Израел: 60% от тунелите на Хамас в Газа са непокътнати, приоритет става унищожаването им

Израел смята, че 60% от подземните тунели под Ивицата Газа, използвани от палестинските радикали, са все още непокътнати. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви това, обявявайки, че е наредил на военните да дадат приоритет на унищожаването им.

„Инструктирах Отбранителните сили на Израел сега да осъществят унищожаването на тунелите като централна задача в „жълтата зона“, която е под наш контрол“, пише той в X. Преди това израелските власти заявиха, че след изтеглянето на войските от централна Газа до така наречената Жълта линия, 53% от територията на Ивицата остава под техен контрол.

„Стратегическата цел е демилитаризация на Газа чрез пълно унищожаване на терористичните тунели, 60% от които все още съществуват, и чрез разоръжаване на Хамас“, добави Кац.

Според министъра Израел ще проведе демонтирането на тунелите паралелно с диалога си със Съединените щати за по-нататъшно разрешаване на ситуацията в Ивицата Газа.

На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на президента на САЩ, насочен към разрешаване на конфликта в Ивицата Газа. Документът от 20 точки предвижда въвеждане на временно външно управление в палестинския анклав и разполагане на международни стабилизационни сили там.

На 9 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че представители на Израел и Хамас са постигнали споразумения за първата фаза на мирния план след преговори в Египет, а прекратяването на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври.