ПВО на Русия свали 30 дрона, летящи към Москва. Десет ранени при атака на руски безпилотни апарати край Суми

Руската противовъздушна отбрана свали общо 30 дрона, летящи към Москва, предаде ТАСС, като се позова на кмета на града Сергей Собянин.



На места са паднали отломки от свалените дронове и там работят специалисти от службите за действия в извънредни ситуации.



Заради атаката с дронове две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс.

Десет души бяха ранени при атака с руски дронове, поразили минибус близо до град Суми, предаде ДПА, като се позова на представители на регионалните власти.



Двама от ранените са в критично състояние. Сред ранените има и две деца.



Същевременно атака с украински дронове причини значителни щети в окупирания от Русия полуостров Крим, според украинското военно разузнаване. Три радарни станции и един десантен плавателен съд са били поразени.



Руската противовъздушна отбрана пък е свалила най-малко шест украински дрона, насочили се към столицата на Русия - Москва, предаде ТАСС.

Още новини от Украйна

Международното летище във Вилнюс, столицата на Литва, беше затворено отново, след като няколко обекта, идентифицирани като вероятни балони с хелий, навлязоха в литовското въздушно пространство, предаде Ройтерс, като се позова на литовския Център за управление на кризите.



Затворени са били и пропускателните пунктове на границата на Литва с Беларус.



Това е четвърти подобен инцидент за тази седмица.



Според Литва балоните са изпращани от трафиканти, които внасят по този начин незаконно цигари. Литва обаче упреква и президента на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, че не прави нищо срещу тази контрабандна практика.



Летището във Вилнюс ще остане затворено до 23,40 ч. по Гринуич (1,40 ч. след полунощ българско време), докато пропускателните пунктове по границата с Беларус ще останат затворени до заседание на Комисията за национална сигурност на страната, което ще се състои утре.



Летището във Вилнюс беше затворено и във вторник, петък и събота, както и на 5 октомври, като всеки път ставаше дума за балони, навлезли във въздушното пространство на страната, казаха властите.