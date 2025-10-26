Кирил Дмитриев в САЩ: Икономика ни е в много добро състояние; Скот Бесънт: Не публикувайте този руски пропагандист ВИДЕО

Намиращата се на посещение в Съединените щати руска делегация е информирала американската страна за днешната среща на президента Владимир Путин с началника на генералния щаб Валерий Герасимов, предаде БНР.
Това съобщи ръководителят на делегацията Кирил Дмитриев, който е специален представител на руския президент за инвестиционното и икономическото сътрудничество с чуждестранните партньори.
По време на срещата Герасимов докладва на Путин, че в района Купянск в Харковска област са обкръжени 5000 украински войници, а в района на Покровск в Донецка област - 5500. Герасимов обяви също така успешно изпитание на "Буревестник" - крилата ракета с ядрено задвижване и неограничен обсег на поразяване с ядрени бойни глави.
По думите на Дмитриев, американците са били информирани, че решението на украинския конфликт е възможно само при изкореняването на първопричините за него. Както и че руската икономика се намира много добро състояние, а рублата се е укрепила спрямо долара.
Междувременно в интервю за CBS News американският министър на финансите Скот Бесънт остро разкритикува Дмитриев като го нарече "руски пропагандист" и не се съгласи с тезата му, че новите американски санкции няма да засегнат руската икономика, а само ще повишат цените на горивата, включително на бензиностанциите в Съединените щати:
"Вече видяхме, че Индия напълно спря закупуването на руски петрол. Много китайски рафинерии също спряха. Наистина ли ще публикувате това което казва един руски пропагандист? Какво друго може да каже? Че всичко е ужасно и Путин ще седне на масата за преговори?? Разбира се, руската икономика е военна икономика. Растежът е около 0. Мисля, че инфлацията надхвърля 20%. Всичко, което правим, има за цел да накара Путин да седне на масата за преговори. Петролът захранва руската военна машина и мисля, че можем съществено да ограничим печалбите от него".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #5
20:41 26.10.2025
2 Пич
20:44 26.10.2025
3 Гончар Романенко
20:44 26.10.2025
4 Ведмак
20:46 26.10.2025
5 бременна
До коментар #1 от "си дзън":Или раждам или умирам.
20:46 26.10.2025
6 Атила
Коментиран от #9, #12, #14
20:46 26.10.2025
7 Наглост
Коментиран от #19
20:47 26.10.2025
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #24
20:48 26.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Pyccкий Карлик
Току що изпратих за Русия колет с топли дрехи, абувки, шоколад и конфети на бедните ми руски роднини.
Казват работа нет, бензин нет, режим на тока и водата есть 😄👍
Коментиран от #16, #17, #26, #30
20:49 26.10.2025
11 Ето така се крие инфо
Когато на тези горе не им изнася истината трябва да бъде скрита и покрита. Какво ще стане в България с горивата след последните санкции и ако те наистина поскъпнат с 30% както прогнозират всички български а лизатори мисирски къде отиваме и кой ще попълни бюджета защото Лукойл е най-големият вносител в него. Веднага трябва да ме изтрият защото така искат онези горе да не го знаете този факт.
Коментиран от #15
20:49 26.10.2025
12 Отговор
До коментар #6 от "Атила":Не, просто е рузнак ;)
20:49 26.10.2025
13 Факти
Коментиран от #25
20:50 26.10.2025
14 Обикновен
До коментар #6 от "Атила":Се де се раст е.
20:50 26.10.2025
15 Напротив
До коментар #11 от "Ето така се крие инфо":Лукойл е най-големият КРАДЕЦ на бюджета!
Коментиран от #29
20:51 26.10.2025
16 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":Списък с въпроси към соросчетата:
Защо в американска армия вече няма да има гейове и трансджендъри?
На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
Стигнахте ли границите от 1991?
Или поне от 2014?
Или,или поне от 2022?
А Крим ?Кафе пи ли зелето?
А Курск сий е?
А Москва бомбардирахие ли я?
А Контрнаступа върви ли?
А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
А Индия спряли да купува нефт?
А Гренландия превзехие ли я ?
А немски е заводи що отиват в Сащ?
Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
Кво стана с Томазовките?
Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега?
Какво стана с Фламингото?
Сащ защо няма хиперзвукови ракети?
Фллкваген и Бош защо уволняват рвботници?
Коментиран от #27
20:51 26.10.2025
17 Напиши си адреса
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":да ти изпратиме малко мозък, че нямаш.
Ааа, не го пращай, ще го адресирме до редакцията на ФАКТИ.
Коментиран от #20, #31
20:52 26.10.2025
18 Кирил Дмитриев
20:52 26.10.2025
19 Европеец
До коментар #7 от "Наглост":Най нагли и нахални от народите на Съветския съюз е украинският народ.....
Коментиран от #28
20:52 26.10.2025
20 си дзън
До коментар #17 от "Напиши си адреса":Ти май се уплаши, че няма да получиш нова версия. Ша караш така докато те изключат.
20:53 26.10.2025
21 Българин
Коментиран от #32
20:55 26.10.2025
22 Ами
Просто погледнете снимката или изгледайте клипчето :)
Коментиран от #38
20:55 26.10.2025
23 Не се излагайте бре
20:55 26.10.2025
24 Факти
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Как с 50% инфлация на горивата от началото на тази година имат само 10% обща инфлация на годишна база не е ясно. И как така държавните им облигации вървят на близо 20% при положение, че тези в Европа и Америка са на 2-3-4%. Тази мистерия с ниската руска инфлация и най-великите икономисти не могат да си я обяснят... Дали просто не е лъжа?
20:56 26.10.2025
25 Тюпак трол,
До коментар #13 от "Факти":Толкоз си т@п,че даже не си и вдлъбнат!
20:56 26.10.2025
26 Току що разбрах че командващият ВСУ
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":Сирски е заявил че е недопустимо командващите на фронта да крият информация за своите загуби и настъплението на руската армия и естествено загубата на украинска .....без повече коментар.
20:56 26.10.2025
27 Pyccкий Карлик
До коментар #16 от "Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.":"...Списък с въпроси към соросчетата..."
За нас соросчетата кой ще пабеди няма никакво значение, понял ? Важното да се нанесат максимални щети на Русия и дотук все по плану 👍
20:57 26.10.2025
28 Факти
До коментар #19 от "Европеец":Най-нагли, нахалки, алчни и жестоки са безспорно руснаците. Окупирали са 17 милиона кв.км. и са избили стотици народи по пътя си, един от които са били волжките българи. Дори и днес в Русия живеят 190 поробени народи, които съставляват 1/3 от населението й. Руснаците са най-гнусното племе в човешката история.
20:59 26.10.2025
29 Нещо друго каза розовото пони
До коментар #15 от "Напротив":Светослав в 17:30 в началото на едно предаване стой няколко минути.......
Я така разгледай ми свирките които обсъждат този кризисен за българския бюджет вариант
20:59 26.10.2025
30 пхахахаха
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":ти сериозно ли каза, че имало режим на тока и водата в Русия, хахаха, това да не ти е Плевен бре промитак, тока в Русия е пет и повече пъти по евтин от Европа, за водата да не говорим.
П.П. Ама мнго ви се радвам на такива пишман разбирковци, Урсулите имат нужда от вас да ви доят и е..т още повече
Коментиран от #37
20:59 26.10.2025
31 БНТ1
До коментар #17 от "Напиши си адреса":Мозакат не може да се присаждй Приятел
21:00 26.10.2025
32 Ами
До коментар #21 от "Българин":То въпроса не е в това дали ще ни върнат на руснаците, а дали руснаците ще ни вземат.
21:00 26.10.2025
33 Първанов
21:01 26.10.2025
34 Сатана Z
Роден в Киев през 1975 г., Дмитриев се премества в Съединените щати, когато е на 14 години. Той получава бакалавърска степен по икономика с отличие от Станфордския университет и магистърска степен по бизнес администрация, също с високо отличие, от Harvard Business School
21:01 26.10.2025
35 Димитър Георгиев
21:01 26.10.2025
36 Да ама в украински сайтове
21:03 26.10.2025
37 Pyccкий Карлик
До коментар #30 от "пхахахаха":"...ти сериозно ли каза, че имало режим на тока и водата в Русия..."
Спакойно...
Една приказка казана сто пъти се превръща в реалност.
И дотам ще се стигне.
21:04 26.10.2025
38 Факти
До коментар #22 от "Ами":Треторазряден? Този е мъжът на най-добрата приятелка на една от дъщерите на Путин. Назначил го е за директор на Фонда за преки инвестиции още при създаването му преди 14 години. Говорим за милиарди в зелено, с които се финансира войната. Дмитриев е един от най-близките хора на Путин.
21:05 26.10.2025