата на хиляда убити украински войници

Русия предаде днес на Украйна телата на хиляда убити украински войници, съобщи украинската служба, отговаряща за военнопленниците, цитирана от Франс прес, цитирана от БТА.
"Днес имаше операции по предаване и бяха предадени хиляда тела", написа службата в комуникационното приложение "Телеграм", като приветства помощта, оказана от Международния комитет на Червения кръст.
Сега предстои съдебни лекари и следователи, под ръководството на украинската прокуратура, да идентифицират останките.
Руската медийна компания РБК съобщи, че в замяна на предадените тела Русия е получила телата на 31 убити свои войници, отбелязва Ройтерс.
В средата на миналия месец Киев обяви, че е получила хиляда тела, както стана и през юли и август - знак за ожесточаване на боевете по фронтовата линия в Източна Украйна.
Освен това в началото на месеца Москва и Киев разменяха по 185 военнопленници.
Размяната на тела на убити войници и на военнопленници е единственият резултат от преговорите между Русия и Украйна, отбелязва АФП.
През февруари тази година украинският президент Володимир Зеленски заяви пред американска телевизия, че страната му вече е загубила над 46 хиляди войници, а десетки хиляди се смятат за изчезнали или държани в плен.
Би Би Си и независимата медия "Медиазона", като се позовават на данни със свободен достъп, твърдят, че за три години и половина война са регистрирали над 135 000 убити руски войници, като смятат, че реалният брой вероятно е по-висок, посочва АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И на тези факти
Коментиран от #25
18:38 23.10.2025
2 Мимч
Коментиран от #8
18:39 23.10.2025
3 Азовец
18:39 23.10.2025
4 бай Даньо
18:39 23.10.2025
5 Хм...
Ще започнем с 6060÷78, после 1000÷0, следва 1000÷19,после беше 1000÷24 и засега последно 1000÷31.
Но пък според праведната пропаганда руснаците гинат с милиони.
Каква ли е тая работа...
Коментиран от #7
18:41 23.10.2025
6 А сега Би Би Си
Коментиран от #10
18:43 23.10.2025
7 Хм...
До коментар #5 от "Хм...":Или общо 10060÷152
Направо не смея да сметна съотношението!
А руснаците дори още не са запрегнали. И Путин продължава с лигавщините за братския украински народ.
А малоумните наркомани от коалицията на же лаещите се канят да воюва с Русия?!?
Коментиран от #12
18:46 23.10.2025
8 36:1
До коментар #2 от "Мимч":По думите на Кардън, , Бившият съветник на Държавния департамент на САЩ, именно Украйна, а не Русия, се намира „на ръба на катастрофа“. Според неговите изчисления, съотношението между убитите украински и руски войници е 36 към 1.
18:48 23.10.2025
9 Уфф
Коментиран от #14
18:49 23.10.2025
10 Правят ни на балъци
До коментар #6 от "А сега Би Би Си":че Би Би Си и Медия зона не се интресуват и не им пука за бройката загинали украинци!
Само добросърдечния Зеленски се вълнувал за това???
Коментиран от #24
18:50 23.10.2025
11 Луд
18:52 23.10.2025
12 Хм...
До коментар #7 от "Хм...":Все пак сметнах съотношението. 66÷1 в полза на Русия. И сега умножаваме 135000 загинали руснаци, според ббс и медиазона, по 66 и получаваме...
Почти 9 МИЛИОНА!
Какво става, обърках математиката или разкрих защо в 4о4 се гласят да мобилизират14-16 годишните?
18:55 23.10.2025
13 Герой
Коментиран от #15
18:58 23.10.2025
14 Тиква Стайл
До коментар #9 от "Уфф":Поне мечтите са безплатни. За разлика от украинската територия, за която руснаците плащат прескъпо в животи.
19:00 23.10.2025
15 Вечна им памет
До коментар #13 от "Герой":Но за жалост загинаха заради интригите на САЩ, продажника зеленски и много пари.
19:02 23.10.2025
16 Кофти статистика за Раша
Коментиран от #19
19:02 23.10.2025
17 Още по зле...
През 2025 г. на всеки убит украински военен се падат приблизително петима загинали руски войници, пише изданието. "
Данните за украинските загуби са много по-малко от тези за руските. Една повече или по-малко правдоподобна оценка дава уебсайтът UALosses, който според публичните некролози преброява 77 403 загинали украински войници за цялото време на пълномащабната война, както и още 77 842 безследно изчезнали. В същото време през последната година се наблюдава забележима тенденция към намаляване на броя на смъртните случаи, като от есента на миналата година досега са регистрирани само 8 668 некролога.
Въпреки че руската армия има териториални придобивки през тази година, те са нищожни в общия мащаб на Украйна. С тези темпове превземането на цялата територия на Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие няма да се осъществи преди юни 2030 г. А за да завладеят цяла Украйна, на руснаците ще са им необходими още 103 години.😂😂😂
Коментиран от #20, #21, #34, #38
19:02 23.10.2025
18 Последния софиянец
19:03 23.10.2025
19 На фона на статията
До коментар #16 от "Кофти статистика за Раша":изглежда супер тъпо и жалко троленето ти и показваш падението на запада.
19:03 23.10.2025
20 Бизнес инсайдър
До коментар #17 от "Още по зле...":Пуцци ,пишеш не пишеш 2млн гътнати хохохолла до сега по живи няма да ги направиш 🤣🤣🤣 .
19:05 23.10.2025
21 Баце,
До коментар #17 от "Още по зле...":Ало, функционално неграмотния, ти статията чете ли я? Или се затрудняваш като няма картинки?
19:08 23.10.2025
22 Психо Патка
19:10 23.10.2025
23 Хохо Бохо
19:10 23.10.2025
24 Военна статистика е, че
До коментар #10 от "Правят ни на балъци":нападащия дава средно 3 пъти повече жертви!
А сега като знаем, че на всяко руско настъпление и завладяване на територия, се падат по поне 4 отчаяни и разгромени украински контранастъпления, някой може ли да направи аритметиката за съотношението на жертвите???!!!
Без да броим превъзходството на руснаците във военна техника.
Коментиран от #26, #27
19:12 23.10.2025
26 Колкото и да са жертвите
До коментар #24 от "Военна статистика е, че":рушляка ще е агресорът, а бандерата си защитава Родината..
А пропадналите блатници все нещо си искат и все освобождават!
А ние с товарищите щеше да строим Социализъма и так далее фантазии!
Коментиран от #28, #37
19:16 23.10.2025
27 По детски глупави опорки
До коментар #24 от "Военна статистика е, че":Докато ви ползват евтино, в Украйна загиват хиляди и една държава си заминава.
19:16 23.10.2025
28 Агресора е САЩ
До коментар #26 от "Колкото и да са жертвите":Русия си е у тях.
Коментиран от #30
19:18 23.10.2025
29 Лили
19:18 23.10.2025
30 Уникален Де бил
До коментар #28 от "Агресора е САЩ":Къде ди е у тях като е в Украйна
Коментиран от #32
19:20 23.10.2025
31 Украйна
19:20 23.10.2025
32 Ами не е в Украйна
До коментар #30 от "Уникален Де бил":А в Донбас! САЩ какво прави на повече от 10 000 км. от дома си?
19:24 23.10.2025
33 нннн
19:25 23.10.2025
34 Ти пък си най-зле
До коментар #17 от "Още по зле...":Ха провери сега, откъде Дъ Икономистите са получили тази "информация" и ще се излекуваш от логореята си!
Дано се оправиш!!!
А БиБиСи и Медиязона боравят с факти! Но просто премълчават срамежливо за Украйна. Гробове и некролози могат да броят и за Украйна. Ако беше за пред хора, щеше да на първите страници по медиите, нали?
19:25 23.10.2025
35 Журналистът Уорън Торнтън от Англия
19:28 23.10.2025
36 Атлантичета
19:28 23.10.2025
37 Нито Минските
До коментар #26 от "Колкото и да са жертвите":бяха за територии, нито СВО започна за територии, нито Истанбулското бе за територии!
Кой какво сам си надроби!
19:32 23.10.2025
38 Хи их хи
До коментар #17 от "Още по зле...":С тези мантри Далай Лама ще ви приеме в Тибет!
19:35 23.10.2025
39 Ами сега?
19:44 23.10.2025