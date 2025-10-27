Новини
Най-богатият африканец създава в Нигерия най-голямата рафинерия в света

27 Октомври, 2025 07:21, обновена 27 Октомври, 2025 06:26

Алико Данготе ще удвоява капацитета на действащото най-голямо съоръжение на континента

Най-богатият африканец създава в Нигерия най-голямата рафинерия в света - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Най-богатият човек на африканския континент - Алико Данготе, обяви, че най-голямата рафинерия в Африка, намираща се в Нигерия, ще удвои капацитета си до 1,4 милиона барела на ден в рамките на три години, за да се превърне в „най-голямата рафинерия в света“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„В момента удвояваме барелите - от 650 000 на 1,4 милиона“, заяви Данготе, собственикът на рафинерията, по време на пресконференция в Лагос. „Това ще я превърне в най-голямата рафинерия“ в света, изпреварвайки индийската рафинерия в Джамнагар, добави нигерийският бизнесмен.

Преди откриването на частната рафинерия „Данготе“ миналата година Нигерия трябваше да внася почти цялото си гориво, въпреки че е най-големият производител на петрол в Африка.

След години на небрежност и лошо управление на държавните рафинерии, Данготе предизвика трусове сред дългогодишните участници на петролния пазар, белязан от корупция, и понижи цените на бензина за потребителите.

„Тази експанзия отразява нашата увереност в бъдещето на Нигерия, вярата ни в потенциала на Африка и ангажимента ни да изградим енергийна независимост на нашия континент“, добави Данготе.


Нигерия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
