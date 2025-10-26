Кирил Дмитриев в САЩ: Икономика ни е в много добро състояние; Скот Бесънт: Не публикувайте този руски пропагандист ВИДЕО

Намиращата се на посещение в Съединените щати руска делегация е информирала американската страна за днешната среща на президента Владимир Путин с началника на генералния щаб Валерий Герасимов, предаде БНР.

Това съобщи ръководителят на делегацията Кирил Дмитриев, който е специален представител на руския президент за инвестиционното и икономическото сътрудничество с чуждестранните партньори.

По време на срещата Герасимов докладва на Путин, че в района Купянск в Харковска област са обкръжени 5000 украински войници, а в района на Покровск в Донецка област - 5500. Герасимов обяви също така успешно изпитание на "Буревестник" - крилата ракета с ядрено задвижване и неограничен обсег на поразяване с ядрени бойни глави.

По думите на Дмитриев, американците са били информирани, че решението на украинския конфликт е възможно само при изкореняването на първопричините за него. Както и че руската икономика се намира много добро състояние, а рублата се е укрепила спрямо долара.

Междувременно в интервю за CBS News американският министър на финансите Скот Бесънт остро разкритикува Дмитриев като го нарече "руски пропагандист" и не се съгласи с тезата му, че новите американски санкции няма да засегнат руската икономика, а само ще повишат цените на горивата, включително на бензиностанциите в Съединените щати:

"Вече видяхме, че Индия напълно спря закупуването на руски петрол. Много китайски рафинерии също спряха. Наистина ли ще публикувате това което казва един руски пропагандист? Какво друго може да каже? Че всичко е ужасно и Путин ще седне на масата за преговори?? Разбира се, руската икономика е военна икономика. Растежът е около 0. Мисля, че инфлацията надхвърля 20%. Всичко, което правим, има за цел да накара Путин да седне на масата за преговори. Петролът захранва руската военна машина и мисля, че можем съществено да ограничим печалбите от него".