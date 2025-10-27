Новини
Свят »
Русия »
ПВО на Русия свали 30 дрона, летящи към Москва. Десет ранени при атака на руски безпилотни апарати край Суми
  Тема: Украйна

ПВО на Русия свали 30 дрона, летящи към Москва. Десет ранени при атака на руски безпилотни апарати край Суми

27 Октомври, 2025 03:38, обновена 27 Октомври, 2025 03:45 323 2

  • москва-
  • суми-
  • вилнюс-
  • дронове-
  • балони-
  • атаки-
  • пострадали

Международното летище във Вилнюс беше затворено отново заради предполагаеми балони

ПВО на Русия свали 30 дрона, летящи към Москва. Десет ранени при атака на руски безпилотни апарати край Суми - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Руската противовъздушна отбрана свали общо 30 дрона, летящи към Москва, предаде ТАСС, като се позова на кмета на града Сергей Собянин.

На места са паднали отломки от свалените дронове и там работят специалисти от службите за действия в извънредни ситуации.

Заради атаката с дронове две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс.

Десет души бяха ранени при атака с руски дронове, поразили минибус близо до град Суми, предаде ДПА, като се позова на представители на регионалните власти.

Двама от ранените са в критично състояние. Сред ранените има и две деца.

Същевременно атака с украински дронове причини значителни щети в окупирания от Русия полуостров Крим, според украинското военно разузнаване. Три радарни станции и един десантен плавателен съд са били поразени.

Руската противовъздушна отбрана пък е свалила най-малко шест украински дрона, насочили се към столицата на Русия - Москва, предаде ТАСС.

Още новини от Украйна

Международното летище във Вилнюс, столицата на Литва, беше затворено отново, след като няколко обекта, идентифицирани като вероятни балони с хелий, навлязоха в литовското въздушно пространство, предаде Ройтерс, като се позова на литовския Център за управление на кризите.

Затворени са били и пропускателните пунктове на границата на Литва с Беларус.

Това е четвърти подобен инцидент за тази седмица.

Според Литва балоните са изпращани от трафиканти, които внасят по този начин незаконно цигари. Литва обаче упреква и президента на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, че не прави нищо срещу тази контрабандна практика.

Летището във Вилнюс ще остане затворено до 23,40 ч. по Гринуич (1,40 ч. след полунощ българско време), докато пропускателните пунктове по границата с Беларус ще останат затворени до заседание на Комисията за национална сигурност на страната, което ще се състои утре.

Летището във Вилнюс беше затворено и във вторник, петък и събота, както и на 5 октомври, като всеки път ставаше дума за балони, навлезли във въздушното пространство на страната, казаха властите.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глас от бункера 😁

    1 0 Отговор
    Всичко е по план... с уговорката, че не му се знае края...

    03:52 27.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания