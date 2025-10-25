Израел: 60% от тунелите на Хамас в Газа са непокътнати, приоритет става унищожаването им

Израел смята, че 60% от подземните тунели под Ивицата Газа, използвани от палестинските радикали, са все още непокътнати. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви това, обявявайки, че е наредил на военните да дадат приоритет на унищожаването им.
„Инструктирах Отбранителните сили на Израел сега да осъществят унищожаването на тунелите като централна задача в „жълтата зона“, която е под наш контрол“, пише той в X. Преди това израелските власти заявиха, че след изтеглянето на войските от централна Газа до така наречената Жълта линия, 53% от територията на Ивицата остава под техен контрол.
„Стратегическата цел е демилитаризация на Газа чрез пълно унищожаване на терористичните тунели, 60% от които все още съществуват, и чрез разоръжаване на Хамас“, добави Кац.
Според министъра Израел ще проведе демонтирането на тунелите паралелно с диалога си със Съединените щати за по-нататъшно разрешаване на ситуацията в Ивицата Газа.
На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на президента на САЩ, насочен към разрешаване на конфликта в Ивицата Газа. Документът от 20 точки предвижда въвеждане на временно външно управление в палестинския анклав и разполагане на международни стабилизационни сили там.
На 9 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че представители на Израел и Хамас са постигнали споразумения за първата фаза на мирния план след преговори в Египет, а прекратяването на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 демократ
Няма как да се ппстроят такива тунели от тях.
А сега истината това са Еврейски тунели строени за подземни ядрени изпитания абсолютно незаконно евтествено защото Израел няма право на ЯО.
Коментиран от #4
21:33 25.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 плевен
До коментар #1 от "демократ":Че иронизираш някого е ясно. Но кои са тези четиримата, които дори не разбират, че ги подиграваш?
22:11 25.10.2025
5 Направо не разбирам
22:18 25.10.2025