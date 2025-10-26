Новини
Кирил Дмитриев в САЩ: Икономика ни е в много добро състояние; Скот Бесънт: Не публикувайте този руски пропагандист ВИДЕО
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев в САЩ: Икономика ни е в много добро състояние; Скот Бесънт: Не публикувайте този руски пропагандист ВИДЕО

26 Октомври, 2025 20:28, обновена 26 Октомври, 2025 20:39

Руската делегация във Вашингтон е информирала американската страна за днешната среща на президента Владимир Путин с началника на генералния щаб Валерий Герасимов

Кирил Дмитриев в САЩ: Икономика ни е в много добро състояние; Скот Бесънт: Не публикувайте този руски пропагандист ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Намиращата се на посещение в Съединените щати руска делегация е информирала американската страна за днешната среща на президента Владимир Путин с началника на генералния щаб Валерий Герасимов, предаде БНР.

Това съобщи ръководителят на делегацията Кирил Дмитриев, който е специален представител на руския президент за инвестиционното и икономическото сътрудничество с чуждестранните партньори.

Още новини от Украйна

По време на срещата Герасимов докладва на Путин, че в района Купянск в Харковска област са обкръжени 5000 украински войници, а в района на Покровск в Донецка област - 5500. Герасимов обяви също така успешно изпитание на "Буревестник" - крилата ракета с ядрено задвижване и неограничен обсег на поразяване с ядрени бойни глави.

По думите на Дмитриев, американците са били информирани, че решението на украинския конфликт е възможно само при изкореняването на първопричините за него. Както и че руската икономика се намира много добро състояние, а рублата се е укрепила спрямо долара.

Междувременно в интервю за CBS News американският министър на финансите Скот Бесънт остро разкритикува Дмитриев като го нарече "руски пропагандист" и не се съгласи с тезата му, че новите американски санкции няма да засегнат руската икономика, а само ще повишат цените на горивата, включително на бензиностанциите в Съединените щати:

"Вече видяхме, че Индия напълно спря закупуването на руски петрол. Много китайски рафинерии също спряха. Наистина ли ще публикувате това което казва един руски пропагандист? Какво друго може да каже? Че всичко е ужасно и Путин ще седне на масата за преговори?? Разбира се, руската икономика е военна икономика. Растежът е около 0. Мисля, че инфлацията надхвърля 20%. Всичко, което правим, има за цел да накара Путин да седне на масата за преговори. Петролът захранва руската военна машина и мисля, че можем съществено да ограничим печалбите от него".


САЩ
  • 1 си дзън

    15 12 Отговор
    Икономика ни е в много добро състояние, само дето русията е малко бременна с доста държавици.

    Коментиран от #5

    20:41 26.10.2025

  • 2 Пич

    17 7 Отговор
    Скот скота дрънка каквото му изнася !!! Защото скоро ще се види какви сметки ще започнат да плащат американците !!!

    20:44 26.10.2025

  • 3 Гончар Романенко

    15 7 Отговор
    Името на Скот Бесен говори само за този американски пропагандист! :))

    20:44 26.10.2025

  • 4 Ведмак

    10 9 Отговор
    Прилича на рептил този рашист. 🤔

    20:46 26.10.2025

  • 5 бременна

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Или раждам или умирам.

    20:46 26.10.2025

  • 6 Атила

    6 5 Отговор
    ТозиГосподин Албеност ли🤌🤌🤌

    Коментиран от #9, #12, #14

    20:46 26.10.2025

  • 7 Наглост

    9 12 Отговор
    Руската наглост е безкрайна! На Тръмп му писна.

    Коментиран от #19

    20:47 26.10.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 4 Отговор
    Питайте ме мен за инфлацията в Русия. Да, има. Ама в целия свят има. И не е 20%.Около 10%.А американските санкции ще ги видим след 6 месеца.

    Коментиран от #24

    20:48 26.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Pyccкий Карлик

    7 12 Отговор
    Този по-лъже и от Путин !!!
    Току що изпратих за Русия колет с топли дрехи, абувки, шоколад и конфети на бедните ми руски роднини.
    Казват работа нет, бензин нет, режим на тока и водата есть 😄👍

    Коментиран от #16, #17, #26, #30

    20:49 26.10.2025

  • 11 Ето така се крие инфо

    9 2 Отговор
    и от американските и от европейските граждани.
    Когато на тези горе не им изнася истината трябва да бъде скрита и покрита. Какво ще стане в България с горивата след последните санкции и ако те наистина поскъпнат с 30% както прогнозират всички български а лизатори мисирски къде отиваме и кой ще попълни бюджета защото Лукойл е най-големият вносител в него. Веднага трябва да ме изтрият защото така искат онези горе да не го знаете този факт.

    Коментиран от #15

    20:49 26.10.2025

  • 12 Отговор

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Атила":

    Не, просто е рузнак ;)

    20:49 26.10.2025

  • 13 Факти

    5 7 Отговор
    За руснаците всичко, различно от купони за хляб, е "много добро". Купони за хляб са "добро", а "лошо" става когато минат на треви и дървесна кора. "Много лошо" е когато стигнат до людоедство. Старите хора още помнят онези времена.

    Коментиран от #25

    20:50 26.10.2025

  • 14 Обикновен

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атила":

    Се де се раст е.

    20:50 26.10.2025

  • 15 Напротив

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "Ето така се крие инфо":

    Лукойл е най-големият КРАДЕЦ на бюджета!

    Коментиран от #29

    20:51 26.10.2025

  • 16 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":

    Списък с въпроси към соросчетата:
    Защо в американска армия вече няма да има гейове и трансджендъри?
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск сий е?
    А Москва бомбардирахие ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува нефт?
    А Гренландия превзехие ли я ?
    А немски е заводи що отиват в Сащ?
    Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
    Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
    Кво стана с Томазовките?
    Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега?
    Какво стана с Фламингото?
    Сащ защо няма хиперзвукови ракети?
    Фллкваген и Бош защо уволняват рвботници?

    Коментиран от #27

    20:51 26.10.2025

  • 17 Напиши си адреса

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":

    да ти изпратиме малко мозък, че нямаш.
    Ааа, не го пращай, ще го адресирме до редакцията на ФАКТИ.

    Коментиран от #20, #31

    20:52 26.10.2025

  • 18 Кирил Дмитриев

    5 4 Отговор
    Денгите свършиха, но икономиката ни е тип топ.

    20:52 26.10.2025

  • 19 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Наглост":

    Най нагли и нахални от народите на Съветския съюз е украинският народ.....

    Коментиран от #28

    20:52 26.10.2025

  • 20 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Напиши си адреса":

    Ти май се уплаши, че няма да получиш нова версия. Ша караш така докато те изключат.

    20:53 26.10.2025

  • 21 Българин

    1 2 Отговор
    Като ни върнат пак към Русия, тогава ще се оправим и заживеем!

    Коментиран от #32

    20:55 26.10.2025

  • 22 Ами

    1 0 Отговор
    Искате ли да видите, как изглежда треторазряден руски служител който се бъзика със САЩ?
    Просто погледнете снимката или изгледайте клипчето :)

    Коментиран от #38

    20:55 26.10.2025

  • 23 Не се излагайте бре

    3 2 Отговор
    американският министър на финансите Скот Бесънт до момента не е казал едно нещо което да се е оказало истина. Дори Мъск му се подиграва постоянно и се гаври с него

    20:55 26.10.2025

  • 24 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Как с 50% инфлация на горивата от началото на тази година имат само 10% обща инфлация на годишна база не е ясно. И как така държавните им облигации вървят на близо 20% при положение, че тези в Европа и Америка са на 2-3-4%. Тази мистерия с ниската руска инфлация и най-великите икономисти не могат да си я обяснят... Дали просто не е лъжа?

    20:56 26.10.2025

  • 25 Тюпак трол,

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Толкоз си т@п,че даже не си и вдлъбнат!

    20:56 26.10.2025

  • 26 Току що разбрах че командващият ВСУ

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":

    Сирски е заявил че е недопустимо командващите на фронта да крият информация за своите загуби и настъплението на руската армия и естествено загубата на украинска .....без повече коментар.

    20:56 26.10.2025

  • 27 Pyccкий Карлик

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.":

    "...Списък с въпроси към соросчетата..."

    За нас соросчетата кой ще пабеди няма никакво значение, понял ? Важното да се нанесат максимални щети на Русия и дотук все по плану 👍

    20:57 26.10.2025

  • 28 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    Най-нагли, нахалки, алчни и жестоки са безспорно руснаците. Окупирали са 17 милиона кв.км. и са избили стотици народи по пътя си, един от които са били волжките българи. Дори и днес в Русия живеят 190 поробени народи, които съставляват 1/3 от населението й. Руснаците са най-гнусното племе в човешката история.

    20:59 26.10.2025

  • 29 Нещо друго каза розовото пони

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Напротив":

    Светослав в 17:30 в началото на едно предаване стой няколко минути.......
    Я така разгледай ми свирките които обсъждат този кризисен за българския бюджет вариант

    20:59 26.10.2025

  • 30 пхахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":

    ти сериозно ли каза, че имало режим на тока и водата в Русия, хахаха, това да не ти е Плевен бре промитак, тока в Русия е пет и повече пъти по евтин от Европа, за водата да не говорим.
    П.П. Ама мнго ви се радвам на такива пишман разбирковци, Урсулите имат нужда от вас да ви доят и е..т още повече

    Коментиран от #37

    20:59 26.10.2025

  • 31 БНТ1

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Напиши си адреса":

    Мозакат не може да се присаждй Приятел

    21:00 26.10.2025

  • 32 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    То въпроса не е в това дали ще ни върнат на руснаците, а дали руснаците ще ни вземат.

    21:00 26.10.2025

  • 33 Първанов

    2 1 Отговор
    Русия бавно, но сигурно потъва. Идиотите още варват на кръволога Путин, какво нещастие! Час по- скоро руснаците трябва да го премахнат, за да намалят бъдещите загуби. Трагедията е стартирана. Адското шоу предстои

    21:01 26.10.2025

  • 34 Сатана Z

    0 0 Отговор
    През 2017 г. Дмитриев се среща с Ерик Принс, съдружник на Тръмп, на Сейшелските острови, която среща тогава е обект на разследване от властите.
    Роден в Киев през 1975 г., Дмитриев се премества в Съединените щати, когато е на 14 години. Той получава бакалавърска степен по икономика с отличие от Станфордския университет и магистърска степен по бизнес администрация, също с високо отличие, от Harvard Business School

    21:01 26.10.2025

  • 35 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор
    Руските оли.го.фре.ни нямат горна граница на своята иди.отия! То бива бива евтина пропаганда,но чак толкова не бива. На тези глупости не биха се хванали даже и нашите копейки!

    21:01 26.10.2025

  • 36 Да ама в украински сайтове

    0 0 Отговор
    Украински командир от Покровск казва, че ситуацията е тежка ама под контрол. Имало в града около 250 руски войници които убивали украинските ако се покажат извън укритията си.

    21:03 26.10.2025

  • 37 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "пхахахаха":

    "...ти сериозно ли каза, че имало режим на тока и водата в Русия..."

    Спакойно...
    Една приказка казана сто пъти се превръща в реалност.
    И дотам ще се стигне.

    21:04 26.10.2025

  • 38 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    Треторазряден? Този е мъжът на най-добрата приятелка на една от дъщерите на Путин. Назначил го е за директор на Фонда за преки инвестиции още при създаването му преди 14 години. Говорим за милиарди в зелено, с които се финансира войната. Дмитриев е един от най-близките хора на Путин.

    21:05 26.10.2025